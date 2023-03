Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

12:17 | Apšaudomas Slovjanskas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad pirmadienio rytą Rusijos karinės pajėgos apšaudė Rytų Ukrainos miestą Slovjanską, esantį Donecko srityje.

„Dar viena diena, prasidėjusi Rusijos Federacijos terorizmu. Valstybė agresorė apšaudė mūsų Slovjanską. Deja, yra žuvusiųjų ir įvairaus sunkumo sužeistųjų. Visos tarnybos dirba vietoje. Teikiama pagalba. Ardomi griuvėsiai“, – „Telegram“ skelbia V. Zelenskis.

Kol kas žinoma apie vieną žuvusį žmogų ir 25 sužeistuosius.

11:30 | Mėgino pulti karinį laivyną

Kovo 22 d. mažiausiai trys antvandeniniai laivai be įgulos ir vienas bepilotis orlaivis bandė smogti Rusijos karinio jūrų laivyno bazei Sevastopolyje okupuotame Kryme, skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba savo naujausioje ataskaitoje.

Atvirųjų šaltinių žvalgybos pranešimai rodo, kad vienas laivas buvo sustabdytas ginantis, o du buvo sunaikinti uoste. Rusijos pareigūnai pareiškė, kad jokie Rusijos laivai nebuvo apgadinti.

Pranešama, kad per ankstesnę analogišką ataką Sevastopolyje pernai spalio 29 d. ukrainiečiams pavyko apgadinti tralerį „Ivanas Golubecas“ ir fregatą „Admirolas Makarovas“.

„Nors naujosios atakos greičiausiai nepadarė žalos jokiam kariniam turtui, antvandeninių laivų grėsmė greičiausiai ir toliau varžys Rusijos Juodosios jūros laivyno operacijas“, – daro išvadą britų žvalgai.

