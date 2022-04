Karas Ukrainoje. Naktį Kyjive ir Chersone buvo girdėti sprogimai

Penktadienis yra 51-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Kviečiame svarbiausius penktadienio įvykius sekti tv3.lt:

08:59 | Dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje trūksta maisto

Ukrainoje vis labiau trūksta maisto. Ukraina dėl to kaltina Rusiją, nes jos kariai blokuoja Ukrainos uostus, pareiškė Ukrainos ekonomikos ministro pavaduotojas Taras Kachka.

Pasak BBC, T. Kachka skaičiuoja, jog penktadalis pasaulio populiacijos dėl karo Ukrainoje susidurs su badu. Pasak jo, rusai šaudo į komercinius laivus, o tai užkerta kelią maistui pasiekti Ukrainą.

08:51 | Iš Ukrainos išvyko beveik 5 mln. žmonių

JT skelbia, kad per 50 karo dienų beveik 5 mln. Ukrainos gyventojų paliko šalį. Daugiau nei 7 mln. žmonių turėjo palikti savo namus šalies viduje.

⚡️UN: Nearly 5 million Ukrainians have fled the country in 50 days of war.



According to the United Nations High Commissioner for Refugees, over 7.1 million people have been internally displaced. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 14, 2022

08:45 | Sunaikintas kaimas Kyjivo srityje

Rusijos kariuomenė sunaikino 77 proc. Kyjivo srityje esančio Gorenka kaimo, pranešama UNIAN Telegram kanale.

08:33 | Ukrainos vėliava ant Rusijos ambasados Vašingtone

Ant Rusijos ambasados Vašingtone pastato naktį atsirado Ukrainos vėliava. „Twitter“ publikuotame vaizdo įraše matyti, kad Ukrainos vėliavos atspindį yra bandoma uždengti prožektoriumi.

In #Washington, a projection of the #Ukrainian flag appeared on the wall of the #Russian embassy. The embassy staff tried to cover the flag with a spotlight, but failed to catch up with it. pic.twitter.com/w2z4EXm1RI — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022

08:27 | Iš viso žuvo 198 vaikai

Nuo karo pradžios Rusijos pajėgos nužudė 198 vaikus, dar 355 vaikai sužeisti, pranešama UNIAN Telegram kanale.

08:11 | Pranešta apie sprogimus Kyjive ir Chersone

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį pranešta apie sprogimus Kyjive ir Chersone, rašo BBC.

„Prašome stebėti pranešimus ir grįžti į slėptuvę, jei sirenos vėl suskambės“, – cituojama Kijevo valdžios žinutė Telegram.

Komentarų apie sprogimus iš Chersono valdžios kol kas nesulaukta.

08:06 | Humanitariniais koridoriais ketvirtadienį evakuoti 2 557 žmonės

Ketvirtadienį humanitarinių koridorių pagalba iš Ukrainos miestų evakuoti 2 557 žmonės, rašo the Guardian. Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereshchuk sakė, kad 289 iš jų buvo Mariupolio gyventojai.

JT įspėja, kad rusų apgultame Mariupolyje yra tokia tragiška, jog žmonės miršta nuo bado.

07:59 | Įvyko apsikeitimas kaliniais

Chersono srityje apsikeista kaliniais, „Twitter“ skelbia NEXTA. Penki ukrainiečių kariai buvo išmainyti į keturis okupantus.

An exchange of prisoners took place in the #Kherson region



Five #Ukrainian soldiers were released and exchanged for four occupiers. pic.twitter.com/6Asq32Rf9L REKLAMA REKLAMA April 15, 2022

07:52 | JAV apkaltino Rusijos parlamentarą dėl antiukrainietiškos propagandos kampanijos

JAV Teisingumo departamentas ketvirtadienį apkaltino vieną Rusijos parlamentarą ir du darbuotojus daug metų prieš Rusijos invaziją į Ukrainą vykdžius Jungtinėse Valstijose antiukrainietišką propagandos kampaniją.

Parlamentaras Aleksandras Babakovas, kuriam jau buvo taikomos JAV sankcijos, apkaltintas drauge su dviem padėjėjais Aleksandru Vorobjovu ir Michailu Plisiuku. Visi trys gyvena Maskvoje, yra laisvėje, nurodė Teisingumo departamentas.

A. Babakovas, Rusijos Valstybės Dūmos narys, ir kiti du įtariamieji kaltinami tuo, kad viena rusų nevyriausybine organizacija naudojosi kaip priedanga nelegalioms operacijoms vykdyti nuo 2012 metų.

Šie trys asmenys, kaip įtariama, „režisavo slaptą rusų propagandos kampaniją JAV, kad stumtų Rusijos piktavališkus politinius planus prieš Ukrainą ir kitas šalis, įskaitant JAV“, sakė federalinis prokuroras Damianas Williamsas.

