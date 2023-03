Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

17:22 | Putinas sako, kad surengė „prasmingas ir nuoširdžias“ derybas su Xi Jinpingu

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį pareiškė, kad Kremliuje surengė naują „prasmingų ir nuoširdžių“ derybų su Kinijos vadovu Xi Jinpingu ratą prieš didesnių delegacijų diskusijas.

„Ką tik įvyko labai prasmingas ir nuoširdus pasikeitimas nuomonėmis apie Rusijos ir Kinijos santykių plėtros perspektyvas“, – sakė Rusijos vadovas per valstybinę televiziją.

V. Putinas antradienį po derybų Kremliuje Kinijos prezidentui Xi Jinpingui pareiškė, kad Maskva gali patenkinti augantį Pekino energijos išteklių poreikį.

„Rusijos verslas gali patenkinti didėjančią Kinijos energijos išteklių paklausą“, – sakė V. Putinas per Rusijos valstybinę televiziją.

Xi Jinpingas savo ruožtu pareiškė, kad nori „stiprinti koordinavimą ir bendradarbiavimą su Rusija“.

„Siūlau stiprinti mūsų veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą“, – sakė Kinijos lyderis.

16:57 | ES išmokėjo Ukrainai dar vieną makrofinansinės pagalbos dalį – 1,5 mlrd. eurų

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen antradienį pranešė, kad Ukrainai išmokėta dar viena Europos Sąjungos makrofinansinės pagalbos dalis – 1,5 mlrd. eurų iš 2023 metais numatyto 18 mlrd. eurų sumos paramos paketo.

„Šiandien pervedėme Ukrainai dar 1,5 mlrd. eurų. Mūsų parama padeda Ukrainai dirbti ginantis, o ES, remdama tokius siekius kaip efektyvus valdymas bei finansinis stabilumas, padeda Ukrainai tvirtai žengti ES link“, – tviteryje rašė EK vadovė.

Praėjusią savaitę apie būsimą 1,5 mlrd. eurų išmokėjimą Kijevui, „kaip neatidėliotiną paramą, skirtą padėti Ukrainai patenkinti neatidėliotinus poreikius“, paskelbė EK pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis.

Pernai gruodį ES Taryba patvirtino sprendimą dėl makrofinansinės pagalbos Ukrainai 2023-aisiais – 18 mlrd. eurų su 10 metų lengvatiniu laikotarpiu. ES valstybės narės padengs didžiąją dalį išlaidų palūkanoms. Garantijos šiam skolinimuisi bus teikiamos iš ES biudžeto arba Sąjungos valstybių narių. Ukraina paskolas turės grąžinti per 35 metus nuo 2033-ųjų.

Sausio mėnesį EK pervedė Ukrainai pirmąją šio paketo dalį – 3 mlrd. eurų. Nuo kovo numatyta kas mėnesį išmokėti po 1,5 mlrd. eurų.

16:31 | JAV spartina tankų „Abrams“ pristatymą Ukrainai

Pentagonas nusprendė paspartinti tankų „Abrams“ tiekimą Ukrainai ir renkasi siųsti atnaujintą senesnį modelį, kuris gali būti paruoštas greičiau, naujienų agentūrai „The Associated Press“ antradienį sakė su anonimiškumo sąlyga kalbėję JAV pareigūnai.

Pasak jų, siekiama, kad 70 tonų sveriantys tankai į karo zoną būtų pristatyti per 8–10 mėnesių,

Iš pradžių planuota į Ukrainą nusiųsti 31 naujesnį „M1A2 Abrams“, kurių gamyba ir siuntimas galėjo užtrukti metus ar dvejus. Tačiau, pareigūnų teigimu, galiausiai buvo nuspręsta siųsti senesnę jų versiją „M1A1 Abrams“, kurią galima paimti iš kariuomenės atsargų ir kurią Ukrainos pajėgoms bus lengviau išmokti naudoti ir prižiūrėti.

Tikimasi, kad Pentagonas apie šiuos planus viešai paskelbs netrukus.

J. Bideno administracija sausį paskelbė, kad nusiųs ukrainiečiams tankų, nors kelis mėnesius tvirtino, kad jų priežiūra ir remontas yra per sudėtingi. Šis sprendimas tapo platesnio politinio manevro dalimi – apie tankų „Leopard 2“ siuntimą paskelbė ir Vokietija, taip pat leidusi šią ginkluotę Kyjivui siųsti Lenkijai bei kitoms sąjungininkėms.

