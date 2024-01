Svarbiausi įvykiai:

09:55 | Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai

Ukrainos Vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka „Telegram“ skelbia, kad antradienio rytą per Rusijos ginkluotųjų pajėgų išpuolį žuvo penki Ukrainos gyventojai, dar mažiausiai 40 buvo sužeisti.

Kyjivas: dėl raketų smūgio sostinėje kilo keli gaisrai Sviatošinsko, Solomjanskio ir Pečerų rajonuose. Vienas žmogus žuvo, yra sužeistų civilių gyventojų. Apgadinti du daugiaaukščiai pastatai, privatus pastatas ir automobiliai.

Kyjivo sritis: gelbėtojai dirba Bučanskio rajone. Apgadinti du daugiaaukščiai pastatai, privatus namas, ūkiniai pastatai ir automobiliai. Trys žmonės buvo sužeisti.

Dnipro sritis: dėl išpuolio Pavlohrade vienas žmogus žuvo, vienas buvo sužeistas.

Charkivas: Rusijos pajėgos smogė dviem daugiaaukščiams pastatams. Preliminariais duomenimis, žuvo trys žmonės, dar apie 30 buvo sužeisti, tarp jų ir vaikai.

„Gelbėtojai apžiūri apgadintus pastatus, rūšiuoja nuolaužas. Vietoje dirba psichologai. Policijos tyrėjai kruopščiai fiksuoja šiuos nusikaltimus.

Dar vienas teroristinis išpuolis, nusinešęs žmonių gyvybes ir palikęs šimtus žmonių be pastogės. Tokie yra tikrieji Rusijos ketinimai: kasdienis civilių teroras“, – rašė I. Klymenka.

09:35 | Per praėjusią parą Ukrainoje sunaikinta 960 rusų okupantų

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. sausio 22 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia sunaikinusios 377 820 rusų karių, iš jų 960 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos kariuomenė skelbia sunaikinusi 6 214 priešo tankus (+22 per pastarąją parą), 11 548 šarvuotąsias kovos mašinas (+59), 8 947 artilerijos sistemas (+51), 970 raketų paleidimo sistemų (+2), 657 oro gynybos sistemas, 331 karo lėktuvą, 324 sraigtasparnius, 6 961 bepiločius orlaivius, 1 820 sparnuotųjų raketų (+1), 23 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 11 956 sunkvežimius ir kuro talpyklas (+65), 1 409 specialiosios įrangos vienetus (+12).

09:05 | Branduolinė grėsmė auga: Maskva branduolinius ginklus laiko „veiksminga priemone nugalėti NATO“

Tarptautinio strateginių tyrimų instituto (IISS) ataskaitos autorius, IISS Strategijos, technologijų ir ginklų kontrolės skyriaus direktorius Williamas Alberke mano, kad Maskva nestrateginius branduolinius ginklus pradėjo vertinti kaip veiksmingesnę „priemonę atgrasyti ir nugalėti NATO potencialiame konflikte ateityje“.

„Reuters“ rašo, kad ekspertas daro prielaidą, jog Rusijos valdžia nelaiko Amerikos taktinių branduolinių ginklų arsenalo rimta grėsme. Remiantis IISS išvadomis, Maskva įsitikinusi, kad sugebės laiku atsakyti į JAV branduolinių pajėgų didinimą Europoje.

„Rusijos kariuomenės nesugebėjimas įprastiniais ginklais laimėti karo Ukrainoje paskatino Maskvą permąstyti branduolinių ginklų vaidmenį“, – teigia W. Alberke.

Be to, ekspertas įsitikinęs, kad Vakarų žvalgyba galės iš anksto sužinoti apie Rusijos pasirengimą panaudoti nestrateginius branduolinius ginklus. Tai rodo ginklų perkėlimas iš saugyklų į oro bazes ir, galbūt, įprastinių smūgių sudavimas netoli galimo branduolinio smūgio zonos. Šiuo metu V. Putinas taip pat turėtų persikelti į branduolinę slėptuvę ir įvesti visą Rusijos branduolinio valdymo sistemą į aukštą parengtį JAV branduolinio atsako atveju.

08:25 | Rusija atakavo Ukrainą raketomis

Rusija anksti antradienį atakavo Ukrainą raketomis, pranešė ukrainiečių oro pajėgos.

Kyjive veikė oro gynybos sistemos, miesto Sviatošyno rajone dėl raketų smūgio užsidegė keli stovėję automobiliai, informavo sostinės karinė administracija.

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko platformoje „Telegram“ pranešė, kad buvo padaryta žalos gyvenamiesiems pastatams keliuose rajonuose, nukentėjo žmonių.

Charkivo meras Ihoris Terechovas pranešė apie sprogimus šiame šalies šiaurės rytuose esančiame mieste.

Charkive, kur apgriautas gyvenamasis namas, „preliminariais duomenimis, [kelis] vaikus sužeidė šrapnelis [...], taip pat sužeista viena moteris“, sakė Charkivo regiono tyrimų departamento vadovas Serhijus Bolvinovas.

Taip pat skelbta apie raketas, skriejančias Pavlohrado, Dnipro link.

Nurodoma, kad raketos buvo leidžiamos iš strateginių bombonešių Tu-95MS ir Tu-22M3.

07:45 | Borrellis: Trumpo planui dėl Ukrainos reiktų stebuklo

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį paragino Donaldą Trumpą pasidalyti savo „stebuklinga formule“ taikai Ukrainoje po to, kai buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas pareiškė galįs užbaigti karą per 24 valandas.

„Maniau, kad stebuklai vyksta tik Lurde, – sakė J. Borrellis, turėdamas omenyje katalikų piligrimystės vietą Prancūzijoje. – Mums nepavyko sugalvoti stebuklingos formulės, kaip išspręsti problemą per 24 valandas, bet, kaip supratau, [ukrainiečių] prezidentas [Volodymyras] Zelenskis pakvietė prezidentą Trumpą vykti į Kyjivą ir greitai rasti sprendimą.“

J. Borrellis pridūrė: „Žmonės, kurie labiausiai nori taikos, kurie labiausiai nori, kad karas baigtųsi, žinoma, yra ukrainiečiai, ir esu tikras, kad jie labai apsidžiaugtų, jei prezidentas Trumpas jiems pateiktų stebuklingą formulę, kaip užbaigti karą per 24 valandas.“

07:00 | V. Zelenskis po D. Tusko vizito: Lenkija pristatys Ukrainai naujų ginklų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Lenkija jo šaliai, besiginančiai nuo plataus masto Rusijos invazijos, pristatys naujų ginklų.

„Bus naujas ginkluotės paketas iš Lenkijos“, – sakė jis pirmadienio vakarą savo kasdieniame vaizdo kreipimesi.

Be to, per Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko vizitą Kyjive buvo kalbama apie bendrą ginklų gamybą Ukrainos gynybiniams pajėgumams stiprinti.

Trečias dalykas, kurį paminėjo V. Zelenskis, – Ukrainos karių mokymas naudotis lenkiškomis ginklų sistemomis.

V. Zelenskis nepateikė informacijos apie ginklų tiekimo mastą ar gynybos paketo turinį. Varšuva laikoma viena artimiausių ir svarbiausių Kyjivo sąjungininkių. Nuo karo su Rusija pradžios Lenkija tiekė Ukrainai kovinius tankus, įskaitant „Leopard“, ir naikintuvus MiG.