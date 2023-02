Svarbiausi įvykiai:

12:59 | Medvedevas: sudeginsime visą Ukrainą

Diktatoriaus Vladimiro Putino marionetė Dmitrijus Medvedevas niršta ir sako, kad, jeigu Vakarai ir toliau siųs ginkluotę Kyjivui, tokiu atveju visa Ukraina pradės liepsnoti, rašo „The Guardian“.

Buvęs Rusijos prezidentas D. Medvedevas pagrasino, kad jeigu Vakarai ir toliau teiks karinę paramą Ukrainai, tokiu atveju, pasak jo, Rusija surengs dar daugiau atakų.

„Visa Ukraina, valdoma Kyjivo [valdžios], pradės liepsnoti“, – teigė jis.

Prorusiškas veikėjas D. Medvedevas, palaikantis diktatoriaus Vladimiro Putino pradėtą karinę invaziją Ukrainoje, teigė, kad jeigu Ukraina pradės naudoti ilgojo nuotolio ginklus, tai neva neprivers Rusijos sėsti prie derybų stalo su Kyjivo valdžia, o rezultatas bus priešingas.

Be to, žurnalistui pasiteiravus, kas nutiktų tuo atveju, jeigu Vašingtono pažadėti ginklai Ukrainai galiausiai smogtų Krymui, kur yra sutelktos rusų pajėgos ar į tolimesnius taikinius Rusijos teritorijoje, D. Medvedevas eilinį kartą griebėsi propagandinių komentarų apie galimybę panaudoti visus ginklus, įskaitant ir branduolinius.

Pasak V. Putino marionetės, tokių ginklų panaudojimas priklausytų įvertinus galimų grėsmių pobūdį.

12:34 | Iš rusų nelaisvės sugrįžo 116 Ukrainos gynėjų

Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas pranešė apie į Ukrainą iš rusų nelaisvės sugrąžintus šalies gynėjus.

Kaip socialiniame tinkle skelbė A. Jermakas, iš viso į savo šalį sugrįžo 116 Ukrainos kariai, kurie buvo patekę į rusų nelaisvę.

Be to, „SkyNews“ rašo, kad įvykusių mainų su Rusija metu taip pat buvo sugrąžinti dviejų britų savanorių, kovojusių prieš rusų okupantus kartu su Ukrainos pajėgomis, kūnai.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas taip pat pasidalijo vaizdine medžiaga ir teigė, kad tai yra gynėjai, kovoję už Marupolio, Chersono išlaisvinimą, tarp jų buvo ir snaiperių iš Bachmuto apylinkių.

Kiek anksčiau šeštadienį buvo pranešta, kad Kremliui mainais už perduotus Ukrainos gynėjus buvo išsiųsti 63 rusų karo belaisviai.

Another big POWs swap. We managed to get back 116 of our people. Those are the defenders of Mariupol, Kherson partisans, snipers from Bakhmut vicinities, and other heroes of ours. pic.twitter.com/DQFtjPC4E6