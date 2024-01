Svarbiausi įvykiai:

Laikinai okupuotame Zaporižios srities Berdiansko mieste nugriaudėjo sprogimas.

Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Berdiansko miesto karinės administracijos vadovė Viktorija Galicyna, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Berdianske triukšminga! Gyventojai praneša girdėję sprogimą“, – parašė ji.

Ukrainos kariškiai išsamesnių detalių kol kas nepateikė.

Anksčiau buvo pranešta, kad laikinai okupuotose teritorijose tęsiamas priešo kariuomenės štabų likvidavimas. Neseniai sprogimai nugriaudėjo Melitopolyje ir Semenivkos kaime.

Ukraina gali laimėti Rusijos sukeltą karą pakeisdama strategiją – daugiausia resursų skirdama gynybai. Tam, anot JAV leidinio „Foreign Affairs“, reikia užtikrinti tris konkrečius elementus: mažesnę priklausomybę nuo Vakarų ginklų tiekimo, stiprią gynybinių linijų sistemą ir pirmenybės teikimą kovai oro erdvėje.

Pažymima, kad ši galimybė dabar Vakaruose dažniausiai ignoruojama, bet veltui, nes Kyjivo ir Vakarų partnerių pergalė iš esmės priklauso nuo to, ar bus užkirstas kelias Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiekti savo strateginius tikslus: susilpninti Kyjivą, užgrobti kuo daugiau teritorijos ir užkirsti kelią tolesnei Ukrainos integracijai į Europą.

„Jei Ukraina artimiausiais mėnesiais sugebės apginti savo kontroliuojamą teritoriją, pasitelkdama tokius pajėgumus kaip prieštankinės minos ir betoniniai įtvirtinimai, ji gali užkirsti Rusijai kelią į visišką pergalę ir galbūt net atverti duris deryboms. V. Putinas, matyt, tiki, kad laikas yra jo pusėje. Stipri ir atkakli Ukrainos gynyba įrodys, jog jis klysta“, – rašoma leidinyje.

„Foreign Affairs“ pabrėžia, kad per dvejus karo metus „Putinas nė kiek nepriartėjo prie pralaimėjimo pripažinimo, nes vis dar tiki, kad jo kariuomenė turi realų kelią į pergalę“.

Todėl būtent gynyba gali tapti Ukrainos keliu į pergalę, jei jai ir jos rėmėjams iš Vakarų pavyks įtikinti V. Putiną, kad jis neturi galimybių įgyvendinti savo planų.

Anot leidinio, norint pereiti prie sėkmingos gynybos, Ukrainai reikės trijų konkrečių elementų:

• sukurti gynybinių linijų sistemą, kurią sudarytų gilūs tranšėjai, parengtos šaudymo pozicijos, grioviai, prieštankinės minos ir betoninės prieštankinės piramidinės užtvaros, vadinamos „drakono dantimis“; • pirmenybę teikti kovai danguje, užtikrinant, kad nė viena pusė neįgytų pranašumo ore; • plėsti vietinę ginklų gamybą, mažinant priklausomybę nuo Vakarų tiekimo.

„Foreign Affairs“ taip pat pažymi, kad perėjimas prie gynybos yra vertingas ne tik dėl to, kad gali parodyti Kremliui, jog tolesnis teritorijų užkariavimas yra nepasiekiamas, bet ir dėl to, kad padės Ukrainai išspręsti dvi didžiausias problemas: karių trūkumą ir silpnėjančią Vakarų paramą.

Vilniuje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad imperinius Rusijos siekius būtina sustabdyti, nes jie grasina ne tik Ukrainai, bet ir daugeliui kitų valstybių.

„Dabar, kai Maskva bando susigrąžinti savo senąją imperiją, pasitelkdama visą šiuolaikinių ginklų spektrą, mūsų ukrainietiška drąsa yra ir pagalba jums. Mūsų vienybė su jumis yra ir jūsų saugumo garantas. Mūsų karių atsparumas yra ir jūsų atsparumas“, – trečiadienį sakė V. Zelenskis, kreipdamasis į Lietuvos žmones Simono Daukanto aikštėje.

„Mūsų ukrainietiška nuojauta sako, kad Rusija neišgyvens, jei mes ir toliau prieš ją kovosime“, – teigė jis.

Pasak Ukrainos prezidento, karą prieš jo valstybę pradėjusi Rusija jau įsivaizdavo savo pergalės dieną, ir jeigu tokia diena išauštų, tada Maskva darytų viską, kad tai tęstųsi, kad ateitų diena po Moldovos, diena po Baltijos šalių, diena po Lenkijos, diena po daugelio kitų.

Ukrainos vadovas teigė, kad rusai jo šalyje „žudo nedvejodami“, žiauriai kankina, jau deportavo šimtus tūkstančių ukrainiečių.

„Jie norėjo ištrinti viską, kuo pagrįsta mūsų kultūra“, – sakė V. Zelenskis.

