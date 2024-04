Svarbiausi įvykiai:

09:35 | Humeniuk: naktį į penktadienį Ukrainos pietuose rusai atakavo energetikos objektus

N. Humeniuk tai pareiškė per televizijos maratoną, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Noriu pažymėti, kad oro taikinius naikina ne tik Oro pajėgos, bet ir mobiliosios ugnies grupės. Tai - vienas iš svarbių „Shahed“ tipo dronų naikinimo komponentų. Šiame darbe dalyvauja visos Gynybos pajėgos. O mūsų atsakomybės zonoje, mūsų ruože Karinės jūrų pajėgos šiandien taip pat gerai dirbo ir numušė droną Mykolajivo srityje. Dar po vieną buvo sunaikinta Odesos ir Chersono srityse... Priešas daugiau savo dronų nukreipė į Dnipropetrovsko sritį. Energetikos objektai buvo atakuojami kiekvienoje iš šių sričių. Deja, vieno iš numuštų bepiločių orlaivių nuolaužos apgadino energetikos objektą Kryvyj Rihe. Gaisras jau lokalizuotas, tebevyksta gelbėjimo darbai. Laimė, žmonės nenukentėjo, tačiau gaisras vis dar gesinamas, nes paprastai tokie objektai smarkiai dega“, – sakė N. Humeniuk.

Ji taip pat informavo, kad per penktadienio ataką rusai „kurį laiką lūkuriavo, tikrino tuos maršrutus, kurie jau buvo naudojami po tos masinės raketų ir dronų atakos“.

„Jie iš esmės naudojo gana įprastus maršrutus, išsklaidydami bepiločius orlaivius įvairiomis kryptimis, kad apkrautų oro gynybos sistemą, bet mes jau esame pasiruošę tokiam darbui. Priešas tobulėja, ieško taktikos, mes irgi nestovime vietoje. Ieškome kuo veiksmingesnių atsakomųjų priemonių“, – pažymėjo N. Humeniuk.

Kaip jau buvo pranešta, balandžio 12-osios naktį rusai atakavo Ukrainą 17 „Shahed-131/136“ tipo smogiamųjų dronų iš Čaudos kyšulio (Krymas) ir valdomąja aviacine raketa Ch-59 iš okupuotos Donecko srities oro erdvės.

08:54 | M. Podoliakas: JAV neperdavė Ukrainai nė vienos sistemos „Patriot“

Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas pareiškė, kad visos Ukrainai perduotos oro gynybos sistemos „Patriot“ buvo arba iš Vokietijos, arba gautos su Vokietijos pagalba.

„Labai ačiū būtent Vokietijai. Ji pakeitė visą savo požiūrio tiek į Rusiją, tiek į šį karą paradigmą. Ir per pastaruosius metus ji smarkiai padidino savo karinės pagalbos paketus“, - sakė M. Podoliakas interviu „24-ajam kanalui“, praneša UNIAN.

Anot pareigūno, Vokietija supranta, kad reikia dar labiau uždaryti Ukrainos dangų.

„Viena Vokietija negali to padaryti, turint omenyje raketų ir bepiločių orlaivių, kuriuos Rusija naudoja šiame kare, skaičių ir teritorijos, kurią reikia ginti, dydį. Ir civilinės ar kritinės infrastruktūros objektų skaičių. Tačiau Vokietija, noriu dar kartą pabrėžti, gerokai padidino savo biudžetus. Šiandien ji, mano nuomone, atlieka lyderės vaidmenį, uždarydama dangų Ukrainoje. Bet ji viena to neįstengs padaryti. Kaip ir kitos šalys, kurios turi kur kas mažiau galimybių perduoti mums priešraketinės gynybos sistemų. Turiu omenyje Šiaurės Europos šalis. Jos kur kas mažesnės pagal išteklius, kariniu požiūriu, mažesnės geografiniu požiūriu ir t. t.“, - sakė M. Podoliakas.

Jis pažymėjo, kad šalis, kuri turi daug tokių sistemų, šiandien diskutuoja „labai svarbiomis“ vidaus darbotvarkės temomis.

„Kažkoks karas Ukrainoje... Tai tikriausiai turi kelti nerimą kitiems? Jų tai neturi jaudinti. O kaip su reputacija? Vėliau jie Holivude sukurs kelias dešimtis filmų, kaip gelbsti žmoniją. Ir viskas bus paprasčiau“, - pridūrė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas.

