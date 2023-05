Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

18:50 | Okupantai Chersono srityje pražudė vaiką: tėvas ant rankų sužalotą nešė iki pat ligoninės

Okupantų žiaurumai Ukrainoje nesiliauja. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas praneša, kad Chersono srityje okupantų apšaudymo metu žuvo vaikas.

Pasak A. Jermako, Zelenivkoje sužeistą vaiką tėvas ant rankų nešė iki pat ligoninės.

Skelbiama, kad apšaudymo metu sužeisti dar du žmonės.

„Rusai Chersono srityje nužudė vaiką. Tai atsitiko apšaudymo metu Zelenivkoje. Tėvas ją ant rankų nunešė į ligoninę.

Dar du žmonės taip pat buvo sužeisti. Jie visi buvo šalia parduotuvės. Rusijos teroristai ir toliau ciniškai žudo civilius“, – „Telegram“ rašė A. Jermakas.

18:27 | NATO įsitikinę: jei Putinas laimės, tai gali tapti tragedija ne tik Ukrainai

Jei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas laimės karą, tai gali tapti ne tik Ukrainos tragedija, sako NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Jei prezidentas Putinas laimės, tai gali būti tragedija Ukrainai. Bet tai gali būti ir mūsų visų tragedija, nes tada visi autoritariniai lyderiai, tarp jų ir Putinas, pamatys, kad savo tikslams pasiekti galima panaudoti jėgą ir pažeisti tarptautinę teisę.

Nepamirškime, kad tai – agresyvus karas, kurį sąmoningai pradėjo pats Putinas. Rusijos niekas nepuolė. Ukraina nekėlė jokios grėsmės Rusijai. Tačiau prezidentas Putinas galvoja, kad jis turi teisę kontroliuoti kaimynines šalis. Ir Rusija už tai moka labai didelę kainą“, – sakė J. Stoltenbergas.

18:12 | Erdoganas: Rusija sutinka pratęsti susitarimą dėl ukrainietiškų grūdų eksporto

Turkų prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį pareiškė, kad Rusija sutiko pratęsti susitarimą, leidžiantį Ukrainai eksportuoti grūdus iš svarbiausių uostų per Juodąją jūrą ir padedantį sušvelninti pasaulinę maisto krizę, kurią dar labiau paaštrino daugiau nei prieš metus Rusijos pradėtas karas.

Susitarimas, kuriam tarpininkavo Jungtinės Tautos ir Turkija, turėjo baigti galioti gegužės 18 dieną.

R. T. Erdoganas trečiadienį sakė, kad susitarimas bus pratęstas dviem mėnesiams.

„Mūsų šalies pastangomis, su mūsų draugų iš Rusijos parama, su mūsų draugų iš Ukrainos indėliu buvo nuspręsta pratęsti Juodosios jūros grūdų sandorį dar dviem mėnesiams“, – paskelbė R. T. Erdoganas.

Rusija sutiko neblokuoti laivų išplaukimo iš dviejų Ukrainos uostų, sakė R. T. Erdoganas ir išreiškė viltį, kad susitarimas bus naudingas visoms šalims.

17:37 | CNN: netoli Bakhmuto žuvo JAV armijos veteranas

Buvęs JAV armijos karys Nicholas Maymeris šią savaitę žuvo per Rusijos artilerijos apšaudymą Bachmuto mieste, skelbia „Ukrinform“, cituodami CNN.

Pasak į pensiją išėjusio pulkininko leitenanto Perry Blackburno, N. Maymeris buvo pastate Bachmute, kuris sugriuvo dėl apšaudymo.

„Jie užėmė pastatą, kuriame buvo, pradėjo šaudyti artilerija, pastatas pradėjo griūti. Tuomet daugumai ten buvusių amerikiečių ir ukrainiečių pavyko pabėgti. Deja, Nickui nepavyko“, – CNN sakė P. Blachburnas.

17:13 | Vengrija stabdo naujų ES lėšų skyrimą Ukrainos ginklams

Vengrija blokuoja dar 500 mln. eurų iš Europos Sąjungos fondų Ukrainai skirtų ginklų išlaidoms padengti, pranešė Budapeštas ir Europos diplomatai.

