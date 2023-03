Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

10:58 | Lvivo išpuolio aukų skaičius išaugo iki penkių

Lvivo gubernatorius Maksimas Kozyckis „Telegram“ pranešė, kad per naktinį išpuolį Lvive žuvo ne keturi, o penki žmonės.

„Žmonių, žuvusių dėl raketos smūgio Zoločiovo rajone, skaičius išaugo iki penkių. Po griuvėsiais rastas kito vyro, gimusio 1963 m., kūnas. Nuoširdi užuojauta artimiesiems“, – rašė gubernatorius.

10:48 | Rusams apšaudžius Chersoną žuvo trys žmonės

Rusams ketvirtadienio rytą apšaudžius Chersoną, žuvo trys žmonės, pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

Platformoje „Telegram“ jis parašė, kad rusai, be kita ko, pataikė į viešojo transporto stotelę.

10:08 | Charkive po rusų apšaudymo nėra elektros, vandens, šildymo – meras

Antrasis pagal dydį Ukrainos miestas Charkivas ketvirtadienį liko be elektros, vandens ir šildymo po to, kai Rusija paleido dešimtis raketų į energetikos objektus visoje šalyje.

„Visame mieste nėra elektros. Kritinės infrastruktūros objektuose perėjome prie generatorių. Neveikia elektra varomas transportas. Dėl įtampos nebuvimo elektros tinkle nėra šildymo ir vandens tiekimo“, – per vietos televiziją sakė Charkivo meras Ihoris Terechovas.

09:39 | Ukraina sako numušusi 34 iš 81 Rusijos paleistos raketos

Ukraina ketvirtadienį pranešė, kad jos oro gynyba numušė tris dešimtis Rusijos paleistų raketų į taikinius visoje šalyje – tai buvo naujausias Maskvos išpuolis, nukreiptas prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą.

„Praėjusią naktį priešas surengė didžiulę raketų ataką prieš Ukrainos kritinę infrastruktūrą. Iš įvairių bazių jis paleido 81 raketą. Ukraina sunaikino 34 sparnuotąsias raketas“, – sakoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Valerijaus Zalužno pareiškime socialiniuose tinkluose.

09:31 | Lvive per apšaudymą žuvo keturi žmonės

Per Rusijos raketų smūgį vakarinei Ukrainos Lvivo sričiai žuvo keturi žmonės, „Telegram“ pranešė srities karinės administracijos vadovas.

„Lvivo srities gyventojai šiąnakt keturias valandas girdėjo oro pavojaus sirenas... Zoločiovo rajone priešo raketa nukrito gyvenamajame rajone. Prasidėjo gaisras. Jis jau užgesintas“, – skelbė Maksimas Kozyckis.

„Šiuo metu žinoma apie keturis žuvusius. Tai keturi suaugusieji. Du vyrai ir dvi moterys. Kai raketa nukrito, jie buvo namuose. Nuolaužos vis dar ardomos. Po jomis gali būti kitų žmonių“, – pridūrė jis.

Su Lvivo aukomis iš viso per naktinį išpuolį Ukrainoje žuvo penki žmonės.

⚡️ The head of the Lviv Regional Military Administration posted the video of the consequences of the [russian] missile crash in the Zolochiv district.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/0UBG7u9rwC