Karas Ukrainoje. Mariupolio apgultis: Ukraina surengė spec. operaciją čečėnų panosėje

13:12 | Karo akivaizdoje atsirado naujų sukčių

UNIAN praneša, kad karo metu Ukrainoje suaktyvėjo sukčių veikla. Sukčiai gyventojams siūlo mokamas išminavimo paslaugas. Primenama, kad ši paslauga iš tikrųjų yra nemokama ir ją atlieka valstybinės tarnybos.

12:53 | Zelenskis: Rusija naudoja fosforo bombas

V. Zelenskis, kalbėdamas Estijos parlamentui, teigė, Rusija naudoja fosforo bombas.

Pirmadienį „Azov“ paskelbus, kad Mariupolyje Rusija panaudojo cheminį ginklą, Cheminio ginklo draudimo organizacija pranešė akylai stebinti situaciją Ukrainoje. Organizacija reiškia susirūpinimą dėl paskelbtos informacijos apie cheminį ginklą.

„Visos 193 Cheminio ginklo draudimo organizacijos narės šalys, įskaitant Rusijos federaciją ir Ukrainą, yra susitarusios dėl Cheminių ginklų konvencijos, didelės reikšmės nusiginklavimo sutarties, galiojančios nuo 1997 m.

Tai padarydami jie iškilmingai ir savanoriškai įsipareigojo niekada nekurti, negaminti, neįsigyti, kaupti, neperduoti ir nenaudoti cheminio ginklo“, – rašoma pranešime.

12:44 | Mariupolyje nebėra maisto ir vandens

Ukrainos parlamentaras Dmytro Gurin BBC radijui trečiadienį pranešė, kad rusų apgultame Mariupolyje neįmanoma rasti vandens ir maisto.

„Miestas yra visiškoje apgultyje. Apšaudymai ir bombardavimai niekad nesibaigia“, – radijui teigė D. Gurin.

D. Gurin teigia, kad daugiau nei 100 tūkst. civilių yra likę mieste.

12:33 | Per karą nužudyti mažiausiai 1 892 civiliai

Nuo karo Ukrainoje pradžios buvo nužudyti 1 892 civiliai, dar 2 558 buvo sužeisti, skelbia JT.

Tarp žuvusiųjų – 478 vyrai, 308 moterys, 30 mergaičių, 52 berniukai ir 71 vaikas bei 953 suaugusieji, kurių lytis nebuvo nustatyta.

„Daugiausiai registruotų civilių aukų buvo dėl plataus sprogstamųjų ginklų panaudojimo, įskaitant apšaudymus raketomis“, – rašoma pranešime.

Pabrėžiama, kad aukų skaičius toli gražu nėra galutinis ir iš tikrųjų gali būti kur kas didesnis. Ukrainos prokuratūra yra paskelbusi kur kas didesnį žuvusių vaikų skaičių – 191.

12:14 | Charkive žuvo bent septyni žmonės

Mažiausiai septyni žmonės buvo nužudyti, dar 22 sužeisti per apšaudymus praėjusią parą Charkive, sako apskrities vadovas Oleh Synegubov.

„Reuters“ praneša, kad tarp žuvusiųjų buvo dvejų metų amžiaus berniukas.

12:10 | Ukraina: galimybė, kad buvo panaudotas cheminis ginklas, išlieka didelė

Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar sako, kad rizika, jog Rusija gali panaudoti cheminį ginklą, išlieka aukšta, rašo BBC.

Antradienį ji teigė, kad Ukraina tikrina nepatvirtintus teiginius apie cheminio ginklo panaudojimą Mariupolyje. Vakarai taip pat tiria šiuos teiginius.

11:41 | Mariupolio apgultis: Ukraina sugebėjo apjungti besiginančias pajėgas

Daugiau nei mėnesį apsiaustame Mariupolyje besiginančios Ukrainos kariuomenės ir „Azov“ bataliono pajėgoms pavyko susijungti, skelbia Ukrainos atstovai.

Rusijos kariuomenė niekaip negali užimti šio svarbaus uosto, nepaisant intensyvaus bombardavimo ir nuolatinio puolimo antžeminėmis pajėgomis.

Mariupolio puolimą bando užtikrinti asmeninė Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo kariuomenė, pastaruoju metu dėl savo pomėgio pozuoti prieš kameras dažniau vadinama „tiktoko kariais“.

Didžioji dalis 36-osios jūrų pėstininkų brigados karių, pavyko susijungti su „Azov“ savanorių batalionu, skelbiama „Novoje vremia“, remiantis šaltiniais Ukrainos kariuomenėje.