Nuo pernai vasario, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, ES šalys Ukrainai apginkluoti skyrė apie 5,6 mlrd. eurų bendrų lėšų.

Neseniai bloko valstybės narės pritarė pasiūlymui per ateinančius 12 mėnesių Ukrainai pristatyti milijoną artilerijos sviedinių už du milijardus eurų.

Tai reiškia, kad didžioji dalis iš beveik aštuonių milijardų eurų, šiuo metu skirtų bendrai Europos taikos priemonei (European Peace Facility, ETP), jau atiteko Ukrainai.

Budapeštas, kuris su Rusija palaiko glaudžiausius ryšius visoje ES, teigia, kad nepritaria naujam lėšų išmokėjimui, nes lėšos buvo skirtos remti ne tik Ukrainai, bet ir partneriams visame pasaulyje.

„Vengrijos vyriausybė nesutinka, kad Europos Sąjunga, turėdama kitų priemonių, turėtų naudoti Europos taikos priemonę tik Ukrainai“, – antradienį naujienų agentūrai AFP sakė Vengrijos vyriausybė.

„Vengrijos vyriausybei labai svarbu, kad šie klausimai būtų išsiaiškinti, todėl ji nepritarė dar vienos Europos taikos priemonės dalies išmokėjimui“, – pridūrė ji.

Keli Europos diplomatai trečiadienį patvirtino, kad Vengrija blokuoja naują lėšų dalį, skirtą ES šalims kompensuoti išlaidas už Ukrainai siunčiamus ginklus.

Jų teigimu, diplomatai vis dar siekia susitarti prieš pirmadienį Briuselyje vyksiantį ES užsienio reikalų ministrų susitikimą.

Debatai dėl finansavimo vyksta Ukrainai prašant ginkluotės savo pajėgoms, besirengiančioms kontrpuolimui.

Pernai ES valstybės narės susitarė, kad iš esmės gali padidinti ETP viršutinę ribą dar 3,5 mlrd. eurų.

16:50 | Rusija suintensyvino apšaudymus trijose srityse: taikosi į vaikų darželius, mokyklas, ligonines

Rusijos pajėgos per pastarąjį mėnesį suintensyvino apšaudymus Charkivo, Černihivo ir Sumų srityse, pranešė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maljar, cituoja „Kyiv Independent“.

Pasak viceministrės, Rusijos pajėgos gegužės 8-16 dienomis iš viso surengė 162 atakas šiose trijose srityse.

Sumų sritis buvo apšaudyta 110 kartų, Černihivo sritis – 29, Charkivo sritis – 23 kartus.

Okupantai taikosi į vaikų darželius, ligonines, mokyklas ir įvairias kitas civilines vietas, todėl beveik kasdien yra sužeidžiami arba žūsta žmonės.

Visos trys sritys yra prie Ukrainos sienos su Rusija. Didindama atakas pasienyje, Rusija bando „neleisti (Ukrainos kariuomenei) dalyvauti kitomis kryptimis“, – aiškino H. Maljar.

16:33 | Susitarimas dėl ukrainietiškų grūdų eksporto bus pratęstas, sako turkų pareigūnai

Pasak Turkijos pareigūnų, susitarimas, leidžiantis Ukrainai eksportuoti grūdus iš svarbiausių uostų per Juodąją jūrą, bus pratęstas, Rusijai sutinkant kol kas likti pakte.

Juos trečiadienį cituoja agentūra „Bloomberg“.

Susitarimas, kuriam tarpininkavo Jungtinės Tautos ir Turkija, turi baigti galioti gegužės 18 dieną.

Ukraina ir Rusija yra pagrindinės kviečių, miežių, saulėgrąžų aliejaus ir kitų maisto produktų, nuo kurių priklauso besivystančios šalys, tiekėjos pasaulyje. 2022 metų liepą Maskva ir Kyjivas pasirašė susitarimą su JT ir Turkija, kuriame išdėstytas procesas, pagal kurį po Rusijos invazijos į kaimyninę šalį atnaujinamas krovinių gabenimas iš trijų Ukrainos Juodosios jūros uostų.

