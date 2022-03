Karas Ukrainoje. Melitopolyje – 2 tūkst. protestuotojų, pagrobtas meras atsisakė bendradarbiauti su okupantais

Šeštadienio rytas Ukrainoje prasidėjo oro pavojaus sirenomis, miestų bombardavimais. Prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Rusijos karių motinas, ragindamas neleisti jų sūnums išvykti į karo lauką.

12:50 | JT ragina atidaryti saugų koridorių laivų evakuacijai iš Juodosios jūros

Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) – tarptautinę laivybą ir jūrų teisę prižiūrinti JT institucija – ragina Juodojoje ir Azovo jūrose atidaryti saugų koridorių, kad komerciniai laivai galėtų evakuotis iš karo draskomos Ukrainos.

Daugelis akvatorijų yra užminuotos, o Rusijos kariniai laivai patruliuoja prie Ukrainos krantų. Šiame regione per sprogimus jau buvo apgadinti mažiausiai du krovininiai laivai, o dar dešimtys jų yra įstrigę.

IMO Taryba per neeilinę sesiją pasmerkė Maskvos pajėgų išpuolius prieš komercinius laivus, įskaitant naudojamus per paieškos ir gelbėjimo operacijas, taip pat jų užgrobimą ir grėsmės kėlimą jūrininkų saugumui ir gerovei bei aplinkai.

12:48 | Rusijos pajėgos toliau stengiasi apsupti Kyjivą, veržia apsiausties žiedą aplink Mariupolį

Rusijos pajėgos šeštadienį toliau lėtai veržėsi Kijevo link ir bombardavo civiles teritorijas kituose Ukrainos miestuose, didėjant nerimui dėl padėties blokuojamame pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje, kur, anot pareigūnų, jau žuvo daugiau kaip 1,5 tūkst. žmonių.

Šeštadienį oro pavojaus sirenos gaudė virtinėje miestų, įskaitant sostinę Kyjivą, Odesą, Dniprą ir Charkivą, nurodė ukrainiečių žiniasklaida.

Praėjus dviem savaitėms nuo pasaulį sukrėtusio Maskvos sprendimo įsiveržti į Ukrainą Jungtinės Tautos ir kiti perspėjo, kad Rusija tikriausiai vykdo karo nusikaltimus prieš tokius miestus kaip Mariupolis, jau kelias dienas atakuojamas prezidento Vladimiro Putino pajėgų.

Laikantis žiemiškiems orams, gyventojai stengėsi ištrūkti iš Rusijos bombarduojamo uostamiesčio, likusio be vandens ir šildymo, taip pat mažėjant maisto produktų atsargoms. Padėtis Mariupolyje tapo „desperatiška“, perspėjo organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF).

„Šimtai tūkstančių žmonių... faktiškai yra apsiausti, – sakė naujienų agentūrai AFP vienas iš MSF veiklos Ukrainoje vadovų Stephenas Cornishas. – Apsiaustys yra viduramžių praktika, kuri buvo uždrausta šiuolaikinių karo taisyklių, ir ne veltui.“

12:33 | Per Rusijos antskrydžius sunaikintas viešbutis, mieste nėra elektros

Pasak Ukrainos pareigūnų, Rusijos oro antskrydžiai šeštadienį padarė žalos Kyjivo priemiesčiuose.

Černihive, esančiame maždaug 100 kilometrų į šiaurę nuo Kijevo, naktį apgadintas viešbutis „Ukraina“.

„Dabar esu čia. Viešbučio nebėra", – šeštadienį sakė Černigovo srities administracijos vadovas Viačeslavas Chausas.

Jis pridūrė, kad mieste „nėra elektros, beveik nėra vandens, dujų“, ir nors pastangos atkurti elektrą penktadienį buvo sėkmingos, „priešas vėl smogė elektros tinklui“.