Sėkmingos spec. operacijos metu, vienas iš Ukrainos 36-osios jūrų pėstininkų brigados dalinių sėkmingai susijungė su „Azov“ savanoriais, praneša neįvardinti Ukrainos kariuomenės karininkai. Netrukus informaciją patvirtino ir Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius.

„Aš negaliu atskleisti jums detalių, tačiau galiu tiksliai pasakyti, kad dabar mes susijungėme su „Azovo“ pulku. Prasiveržti pavyko keliems šimtams jūrų pėstininkų, įskaitant ir sužeistuosius“, – pažymėjo jis.

Kovo 12-osios vakarą Rusijos kariuomenė paskelbė apie daugiau nei 1 tūkst. Mariupolyje pasidavusių 36-osios jūrų pėstininkų brigados karių, tačiau Ukraina oficialiai nepatvirtino šios informacijos. Rusijos pusė taip pat paviešino ir vaizdo įrašus, kuriuose matyti dešimtys karių, teigiant, kad tai yra pasidavę Mariupolyje ukrainiečiai. Tačiau patikrinti filmavimo datos, vietos ir galimo belaisvių skaičiaus nėra galimybių.

Ukrainos tinklaraštininkas Romanas Ponamarenka papasakojo, kad dalis jūrų pėstininkų nusprendė likti iki tol saugotoje „Azomaš“ gamyklos teritorijoje, o dar kita grupė pabandė prasiveržti iš apsupties, kad galėtų susijungti su pagrindinėmis Ukrainos kariuomenės pajėgomis, esančiomis už 90 kilometrų nuo Mariupolio, tačiau jų kolona priešo buvo įveikta.

Nėra aišku, ar tai gali būti tie patys ukrainiečiai, kuriuos į nelaisvę skelbiasi paėmę rusai.

„Prasiveržti bandė ne visas brigados dalinys, o tik nedidelė atskira kovinė grupė, vadovaujama brigados vado. Kodėl taip nutiko, mes nežinome. Pagrindinė jūrų pėstininkų grupė ir su jais siejami daliniai liko „Azomaše“… Rusų teigimu, koloną faktiškai iškart aptiko žvalgybos bepilotis. Ją atakavo, techniką sunaikino, žmones išsklaidė. Yra mūsiškių ir žuvusių, ir sužeistųjų“, – rašė jis savo „Facebook“ paskyroje.

Nepaisant to, anot R. Ponamarenkos, didžioji dalis jūrų pėstininkų sėkmingai susijungė su „Azov“. Jo teigimu, „Azov“ pajėgos užtikrino kelių šimtų jūrų pėstininkų sėkmingą perėjimą į jų saugomą teritoriją.

Vėliau šią informaciją patvirtino ir O. Arestovičius. Jo teigimu „Azov“ sulaukė „reikšmingo pastiprinimo“, o 36-oji jūrų pėstininkų brigada išvengė savo atskirų dalinių sutriuškinimo ir įgavo „antrąją galimybę“.

„Štai kas būna, kai karininkai nepameta galvų, o tvirtai išlaiko vadovavimą pajėgomis. Nepameskime galvų ir mes“, – pareiškė O. Arestovičius.

11:33 | Ukraina skelbia sužlugdžiusi Rusijos kibernetinę ataką prieš energetikos sektorių

Ukraina sužlugdė Rusijos kibernetinę ataką prieš energetikos sektorių, antradienį pranešė pareigūnai, šaliai rengiantis prognozuojamam Maskvos pajėgų puolimui rytuose.

Kibernetinę ataką surengė programišių grupė „Sandworm“, susijusi su Rusijos karine žvalgyba, nurodė Ukrainos valstybinė specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnyba.

Pasak jos, viena jėgainė turėjo būti atakuojama dviem etapais – pradinė ataka įvyko vasarį, o sužlugdyta antroji turėjo vykti balandžio 8-ąją.

Nors „Sandworm“ žalinga programinė įranga sėkmingai prasiskverbė į tinklo valdymo sistemą, elektros tiekimas niekur nenutrūko, spaudos konferencijoje sakė Valstybinės specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnybos vadovo pavaduotojas Viktoras Žora.

Per ataką panaudota žalingos programinės įrangos „Industroyer2“ modifikuota versija, sakė V. Žora. Jis pridūrė, kad taip siekta padidinti Rusijos kariuomenės Ukrainos fizinei energetinei infrastruktūrai padarytą žalą.

