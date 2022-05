Karas Ukrainoje. Mariupolio valdžia skelbia apie galimybę palikti miestą

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

14:41 | Užfiksuota, kaip Mariupolyje rusų tankas šauna į daugiabutį

Vaizdo įraše Mariupolyje matyti, kaip rusų tankas šaudo į daugiabutį.

Vėliau iš to paties namo išėjo žmonės.

14:31 | Maskva skelbia, kad iš Mariupolio plieno gamyklos evakuota beveik 50 civilių

Rusijos gynybos ministerija sekmadienį pareiškė, kad iš apsiausto metalurgijos įmonės „Azovstal“ komplekso Ukrainos pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje evakuota beveik 50 civilių, nors Ukrainos pajėgos skelbia evakuavus 20 civilių.

„Balandžio 30 dieną, įgyvendinus paliaubas ir atvėrus humanitarinį koridorių, iš gyvenamųjų pastatų, esančių šalia „Azovstal“ plieno gamyklos teritorijos, išvyko dvi civilių grupės“, – pranešė ministerija platformoje „Telegram“.

„Po pietų išvyko 25 gyventojai. Ankstyvą vakarą išvyko antroji grupė, kurioje buvo 21 žmogus; ji buvo nuvežta į Bezimenę“ – kaimą, esantį pusiaukelėje tarp Mariupolio ir Rusijos sienos.

„Azovstal“ kompleksą ginančios ukrainiečių pajėgos šeštadienį pranešė, kad į Zaporižės miestą buvo evakuota 20 civilių, įskaitant vaikus.

Rusijos gynybos ministerija sekmadienį taip pat patvirtino, kad „šalia Odesos tikslaus nutaikymo raketomis „Onyx“ buvo sunaikintas karinio aerodromo angaras, kuriame buvo laikyti ginklai ir šaudmenys iš Jungtinių Valstijų ir Europos šalių, ir taip pat buvo sunaikintas kilimo ir tūpimo takas“.

14:14 | Skelbia išlaisvinto kaimo nuotraukas: sugriauti namai, parduotuvės, ašaudyta bažnyčia

Unian skelbia nuotraukas iš vieno Charkivo srityje esančio kaimo, kuris buvo išlaisvintas nuo rusų kokupantų.

„Taip šiandien atrodo išlaisvintas Ruska Lozova kaimas Charkivo srityje, kuris jau du mėnesius buvo okupacijoje. Sugriauti namai, daugiaaukščiai, parduotuvės, apšaudyta bažnyčia...“ – rašo Unian.

13:53 | Popiežius Pranciškus: karas Ukrainoje yra žmonijos regresas

Popiežius Pranciškus sekmadienį sakydamas kalbą Šv. Petro aikštėje pareiškė, kad karas Ukrainoje yra „makabriškas žmonijos regresas“.

Jis sakė, kad invazija privertė jį „kentėti ir verkti“, ir paragino humanitarinius koridorius evakuoti Mariupolio plieno gamykloje įstrigusius žmones. „Reuters“ praneša, kad per savo vidurdienio palaiminimą jis netiesiogiai kritikavo Rusiją, sakydamas, kad Mariupolis buvo „barbariškai subombarduotas ir sunaikintas“.

13:48 | Turkijos prezidento atstovas spaudai Kyjive susitiko su V. Zelenskiu

Turkijos prezidento atstovas spaudai Ibrahimas Kalinas šeštadienį Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pranešė Turkijos lyderio atstovo biuras.

Išsamesnės informacijos apie I. Kalino susitikimų Kyjive turinį kol kas nebuvo pateikta, tačiau Ankara atlieka tarpininko tarp Ukrainos ir Rusijos vaidmenį, siekdama, kad karas būtų užbaigtas.

I. Kaliną lydėjo užsienio reikalų viceministras Sedatas Onalas.

13:35 | Mariupolio valdžia skelbia apie galimybę palikti miestą

Šiandien iš Mariupolio į Zaporižę galima evakuoti civilius gyventojus, skelbia Unian.

„Žmonių susibūrimas 16:00 prie prekybos centro „Port City“, – pranešė miesto taryba.