„Šiandienos kaltinamasis aktas parodo, kad Rusijos neteisėti veiksmai prieš Ukrainą neapsiriboja mūšio lauku, nes Rusijos kontroliuojami politiniai nuomonės formuotojai, kaip įtariama, rezgė sąmokslą slaptomis ir neteisėtomis priemonėmis JAV ir kitur Vakaruose siekti geopolitinio pasikeitimo Rusijos naudai“, – pridūrė D. Williamsas.

Trys minimi rusai taip pat kaltinami bandymu užverbuoti mažiausiai vieną JAV pilietį padėti jiems įtraukti JAV ir Europos politikus į jų įtakos ir propagandos kampaniją siekiant Rusijos užsienio politikos tikslų.

Konkrečiai A. Babakovas ir jo padėjėjai kaltinami susimokymu priversti JAV piliečius veikti Jungtinėse Valstijoje kaip neįregistruotus Rusijos agentus, susimokymu pažeisi JAV sankcijas ir jų išvengti, susimokymu sukčiauti dėl vizų.

07:50 | Pentagonas: Rusija vis dar gali smogti Kyjivui

Rusija vis dar gali smogti Kyjivui, sako Pentagonas. Apie tai Telegram praneša ukrainiečių naujienų agentūra UNIAN. Pranešime teigiama, kad Kyjivui ir kitiems Ukrainos miestams vis dar gresia stiprūs apšaudymai.

„Rusija turi pajėgumų smogti Kyjivui“, – pranešime cituojamas Pentagono atstovas John Kirby.

Jis pabrėžė, kad net tada, kai Rusija ėmė atitraukti savo karius nuo Kyjivo, Černihivo ir kitų miestų, JAV nesitikėjo, kad pavojus Kyjivui nuslūgo.

07:43 | Ukrainiečiai sunaikino rusų tanką

Ukrainos generalinis štabas skelbia, kad ukrainiečiai sunaikino rusų tanką.

07:41 | Rusija pildo atsargas

Rusijos kariai ir toliau bombarduoja Ukrainos infrastruktūrą, skelbia Ukrainos generalinis štabas. Pasak penktadienį ryte paskelbto pranešimo, atskiri Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų daliniai Voluinės ir Polisijos grupuojasi ties Ukrainos ir Baltarusijos sienos Bresto ir Gomelio srityse.

Rusai bando įsitvirtinti pietų Buho srityje, pildo ginklų, technikos, amunicijos ir degalų atsargas. Ukrainos generalinis štabas sako, kad Rusija vykdo žvalgybą nepilotuojamais orlaiviais.

07:30 | Zelenskis paaiškino, kodėl nepalieka Kyjivo

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paaiškino, kodėl nepaisant prasidėjusio karo, pavojaus gyvybei ir raginimų išvykti, nepaliko Kyjivo.

Apie tai V. Zelenskis kalbėjo BBC eteryje.

„Man tiesiog rūpi, kas vyksta su mano šalimi, ukrainiečiais. Aš esu vienas iš jų. Kaip galiu išvykti? Tai paprasčiausiai neįmanoma. Net jei nebūčiau prezidentas, neturėčiau tokios minties, likčiau Ukrainoje. Kaip aš tai galiu palikti? Ypač dabar, kai man tenka dar didesnė atsakomybė, to padaryti negalėčiau“, – V. Zelenskį cituoja UNIAN.

Ukrainos prezidentas mano, kad jo išvykimas iš šalies pasitarnautų Rusijai.

„Antra, tai yra vienas pagrindinių rodiklių, apie ką kalbėjome. Tai buvo didelė operacija. Esu tikras, kad tai būtų vienas iš žingsnių destabilizuojant mūsų šalį. Tai tikrai būtų skilimas. tokia vieninga ginkluotųjų pajėgų, prezidento ir Ukrainos žmonių pozicija“, – aiškino Zelenskis.

07:22 | JAV neketina grąžinti įšaldyto oligarchų turto

JAV neketina grąžinti įšaldyto turto Rusijos oligarchams, Telegram praneša UNIAN. Pasak Baltųjų rūmų patarėjo Džeiko Salivano, kalbama apie jachtas bei kitą turtą, susijusį su V. Putino aplinka.

06:55 | Zelenskis: Rusija nesitikėjo, kad atsilaikysime 50 dienų

50-ąją karo Ukrainoje dieną, ketvirtadienį, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į ukrainiečius. Nors tai jis daro kiekvieną dieną, šįkart savo kalboje išskirtinai pabrėžė ukrainiečių drąsą ir stiprybę.