Manoma, kad pirma tokio pobūdžio kibernetinė ataka buvo įvykdyta 2015 metų gruodį, pasinaudojant ankstesne „Industroyer2“ versija. Tuomet be elektros liko šimtai tūkstančių ukrainiečių.

Per tą pačią antradienio spaudos konferenciją energetikos viceministras Faridas Safarovas sakė, kad pastiprinus kibernetinę gynybą, Ukraina iš anksto žinojo apie ataką. Vis dėlto viceministras pripažino, kad buvo neįmanoma „100-u procentų apsaugoti sistemos“.

Dienomis prieš vasario 24-ąją prasidėjusią Rusijos invaziją Ukraina skelbė patirianti „nenutrūkstamas“ ir intensyvėjančias kibernetines atakas.

Dėl šių atakų laikinai neveikė kelios valstybinės interneto svetainės, įskaitant ministrų kabineto, parlamento, Užsienio reikalų ministerijos ir saugumo tarnybos svetaines.

11:31 | Skelbia rusų nuostolius

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų štabas skelbia, kad nuo karo pradžios Rusija neteko apie 19,8 tūkst. karių.

Kiti rusų nuostoliai:

739 tankai;

1 964 šarvuočiai;

358 artilerijos sistemos;

115 daugkartinio raketų paleidimo sistemos;

64 oro gynybos sistemos;

158 lėktuvai;

143 sraigtasparniai;

7 laivai;

76 kuro ir tepalų bakai;

132 bepiločiai;

kita technika.

11:18 | Ukraina neigia Rusijos pareiškimą apie pasidavusius karius

Ukrainos gynybos ministerija neigia Rusijos pareiškimą, kad Mariupolį ginantys kariai pasidavė rusams, praneša „Reuters“.

Rusija trečiadienį paskelbė, kad 1 026 kariai Mariupolyje pasidavė, įskaitant 162 pareigūnus, rašo the Guardian.

„Mariupolio mieste, netoli Iljičiaus geležies ir plieno gamyklų dėl sėkmingų Rusijos pajėgų ir Donecko milicijos puolimo 1026 Ukrainos pėstininkų brigados kariai savo noru padėjo ginklus ir pasidavė“, – teigta pranešime.

11:11 | Macronas Rusijos veiksmų Ukrainoje nevadina genocidu

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atsisako Rusijos veiksmus Ukrainoje vadinti genocidu, rašo CNN. Apie tai E. Macronas kalbėjo kanalui France 2.

Antradienį JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad Rusijos veiksmai Ukrainoje yra genocidas.

„Būčiau atsargesnis su tokiomis sąvokomis, nes šie žmonės (rusai ir ukrainiečiai – CNN) yra broliai“, – sakė E. Macronas.

„Noriu toliau bandyti nutraukti karą ir atstatyti taiką. Nežinau, ar retorinė eskalacija tam tikslui pasitarnauja“, – teigė E. Macronas.

Jis pabrėžė, kad situacija yra nepriimtina ir kad Rusija vykdo karo nusikaltimus.

„Rusija vienašališkai pradėjo ekstremaliai žiaurų karą, jau nustatyta, kad Rusija įvykdė karo nusikaltimus“, – sakė E. Macronas.

11:03 | Žvalgyba: Rusija naikina įrodymus apie savo nusikaltimus

Žvalgybos duomenimis, Rusijos vadovybė įsakė sunaikinti bet kokius įrodymus apie savo kariuomenės nusikaltimus, pranešama UNIAN Telegram kanale.

„Pats įžūliausias būdas paslėpti savo kruvinus pėdsakus – mobilūs krematoriumai. Jie naudojami Mariupolyje, Černihivo srityje, Novoaidare, Luhansko srityje. Rusija taip pat naudoja mobilius krematoriumus savo karių kūnams naikinti“, – rašoma pranešime.

10:51 | Apšaudytas kaimas Zaporižės srityje

Zaporižės srityje rusai fosforo bombomis apšaudė Novodanilovkos kaimą, Telegram kanale praneša UNIAN. Pasak naujienų agentūros, apie apšaudymą pranešė regioninės karinės administracijos atstovas Ivanas Arefjevas.

Dėl apšaudymo užsidegė gyvenamojo namo stogas. Pranešama, kad gaisro metu niekas nenukentėjo.

10:45 | Suomija pradeda diskusijas dėl NATO

Suomija pradėjo diskusijas dėl įstojimo į NATO, praneša naujienų agentūra AFP. Vyriausybės nurodymu parengta ataskaita, paskelbta trečiadienį, apims stipriai pasikeitusią saugumo padėtį.