12:01 | Melitopolyje – 2 tūkst. protestuotojų, pagrobtas meras atsisakė bendradarbiauti su okupantais

Daugiau nei 2000 žmonių dalyvavo proteste prie miesto rotušės pietiniame Ukrainos Melitopolio mieste po to, kai Rusijos pajėgos tariamai suėmė miesto merą Ivaną Fiodorovą, pranešė Ukrainos valstybinė televizija.

❗ Warning ❗

A group of 10 occupiers kidnapped the mayor of #Melitopol (Zaporizhzhya region) Ivan Fedorov. He refused to cooperate with the enemy.#StopRussia #StopPutin

👇 pic.twitter.com/nV6OPlbGfh — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022

Ukrainos valdžia apkaltino Rusiją pažeidus tarptautinę teisę, kai pagrobė Melitopolio merą. Jis okupantų buvo apkaltintas terorizmu.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė pagrobimą ir pavadino Fiodorovą „meru, kuris narsiai gina Ukrainą ir savo bendruomenės narius“.

11:54 | Sunaikintas Lucko karinis aerodromas

Lucko meras Igoris Poliščiukas pranešė, kad Lucko karinis aerodromas – visiškai sunaikintas.

„Sunku pasakyti, kodėl buvo įvykdyti šie antskrydžiai, nes mūsų aerodromas buvo suniokotas vasario 24 d. per pirmąjį apšaudymą. Funkciniam naudojimui jis nebetiko. Dabar aerodromas pribaigtas. Jis visiškai sunaikintas“, – sakė P. Poliščiukas.

Jis taip pat pridūrė, kad gyvenamieji pastatai yra vos už kelių šimtų metrų nuo aerodromo. Iki šiol žmonėms nebuvo patarta evakuotis, nes aerodrome nebėra nieko, į ką būtų galima šaudyti.

11:40 | Melitopolyje okupantai pagrobė aktyvistą

Okupantai Melitopolyje bando išblaškyti susirinkusius protestuotojus. Skelbiama, kad rusai pagrobė proteste dalyvavusį aktyvistą.

11:26 | Mariupolyje apšaudyta mečetė, kurioje slėpėsi 80 civilių

Rusijos pajėgos apšaudė mečetę apsiaustame Ukrainos pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje, kur tuo metu slėpėsi 80 civilių, šeštadienį pranešė ukrainiečių Užsienio reikalų ministerija.

„Sultono Siuleimano Puikiojo ir jo žmonos Roksolanos mečetė Mariupolyje buvo apšaudyta Rusijos įsibrovėlių. Ten nuo bombardavimų slepiasi daugiau kaip 80 suaugusiųjų ir vaikų, įskaitant Turkijos piliečius“, – per „Twitter“ parašė ministerija.

10:33 | Šeštadienį – bandymai evakuoti civilius iš Ukrainos miestų

Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereshchuk sakė, kad civiliams gyventojams šeštadienį bus atidaryti keli humanitariniai koridoriai Ukrainoje, įskaitant apgultą pietinį Mariupolio uostamiestį.

Vaizdo kreipimesi I. Vereščiukas sakė, kad Ukraina planuoja evakuoti gyventojus iš kelių miestų ir kaimų Kijevo ir Sumų regionuose bei kai kuriuose kituose rajonuose, kur vyksta kovos.

„Tikiuosi, kad diena praeis gerai, visi numatyti maršrutai bus atviri ir Rusija įvykdys įsipareigojimus garantuoti paliaubas“, – sakė vicepremjerė.

10:28 | JAV viceprezidentė: Rusija nerodo norinti užsiimti rimta diplomatija

JAV viceprezidentė Kamala Harris penktadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „nerodo jokių ženklų, kad yra linkęs užsiimti rimta diplomatija“, ir apkaltino Maskvą „pasibaisėtinu ir piktinančiu elgesiu“ Ukrainoje.

„JAV nuoširdžiai stengėsi aktyviai plėtoti diplomatiją, bet, kiek žinome ir matėme, Putinas nerodo jokių ženklų, kad yra linkęs užsiimti rimta diplomatija“, – K. Harris sakė per vizitą Rumunijoje.