Nuo to laiko jis buvo atnaujintas du kartus, vėliausią kartą – kovą. JT duomenimis, pagal susitarimą, kuriuo nustatytas saugus laivybos koridorius iš Ukrainos uostų į Turkiją, iš šalies išvežta daugiau kaip 30 mln. tonų grūdų ir maisto produktų.

Rusija ne kartą skundėsi, kad atskiras susitarimas su JT dėl kliūčių jos trąšų gabenimui pašalinimo, kuris buvo įtrauktas į liepos mėnesio paketą, nedavė rezultatų.

16:15 | JK ministras: bet koks sprendimas dėl naikintuvų F-16 Ukrainai priklauso nuo Baltųjų rūmų

Bet koks sprendimas siųsti naikintuvus F-16 į Ukrainą priklausys nuo Baltųjų rūmų, sakė Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace'as, trečiadienį Berlyne susitikęs su savo kolega iš Vokietijos Borisu Pistorius.

Nepaisant naikintuvų koalicijos, apie kurią šią savaitę paskelbė Britanija ir Nyderlandai, „nuo Baltųjų rūmų... priklauso, ar F-16 naikintuvai gali būti pristatyti“, pridūrė B. Pistorius.

„Ministras pirmininkas ir premjeras Rutte sutarė, jog sieks suburti tarptautinę koaliciją, kad Ukrainai būtų suteikta kovinių aviacijos pajėgumų, remiant viską – nuo apmokymo iki lėktuvų F-16 parūpinimo“, – sakoma antradienį paskelbtame britų premjero biuro atstovo pareiškime.

15:43 | Lysohoras: okupantai evakuoja šeimas

Dėl dažnų sprogimų okupantų kontroliuojamoje teritorijoje Luhansko srityje rusai ėmėsi priemonių padidinti kelių užtvarų ir reido patrulių skaičių. Patys okupantai palieka teritoriją ir išsiveža savo šeimas į Rusiją, pasakoja Luhansko srities karinės administracijos vadas Artiomas Lysohoras, rašo „Focus“.

Jo teigimu, rusai Ukrainos kontrpuolimo išvakarėse pajuto baimę, todėl pradėjo evakuoti šeimas į Rusiją. Kaip sakė A. Lysohoras, rusų kolaborantai vis labiau bijo Ukrainos atpildo už išdavystę ir bando bėgti į agresoriaus pusę.

Be to, rusai ir toliau riboja gyventojų prieigą prie pagrindinių interneto išteklių okupuotoje teritorijoje.

„Mobiliojo interneto išjungimo praktika vadinamojoje Luhansko „liaudies respublikoje“ yra reguliari. Okupantai kontroliuoja laidinio interneto srautą“, – teigė Luhansko karinės administracijos vadas.

Pažymima, kad okupantai dėl karių trūkumo nusprendė vyrų šaukimo amžiaus kartelę pakelti iki 60 metų. Negana to, dėl šios situacijos jau pradėta telkti 2005 metais gimusius, ką tik mokyklą baigusius jaunuolius.

15:12 | Rybakovas: ginklų nėra

Rusijos taktiniai branduoliniai ginklai Baltarusijos teritorijoje dar nebuvo dislokuoti, tai buvo tik pareiškimas, jokių praktinių veiksmų šiuo klausimu nebuvo imtasi, pareiškė nuolatinis Baltarusijos atstovas JT Valentinas Rybakovas, rašo „Obozrevatel“.

Jis taip pat pridūrė, kad jei panašus sprendimas ir būtų priimtas, tai būtų tik „Baltarusijos vyriausybės, o ne bet kurios kitos valstybės sprendimas“.

„Šis pranešimas apie taktinių branduolinių ginklų dislokavimą Baltarusijos Respublikoje, visų pirma, tėra pareiškimas. Praktine prasme nieko šiuo klausimu nepadaryta“, – patikino V. Rybakovas.

