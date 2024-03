Svarbiausi įvykiai:

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas skelbia, kad per visą karą Rusija fronto linijose neteko daugiau kaip 350 000 karių.

„Rusija moka labai didelę kainą už nedidelius laimėjimus“, – pabrėžė J. Stoltenbergas.

Jis nepatikslino, kokią dal karių sudaro žuvę, o kokią sužeistieji. Tačiau J. Stoltenbergas pažymėjo, kad, be kariuomenės, Rusijos Federacija praranda ir brangią įrangą – karinius lėktuvus ir laivus Juodojoje jūroje.

Realizavus dar vieną repatriacijos priemonę, į Ukrainą buvo grąžinti dar 100 žuvusių karių palaikai.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Koordinacinis elgesio su karo belaisviais štabas.

Susigrąžinti gynėjų palaikus padėjo Ukrainos saugumo tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Vyriausiosios valdybos, Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos ir kitų Ukrainos saugumo ir gynybos sektoriaus struktūrų atstovai.

Kovo 9 dieną Rusijos pajėgos raketomis „Iskander“ sunaikino dvi Ukrainos oro gynybos sistemas „Patriot“ ir kelias priešlėktuvines raketas Donecko srityje. Žuvo devyni ukrainiečių kariai, „Facebook“ skelbia Ukrainos žurnalistas Jurijus Butusovas.

Vieno tokio įrenginio kaina – 10 mln. dolerių (9 mln. eurų), o vienos raketos – 4 mln. dolerių (3,6 mln. eurų).

J. Butusovo žiniomis, radaras ir vadavietė smūgio vietoje išliko sveiki. Tai reiškia, kad netrukus bus galima atkurti visos baterijos kovinį pajėgumą, nes Kyjivui gali būti tiekiamos naujos paleidimo sistemos.

Tačiau yra kita problema, rašo J. Butusovas, neįmanoma pakeisti kvalifikuotų ir motyvuotų operatorių, kurie sėkmingai baigė ilgalaikius mokymus NATO moderniuose mokymo centruose.

Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charles'is Michelis penktadienį sarkastiškai pasveikino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną su pergale rinkimuose, kuriuose jis neturi jokio realaus pasipriešinimo.

„Norėčiau pasveikinti Vladimirą Putiną su triuškinama pergale šiandien prasidedančiuose rinkimuose“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“, prasidėjus tris dienas truksiančiam balsavimui.

„Jokios opozicijos. Jokios laisvės. Jokio pasirinkimo“, – rašė jis.

Beveik neabejojama, kad V. Putinui šie rinkimai, pasibaigsiantys sekmadienį, suteiks dar vieną šešerių metų kadenciją.