„Jei Mariupolyje turite giminaičių ar pažįstamų, būtinai stenkitės su jais susisiekti. Skambinkite, rašykite ir pasakykite, kad galima vykti į Zaporižę, kur saugu", – rašoma pranešime.

12:58 | Ukrainos saugumo tarnyba: Rusija planavo numušti lėktuvą virš Rusijos ar Baltarusijos ir apkaltinti tuo Ukrainą

Ukrainos saugumo tarnyba skelbia sutrukdžiusi Rusijos planui numušti keleivinį lėktuvą virš Rusijos arba Baltarusijos teritorijos. Rusija planavo apkaltinti tuo Ukrainą, praneša „Ukrinform“.

„Ukrainos saugumo tarnyba atliko specialiąją operaciją, kurios metu neutralizavo slaptą Rusijos planą. Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo agentai rengė teroro išpuolį – planavo numušti keleivinį lėktuvą virš Rusijos ar Baltarusijos teritorijos“, – rašoma Ukrainos saugumo tarnybos pranešime.

Pažymima, kad okupantai ketino nepagrįstai apkaltinti Ukrainą ir jos partnerius užpuolus lėktuvą. Norėdami įvykdyti provokaciją, užpuolikai norėjo apšaudyti keleivinį lėktuvą iš nešiojamos priešlėktuvinės raketų sistemos „Stinger“.

„Specialiosios operacijos metu pareigūnai sulaikė visus okupantų sabotažo ir žvalgybos grupės narius. Atliekami tyrimo ir operatyviniai veiksmai, siekiant nustatyti visas nustatyto nusikaltimo aplinkybes ir patraukti atsakomybėn jo organizatorius“, – skelbia Ukrainos saugumo tarnyba.

12:36 | Nepaisydami kalėjimo grėsmės ir Bažnyčios pykčio, Rusijos kunigai smerkia karą Ukrainoje

Kunigas Georgijus Edelšteinas noriai diskutuoja su tais, kurie nepritaria jo pozicijai nepritarti Rusijos karinei kampanijai Ukrainoje.

„Norėčiau, kad vienas ar du mano oponentai sėdėtų čia“, – rodydamas į tuščią fotelį savo svetainėje, pilnoje paauksuotų ikonų, sakė 89 metų vyras.

Juodą sutaną vilkintis žilabarzdis dvasininkas yra vienas iš nedaugelio Rusijos stačiatikių kunigų, pasisakiusių prieš Maskvos karinę operaciją Ukrainoje.

Drebančiu balsu, bet nedvejodamas jis aiškina: „Bijau, kad esu blogas kunigas. Niekada nebuvau prieš visus karus, bet visada buvau prieš bet kokį agresyvų žemės užgrobimo karą“.

Ukraina „yra nepriklausoma valstybė ir tegul kuria savo valstybę taip, kaip mano esant reikalinga“, – sakė jis AFP agentūrai savo namuose Novobelyj Kamen kaimelyje ant Volgos upės kranto Kostromos srityje, už šešių valandų kelio nuo Maskvos.

12:32 | Charkivo gubernatorius įspėja gyventojus nepalikti slėptuvių

Charkivo miesto gubernatorius paragino žmones sekmadienį nepalikti slėptuvių dėl intensyvių apšaudymų, rašo „The Guardian“.

„Telegrame“ Olehas Synyehubovas sakė: „Dėl intensyvaus apšaudymo raginame šiaurinių ir rytinių Charkivo rajonų, ypač Saltivkos, gyventojus nepaliki slėptuvių.

12:06 | Ukraina skelbia numušusi 16 mln. dolerių vertės Rusijos sraigtasparnį

Unian skelbia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino Rusijos sraigtasparnį KA-52, kurio vertė siekia 16 milijonų JAV dolerių.

12:02 | Ukraina siekia stabdyti nesiliaujantį Rusijos puolimą Donbase

Rusijos kariai Ukrainos rytiniame Donbaso regione nuo strategijos pulti visa triuškinančia galia perėjo prie veiksmų, kuriais siekiama laipsniškai silpninti priešininką.

Ukrainos kariuomenė neturi kito pasirinkimo, kaip tik bandyti stabdyti didesnį ir geriau ginkluotą priešą Donbaso lygumose, kur daugiausia naudojama artilerija.