Įžanginės diskusijos planuojamos po savaitės.

Iki šiol suomiai nenorėjo jungtis į NATO, tačiau Rusijos invazija Ukrainoje privertė pergalvoti savo sprendimą, rašo BBC. Naujausios apklausos rodo, kad dabar dauguma nori jungtis į NATO.

Rusija yra įspėjusi ne tik Suomiją, bet ir Švediją nesijungti.

10:38 | Išaugo Kinijos prekyba su Rusija

Pekinui tęsiant kritiką Vakarams, Kinijos prekyba su Rusija praėjusį mėnesį stipriai išaugo, rašo BBC. Skaičiuojant procentais, Kinijos prekyba su Rusija išaugo 12,76 proc. per kovą.

Lyginant su tokiu pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Kinijos prekyba šoktelėjo 30,45 proc. Bendra prekyba, įskaitant eksportą ir importą, išliko tokia pati.

Rusija Kinijai yra svarbus naftos, dujų, anglies, žemės ūkio šaltinis.

Pekinas iki pat šiol atsisako Rusijos agresiją Ukrainoje padinti invazija ir kritikavo Vakarų sankcijas Maskvai.

10:29 | Rusija ragina JAV „nustoti skleisti dezinformaciją“

Rusijos ambasada JAV ragina Vašingtoną „nustoti skleisti dezinformaciją“ dėl cheminio ginklo, rašo the Guardian. JAV valstybės departamento atstovas Ned Price antradienį teigė, kad JAV yra susirūpinusios dėl cheminių ginklų naudojimo Ukrainoje.

„Reuters“ skelbia, kad Rusijos ambasada Vašingtoje pareiškė, jog Ukrainos radikalai ruošiasi sukurti provokacijas dėl cheminio ginklo panaudojimo.

„Prašome Vašingtono nustoti skleisti dezinformaciją. N. Price vėl pasižymi tuščiomis kalbomis, kurių nepagrindžia nei vienas įrodymas“, – rašoma pranešime.

V. Zelenskis antradienį vėlai vakare pabrėžė, kad nėra 100 proc. aišku, ar Rusija tikrai panaudojo cheminį ginklą, tačiau paragino pasaulio lyderius į šias kalbas reaguoti dabar, nes vėliau gali būti per vėlu.

10:18 | Luhanske praėjusią parą buvo nužudytas civilis

Per Rusijos atakas Ukrainos rytuose, Luhansko regione, per praėjusią parą buvo nužudytas vienas civilis, sako Luhansko srities vadovas Serhiy Gaidai.

„Reuters“ skelbia, kad norintys palikti Luhansko regioną, bus evakuojami trimis traukiniais.

09:49 | ES ambasadorius: Ukrainos kelias į ES jau yra prasidėjęs

ES ambasadorius Ukrainoje Matti Maasikas teigia, kad Ukrainos kelias į ES jau yra prasidėjęs ir „prasidėjęs beprecedenčiu greičiu“.

„Kas paprastai yra padaroma per dvejų metų laikotarpį, dabar daroma per tris mėnesius. Tai yra, EK įvertinimas, ar Ukraina atitinka narystės kriterijus, veikianti demokratija ir ekonomika. Daugiau informacijos bus birželį“, – sako M. Maasikas.

09:44 | Nuo karo pradžios žuvo bent 191 vaikas

Nuo karo Ukrainoje pradžios bent 191 vaikas buvo nužudytas, bent 349 buvo nužudyti, skelbia Ukrainos prokuratūra.

Pasak pranešimo, bent keli vaikai žuvo per pastarąsias dienas, šiaurės rytų ir pietų Ukrainoje.

Borodiankos ir Korolivkos kaimuose buvo rasti sudeginti 16-metės mergaitės ir 10-mečio berniuko kūnai. Vaikų aukų neišvengta Charkive ir Chersone.

09:38 | Rusija gali bandyti perimti Mariupolio uosto kontrolę

Daugėja ženklų, kad Rusija bandys perimti Mariupolio uosto kontrolę, rašo BBC. Ukrainiečiai sako vis dar sėkmingai atsilaikantys, nors antradienį buvo pasirodę pranešimų, jog uostamiesčio gynėjai laikosi iš paskutiniųjų.

Ukrainos pareigūnai sakė, kad jiems trūksta amunicijos ir maisto. Rusijai apgulus miestą, pasidarė vis sunkiau aprūpinti ukrainiečius maistu, vandeniu ir amunicija bei evakuoti sužeistuosius.