„Laikomės požiūrio, kad diplomatija yra būdas problemoms spręsti, [bet] tai taikytina kartu su mūsų įsipareigojimu užtikrinti, kad mūsų sąjungininkai būtų stiprūs ir kad turi būti rimtų pasekmių ir atsakomybė už Rusijos veiksmus“, – K. Harris kalbėjo per spaudos konferenciją Bukarešte su Rumunijos prezidentu Klausu Iohannisu.

„Štai kodėl ėmėmės istorinių sankcijų“, – pridūrė viceprezidentė, turėdama galvoje Vakarų atsaką į vasario 24 dieną Rusijos pradėtą invaziją.

K. Harris perspėjo dėl „tolesnių veiksmų, kurių imsimės, kad užtikrintume rimtas pasekmes už pasibaisėtiną ir piktinantį elgesį“.

10:23 | Ukrainos parlamentaras: mūšis dėl Kyjivo bus naujasis Staliningrado mūšis

Mūšis dėl Ukrainos sostinės Kyjivo gali tapti naujuoju Stalingradu mušiu, BBC sakė Ukrainos parlamentaras Sviatoslavas Yurah.

Jauniausias visų laikų Ukrainos parlamentaras ir buvęs prezidento Zelenskio patarėjas šiuo metu gina Kyjivą.

BBC jis pasakojo, kad sostinė naktį buvo bombarduojama, o miesto pakraščiuose tebevyksta mūšiai.

Tačiau jis perspėja, kad Rusija turėtų pasiruošti dideliems nuostoliams, jei sugebės patekti į miestą.

„Tai didžiulis milijoninis miestas, ir jei rusai bandys įeiti, jie gaus stiprų atsaką – tai bus jų Stalingradas“, – sakė jis, kalbėdamas apie kruviniausią II-ojo Pasaulinio karo mūšį.

1942–1943 m. mūšis buvo lūžio taškas, sustabdęs nacių veržimąsi į Rusiją.

„Niekas nepasiduos – tikrai galiu tai garantuoti“, – sako jis.

10:10 | Melitopolyje – protestuojantys gyventojai

Šeštadienį Melitopolyje, prie miesto administracinio pastato, susirinko gausus būrys žmonių. Tikinama, kad protestuojama dėl okupantų pagrobto mero Ivano Fiodorovo. Reikalaujama jį paleisti.

„Nexta“ praneša, kad mieste yra problemų su internetu. Okupantai bando neleisti gyventojams komunikuoti.

09:34 | Rusijos pajėgos – per 25 kilometrus nuo Kyjivo

Didžioji dalis Rusijos sausumos pajėgų šiuo metu yra maždaug už 25 kilometrų nuo Ukrainos sostinės Kyjivo centro, šeštadienį paskelbė JK gynybos ministerija naujausiame žvalgybos pranešime.

„Kovos į šiaurės vakarus nuo Kijevo tęsiasi su didžiuliu Rusijos sausumos pajėgų kiekiu, šiuo metu maždaug už 25 kilometrų nuo miesto centro“, – nurodė ministerija.

„Didelės Rusijos kolonos, esančios į šiaurę nuo Kijevo, išsisklaidė. Tikėtina, kad taip bus bandoma apsupti miestą. Tai taip pat gali būti Rusijos bandymas sumažinti savo pažeidžiamumą Ukrainos atsakomiesiems išpuoliams, kurie pareikalavo daug nuostolių“, – nurodė ministerija.

09:26 | Pranešama apie smūgius į 2 naftos saugyklas netoli Kyjivo

Skirtingi šaltiniai praneša, kad šeštadienio rytą per antskrydžius smogta į 2 naftos saugyklas netoli Kyjivo.

Vietos žiniasklaida Ukrainoje praneša, kad po Rusijos atakų dega dvi naftos saugyklos netoli Kijevo. Viena saugykla – Vasilkovo mieste, esančiame už 36 kilometrų į pietus nuo sostinės, o kitas – Kryachky kaime, rašo „Kyiv Independent“.

Vasilkive taip pat yra didelė oro bazė ir jis tapo pagrindiniu Rusijos taikiniu.