„Čia nėra taip, kaip buvo 2014 metais. Nėra apibrėžto fronto palei upę, kelią ar greitkelį, – sakė kovų epicentre esančios Ukrainos kariuomenės 93-iosios brigados atstovė spaudai Iryna Rybakova. – Tai vienas iš jų kaimų arba vienas iš mūsų: tai labiau primena šachmatų lentą. Šiuo metu nesugebame priversti priešo atsitraukti nuo mūsų fronto linijos.“

11:43 | Ukrainos žvalgyba: Rusija ruošia provokacijas Padniestrėje

Ukrainos žvalgyba skelbia, kad Rusija, besiruošdama gegužės 9-osios minėjimui, ruošia provokacijas Padniestrėje, skelbia Unian.

Unian „Telegrame“ taip pat pasidalino „Pridnestrovie“ laikraštyje, kuris išleistas dideliu tiražu, skelbiama propagandine publikacija.

„Pagrindinė laikraščio medžiaga – „Oficialus Padniestrės gyventojų kreipimasis į Rusijos Federacijos prezidentą Putiną“. Tekste prašoma „į Rusijos Federacijos kariuomenės veiksmus įtraukti Padniestrės ginkluotąsias pajėgas“. Laikraštyje taip pat yra daug propagandinės medžiagos apie „kruvinus teroristinius išpuolius, kurie ištiko Padniestrės gyventojus gegužės švenčių dienomis, žuvo dešimtys žmonių, įskaitant vaikus, pagyvenusius žmones ir moteris“. Kadangi laikraštis buvo išleistas prieš pat šventes, kyla pavojus, kad Kremliaus valdžia planuoja įvykdyti virtinę vietinių gyventojų bauginimo veiksmų, už kuriuos tradiciškai bus atsakinga „Ukraina ir kolektyviniai Vakarai“, – skelbia Unian.

Padniestrė – nedidelė skurdi teritorija, prisišliejusi prie Ukrainos ir turinti apie pusę milijono gyventojų, iš kurių 180 tūkst. yra Rusijos piliečiai. Teritoriją kontroliuoja prorusiški separatistai, ginkluojami ir remiami Maskvos.

Šis regionas atsiskyrė nuo rumuniškai kalbančios Moldovos po 1991 metais įvykusio Sovietų Sąjungos subyrėjimo ir trumpo pilietinio karo 1992-aisiais.

Jokia Jungtinių Tautų narė, netgi Rusija, nėra pripažinusi Padniestrės nepriklausoma valstybe. Regione yra Rusijos karinė bazė ir dislokuota kariuomenė.

11:20 | Ukraina: Chersone ir dalyje Zaporižės mobilusis ryšys dingo okupantams nutraukus šviesolaidžio magistrales

Mobilusis ryšys ir internetas Chersone ir kai kuriose Zaporožės regiono dalyse dingo dėl šviesolaidinių magistralinių linijų nutraukimo ir šių regionų operatorių įrangos atjungimo nuo maitinimo, skelbia Unian.

„Rusijos propagandistai jau išplatino klaidingą informaciją, kad Ukraina nutraukė ryšius regione. Iš tikrųjų tai padarė okupantai, teigia Valstybinė specialiųjų ryšių tarnyba“, – rašo Unian.

11:00 | Išplatino sprogimų Nikolajive nuotraukas

Nikolajevo regiono valstybės administracijos vadovas Vitalijus Kimas paskelbė sprogimo nuotraukas.

„Okupantai prieš ukrainietiškas trąšas“, – pridūrė V. Kimas.

„Debesis jau baltas. Mes tikriname oro sudėtį", – pranešė ir vėliau pridūrė, kad oras švarus.

10:51 | Mariupolio miesto taryba: Rusija Mariupolyje nužudė dvigubai daugiau žmonių nei nacistinė Vokietija

Rusijos kariuomenė per du mėnesius Mariupolyje nužudė dvigubai daugiau žmonių nei vokiečių naciai per dvejus metus per Antrąjį pasaulinį karą, sakoma Mariupolio miesto tarybos pranešime per kanalą „Telegram“.

„Per dvejus metus naciai Mariupolyje nužudė 10 000 civilių. O rusų okupantai per du mėnesius nužudė per 20 000 Mariupolio gyventojų. Daugiau nei 40 000 žmonių buvo priverstinai išvežti“, – sakė Mariupolio meras Vadymas Boičenka, pranešė miesto taryba.