Kaip anksčiau pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, Ukrainai reikia papildomų oro gynybos sistemų, ir visame pasaulyje ji surado apie 100 „Patriot“ baterijų, kurias būtų galima naudoti. Tačiau kai kurios šalys priešinasi net vienos iš savo sistemų perdavimui Ukrainai.

UNIAN primena, kad viena „Patriot“ baterija kainuoja 1 mlrd. dolerių. Praėjusią vasarą Kyjivas gavo pirmąsias baterijas. Tačiau tų trijų, kurias šiuo metu turi Ukraina, nepakanka, kad visa šalis būtų apginta nuo galingų Rusijos oro atakų.

08:20 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 840 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 840 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų balandžio 12 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 451 730 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 146 tankų (+9), 13 698 šarvuotųjų kovos mašinų (+19), 11 486 artilerijos sistemų (+34), 1 042 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 755 oro gynybos priemonių (+1), 347 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 161 drono (+18), 2 087 sparnuotųjų raketų (+18), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 15 339 automobilių (+41), 1 888 specialiosios technikos vienetų (+6).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

08:10 | Ukrainos oro gynybos pajėgos naktį į penktadienį sunaikino 16 iš 17 rusų paleistų „šahedų“

Balandžio 12-osios naktį rusai atakavo Ukrainą 17 „Shahed-131/136“ tipo smogiamųjų dronų iš Čaudos kyšulio (Krymas) ir valdomąja aviacine raketa Ch-59 iš okupuotos Donecko srities oro erdvės.

Tai penktadienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadovybė, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Oro mūšyje Oro pajėgų aviacija ir Ukrainos gynybos pajėgų mobiliosios ugnies grupės numušė 16 „Shahed“ tipo smogiamųjų dronų Mykolajivo, Odesos, Chersono, Dnipropetrovsko, Vinycios ir Chmelnyckio srityse“, - sakoma pranešime.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, daugelyje Ukrainos sričių buvo paskelbtas oro pavojus.

07:36 | V. Putinas: smūgiai prieš Ukrainos energetikos tinklus skirti šaliai demilitarizuoti

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad pastarojo meto oro smūgiai prieš Ukrainos energetikos tinklus yra Kremliaus vykdomos kaimyninės šalies demilitarizacijos dalis.

Jo komentarai nuskambėjo po to, kai Maskva ketvirtadienį prieš energetikos objektus visoje Ukrainoje surengė oro atakas, dėl kurių sutriko elektros energijos tiekimas.

„Manome, kad tokiu būdu darome įtaką Ukrainos kariniam-pramoniniam kompleksui“, – sakė V. Putinas per susitikimą Kremliuje su savo sąjungininku, Baltarusijos autokratiniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka.

Pasak V. Putino, šie smūgiai taip pat buvo atsakas į Kyjivo veiksmus, nukreiptus prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą, įskaitant naftos perdirbimo gamyklas.

„Pastaruoju metu mūsų energetikos objektams buvo suduota smūgių serija, todėl buvome priversti reaguoti“, – sakė V. Putinas.

Jis teigė, kad Rusija į Ukrainos elektros įrenginius žiemą nesitaikė dėl humanitarinių priežasčių: „Nenorėjome atimti elektros energijos iš socialinės infrastruktūros, ligoninių ir taip toliau.“

Dėl rusų smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai 2022–2023 metų žiemą milijonai žmonių ilgam likdavo be šviesos ir šildymo.

Praėjusią žiemą Ukrainos elektros tinklai nukentėdavo rečiau, kol kovo pradžioje Maskva pradėjo naują atakų bangą.

06:56 | Generolas Sodolis: Ukrainos ginkluotosiose pajėgose trūksta personalo, kai kuriuose skyriuose liko tik po du žmones

Rusijos okupacinės pajėgos fronte skaičiumi 10 kartų pranoksta Ukrainos pajėgas. Tai Aukščiausiojoje Radoje pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Jungtinių pajėgų vadas Jurijus Sodolis, praneša UNIAN.

„Priešas mus pranoksta 7-10 kartų, mums trūksta personalo. Kai kuriuose skyriuose liko po du, kai kuriuose – po tris keturis žmonės, o pagal statutą jų turėtų būti 8-10. Pagal taktinius standartus skyrius turi ginti 100 metrų fronto. Jei yra du žmonės, jie gali ginti 20 metrų fronto“, – paaiškino generolas.