09:01 | Netoli Kijevo užsiliepsnojo šaldytų produktų sandėlis

Ukrainos tarnybos praneša, šeštadienį Kijevo regione dėl apšaudymo užsidegė šaldytų maisto produktų sandėlis.

Apšaudymas įvyko šeštadienio naktį, apie 3.40 val. vietos laiku.

As a result of shelling by #Russian troops, a frozen food storage warehouse caught fire in the #Brovary district. According to preliminary data, there were no casualties - State Emergencies Service. pic.twitter.com/TzG2mrzuhP — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Pranešama, kad gaisras buvo lokalizuotas 07.54 val., o ugniagesiai vis dar gesina liepsnas.

Apie aukas kol kas nepranešama.

08:32 | Dnipro meras: oro gynybos sistemos atmušė Rusijos bombardavimus

Šeštadienio rytą Dnipro miesto meras Borys Filatovas pranešė, kad Rusija bombardavo miestą. Suveikus oro gynybos sistemos nuo atakos pavyko apsiginti.

Apie sužeistuosius – nepranešama.

08:29 | Zelenskis kreipėsi į Rusijos karių motinas: neleiskite, kad jie būtų nužudyti ar paimti į nelaisvę

Šeštadienis – 17-oji karo Ukrainoje diena. Šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vėl pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame kreipėsi į Rusijos motinas.

Naujausiame Ukrainos prezidento įraše – kreipimasis į Rusijos motinas. Jis paragino neišleisti savo sūnų į mūšio laukus.

„Noriu dar kartą tai pasakyti Rusijos mamoms, ypač šauktinių mamoms. Nesiųskite savo vaikų į karą svetimoje šalyje“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.

08:26 | Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos onkologinę ligoninę

Ukrainos pareigūnai penktadienį apkaltino Rusijos pajėgas apgadinus onkologinių ligų ligoninę ir kelis gyvenamuosius pastatus pietiniame Mykolajivo mieste, bombarduodamos jį sunkiąja artilerija.

Ligoninės vyriausiasis gydytojas Maksymas Beznosenka sakė, kad atakos metu gydymo įstaigoje buvo keli šimtai pacientų, bet niekas nežuvo. Per bombardavimą buvo apgadintas ligoninės pastatas ir išdaužyti langai.

Rusijos pajėgos suintensyvino atakas prieš Mykolajivą, esantį už 470 km į pietus nuo Kyjivo, stengdamosi apsupti miestą.

08:06 | Sprogimai jau girdimi ir Mukačeve, Užkarpatės regione

Apie tai pranešta užsienio žiniasklaida.

07:55 | Prancūzija pasiruošusi priimti Ukrainos pabėgėlius

Prancūzija pasiruošusi priimti 2500 ukrainiečių pabėgėlių.

Tai pranešė vidaus reikalų ministras Geraldas Darmaninas

07:13 | Vasylkive ir Kirovohrade – galingi sprogimai

Pranešama, kad Vasylkive, mieste, kuris – 25 kilometrai į pietvakarius nuo Kyjivo pasigirdo galingų sprogimų serija. Skelbiama, kad jų buvo bent 8.

07:03 | Nikolajeve ir Dnipre – sprogimai

„Nexta“ praneša, kad Nikolajevo ir Dnipro miestuose girdimi bombardavimai.

06:49 | Palydovinėse nuotraukose – link Kyjivo artėjančios Rusijos pajėgos

Palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusijos pajėgos artėja prie Kyjivo ir šaudo iš artilerijos į gyvenamuosius rajonus, šeštadienio naktį pranešė Reuters.

„Maxar Technologies“ pranešė, kad dega keli namai ir pastatai, o visame Mošuno mieste, esančiame į šiaurės vakarus nuo Kyjivo, buvo padaryta didžiulė žala ir smūgių krateriai.

Rusijos pajėgos penktadienį bombardavo miestus visoje šalyje ir, regis, persigrupavo galimam Kyjivo puolimui, nes Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis pasiekė „strateginį lūžio tašką“ šiame konflikte.