10:41 | Rusijos puolimas vyksta nuo Charkivo iki Zaporižės

Anot Ukrainos kariuomenės, Rusija stiprina savo pajėgas Rytų Ukrainoje. Rusijos pajėgų oro antskrydžiai ir artilerijos apšaudymai tęsiasi daugelyje rajonų – nuo ​​Charkivo šiaurėje iki Zaporižės pietuose, rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo naujausiame operatyviniame pranešime.

Vienas pagrindinių Rusijos pajėgų taikinių yra pramoninis Slovjansko miestas Donecke.

10:25 | Rusija pyksta dėl sprendimo rusų įšaldytą turtą perduoti Ukrainai: „nedraugiškos šalys vykdo vagystes“

Rusijos Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas sako, kad Rusija turi atsakyti į nedraugiškų šalių „vagystę“, JAV atstovų rūmams nusprendus perduoti Ukrainai įšaldytą rusų turtą ir aukso bei užsienio valiutos įšaldytas atsargas, rašo „The Guardian“.

Jis pažymėjo, kad tokiu būdu nedraugiškos šalys iš tikrųjų „vykdo vagystes“.

„Šiandien Rusijos verslininkai perka Rusijoje veikiančias užsienio įmones, perka partnerių, norinčių pasitraukti iš mūsų rinkos, akcijas. Jie elgiasi civilizuotai. Pagal tarptautinę teisę.

Ko negalima pasakyti apie daugybę nedraugiškų šalių: Lietuvą, Latviją, Lenkiją, JAV, kurios tiesiog užsiima vagystėmis“, – kalbėjo Valstybės Dūmos pirmininkas.

10:21 | Mūšiuose su okupantais žuvo Ukrainos gynėjas

Mūšiuose su rusais žuvo Ukrainos gynėjas Ruslanas Borovikas.

Apie tai pranešė Unian.

„Mūšiuose su rusais žuvo Ukrainos gynėjas, „kiborgas“ Ruslanas Borovikas“, – rašo Unian.

Unian skelbia, kad vyro ir tėvo neteko žmona ir dvi mažametės dukros.

10:00 | Charkive per Ukrainos puolimą žuvo rusų generolas-majoras

Per Ukrainos puolimo Charkive žuvo Rusijos generolas-majoras Andrejus Simonovas.

Apie tai pranešė Unian.

„Po galingo smūgio į Rusijos okupantų 2-osios armijos vadavietę Charkivo srityje žuvo rusų generolas-majoras Andrejus Simonovas“, – rašo Unian.

09:36 | Pranešama apie sprogimus Nikolijeve

Pranešama apie sprogimus Nikolijeve, rašo Unian.

Kol kas ši informacija oficialiai nėra patvirtinta Ukrainos valdžios.

09:27 | Vaizdo įrašas iš Mariupolio

Pasirodė naujas vaizdo įrašas iš suniokoto Mariupolio.

Žvelgiant į namus iš paukščio skrydžio, sunku rasti nepažeistą pastatą.

09:07 | Nancy Pelosi lankosi Kyjive

JAV Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi aplankė prezidentą Volodymyrą Zelenskį Kyjive. Ką tik Ukrainos prezidento paskelbtame vaizdo įraše Pelosi atvyko su JAV atstovų delegacija.

Trumpame vaizdo įraše Pelosi jam sako: „Lankomės pas jus norėdami padėkoti už jūsų kovą už laisvę... Jūsų kova yra kova už visus. Taigi mūsų įsipareigojimas yra būti čia su jumis, kol baigsis kova.“

Kartu su vaizdo įrašu V. Zelenskis paskelbė: Susitikimas su JAV Atstovų rūmų pirmininke Nancy Pelosi Kyjive. Jungtinės Valstijos yra stipriausia parama Ukrainai kovojant su Rusijos agresija. Dėkojame, kad padedate apsaugoti mūsų valstybės suverenitetą ir teritorinį vientisumą!“

09:05 | Kuleba Kinijos žiniasklaidai: šis karas neatitinka Kinijos interesų

„Xinhua“ pranešė, kad Kuleba paprašė Kinijos suteikti Kyjivui saugumo garantijas, rašo „The Guardian“.