Priminsime, kad kovo 25 d. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė, kad Rusijos Federacija Baltarusijoje dislokuos taktinius branduolinius ginklus. Jis pažymėjo, kad šių metų liepos 1 dieną bus baigtos atitinkamos saugyklos statybos.

14:26 | Europos lyderiai sukūrė karo registrą Ukrainai

Europa ir JAV trečiadienį pasveikino naujai sukurtą vadinamąjį žalos registrą Ukrainai kaip pirmą žingsnį siekiant priversti Rusiją sumokėti už savo karą.

46 valstybių Europos Tarybos sukurta priemone bus registruojamos pretenzijos dėl žalos ar nuostolių, taip atveriant kelią mechanizmui, pagal kurį ateityje bus kompensuojama karo aukoms.

Tai buvo „pirmas, būtinas ir neatidėliotinas žingsnis“ užtikrinant „teisingumą, kurio centre yra karo aukos“, sakė ET vadovė Marija Pejčinovič Burič, atvykusi į antrąją aukščiausiojo lygio susitikimo Islandijoje dieną.

Ji teigė, kad iki ankstyvo trečiadienio registrą pasirašė 40 šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, Japoniją ir visas kitas Didžiojo septyneto (G-7) šalis.

13:58 | Egzistuoja mažiausiai trys Putino dubleriai – Ukrainos karinės žvalgybos vadas

Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kyryla Budanovas tvirtina, kad gegužės 9 dieną Maskvoje vykusiame parade ir kovą vykusiame vizite Mariupolyje dalyvavo ne pats Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, o jo dubleriai.

13:15 | Ukraina: JAV atsiųsta oro gynybos sistema „Patriot“ toliau veikia

Ukraina trečiadienį patikino, kad JAV atsiųsta oro gynybos sistema „Patriot“ toliau veikia, nors Maskva pareiškė smogusi šiam galingam ginklui.

„Nesijaudinkite, „Patriot“ viskas gerai“, – naujienų agentūrai AFP sakė ukrainiečių oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas.

Jis atsisakė nurodyti, ar ši sudėtinga sistema buvo apgadinta.

„Patriot“ veikia. Viskas gerai“, – pridūrė J. Ihnatas.

12:53 | Rusija įšaldė Suomijos ambasados ir konsulato banko sąskaitas – suomių ministras

Suomių užsienio reikalų ministras Pekka Haavisto trečiadienį pranešė, kad Rusija balandžio pabaigoje įšaldė Suomijos ambasados Maskvoje ir konsulato Sankt Peterburge banko sąskaitas.

„Suomijos atstovybių Rusijoje sąskaitos įšaldytos ir šiuo metu jomis negalima naudotis“, – spaudos konferencijoje sakė P. Haavisto ir pridūrė, kad Helsinkis dėl to palaiko ryšį su Rusijos institucijomis.

12:47 | Ukrainoje sulaikyta moteris, perdavinėjusi rusams informaciją apie kariuomenės dislokacijos vietas

Ukrainos saugumo tarnyba Chersone sulaikė vietos gydymo įstaigos medicinos seserį, kuri kaltinama perdavinėjusi duomenis Rusijos pajėgoms apie Ukrainos kariuomenės dalinių dislokacijos vietas.

11:53 | Ukraina skelbia kare nukovusi 200 000 rusų karių

Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusijos kariuomenė prarado daugiau nei 200 500 savo karių, skelbiama rytinėje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje.

Ukrainos kariuomenė per praėjusią parą skelbia nukovusi 610 Rusijos karių. Be to, Ukrainos generalinio štabo teigimu, okupantai patiria didelių karinės technikos nuostolių. Okupantai negrįžtamai prarado šių rūšių ginklus:

3771 tanką, 7365 šarvuočius, 3166 artilerijos sistemas, 562 salvinės raketų ugnies sistemas, 318 oro gynybos sistemų, 308 lėktuvus, 294 sraigtasparnius, 2748 bepiločius orlaivius, 982 sparnuotąsias raketas, 18 laivų ir valčių, 6 067 automobilius ir kuro cisternas bei 417 specialiosios įrangos vienetų.