06:31 | Mėginama atkurti energijos tiekimą Černobylio elektrinei

Ukraina penktadienį informavo Tarptautinę atominės energijos agentūrą (TATENA), kad technikų brigados pradėjo remontuoti pažeistas elektros linijas, kuriomis energija tiekiamą nebeveikiančiai Černobylio atominei elektrinei, pranešė Jungtinių Tautų agentūra.

Trečiadienį Ukrainos valdžia paskelbė, kad Černobylio elektrinė, kur 1986 metais įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė katastrofa, liko be išorinio energijos tiekimo ir kad jos sistemoms elektrą tiekia tik komplekse esantys atsarginiai dyzeliniai generatoriai.

Ukrainos branduolinės energetikos priežiūros agentūra penktadienį sakė, kad darbininkai suremontavo vieną elektros linijų ruožą, bet atrodo, kad ji yra pažeista ir kitose vietose, nurodė TATENA. Mėginimai suremontuoti linijas bus tęsiami, nepaisant „sudėtingos padėties“ aplink jėgainę, kurią Rusijos pajėgos užėmė pačioje invazijos į Ukrainą pradžioje.

06:17 | Ukrainos miestuose kaukia pavojaus sirenos

BBC praneša, kad Ukrainos sostinėje ir dar bent 15-oje pagrindinių šalies regionų – antskrydžių pavojaus sirenos, praneša BBC.

Air raid sirens again sounding out in Lviv, western Ukraine pic.twitter.com/AzO4p7AXzP — Deborah Haynes (@haynesdeborah) March 12, 2022

Sirenos skamba sostinėje Kyjive, kartu ir Lvive, Čerkasuose, Odesose, Sumuose, Charkive, Dniepre.

06:04 | Sutarta dėl humanitarinių koridorių Sumų mieste

Šeštadienio rytą susitarta dėl daugiau humanitarinių koridorių Sumų mieste. Apie tai „Telegram“ paskyroje rašo Sumų regiono karinės administracijos atstovas Dmitrijus Živytskis.

Pasak jo, evakuacija prasidės 9 val. vietos laiku Poltavos kryptimi.

Svarbiausi penktadienio įvykiai

► Interpolas imasi riboti Rusijos galimybes tiesiogiai įvesti informaciją į didžiulį pasaulinės policijos organizacijos tinklą, nuspręsdamas, kad pranešimus pirmiausia turi patikrinti generalinis sekretoriatas, įsikūręs Prancūzijos mieste Lione. Prancūzijos užsienio reikalų ministerija penktadienį pareiškė, kad sustiprintos priežiūros priemonės taikomos, nes pastarosiomis dienomis kilo „daug įtarimų dėl bandymo nesąžiningai pasinaudoti“ Interpolo sistema, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.

► JAV ambasadorė JT Linda Thomas-Greenfield pareiškė, kad Rusija turi gerai dokumentuotą cheminio ginklo naudojimo istoriją. Pasak jos, JAV yra rimtai susirūpinusi, kad Rusija gali planuoti panaudoti chemines ar biologines priemones kare prieš Ukrainą.

► Ukrainos strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras skelbia, kad buvo pagrobtas Melitopolio meras Ivanas Fedorovas.

► Ukrainos strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras paskelbė, kad Baltarusija gali įsitraukti į Ukrainos ataką dar penktadienį 21 val.

► JAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį dar kartą atmetė bet kokios Vašingtono tiesioginės intervencijos galimybę siekiant sustabdyti Rusijos invaziją Ukrainoje, nes toks konfliktas tarp NATO ir Kremliaus reikštų „Trečiąjį pasaulinį karą“.

► Baltarusijos režimo vadas A. Lukašenka penktadienį pareiškė, kad Rusija Ukrainą užuolė „prevenciškai“, nes Ukraina neva planavo pulti Baltarusiją.

► Ukrainos žvalgyba paskelbė turinti duomenis, kad V. Putinas planuoja tetoro aktą Černobylio atominėje elektrinėje. Skelbiama, kad kaltę dėl incidento režimas planuoja permesti Ukrainai.

► Jungtinių Tautų teisių biuro atstovas teigia, kad yra pranešimų, jog Rusijos pajėgos panaudojo kasetinius sprogmenis Ukrainoje, taip pat apgyvendintose vietovėse, praneša „Reuters“.

► Penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į tautą, sakydamas, kad šalis pasiekė proveržį kare, todėl pergalė prieš okupantus bus pasiekta.

► Tęsiantis Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, Lietuvos ir Lenkijos parlamentų atstovai priėmė bendrą pareiškimą, kuriuo išsakė paramą Ukrainos tolesnei integracijai ir narystei Europos Sąjungoje (ES).

► V. Putinui pritarus planui į Ukrainą siųsti savanorius kovotojus, Kremlius penktadienį pareiškė, kad kovotojams iš Sirijos ir Artimųjų Rytų bus leista kovoti už Rusiją Ukrainoje.

► NATO privalo neleisti, kad Rusijos invazija į Ukrainą peraugtų į karą tarp Aljanso ir Maskvos, penktadienį pareiškė NATO vadovas Jensas Stoltenbergas, dar kartą atmetęs galimybę virš Ukrainos nustatyti neskraidymo zoną.

► Rusų pajėgos penktadienį dar labiau priartėjo prie Ukrainos sostinės Kyjivo, kuris, pasak vietos pareigūnų, virsta „tvirtove“.

► Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pritarė planams leisti savanoriams vykti kovoti Ukrainoje, į kurią jis į jo vadinamą specialią karinę operaciją yra pasiuntęs tūkstančius Rusijos karių.

► Nuo vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo savo karinę invaziją, iš Ukrainos pabėgo jau 2,5 mln. žmonių, penktadienį pranešė Jungtinės Tautos.

► Ukrainos valdžia teigia, kad Rusijos pajėgos subombardavo Charkivo fizikos ir technologijos institutą, kuriame yra eksperimentinis branduolinis reaktorius. Maskva yra kaltinama vykdant „branduolinį terorizmą“.

► „Energoatom“, Ukrainos branduolinės energetikos įmonė pranešė, kad nebepirks rusiško branduolinio kuro.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė Rusijos kaltinimus neva Ukraina rengia ataką, per kurią bus panaudota cheminių ar biologinių ginklų, ir pažymėjo, kad tokie kaltinimai yra blogas ženklas.

► Europos lyderiai įsipareigojo remti Ukrainos europinę integraciją, po penktadienio naktį pasibaigusios Europos Vadovų Tarybos (EVT) sako Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vėlai ketvirtadienį pareiškė, kad iš šalies miestų per dvi dienas buvo evakuota apie 100 tūkst. žmonių, bet apkaltino Rusijos pajėgas taikantis į humanitarinį koridorių Mariupolio mieste.

► JAV Senatas patvirtino beveik 14 mlrd. dolerių dydžio pagalbos paketą, skirtą Ukrainai.

► Ukrainos kariuomenė paskelbė naujausią informaciją, kuri rodo, kad Rusijos kariai pergrupavo, išskirstė savo sutelktas pajėgas. Manoma, kad Rusijos kariai išsiskirstė tam, kad papildytų karines atsargas.

► Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos atnaujintoje žvalgybos informacijoje nurodama, kad Rusija, patyrusi stiprų Ukrainos kariuomenės pasipriešinimą, priversta didinti dislokuotų pajėgų skaičių tam, kad apjuostų svarbiausius miestus.

► Kovo 10 d. palydoviniai vaizdai rodo, kad netoli Kijevo sustojusi daugiau kaip 64 kilometrų ilgio Rusijos karinė vilkstinė dabar beveik išsklaidyta, teigia CNN.

► Ukrainos valdžia pranešė, kad Rusijos pajėgos subombardavo Charkivo fizikos ir technologijos institutą, kuriame yra eksperimentinis branduolinis reaktorius. Maskva yra kaltinama vykdant „branduolinį terorizmą“.