Rusija Mariuplį apgulė anksčiau kovą. Atakų metu buvo nužudyti tūkstančiai civilių, V. Zelenskis sakė, kad žuvusiųjų skaičius gali viršyti 10 tūkst.

09:26 | Evakuacijos iš Mariupolio laukia 100 tūkst. žmonių

Mariupolio meras sako, kad evakuacijos iš Mariupolio laukia dar apie 100 tūkst. gyventojų, rašo „Reuters“.

09:21 | Ukrainos vicepremjerė: šiandien nebus humanitarinių koridorių

Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereshchuk sako, kad trečiadienį neveiks nei vienas humanitarinis koridorius. Ji kaltina Rusiją sutartų sąlygų pažeidimais ir evakuaciją vykdančių autobusų blokavimu.

„Reuters“ praneša, kad I. Vereshchuk teigia, jog Ukrainos valdžia darys viską, kad humanitariniai koridoriai vėl būtų atidaryti kiek įmanoma greičiau.

09:17 | Ragina gyventojus evakuotis

Luhansko pareigūnas Serhiy Gaidai Telegram praneša, kad rusai toliau telka pajėgas, todėl dar nespėję iš Rubižnės pabėgti gyventojai yra raginami kuo greičiau evakuotis.

„Rusai kaupia pajėgas prie Rubižnės ir kitose vietose, įtampa auga kasdien. Tai kainuoja tūkstančius civilių gyvybių“, – pranešime cituojamas S. Gaidai.

„Daugelis užsieniečių iš centrinių miesto rajonų tiesiog nespėjo išvykti. O dabar iš jų tyčiojamasi, jie laidoja savo artimuosius ir kaimynus tiesiog vidury gyvenamojo rajono, yra priversti vykti į Rusiją, jos šiaurinius regionus.

Todėl saugokitės, kol tai įmanoma – evakuokitės į vakarų Ukrainą arba pasiruoškite“, – rašoma pranešime.

09:08 | Cheminio ginklo draudimo organizacija: Rusija yra įsipareigojusi nenaudoti cheminio ginklo

The Secretariat has received from both the Russian Federation and Ukraine correspondence regarding threats of use of toxic chemicals as weapons and shared it with all 193 Member States of the OPCW as requested. — OPCW (@OPCW) April 12, 2022

08:55 | Tiriama daugiau nei 6 tūkst. galimų Rusijos karių nusikaltimų

Ukrainos prokuratūra skelbia, kad tiriama 6 261 byla dėl Rusijos karių nusikaltimų Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad karas Ukrainoje pražudė 191 vaiką.

08:51 | Denisenko apie Medvedčuko likimą: geriausia palaukti teismo sprendimo

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenko sureagavo į prezidento Volodymyro Zelenskio siūlymą į nelaisvę paimtą prokremlišką oligarchą Viktorą Medvedčuką iškeisti į belaisviais paimtus ukrainiečius.

V. Denisenko teigia, kad skandalingasis deputatas pirmiausia turės duoti parodymus, o tada dėl jo likimo spręs teismas.

„Kai kalbame apie V. Medvedčuką, būtų teisinga padaryti du dalykus. Pirma, jis duos parodymus, nes turi daug informacijos apie tai, kas ir kam mokėjo pinigus. Geriausia yra palaukti artimiausio teismo sprendimo“, – Channel 24 sakė V. Denisenko.

08:32 | Ukrainiečiai skelbia sunaikinę rusų amunicijos sandėlį

Per praėjusią parą pietinėse fronto linijose Ukrainoje Rusija neteko 12 karių, 3 bepiločių orlaivių, 2 savaeigės artilerijos stovų, daugkartinės raketų paleidimo sistemos ir kitų mašinų, rašo ukrainiečių naujienų agentūra UNIAN.

Ukrainiečiai skelbia sunaikinę rusų amunicijos sandėlį.

„Priešai beviltiškai bando pagerinti savo taktinę situaciją ir sugrįžti prie Chersono bei Mykolajivo. Tačiau mūsų pajėgos stipriai laikosi susigrąžintose teritorijose, net vykstant apšaudymams“, – rašoma pranešime.

08:14 | Bučoje ir kituose priemiesčiuose – bent 720 žuvusieji

Bučoje ir kituose Kyjivo priemiesčiuose, skaičiuojama, buvo nužudyti daugiau nei 720 žmonės. Dar 200 laikomi dingusiais, rašo Sky News.

