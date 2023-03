Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

09:31 | Lvive per apšaudymą žuvo keturi žmonės

Per Rusijos raketų smūgį vakarinei Ukrainos Lvivo sričiai žuvo keturi žmonės, „Telegram“ pranešė srities karinės administracijos vadovas.

„Lvivo srities gyventojai šiąnakt keturias valandas girdėjo oro pavojaus sirenas... Zoločiovo rajone priešo raketa nukrito gyvenamajame rajone. Prasidėjo gaisras. Jis jau užgesintas“, – skelbė Maksimas Kozyckis.

„Šiuo metu žinoma apie keturis žuvusius. Tai keturi suaugusieji. Du vyrai ir dvi moterys. Kai raketa nukrito, jie buvo namuose. Nuolaužos vis dar ardomos. Po jomis gali būti kitų žmonių“, – pridūrė jis.

Su Lvivo aukomis iš viso per naktinį išpuolį Ukrainoje žuvo penki žmonės.

⚡️ The head of the Lviv Regional Military Administration posted the video of the consequences of the [russian] missile crash in the Zolochiv district.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/0UBG7u9rwC