11:21 | Skubūs pokyčiai fronte: Rusija meta visas savo pajėgas į vieną tašką

Rusija nusprendė suintensyvinti savo taktinį puolimą Bachmuto regione, nepaisant to, kad Ukraina, matyt, sutelkė dėmesį į vietines kontratakas ten, teigia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

Naujausioje instituto ataskaitoje teigiama, kad vadinamasis Donecko „liaudies respublikos“ vadovas Denisas Pušilinas antradienį pareiškė, kad Rusijos kariai sustiprino savo pajėgas Bachmuto regione, siekdami stabilizuoti situaciją.

10:43 | Kontratakos sėkmė: ukrainiečiai atsikovojo dalį Bachmuto

Ukrainos ginkluotosios pajėgos per pastarąsias dienas atsikovojo apie 20 kv. km teritorijos aplink Bachmutą, antradienį pranešė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar.

Pranešdamas apie atsikovotas teritorijas, britų leidinys „Sky News“ skelbia, kad tai maždaug tris kartus daugiau nei Londono Gatviko oro uostas.

10:06 | „Wagner“ vadovas: Ukrainoje žuvo JAV savanoris kovotojas

Rusijos privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovas antradienį pranešė, kad Ukrainos rytuose žuvo vienas savanoris iš Jungtinių Valstijų, kartu su Ukrainos kariais kovojęs prieš rusus.

Vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo karo temomis rašantys Rusijos tinklaraštininkai, Jevgenijus Prigožinas rodo pastato griuvėsiuose gulintį, jo teigimu, amerikiečio lavoną.

Įraše matyti, kaip „Wagner“ vadovas naktį eina su savo vyrais, girdimi sprogimai, tačiau neaišku, kur ir kada jis buvo nufilmuotas.

Stovėdamas prie žuvusio kovotojo, kuris, atrodo, buvo sužeistas į pilvą, J. Prigožinas pasakė: „Jis atėjo su mumis susitikti. Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis.“

J. Prigožinas parodė kamerai tai, kas turėjo būti žuvusiojo asmens dokumentai, viso vardo neatskleisdamas.

„Mes grąžinsime jį į Jungtines Valstijas. Įdėsime jį į karstą [su] Amerikos vėliava. Su pagarba, nes jis mirė ne... patale, o kare“, – sakė „Wagner“ bosas.

09:35 | Už 100 kilometrų nuo Maskvos į žemę rėžėsi ir sprogo bepilotis

Kalugos srityje (Rusija) nukrito ir sprogo lėktuvo tipo bepilotis, skelbia vietos nevalstybinė žiniasklaida. Pranešama, kad sprogimas užfiksuotas netoli autostrados, besiribojančiame su Maskvos sritimi regione.

„Shot“, „Baza“, „Astra“ ir kiti naujienų kanalai Rusijoje skelbia apie drono sprogimą netoli Tarutino kaimo, šalia autostrados A108 (apie 100 kilometrų nuo Maskvos). Buvo aptiktos bepiločio nuolaužos ir paviešintos jų nuotraukos.

08:56 | Ukraina skelbia Bachmute nukaunanti rusų karininkus

Rusų pulkininkų netektis prie Bachmuto yra vienas iš okupacinės kariuomenės nesėkmės rodiklių. Tai antradienį Ukrainos kanalo „Espreso“ eteryje paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupės atstovas spaudai Serhijus Čerevatijus.

Kaip pažymėjo karininkas, Jevgenijus Prigožinas ir jo privati karinė kompanija „Wagner“ monopolizavo karo veiksmus Bachmute ir grasino užgrobti visą Donecko sritį. Tačiau didžiuliai nuostoliai samdinių gretose Bachmuto kryptimi privertė jį įtraukti įprastą Rusijos Federacijos kariuomenę – desantininkus ir motorizuotų šaulių dalinius.

„Visi jie nebuvo pasiruošę kovinėms operacijoms. Jaunesnieji karininkai nesusitvarko su vadovavimu, o vyresnieji karininkai turi vadovauti fronto linijose“, – aiškino Čerevatijus, rašo „Focus“.