„Siūlome, kad Kinija taptų viena iš Ukrainos saugumo garantų, tai yra mūsų pagarbos ir pasitikėjimo Kinijos Liaudies Respublika ženklas“, – sako D. Kuleba.

Įdomu tai, kad „Xinhua“ publikuodami interviu necenzūravo stiprios Kulebos kritikos. „Europos šalys panikuoja, nes negali garantuoti, kad Rusija rytoj į jas neįsiverš“, – sakė jis. „Jei Rusija nebus sustabdyta dabar, po kelerių metų tai sukels daugiau krizių.“

„Mes taip pat manome, kad šis karas neatitinka Kinijos interesų“, – cituojamas jis.

08:55 | Rusija perkelia pajėgas į pasienio zonas su Ukraina

Rusija tęsia plataus masto ginkluotą agresiją prieš Ukrainą ir puolimo operacijas Rytų pusėje, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Pasak Ukrainos pajėgų, Rusija perkelia karinę techniką į pasienį su Ukraina.

„Siekdama padidinti puolimo operacijos tempą, Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vadovybė ir toliau imasi priemonių stiprinti savo pajėgas. Ginklai ir karinė technika, iš Vakarų, Vidurio, Rytų pusės ir Šiaurės laivyno saugyklų, geležinkeliu perkeliama į pasienio zonas su Ukraina. Voluinės ir Polisijos kryptimis Rusijos priešas aktyvių veiksmų nesiėmė. Situacija šiose srityse nepasikeitė. Kai kurie Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų daliniai ir toliau dengia sieną Bresto ir Gomelio regionuose“, – skelbia Ukrainos pajėgos.

08:47 | Švedija kaltina Rusijos lėktuvą šnipą pažeidus šalies oro erdvę

Rusijos žvalgybinis lėktuvas penktadienį buvo trumpam pažeidęs Švedijos oro erdvę, šeštadienį pranešė Švedijos gynybos pareigūnai.

„Rusų orlaivis AN-30 penktadienio vakare pažeidė Švedijos oro erdvę“, – rašoma Švedijos gynybos ministerijos paskelbtame pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad ministerijos pareigūnų grupės stebėjo incidentą ir padarė atitinkamų nuotraukų.

Pasak ministerijos, lėktuvas skrido į rytus nuo Bornholmo – Danijai priklausančios Baltijos jūros salos, – o po to pasuko link Švedijos teritorijos.

„Pažeisti Švedijos oro erdvę yra visiškai nepriimtina“, – pareiškė gynybos ministras Peteris Hultqvistas, kurį citavo valstybinė televizija SVT.

„Toks veiksmas yra neprofesionalus ir, atsižvelgiant į bendrą saugumo padėtį, visiškai netinkama. Švedijos suverenumo turi būti gerbiama visais atvejais“, – pridūrė ministras, kurio šalis po Rusijos pradėtos invazijos į Ukrainą ėmė svarstyti galimybę įstoti į NATO.

08:33 | Ukrainoje uždaromi jūrų uostai

Pasak Infrastruktūros ministerijos, Berdjansko, Mariupolio, Skadovsko ir Chersono jūrų uostai bus uždaryti, kol Ukraina vėl pradės jų kontrolę, skelbia Nexta.

„Tikrai atnaujinsime šių jūrų uostų darbą po Ukrainos pergalės prieš Rusijos okupantus“, – vyriausybę cituoja Unian.

08:25 | Per parą Rusija 19 kartų apšaudė Luhansko srities miestų ir kaimų gyvenamuosius rajonus

Paskutinę balandžio dieną rusai 19 kartų apšaudė Luhansko srities miestų ir kaimų gyvenamuosius rajonus, skelbia Unian. Dėl to dar 12 namų tapo netinkami gyventi.

Penki iš jų yra daugiaaukščiai pastatai Severodonetske, dar du – Rubežnojėje. Mieste užsiliepsnojo ir du privatūs namai. Komyshuvakha mieste buvo sugriautas kaimo tarybos pastatas, mokykla ir daugiabutis. Lisichanske buvo nutrauktas dujotiekis.

Kiek žinoma, žuvo vienas žmogus.