„Mes jau atlaikėme 50 dienų. 50 dienų Rusijos invazijos, nors okupantai mums davė daugiausiai penkias“, – vaizdo įraše „Facebook“ kalbėjo jis.

Prezidentas prisiminė pirmąją karo Ukrainoje dieną.

„Prisimenu, kas buvo pasakyta vasario 24-ąją. Švelniai tariant, niekas nebuvo tikras, kad atlaikysime. Visi užjautė. Daugelis jų man patarė bėgti iš šalies. Patarė iš tikrųjų pasiduoti tironijai“, – V. Zelenskio kalbą cituoja the Guardian.

„Bet jie mūsų taip pat nepažinojo. Ir jie nežinojo, kokie drąsūs yra ukrainiečiai, kaip mes vertiname laisvę, mūsų galimybę gyventi taip, kaip norime.

Ne taip, kaip tie žmonės, kurie valdo taip, kad okupuotose teritorijose jų kariuomenė pirmą kartą gyvenime pamato tualetus ir vagia net įprastą buitinę techniką“, – sakė V. Zelenskis.

V. Zelenskis pareiškė, kad Rusijos kariai „jau kartoja tai, ką Europa matė tik per Antrąjį pasaulinį karą“.

„50 gynybos dienų yra pasiekimas. Milijonų ukrainiečių pasiekimas“, – pridūrė jis.

„Per 50 karo dienų Ukraina tapo viso laisvojo pasaulio heroje tiems, kurie nėra nuodijami propaganda. Mes visi tapome herojais. Visi ukrainiečiai vyrai ir moterys, kurie atsistojo ir nepasidavė. Tie, kurie laimės, sugrąžins taiką Ukrainai. Esu tuo tikras“, – kalbėjo prezidentas.

06:33 | Pentagonas: karo laivo nuskendimas – „didelis smūgis“ rusų karinėms jūrų pajėgoms

Pentagonas ketvirtadienį pareiškė, kad karinio laivo „Moskva“ nuskendimas po to, kai jį apėmė liepsnos, yra „didelis smūgis“ Rusijos karinėms jūrų pajėgoms Juodojoje jūroje, Maskvai pripažinus, kad laivas nuskendo.

„Tai didelis smūgis Juodosios jūros laivynui, tai... pagrindinė jų pastangų užtikrinti tam tikrą dominavimą Juodojoje jūroje dalis“, – CNN sakė Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby.

„Tai turės įtakos jų galimybėms“, – pridūrė jis.

Rusijos gynybos ministerija kiek anksčiau teigė, kad Juodosios jūros laivyno flagmane kreiseryje „Moskva“, dalyvavusiame Maskvos kare prieš Ukrainą, sprogo šaudmenys, ir pridūrė, kad dėl padarytos žalos laivas „prarado pusiausvyrą“, kai buvo velkamas į uostą.

„Dėl neramios jūros laivas nuskendo“, – Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS citavo ministeriją.

Tuo metu Ukrainos Odesos uostamiesčio karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas sakė, kad į laivą pataikė ukrainietiškos priešlaivinės raketos „Neptun“. J. Kirby teigė negalįs patvirtinti nė vienos versijos.

06:21 | Zelenskis įvardijo pagrindinį rusų tikslą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad pirmiausia Rusija siekia sunaikinti Donbasą.

„Per 50 dienų pilno masto invazijos, Rusų Federacija parodė, kad Donbasas yra pagrindinis jų taikinys. Donbasas yra tai, ką Rusija pirmiausia nori sunaikinti. Būtent Luhansko ir Donecko sritis Rusijos kariuomenė naikina taip, lyg norėtų, kad iš jų liktų tik akmenys. Ir taip pat, kad žmonių visai neliktų“, – V. Zelenskį cituoja UNIAN.

06:17 | Rusai užėmė miestą miestą Chersono srityje

Chersono srityje rusai užėmė Oleškių miestą, rašo ukrainiečių naujienų agentūra UNIAN. Miesto meras Evgeny Ryshchuk Telegram kanale patvirtino miesto okupaciją.

„Rusijos vėliava jau kabo ant miesto administracijos, deja, jie visiškai įžengė į miestą“, – kalbėjo meras.

06:11 | 85 proc. Bučos aukų – su šautinėmis žaizdomis

85 proc. iš Bučoje nužudytų žmonių kūnų turi šautines žaizdas, Telegram skelbia miesto meras Anatolijus Fedorukas.

„Tai yra tyčinė žmogžudystė“, – pabrėžė jis.

Kaip rašoma pranešime, palaikai dabar yra išvežami iš atskirų laidojimo vietų, tokių kaip sodai, masinės kapavietės, parkai.

