Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

12:37 | Rusijos pasienio mieste skelbiama apie mūšį

Rusakalbis „Telegram“ kanalas „Baza“ skelbia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos „masiškai apšaudo“ Belgorodo regioną, esantį Rusijos pasienyje su Ukraina. Kartu publikuotas vaizdo įrašas su tanku, kuris esą įlėkė į Rusijos pasienio kontrolės punkto teritoriją.

Ant jo matyti nupieštas „kryžius“ ir Ukrainos vėliava, kryžiumi pažymėtas ir šarvuotas automobilis, kuris taip pat matomas šiame vaizdo įraše. Tokį žymėjimą naudoja rusų partizanai, kovojantys prieš Putino režimą.

Rusų savanorių korpusas – į Ukrainą pabėgę rusai, suformavę savo dalinį. Prieš mėnesį jie jau buvo surengę išpuolį Rusijos teritorijoje. Šiandien jie taip pat paviešino vaizdo įrašus, kuriuose matomi šalia kelių Rusijos gyvenviečių pavadinimų.

Vaizdo įrašų autentiškumo patvirtinti negalime.

Anot regiono valdžios, Belgorodo srities Graivorono miesto rajono apšaudymas prasidėjo pirmadienį 9 val. Kaip skelbia „Baza“, Antonovos kaimo teritorijoje suveikė oro gynyba, tačiau dalis raketos nuolaužų nukrito į sodą prie vieno namo – sprogmenų ekspertai ten jau buvo išvykę.

Taip pat skelbiama, kad buvo apšaudytas Kozinkos miestas: vienas sviedinys pataikė į gyvenamąjį namą ir sukėlė gaisrą, antrasis nuskriejo į privatų namą, o trečiasis prasiveržė pro tvorą.

Vietos valdžios teigimu, žmonės nenukentėjo.

12:10 | Britų žvalgyba praneša apie naujas rusų pajėgas

Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba praneša, kad Rusija, stipriai tikėtina, kuria naują „elitinę“ aviacinę puolimo grupę, kodiniu pavadinimu „Audra“. Jos tikslas bus veikti virš Ukrainos teritorijos.

Britų žvalgų teigimu, dalinyje gali būti bent viena naikintuvų-bombonešių Su-24 ir Su-34 eskadrilė, taip pat atakos sraigtasparnių eskadrilė.

„Toks orlaivių tipų derinys rodo, kad grupuotė vaidins svarbų vaidmenį smogiant antžeminiams taikiniams“, – pridūrė žvalgyba.

Žvalgai, remdamiesi Rusijos žiniasklaida, pažymi, kad Rusijos gynybos ministerija siekia pritraukti aukštos kvalifikacijos ir motyvuotų pilotų, siūlydama didelius atlygius grynaisiais, taip pat leisdama įsitraukti į atsargą išėjusiems pilotams.

„Grupės sukūrimas parodo, kaip Rusija vertina savo reguliariąsias oro eskadriles, kurios labai prastai atlieka savo pagrindinę funkciją – aviacijos smūgius Ukrainos fronto linijoje“, – skelbia britų žvalgai.