Pasak Bučos mero Anatoliy Fedoruk, buvo rasti 403 kūnai. Spėjama, kad skaičius dar stipriai išaugs, kai teritorija bus pilnai apžiūrėta.

Ukrainos generalinė prokuratūra pranešė taip pat tirianti įvykius Brovarų rajone, esančiame šiaurės rytuose. Šešių civilių kūnai su šautinėmis žaizdomis buvo rasti rūsyje Ševčenkovės kaime.

Ukraina už šiuos nusikaltimus kaltina Rusiją, o ši kaltinimus neigia.

08:08 | Bombardavimai tęsiasi

Rusija ir toliau bombarduoja Charkivą, Mariupolį ir Zaporižę, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų štabas.

„Priešai nenustoja raketomis ir bombomis smūgiuoti civilinę infrastruktūrą Charkovo ir Zaporožės regionuose. Jie vykdo aktyvią žvalgybą iš oro“, – teigiama pranešime.

Iš Donetsko ir Tauridės krypčių ir toliau apšaudomas Mariupolis.

„Donetsko ir Luhansko regionuose Ukrainos gynėjai atrėmė šešias priešo atakas, sunaikino du priešo šarvuočius ir tris artilerijos sistemas. Oro ir ginkluotųjų pajėgų pergrupavimas Ukrainoje praėjusią dieną padėjo numušti Su-25 lėktuvą.

Priešai dėl oro sąlygų kur kas mažiau naudojasi aviacija“, – rašoma pranešime.

07:54 | Ekspertė: jei Ukrainos rytuose situacija dar prastės, rusai taikysis į geležinkelius

Pasauliui sulaikius kvėpavimą stebint, ar Ukrainos rytuose prasiverš dar didesnė Rusijos agresija, Rusų saugumo politikos ekspertė Aglaya Snetkov BBC teigė, kad rusai gali būti susitelkę naikinti Ukrainos pozicijas ir infrastruktūrą. Jos vertinimu, tikėtina, kad V. Putinas gali pulti iš šiaurės ir iš Mariupolio.

A. Snetkov yra įsitikinusi, kad Rusija taikysis į geležinkelių infrastruktūrą, o tai gali kainuoti dar daugiau civilių gyvybių.

„Ar jie planuoja užvaldyti teritorijas rytuose, bombarduodami jas, kol kas nežinome“, – sakė ji.

Specialistė teigia, kad atgabenti sunkiąją techniką į Donbasą užtruks, mat technika yra vežama iš Baltarusijos ar Rusijos.

07:44 | Žuvo bent 20 žurnalistų

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą dienos žuvo mažiausai 20 žurnalistų, Telegram kanale pranešė Nacionalinė Ukrainos žurnalistų sąjunga. Sąjunga paviešino žuvusių žurnalistų sąrašą ir pabrėžė, kad čia nurodomos tik patvirtintos mirtys. Kai kurie iš žuvusių žurnalistų buvo atvykę iš užsienio.

07:36 | Rusija telkia pajėgas

Pranešimai ir nuotraukos iš satelitų rodo, kad Rusija telkia pajėgas Belgorode, Voroneže, Matvejevo Kurgano regione. Ukrainos viduje Rusija stiprina savo pajėgas prie Izyumo, Slaviansko, rašo BBC.

Iš šių vietų Rusija gali judėti į rytus arba pietryčius, kad apsuptų Ukrainos sausumos pajėgas.

Jei Mariupolis kris, Rusijos pajėgos gali pradėti veržtis į šiaurę. Manoma, labiausiai aprūpinti ir patyrę Ukrainos kariai yra rytuose. Sakoma, kad jie stipriai laikosi, tad rusų kariuomenei gali būti sunku juos išstumti.

07:28 | Pentagonas susitiks su ginklų pramonės atstovais

Pentagonas trečiadienį priims aštuonių didžiausių JAV ginklų gamintojų lyderius. Susitikime bus aptartas pramonės pajėgumas patenkinti Ukrainos ginklų poreikius, jei Rusijos karas Ukrainoje tęsis.

Ginklų paklausa Ukrainoje išaugo Rusijai pradėjus karą.

Invazija paskatino JAV ir sąjungininkų ginklų perdavimą Ukrainai. Tikimasi, kad susitikime bus aptartas tiekimas ilgesniam laikui, „Reuters“ sakė anonimiški šaltiniai.

Susitikimas turėtų trukti pusantros valandos, jame dalyvaus gynybos sekretoriaus pavaduotoja Kathleen Hicks.