06:05 | Oras gali pasitarnauti ukrainiečiams

Lietingas oras Donbase gali pasitarnauti ukrainiečių naudai, rašo the Guardian. Pasak Pentagono atstovo, pastarosiomis dienomis Donbasą merkia lietus, jis turėtų tęstis.

„Faktas, kad žemė tapo minkštesnė, reiškia, kad jiems bus sunkiau eiti bet kur nuo asfaltuotų greitkelių“, – aiškino jis.

Oras jau pakoregavo situaciją Ukrainos šiaurėje invazijos pradžioje. Nepakankamai įšalusi žemė privertė rusus ilgomis vilkstinėmis judėti asfaltuotais keliais, todėl dalis jų buvo sunaikinta Ukrainos pajėgų „Javelin“ raketomis.

06:01 | Charkive nuo karo pradžios nužudyti 24 vaikai

Nuo karo pradžios Charkive buvo nužudyti bent 503 civiliai, rašo the Guardian. Charkivo srities vadas Olehas Synegubovas pabrėžė, kad tai yra nekaltų civilių gyvybės.

„Tai nekaltų civilių populiacija, mes neatleisime jiems niekada gyvenime“, – Telegram rašė jis.

Pasak O. Synegubovo, Charkive nuo karo pradžios žuvo 24 vaikai.

Prieš karą Charkivo populiacija siekė 1,5 mln. gyventojų.

05:56 | Apšaudytas Charkivas

Antrojo pagal dydį Ukrainos miesto Charkivo rajonai ketvirtadienį buvo apšaudomi, rašo CNN. Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas sakė, kad apšaudyti civiliniai objektai.

„Tai yra išskirtinai taikios sritys, kuriose nėra karinės infrastruktūros“, – sakė jis.

Anot jo, prasčiausia situacija yra Iziume. Pasak Ukrainos pareigūnų, rusai iš Iziumo bando veržtis link Donbaso.

„Vyksta aktyvūs karo veiksmai, o mūsų ginkluotosios pajėgos sulaiko priešą ir neleidžia gabenti savo technikos į Luhansko ir Donecko sritis“, – sakė jis.

Pasak O. Syniehubovo, valdžia bando organizuoti evakuaciją iš Barvinkovės ir Lozovos.

Svarbiausios ketvirtadienio naujienos:

Rusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“ ketvirtadienį pranešė, kad kreiseris „Moskva“, į kurį smogė Ukrainos karinos pajėgos, nuskendo, nors Kremlius ilgą laiką tai neigė. Kaip rašo BBC, Rusijos gynybos ministerijateigia, kad kreiseris nuskendo jį buksyruojant į paskyrimo uostą.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą pasmerkė dalies Europos valstybių sprendimą neatsisakyti rusiškos energijos, skelbia „The Guardian“. V. Zelenskis teigė, kad Rusija gauna pinigus, pralietus nekaltų žmonių krauju. Interviu BBC, Ukrainos lyderis teigė, kad vien Vokietija ir Vengrija, neatsisakydama rusiškos energijos, V. Putino režimui šiais metais sumokės 250 mlrd. svarų sterlingų (apie 300 mlrd. eurų).

Jungtinė Karalystė ketvirtadienį paskelbė įšaldanti dar dviejų Rusijos oligarchų, kurie yra ilgamečiai futbolo klubo „Chelsea“ savininko Romano Abramovičiaus verslo partneriai, turtą už maždaug 10 mlrd. svarų sterlingų (12 mlrd. eurų). Dėl sankcijų „Chelsea“ direktoriui Jevgenijui Tenenbaumui ir Davidui Davidovičiui bendras oligarchų, jų šeimos narių ir su jais susijusių asmenų, atsidūrusių Londono „juodajame“ sąraše dėl vasarį prasidėjusio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, padaugėjo iki 106.

Ukrainos Aukščiausioji Rada ketvirtadienį pripažino Rusijos ir jos kariuomenės veiksmus Ukrainoje ukrainiečių tautos genocidu. 450 vietų Ukrainos parlamente atitinkama rezoliucija buvo priimta visų posėdyje dalyvavusių 363 deputatų balsais, naujienų agentūra „Unian“ citavo įstatymų leidėjo Volodymyro Viatrovyčiaus „Facebook“ pranešimą.

Rusijos povandeniniai laivai per pratybas Japonijos jūroje paleido sparnuotųjų raketų, ketvirtadienį pranešė Gynybos ministerija, tvyrant įtampai su Tokiju dėl pastarojo paramos Ukrainai. Ministerija pranešė, kad prie Rusijos Tolimųjų Rytų krantų du povandeniniai laivai, „Petropavlovsk-Kamčiatskij“ ir „Volkov“, iš po vandens į taikinį paleido kelias sparnuotąsias raketas „Kalibr“.