Neaišku, kada JAV pradės mokyti Ukrainos pajėgas, kaip tankus naudoti, prižiūrėti ir remontuoti. Šis mokymo procesas gali nulemti, per kiek laiko jie bus panaudoti mūšyje.

Pentagonas taip pat turės užtikrinti, kad ukrainiečiai turėtų tinkamą visų dalių, reikalingų tankams eksploatuoti, tiekimo grandinę.

16:20 | NATO vadovas perspėja dėl Rusijos ir Kinijos santykių

NATO gavo tam tikrų ženklų, kad Rusija galėjo paprašyti Kinijos karinės pagalbos, rašo CNN.

„Nematėme jokių įrodymų, kad Kinija tiekia Rusijai mirtinus ginklus, tačiau matėme tam tikrų ženklų, kad Rusija to prašė ir kad šį klausimą Pekine svarsto Kinijos valdžios institucijos“, – cituojamas Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Kinija neturėtų teikti karinės pagalbos Rusijai. Tai reikštų paramą neteisėtam karui“, – perspėja jis.

Antradienį tęsiasi Kinijos lyderio Xi Jinpingo vizitas Maskvoje.

Nuo pat Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios Kinija sako esanti nešališka, tačiau ne kartą kartojo Kremliaus propagandą ir dėl karo kaltino NATO.

Xi Jinpingo kelionė sutampa su netikėtu Japonijos ministro pirmininko Fumio Kishidos vizitu į Kyjivą. Jo metu jis taip pat lankėsi Bučoje, kur Rusijos pajėgos kaltinamos žiauriais nusikaltimais.

14:52 | Scholzas: karas dar užtruks

Vokietijos kancleris Olafas Schozlas mano, kad Rusijos karas prieš Ukrainą greitai nesibaigs. O net ir pasibaigus karo veiksmams, anot kanclerio, padėtis normalizuosis ne iš karto. Tai jis sakė interviu Vokietijos laikraščiui „Rheinische Post“.

„Turime būti pasiruošę tam, kad tai gali užtrukti. Net ir pasibaigus karui viskas iš karto nesugrįš į normalias vėžes. Tačiau mes taip pat neturime stabdyti pastangų nutraukti karą“, – sakė O. Scholzas.

Pasak Vokietijos lyderio, būtina teisingos taikos sąlyga bus Rusijos kariuomenės išvedimas iš Ukrainos teritorijos. Kartu O. Scholzas perspėjo, kad Ukrainos ir viso pasaulio laukia ilgalaikės Rusijos invazijos pasekmės.

„Šis baisus agresyvus karas ir jo pasekmės mums dar ilgai kels rūpesčių ir dar ilgai turėsime valyti šiukšles“, – mano politikas.

Vokietijos kancleris pridūrė, kad jis ir jo vyriausybė nenori kalbėti apie tai, kad Ukraina turėtų laimėti, tačiau, jo nuomone, Kyjivas neturėtų pralaimėti.

„Mes norime, kad Ukraina atkurtų savo saugumą. Putinas to nenori, jis nori aneksuoti šalį“, – reziumavo O. Scholzas.

14:52 | „Laukti tikrai nereikės ilgai“ – Ukrainos karinė žvalgyba prabilo apie Putino nuvertimą

Ukrainos karinė žvalgyba – Vyriausioji žvalgybos valdyba – neabejoja, kad Rusijos Federacijoje įvyks režimo pasikeitimas. Pasak Valdybos atstovo Andrijaus Jusovo, yra keletas būdų tai pasiekti.

14:21 | Rusų valstybinė žiniasklaida: Xi Jinpingas ir V. Putinas pradeda derybas Kremliuje

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas antradienį atvyko į Kremlių pradėti oficialių derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, rodo valstybinės televizijos transliuoti vaizdai.

Xi Jinpingas į Kremlių įžengė raudonu kilimu, o didžiulėje ceremonijų salėje jį pasitiko V. Putinas ir aukšto rango Rusijos pareigūnų delegacija bei karinis pučiamųjų orkestras, kuris sugrojo abiejų šalių himnus.

13:29 | Japonijos ministras pirmininkas atvyko į Kyjivą

Japonų ministras pirmininkas Fumio Kishida antradienį atvyko į Kyjivą su netikėtu vizitu, pranešė Japonijos televizija NHK.