07:15 | Nausėda vyksta į Kyjivą

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Kyjivą. Apie tai jis pranešė savo „Twitter“ paskyroje.

„Pakeliui į Kyjivą su stipria politine žinute ir karine pagalba. Lietuva ir toliau rems Ukrainą jos kovoje dėl nepriklausomybės ir laisvės“, – rašė G. Nausėda.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine's 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom.



Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

06:46 | Žmonės laidojami kiemuose arba paliekami gulėti gatvėse

Severodonecke, netoli fronto linijos, nuo karo pradžios buvo palaidoti apie 400 civilių, skelbia the Guardian.

„Severodonetske duobės kasamos traktoriumi, o kapai sisteminami registre. Per 48 karo dienas – apie 400 palaidojimų“, – sakė Luhansko pareigūnas Sergijus Gaidajus.

Pasak jo, prie Lisičansko yra masinės kapavietės. Mažesnėse gyvenvietėse netoli fronto linijos, pasak jo, žmonės laidojami kiemuose arba paliekami gulėti gatvėse.

06:36 | Šaltiniai: JAV turėtų paskelbti apie papildomą paramą Ukrainai

JAV netrukus turėtų paskelbti, kad Ukrainai siųs 700 mln. dolerių vertos ginkluotės, rašo CNN.

Jei paketas bus patvirtintas, JAV Ukrainai nuo J. Bideno tapimo prezidentu bus skyrusi daugiau nei tris mlrd. dolerių. Beveik 2,5 mlrd. iš jų buvo skirti nuo karo pradžios.

Ukrainos biudžetas gynybai 2020 m. siekė vos 6 mlrd. dolerių.

06:32 | Zelenskis siūlo iškeisti oligarchą V. Medvedčuką į belaisvius ukrainiečius

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pasiūlė iškeisti prokremlišką oligarchą Viktorą Medvedčuką, kurį Kyjivas suėmė pabėgusį iš namų arešto, į Rusijos belaisviais paimtus ukrainiečius.

„Siūlau Rusijos Federacijai iškeisti šį jūsų vaikiną į mūsų vaikinus ir merginas , kurie dabar yra Rusijos nelaisvėje“, – „Telegram“ paskelbtame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.

„Ir tegul Medvedčukas jums būna pavyzdys. Net ir buvęs oligarchas nepabėgo. Ką galime pasakyti apie daug paprastesnius nusikaltėlius iš Rusijos gilumos? Mes visus sučiupsime“, – kalbėjo jis.

Ukrainos saugumo tarnybos antradienį pranešė sučiupusios garsų prokremlišką ukrainiečių oligarchą V. Medvedčuką, pasprukusį iš namų arešto prasidėjus Rusijos karinei invazijai.

Prezidentas V. Zelenskis paskelbė nuotrauką, kurioje matyti V. Medvedčukas susivėlusiais plaukais ir surakintomis rankomis, vilkintis Ukrainos kariuomenės uniformą.

„Ukrainos saugumo tarnyba įvykdė specialiąją operaciją. Šaunuoliai!“ – per platformą „Telegram“ parašė prezidentas.

Saugumo tarnybos vadovas Ivanas Bakanovas sakė, kad agentai surengė „žaibišką ir pavojingą daugiapakopę specialiąją operaciją, kad sulaikytų“ Rusijai palankų įstatymų leidėją.

Partijos „Opozicijos platforma – už gyvybę“ frakcijos narys V. Medvedčukas įtariamas valstybės išdavimu.

67 metų verslo magnatas V. Medvedčukas, laikantis Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną vienu iš savo draugų, Ukrainoje vertinamas itin prieštaringai dėl savo ryšių su Maskva.

V. Medvedčukas yra vienas turtingiausių žmonių Ukrainoje: žurnalas „Forbes“ jo turtą vertina 620 mln. JAV dolerių. Parlamentaras yra sakęs, kad V. Putinas yra jo jauniausios dukters Darjos krikštatėvis.

06:29 | Zelenskis pasaulio lyderiams: reaguokite dabar

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iki šiol nėra tikras, ar Rusija išties panaudojo cheminius ginklus Mariupolyje. Nepaisant to, V. Zelenskis tokios galimybės neatmeta ir ragina pasaulio lyderius reaguoti dabar.

„Atidžiai analizuojame vakarykščius pranešimus apie ginklus su nuodingomis medžiagomis prieš Mariupolio gynėjus. Negalime daryti 100 proc. išvados apie tai, kokia tai buvo medžiaga“, – sako V. Zelenskis.