Tačiau, jo teigimu, istorija ne kartą parodė, kad visiems susivienijus, nugali laisvė. Anot Ukrainos prezidento, nors dar negalima pasakyti tikslios pergalės dienos ar aplinkybių, tačiau ji ateis.

„Nebus tos dienos po Ukrainos. Bus diena po karo, bus diena po Putino. Tai bus mūsų saugumo diena, garantuoto saugumo, jūsų nepajudinamos laisvės, ramaus Estijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos gyvenimo, visų valstybių, kurių likimą Rusija dabar bando paskandinti abejonėse, diena“, – kalbėjo jis.

V. Zelenskis savo kreipimąsi pradėjo lietuviškai: „Sveikinu tave, Vilniau, sveikinu tave, Lietuvos tauta“.

Jis dėkojo Lietuvai už paramą ir už tai, „kad laikote Ukrainą savo širdyse šiuos ilgus karo mėnesius, metus“.

Ukrainos prezidentas trečiadienį į Lietuvą atvyko iš anksto neskelbto vizito. Jis planuoja aplankyti ir kitas Baltijos valstybes.

Pasak vienos didžiausių Ukrainos traumatologijos ligoninių vyriausiojo gydytojo, pastarosiomis savaitėmis joje gydomų sunkiai sužeistų karių skaičius išaugo 30 proc., rašo UNIAN.

Kaip pareiškė televizijos kanalui „ABC News“ gydytojas Serhijus Ryženka, Mečnikovo ligoninė Dnipre, už kelių valandų kelio automobiliu nuo karo veiksmų zonos, dabar kasdien priima 40–100 sunkiai sužeistų karių, o jo komanda per 24 valandas atlieka 50–100 chirurginių operacijų.

Anot S. Ryženkos, daugelis šių operacijų – galūnių amputacijos. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios ligoninės medikai amputavo galūnes maždaug 3000 karių.

Kaip pažymi Ukrainos kariškiai, Rusijos bepiločių orlaivių sprogimai dabar yra viena didžiausių grėsmių priešakinėse linijose.

Be to, Ukrainos pareigūnai perspėja, kad, sumažėjus karinei pagalbai iš Vakarų, senka artilerijos sviedinių atsargos. Rusijos kariuomenės artilerijos amunicijos atsargas kur kas didesnės, o tai reiškia, kad jos kareiviai gali pranokti Ukrainos pajėgas priešakinėse linijose.

„Ukrainos pareigūnai būgštauja, jog jei artimiausiu metu nepavyks susitarti dėl papildomo JAV finansavimo Ukrainai, tai ukrainiečių karo aukų skaičius toliau didės“, – pažymi „ABC News“.

Kaip anksčiau pranešė leidinys WSJ, nuo Rusijos invazijos pradžios iki 2023 metų rugpjūčio 20-50 tūkstančių ukrainiečių neteko vienos ar kelių galūnių.

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (VŽV) nepatvirtina pranešimų, kad esą rusai naudoja fronte Bohdano Chmelnyckio batalioną, kuris buvo suformuotas vadinamojoje Donecko liaudies respublikoje iš karo belaisvių ukrainiečių.

Tai naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė VŽV atstovas Andrijus Jusovas.

„Praėjo daugiau kaip metai, kai buvo pranešta apie vadinamojo Bohdano Chmelnyckio bataliono sudarymą. Visa tai yra „specialioji psichologinė informacinę operacija“. Kol kas neužfiksuota šio dalinio kovinio naudojimo atvejų“, – sakė pareigūnas.

Bet VŽV neatmeta, kad priešas gali to griebtis, nes jau dabar jis daro karo nusikaltimus, mobilizuodamas į Rusijos armiją Ukrainos piliečius iš laikinai okupuotų teritorijų.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 2023 metų gruodžio pabaigoje Karo studijų institutas (ISW) paskelbė ataskaitą, kurioje buvo teigiama, kad Rusija nusiuntė į frontą batalioną, suformuotą iš karo belaisvių ukrainiečių.

Gruodžio 28 d. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad esą prie Urožainės kaimo Donecko srities vakaruose pirmą kartą karo veiksmuose dalyvavo iš karo belaisvių ukrainiečių suformuoto Bohdano Chmelnyckio bataliono kariai.

Palydovinėse nuotraukose užfiksuoti sausio 4 d. smūgių Sakų aerodromui Novofedorivkoje, laikinai okupuotame Kryme, padariniai.

Atitinkamus atvaizdus socialiniame tinkle X paskelbė Atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analitikas Brady`is Africkas.

„Neseniai smogtų Ukrainos smūgių Rusijos bazei Kryme padariniai matyti naujose palydovinėse nuotraukose“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad šis aerodromas yra už daugiau kaip 120 kilometrų nuo fronto linijos.

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, jog Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadas Mykola Oleščukas patvirtino, kad buvo smogta Rusijos kariuomenės vadavietei Sakų aerodrome.