Nacionalinio transliuotojo filmuotoje medžiagoje matyti, kaip F. Kishida eina traukinių stoties peronu, lydimas kelių žmonių, panašu – Ukrainos pareigūnų.

Japonijos ministras pirmininkas Fumio Kishida (Fumijas Kišida) antradienį lankėsi Bučoje, kur Rusijos pajėgos kaltinamos masinėmis civilių žudynėmis per kelias savaites trukusią Kyjivo priemiesčio okupaciją praėjusiais metais.

Jo vizitas vyksta tuo metu, kai Kinijos prezidentas Xi Jinpingas susitinka su Rusijos pareigūnais Maskvoje. Be kita ko, jis pakvietė prezidentą Vladimirą Putiną į aukščiausiojo lygio susitikimą Pekine vėliau šiais metais.

12:27 | Karinė žvalgyba: rusai sparčiai mobilizuojasi

Ukrainos karinės žvalgybos – Vyriausiosios žvalgybos valdybos – Andrijus Jusovas praneša, kad žvalgyba seka, kokiais mastais rusai mobilizuoja karius.

Jo teigimu, Rusijos valdžia šalyje vykdo slaptą mobilizaciją, leidžiančią okupantų gretas papildyti mažiausiai 20 000 žmonių per mėnesį.

„Faktas, kad Rusijos Federacijoje tęsiasi slapta mobilizacija. Rengiamos naujos mobilizacinės priemonės rodo, kad net ir tos [mobilizacijos], kuri buvo vykdoma, nepakanka. Šis procesas tęsiasi, o slaptos mobilizacijos rėmuose rusams pavyksta mobilizuoti apie 20 000 žmonių kas mėnesį.

Be to, rengiamos ir naujos mobilizacinės priemonės. Visi skaičiai žinomi ir tiriami“, – Ukrainos televizijai sakė A. Jusovas, rašo „Focus“.

Tiesa, jo teigimu, vien mobilizacijos neužtenka, nes Rusijai dar reikia apmokyti naujus karius, o Rusijos Federacijos teritorijoje nėra pakankamai mokymo bazių, todėl tenka pasinaudoti Baltarusijos poligonais.

11:54 | Rusai nori surengti JT susitikimą dėl į Rusiją išvežtų Ukrainos vaikų

Rusija balandžio pradžioje planuoja surengti neoficialų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį ir jame aptarti, jos teigimu, į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų „realią padėtį“.

Šis klausimas atsidūrė dėmesio centre po to, kai Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) paskelbė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį dėl karo nusikaltimų, susijusių su ukrainiečių vaikų grobimu.

Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia pirmadienį spaudos konferencijoje sakė, kad Rusija planavo surengti Tarybos posėdį gerokai anksčiau nei penktadienį apie orderį paskelbė TBT. Balandžio mėnesį Rusija rotacijos tvarka pirmininkaus Tarybai.

11:24 | Valdžia rusus ruošia „Gazprom“ nuostolių apsimokėjimui

Rusijos biudžete dėl karo Ukrainoje ir vėliau paskelbtų ekonominių sankcijų atsivėrus milžiniškai skylei šalies politikai ėmėsi siūlymų, kaip pagerinti ekonominę situaciją.

Jeigu kalbos apie papildomą verslo apmokestinimą jau tapo įprastomis, tai neseniai rusus pasiekė naujiena, kad gali tekti kompensuoti negaunamas „Gazprom“ pajamas iš savo kišenės.

10:59 | Xi Jinpingas sako pakvietęs V. Putiną į Kiniją

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas antradienį pareiškė, kad pakvietė savo kolegą iš Rusijos Vladimirą Putiną šiais metais apsilankyti jo šalyje, prieš antrąjį abiejų lyderių derybų ratą Maskvoje pranešė Rusijos naujienų agentūros.

„Vakar pakviečiau prezidentą Putiną apsilankyti Kinijoje šiais metais jam patogiu laiku“, – sakė Xi Jinpingas per susitikimą su Rusijos ministru pirmininku Michailu Mišustinu.

10:38 | Kinijai nusprendus tiekti Rusijai ginkluotę karui, įvyktų esminis pokytis – A. Skaisgirytė

Jeigu Kinija apsispręstų tiekti Rusijai ginkluotę karui Ukrainoje, tai būtų esminis pokytis tiek šių valstybių santykiuose, tiek Vakarų požiūryje į Pekiną, sako prezidento patarėja Asta Skaisgirytė.

„Šis momentas yra svarbus. Jeigu būtų sutarta, kad Kinija tiekia ginkluotę Rusijai, o Rusija tą ginkluotę naudoja prieš Ukrainą, tai būtų gana esminis pokytis tarpusavio santykiuose, ir Vakarų bendruomenės vertinime“, – antradienį Žinių radijui sakė prezidento patarėja.

Pasak jos, nors šiuo metu Kinija neigia tiekianti ginklus Rusijai, yra pagrįstų nuogąstavimų, jog į karą pradėjusią šalį gabenamos dvigubos paskirties prekės.

10:00 | Žiniasklaida: Vengrija blokavo bendrą ES pareiškimą dėl TBT V. Putino arešto orderio

Vengrija sutrukdė paskelbti bendrą Europos Sąjungos šalių narių pareiškimą dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) išduoto Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderio, todėl bloko užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis vietoje to paskelbė pareiškimą savo vardu, remdamasi šaltiniais pranešė agentūra „Bloomberg“.

26 ES teisingumo ministrai pirmadienį taip pat paskelbė savo pareiškimą, kuriuo išreiškė paramą TBT tyrimui. Vengrija nepasirašė ir šio dokumento.

08:59 | ISW: rusai žūtbūt siekia bent menkiausios pergalės

Naujausioje JAV Karo studijų instituto analizėje skelbiama, kad Rusijos kariuomenė pasiekė nedidelę pažangą Rytų Ukrainos mieste Bachmute ir aplink jį, nes buvo pranešta apie padidėjusį Rusijos operacijų Avdijivkos apylinkėse tempą.

Pasak ISW, kovo 20 d. Rusijos kariai greičiausiai įgijo papildomų pozicijų Bachmuto pietvakariuose ir šiaurėje, taip pat Bachmuto šiaurės vakaruose tarp Bohdanivkos ir Chromovo.

ISW pranešė, kad padidintas Rusijos operacijų Avdijivkos apylinkėse tempas pareikalavo daug aukų ir greičiausiai tai buvo klaidingas bandymas atitraukti Ukrainos pajėgas nuo kitų fronto sektorių.

Tuo pačiu metu ISW analitikai nematė, kad Rusijos kariai aplink Donecką sutelktų reikšmingas kovines pajėgas, ir mažai tikėtina, kad okupantai sugebės išlaikyti tokį laikinai padidintą tempą.

ISW apskaičiavo, kad bendras Rusijos pavasario puolimas greičiausiai pasieks kulminaciją, o Rusijos pajėgos gali sustiprinti pastangas, siekdamos net menkiausio proveržio, kol neprarado iniciatyvos Ukrainos fronte.

„Tikėtina, kad Rusijos puolimas gali priversti Ukrainą trauktis nuo Bachmuto ir (arba) Avdijivkos, nors tai kol kas neatrodo tikėtina“, – sako ekspertai.

08:20 | Slapta įrašyti rusų karių pokalbiai atskleidžia – padėtis tokia bloga, kad mielai spruktų

Ukrainos žvalgyba praneša, kad Rusijos Federacija paslapčia tebevykdo mobilizaciją, bet mobilizuotų karių moralė yra žema. Apie tai Ukrainos televizijai sakė šalies Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas.

07:44 | Ukraina užsimena apie smūgį okupuotame Kryme gabentoms rusų raketoms

Ukrainos karinės žvalgybos agentūra vėlai pirmadienį pranešė apie incidentą, kuris atrodo kaip drąsi ataka prieš Rusijos okupuotame ir neteisėtai aneksuotame Kryme geležinkeliu gabentas rusų sparnuotąsias raketas.

Rusijos paskirtas aneksuoto Krymo gubernatorius taip pat pranešė apie incidentą to paties šiaurinio Džankojaus miesto rajone, bet nepaminėjo raketų kaip atakos taikinio.

Pranešimų neįmanoma nepriklausomai patikrinti.

Ukrainiečių Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešime sakoma, kad per sprogimą Džankojuje buvo sunaikinta daug rusų sparnuotųjų raketų „Kalibr“, bet aiškiai nenurodoma, kad už tai atsakinga Ukraina. Taip pat nenurodyta, koks ginklas buvo panaudotas, tik sakoma, kad raketos buvo gabenamos geležinkeliu ir skirtos leisti iš laivų.