Anot jo, Rusijos kariuomenės pulkininkai fronte dalyvavo valdant krizes. Ir tuo sumaniai pasinaudojo Ukrainos karinė žvalgyba ir artileristai, nukovę pulkininkus ir taip demoralizavę okupantų karius, pridūrė S. Čerevatijus.

Anot jo, rusų nuostolių Bachmute dinamika tęsiasi jau kelis mėnesius – per dieną žūdavo daugiau nei 100 žmonių.

Gegužės 14 d. Rusijos gynybos ministerijos atstovas spaudai Igoris Konašenkovas paskelbė, kad buvo nukautas Jevgenijus Brovka, kariuomenės korpuso vado pavaduotojas kariniam ir politiniam darbui Bakhmute. Kitas 4-osios motorizuotųjų šaulių brigados vadas Viačeslavas Makarovas žuvo netoli Ivanivkos kaimo.

08:11 | Europa imasi žingsnių priversti Rusiją sumokėti už karą Ukrainoje

Seniausia Europos valstybes vienijanti organizacija antradienį viršūnių susitikime Reikjavike įkūrė registrą, dėl būsimų kompensacijų fiksuosiantį padarytus Rusijos karo Ukrainoje nuostolius, ir išklausė ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio prašymą atsiųsti vakarietiškų naikintuvų.

46 Europos Tarybos šalių lyderiai, tarp jų Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, pabrėžė, kad Maskva bus laikoma atsakinga už žalą ir sugriovimą Ukrainoje, į kurią įsiveržė prieš metus ir tris mėnesius.

Hagoje įsikursiantis žalos registras sieks užfiksuoti materialią Rusijos per karą Ukrainai padarytą žalą.

07:38 | Rusija neigia, kad Kyjivas numušė jos hipergarsinių raketų

Maskva antradienį paneigė, kad Kyjivo oro gynyba numušė šešias jos hipergarsines raketas „Kinžal“.

„Rusija nepaleido tiek „Kinžal“, kiek [Ukraina] sako numušusi“, – Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „Ria Novosti“ sakė gynybos ministras Sergejus Šoigu.

Anksčiau antradienį Ukraina pranešė, kad per rusų surengtą naktinę raketų ir bepiločių orlaivių ataką numušė šešias pažangias Rusijos hipergarsines raketas. „Kinžal“ yra svarbus Rusijos ginklas, padedantis intensyvinti smūgius iš didelio atstumo.

07:00 | JK ir Nyderlandai žada naikintuvų Ukrainai

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas ir Nyderlandų premjeras Markas Rutte antradienį pažadėjo kurti tarptautinę koaliciją dėl Ukrainos rėmimo naikintuvais.

„Ministras pirmininkas ir premjeras Rutte sutarė, jog sieks suburti tarptautinę koaliciją, kad Ukrainai būtų suteikta kovinių aviacijos pajėgumų, remiant viską – nuo apmokymo iki lėktuvų F-16 parūpinimo“, – sakoma R. Sunako biuro atstovo pareiškime po Europos Tarybos viršūnių susitikimo Islandijoje.

Pirmadienį apsilankęs R. Sunako užmiesčio rezidencijoje Čekerse netoli Londono, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad tikisi greitai pasiekti susitarimą dėl naikintuvų iš Vakarų partnerių jo šaliai.

Svarbiausi antradienio įvykiai

► Ukraina antradienį paskelbė, kad teisėsauga sulaikė šalies Aukščiausiojo Teismo pirmininką Vsevolodą Kniazjevą tyrime dėl 2,7 mln. dolerių (beveik 2,5 mln. eurų) vertės kyšininkavimo.

► Ukraina antradienį pranešė, kad per naują rusų surengtą naktinę raketų ir bepiločių orlaivių ataką numušė šešias pažangias Rusijos hipergarsines raketas.

► Rusai anksti antradienį surengė itin intensyvią raketų ataką prieš Ukrainos sostinę, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Serhijus Popko.