„Aišku, kad blokuojamame mieste neįmanoma atlikti išsamaus tyrimo ir analizės“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis įspėja pasaulio lyderius atidžiai stebėti situaciją ir turėti omenyje, kad Rusija gali pasitelkti tokią priemonę.

„Atsižvelgiant į pasikartojančius Rusijos propagandistų grasinimus panaudoti cheminį ginklą prieš Mariupolio gynėjus ir tai, kad Rusijos kariuomenė pakartotinai naudoja, pavyzdžiui, fosforo amuniciją Ukrainoje, pasaulis turi reaguoti dabar“, – perspėjo jis.

„Reaguokite prevenciškai. Nes panaudojus masinio naikinimo ginklus bet koks atsakas nieko nepakeis. Ir atrodys tik kaip pažeminimas demokratiniam pasauliui“, – teigė V. Zelenskis.

06:14 | Zelenskis: tai turime vadinti tikru vardu

JAV prezidentui J. Bidenui Rusijos veiksmus Ukrianoje pavadinus genocidu, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiuos žodžius pavadino teisybe.

Žinutėje „Twitter“, V. Zelenskis padėkojo J. Bidenui už išsakytą poziciją.

„Teisingi tikro lyderio žodžiai. Turime daiktus vadinti tikrais vardais, kad atsilaikytume prieš blogį. Esame dėkingi JAV už paramą. Mums kuo skubiau reikia daugiau sunkiosios ginkluotės, kad išvengtume tolimesnių Rusijos žiaurumų“, – parašė V. Zelenskis.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022

06:06 | Bidenas karą Ukrainoje vadina genocidu

Baltieji rūmai paskelbė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas V. Putino veiksmus Ukrainoje pavadino genocidu.

„Taip, tai pavadinau genocidu. Tampa vis aiškiau ir aiškiau, kad V. Putinas tiesiog bando sunaikinti galimybę būti ukrainiečiu“, – sakė J. Bidenas.

Pasak jo, V. Putino nusikaltimų įrodymų tik daugėja.

„Vis daugiau įrodymų pasirodo – tiesiogine prasme, siaubingų dalykų, kuriuos rusai padarė Ukrainoje. Ir mes tik vis daugiau sužinosime apie niokojimą“, – kalbėjo JAV prezidentas.

„Leisime teisininkams tarptautiniu mastu nuspręsti, ar taip yra, ar ne, bet man taip atrodo“, – pridūrė jis.

Svarbiausi antradienio įvykiai:

Pirmadienį vakare paskelbus, kad Rusija Mariupolyje galimai panaudojo cheminį ginklą, antradienį Vakarai aiškinosi, ar tai yra tiesa. „Azov“ paskelbė, kad nuo cheminių medžiagų nukentėjusių žmonių būklė yra patenkinama.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas antradienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos turi „įtikinamos informacijos“, kad Rusija „gali panaudoti... chemines medžiagas“ stengdamasi galutinai užimti apsuptą Ukrainos pietrytinį Mariupolio uostamiestį.

Prokremliškų pažiūrų Ukrainos oligarchas, artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino pakalikas Viktoras Medvedčukas antradienį buvo sučiuptas Ukrainos saugumo tarnybos. Teigiama, kad prokremliškos partijos „Opozicijos paltforma“ deputatas yra kaltinamas tėvynės išdavyste, o vasarį jam pavyko pabėgti nepaisant paskirto namų arešto. Apie sučiuptą V. Medvedčuką socialiniame tinkle pranešė pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Rusų opozicionieriui Vladimirui Kara-Murzai, vienam pagrindinių Rusijoje tebegyvenančių Kremliaus ir jo karo Ukrainoje kritikų, antradienį buvo skirta 15 parų arešto už nepaklusimą policijos nurodymams, pranešė jo advokatas.

Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris antradienį sakė pasisiūlęs aplankyti Rusijos puolamą Ukrainą kartu su kitais Europos Sąjungos lyderiais, bet sulaukęs Kyjivo atsakymo, kad jo viešnagė nepageidaujama. Šio akibrokšto sulaukęs F.-W. Steinmeieris, buvęs užsienio reikalų ministras, Vokietijoje ir užsienyje yra kritikuojamas dėl daug metų vykdytą santykių su Maskva gerinimo politiką, kuri, kaip jis pats vėliau pripažino, buvo klaidinga.

Ukrainos delegacijos narys Michailas Podoliakas antradienį teigė, kad taikos derybos su Rusija itin sudėtingos, tačiau diplomatinė diskusija yra vis dar tęsiama, pranešė „Reuters“.