Jungtinių pajėgų vadas pažymėjo, kad vietoj vienos brigados viename fronto ruože dislokuojamos trys.

„Jei turėtų pakankamai personalo, šios dvi papildomos brigados galėtų ilsėtis ir ruoštis arba papildyti smogiamąją grupuotę tolesniam puolimui. Tačiau esame priversti laikyti brigadas fronte", – pabrėžė J. Sodolis.

Šių metų sausio pabaigoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos kariuomenėje yra apie 880 tūkst. žmonių.

Kariškiai pabrėžia, kad Ukrainai reikia daugiau žmonių valstybei ginti, ir ne kartą ragino kuo greičiau priimti mobilizacijos įstatymą.

06:52 | JAV analitikai įvardijo, koks gali būti lemiamas veiksnys Rusijai perimant Časiv Jarą

Dėl oro gynybos sistemų trūkumo Rusijos okupantai suintensyvino oro bombų smūgius į fronto rajonus. Tai gali būti lemiamas veiksnys užimant Časiv Jaro miestą Donecko srityje, praneša JAV Karo studijų institutas (ISW).

Instituto analitikų teigimu, Rusijos smūgiai privertė Kyjivą priimti sudėtingą sprendimą, ar oro gynybos sistemomis dengti didelius gyventojų centrus užnugaryje, ar aktyvias teritorijas fronto linijoje.

„ISW toliau vertina, kad menka ir nenuosekli priešlėktuvinės gynybos aprėptis palei fronto liniją prisidėjo prie to, kad suintensyvėjo Rusijos smūgiai valdomomis ir nevaldomomis sklendžiančiomis bombomis, kurias Rusijos pajėgos taktiškai naudojo 2024 m. vasario viduryje užimant Avdijivką ir kurios, atrodo, vėl naudojamos per dabartines puolamąsias operacijas netoli Časiv Jaro miesto“, – komentuoja institutas

Ketvirtadienį viešėdamas Vilniuje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po pastarosios nakties Rusijos atakų Ukrainoje pagrindinis Kyjivo klausimas ir prioritetas yra oro gynybos sistemos.

„Kaip žinote, šiąnakt, šį rytą buvome atakuoti. Vėl Charkivas, vėl Odesa, Kyjivo regionas – daug mūsų regionų, žmonių. Todėl mums oro gynyba yra prioritetas numeris vienas“, – susitikimo su prezidentu G. Nausėda pradžioje kalbėjo V. Zelenskis.

06:34 | Žiniasklaida: Norvegija ruošiasi perduoti Ukrainai 22 naikintuvus F-16

Naikintuvų koalicijos narė Norvegija ruošiasi perduoti Ukrainai 22 naikintuvus F-16.

Tai iš savo šaltinių sužinojo Norvegijos leidinys „Nettavisen“, kuriuo remiasi portalas „eurointegration“.

„Nettavisen“ žiniomis, Norvegija gavo JAV leidimą perduoti Ukrainai 22 naikintuvus F-16, taip pat variklių, pagalbinių medžiagų, treniruoklių, atsarginių dalių ir kitą įrangos.

Tačiau tai nereiškia, kad visi šie 22 naikintuvai yra visiškai tvarkingi – dalis jų gali būti naudojami kitų orlaivių atsarginėms dalims ir remontui.

„Nettavisen“ rašo, kad skraidyti gali 12 naikintuvų F-16, kuriuos Norvegija planavo parduoti amerikiečių kompanijai „Draken International“, – atitinkama sutartis buvo pasirašyta 2021 metų gruodį.

„Panašu, kad sutartis su „Draken International“ nebus realizuota, o lėktuvai, kurie turėjo būti skirti treniruotėms Jungtinėse Valstijose, bus naudojami Ukrainos oro erdvei ginti“, – pažymi leidinys.

Publikacijoje nenurodomas terminas, kada Ukraina gali gauti iš Norvegijos naikintuvų F-16, tačiau teigiama, kad tai neįvyks iki NATO viršūnių susitikimo Vašingtone šių metų liepą.

Norvegija dar 2023 metų vasarą patvirtino prisijungusi prie naikintuvų F-16 koalicijos, tačiau viešai taip ir neįvardijo, kiek lėktuvų perduos Ukrainai. Tada Norvegijos žiniasklaida rašė apie 5-10 orlaivių.

Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai: