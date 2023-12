Svarbiausi įvykiai:

Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas, buvęs šalies ilgametis premjeras ir Vladimiro Putino patikėtinis Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad karo tarp Rusijos ir NATO tikimybė dabar yra didžiausia nuo Karibų krizės laikų.

„Tiesioginio Rusijos ir NATO susidūrimo grėsmė, nuo pat Karibų krizės, niekuomet nebuvo tokia didelė, kokia yra dabar“, – pareiškė jis savo „Telegram“ paskyroje.

Apie artėjančią eilinę apokalipsę D. Medvedevas prabilo komentuodamas JAV Kongreso batalijas dėl pinigų Ukrainai skyrimo. Šią savaitę JAV kongresmenai atmetė J. Bideno administracijos skatinamą priimti bendrą Ukrainos, Izraelio ir Taivano pagalbos paketą.

„Reuters“ šaltinių teigimu, Baltiesiems rūmams galų gale teko nusileisti migracijos pažabojimo klausimu ir taip užsitikrinti trūkstamų balsų dėl finansinės pagalbos Ukrainai skyrimo.

D. Medvedevas savo žinutėje, kurioje juodina JAV valdžią, pripažino tikįs, kad Baltieji rūmai gaus finansavimą Ukrainai. „Ne dabar, tai naujais metais“, – aiškino jis.

Rusija apšaudė Ukrainą sparnuotosiomis raketomis, penktadienį pranešė pareigūnai. Pasak Ukrainos oro pajėgų atstovo Jurijaus Ihnato, per rytinę ataką iš viso paleista 19 sparnuotųjų raketų Ch-101/Ch-555.

14 raketų pavyko numušti Kyjivo ir Dnipropetrovsko srityse. Remiantis oro pajėgų pranešimu socialiniame tinkle „Telegram“, dalis raketų buvo nukreipta į infrastruktūros objektus Dnipropetrovsko srityje.

Per ataką Dnipropetrovsko regione žuvo vienas asmuo, dar keturi sužeisti, sakė vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka.

„Dnipropetrovsko sritis: priešas surengė raketinę ataką Pavlohrade, žuvo vienas žmogus. Dar keturi žmonės, preliminariais duomenimis, buvo sužeisti. Kyjivo sritis: dėl krintančių numuštų priešiškų taikinių nuolaužų yra informacijos apie žalą privatiems namams keliose regiono gyvenvietėse“, – sakė ministras.

Pasak pareigūnų, dar du žmonės sužeisti Charkive.

Kyjive apie aukas ar didesnę žalą nepranešama, sakė Kyjivo miesto administracijos vadovas Serhijus Popko. Jo teigimu, raketinę ataką rusai surengė po 79 dienų pertraukos.

Okupuotoje Kerčėje naktį užsiliepsnojo dujotiekis, vietos gyventojai praneša girdėję sprogimą, rašoma UNIAN.

Vietos okupacinė valdžia skelbia, kad dėl katilinės atjungimo nuo elektros tinklų be šilumos liko apie 30 tūkst. namų ūkių

JAV prezidento Joe Bideno administracija yra pasirengusi imtis griežtesnių migracinės politikos ir deportacijos priemonių, kad gautų trūkstamų respublikonų balsų Kongrese, leisiančių suteikti finansinę pagalbą Ukrainai, skelbia „Reuters“.

Baltieji rūmai turėtų sugriežtinti patikros standartus asmenims, kurie siekia gauti prieglobstį, ne tik leisti apsukti migrantus pasienyje, tačiau išvaryti juos ir iš visos JAV teritorijos, o taip pat gali sutikti, kad per trečiąsias šalis į JAV atvykę prieglobsčio prašytojai jo negautų.

Vašingtonas sieks, kad Rusija turėtų pasirinkimą: sėsti derėtis su Ukraina arba susidurti su stipresne Ukraina, kuri jau turėtų galimybes remtis gamybiniais pajėgumais Europoje ir JAV, pareiškė Baltųjų rūmų atstovas J. Fineris.

Anot jo, derybų sąlygos turėtų būti grindžiamos JT Chartija Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo požiūriu. Vašingtono tikslas – priversti Maskvą iki kitų metų pabaigos rinktis: arba sėsti prie derybų stalo, arba „turėti reikalų su stipresne Ukraina, kurią remia stipresnė JAV ir Europos pramoninė bazė, ir kuri turėtų daugiau galimybių puolimui“, sakė J. Feineris.

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Davidas Cameronas ketvirtadienį paragino Jungtinių Valstijų įstatymų leidėjus pritarti naujai paramai Ukrainai ir taip padėti finansuoti Kyjivo kovą su Rusijos pajėgomis.

„Aš nesijaudinu dėl Ukrainos žmonių stiprybės, vienybės, sutarimo ir drąsos [...]. Aš nerimauju, kad mes nepadarysime to, ką turime padaryti, – sakė D. Cameronas Aspeno saugumo forume JAV sostinėje. – Turime [...] suteikti jiems ginklų, ekonominę paramą, moralinę paramą, diplomatinę paramą ir, svarbiausia, karinę paramą, galinčią turėti įtakos.“

Ukraina ketvirtadienį pranešė, kad bandydama apeiti jau mėnesį trunkančią Lenkijos vežėjų blokadą išbandė sunkvežimių gabenimą per Lenkijos sieną traukiniais.

Nuo lapkričio buvo paralyžiuotas sunkvežimių eismas keturiuose sienos perėjimo punktuose, nes lenkų vežėjai protestuoja reikalaudami sugrąžinti leidimus įvažiuoti į šalį jų konkurentams iš Ukrainos.

Įtakingas JAV žurnalistas Tuckeris Carlsonas paskelbė, kad JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas perspėjo šalies kongresmenus, kad „siųs kariauti su Rusija jūsų sūnus, dėdes ir giminaičius“, jeigu nebus patvirtinta finansinė pagalba Ukrainai.

JAV gynybos departamentas ar L. Austino atstovai nepatvirtino šio respublikonus atvirai palaikančio ir dabartinę demokratų valdžią kritikuojančio T. Carlsono pareiškimo.

T. Carlsonas anksčiau buvo vienas autoritetingiausių JAV žurnalistų, tačiau 2023 m. buvo atleistas iš „Fox News“ televizijos, kur 7 metus vedė savo autorinę naujienų laidą. Oficiali atleidimo priežastis nebuvo nurodoma, tačiau Ch. tuckeris per savo karjerą televizijoje pasižymėjo nepatvirtintų sąmokslo teorijų skelbimu. Kai kurie jo pranešimai, pavyzdžiui, apie JAV Kapitolijaus šturmą, sulaukė daugiamilijoninių ieškinių.

The Biden administration is openly threatening Americans over Ukraine. In a classified briefing in the House yesterday, defense secretary Lloyd Austin informed members that if they don’t appropriate more money for Zelensky, “we’ll send your uncles, cousins and sons to fight… pic.twitter.com/BPKMEBW8TK