08:12 | Nuotraukose – sugriauta „Azovstal“ gamykla

Amerikiečių kompanija „Maxar Technologies“ paskelbė naujausias Mariupolyje esančios „Azovstal“ gamyklos palydovines nuotraukas.

Unian skelbia, kad dėl reguliaraus Rusijos masinio apšaudymo įmonė virto griuvėsiais, tačiau ją vis dar valdo Ukrainos gynėjai.

07:50 | Ukrainos ginkluotosios pajėgos: Rusija apšaudė Ukrainos karius Briansko srityje

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė apie Rusijos apšaudymą į Ukrainos karius Briansko srityje ir oro antskrydžius bei artilerijos apšaudymą netoli Slobožanskio.

„Donecko ir Tavrijos kryptimis priešo kariai aktyviai veikia visoje kontaktinės linijos atkarpoje. Donecke ir Luhanske Ukrainos pajėgos teigia atmušusios devynias Rusijos atakas per pastarąją 24 valandas, sunaikinusios aštuonis tankus, vieną artilerijos sistemą, dvidešimt keturis šarvuotų kovinių mašinų vienetus, vieną specialiąją transporto priemonę ir penkis automobilius (įskaitant du degalų bakus).“

07:25 | JK: Rusija naudoja „trolių fabriką“ siekiant dezinformuoti vakarų politikus apie karą

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija sekmadienį pranešė, kad Rusija naudoja „trolių fabriką“, kad socialiniuose tinkluose skleistų dezinformaciją apie karą Ukrainoje ir nusitaikytų į politikus daugelyje šalių, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Afriką, praneša „Reuters“.

Didžioji Britanija citavo JK finansuojamus ekspertų tyrimus, kurių neatskleidė. Jame teigiama, kad tyrimas parodė, kaip Kremliaus dezinformacijos kampanija buvo skirta manipuliuoti tarptautine viešąja nuomone apie Rusijos invaziją į Ukrainą, didinti Rusijai paramą ir verbuoti naujas simpatijas.

Rusija savo veiksmus Ukrainoje vadina „specialia operacija“, kuria siekiama nuginkluoti Ukrainą ir apsaugoti ją nuo fašistų. Ukraina ir Vakarai teigia, kad Rusijos kaltinimai yra nepagrįsti, o karas yra neišprovokuotas agresijos aktas. „

Negalime leisti, kad Kremlius ir jo šešėlinės trolių fermos įsiveržtų į mūsų internetines erdves meluodami apie nelegalų Putino karą“, – sakoma užsienio reikalų sekretorės Liz Truss pareiškime. „JK vyriausybė įspėjo tarptautinius partnerius ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su sąjungininkais ir žiniasklaidos platformomis, kad pakenktų Rusijos informacinėms operacijoms.

06:56 | Zelenskis: nors Rusijos pajėgos susilpnėjusios, ji vis dar turi resursų smogti Ukrainai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kasdieniame kreipimesi į tautą pateikė informaciją apie Rusijos nuostolius kare.

Pasak prezidento, nors Rusija patyrė nemenkus nuostolius, visgi „okupantai vis dar turi įrangos sandėlyje ir raketų smogti mūsų šaliai“.

„Bet šis karas Rusiją jau taip susilpnino, kad paradui Maskvoje tenka planuoti dar mažiau karinės technikos", – sako V. Zelenskis.

Jis sakė, kad Ukrainos pajėgos iki šiol sunaikino apie 1000 rusų tankų, 2500 šarvuočių ir beveik 200 lėktuvų.

06:16 | Blinkenas kalbėjosi su Kuleba

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas kalbėjosi su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, rašo „The Guardian“

A. Blinkenas „pabrėžė tvirtą Jungtinių Valstijų paramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui žiaurios Rusijos agresijos akivaizdoje“.

Jiedu taip pat aptarė administracijos 33 milijardų dolerių paramos prašymą Kongresui dėl saugumo, ekonominės ir humanitarinės pagalbos, kad Ukraina galėtų „nugalėti nesąžiningą Kremliaus karą“.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba to follow up on our meetings in Kyiv. I highlighted the latest U.S. steps in supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of the Kremlin’s brutal, unprovoked war. #UnitedWithUkraine