Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

15:02 | Lukašenka skelbia turintis branduolinių ginklų

Interviu Rusijos valstybiniam televizijos kanalui „Rossija-1“ autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka paskelbė jau sulaukęs Rusijos taktinių branduolinių ginklų Baltarusijoje.

„Turime raketų ir bombų, kurias gavome iš Rusijos, – gyrėsi A. Lukašenka. – Bombos yra tris kartus galingesnės nei numestos ant Hirošimos ir Nagasakio“.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusį penktadienį pareiškė, kad Rusija, kuri išlaikys taktinių branduolinių ginklų kontrolę, pradės juos dislokuoti Baltarusijoje, kai bus paruoštos specialios jų saugyklos.

REKLAMA

REKLAMA

Savo ruožtu A. Lukašenka tikino, kad Baltarusija turi daugybę sovietmečio branduolinių saugyklų ir atstatė penkias ar šešias iš jų.

Anksčiau antradienį jis atskirai pareiškė, kad Rusijos taktiniai branduoliniai ginklai Baltarusijoje bus fiziškai dislokuoti „po kelių dienų“.

REKLAMA

14:29 | NYT: Ukrainai siūlys Izraelio scenarijų

„The New York Times“, remdamasis JAV prezidento Joe Bideno administracijos pareigūnais, skelbia, kad liepą Ukrainai per NATO viršūnių susitikimą norima pasiūlyti Izraelio saugumo modelį. Tai reikštų saugumo garantijas be narystės Aljanse.

Leidinio šaltinių teigimu, kalbama apie „10 metų įsipareigojimą saugumo srityje“.

JAV pareigūnų teigimu, taip siekiama įtikinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad ginklų ir parengimo srautas Kyjivui nesustos, ir nepolitikuoti retkarčiais vykstančiose diskusijose apie tai, kiek pagalbos Ukrainai suteikti per artimiausius šešis mėnesius ar metus.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau tai nėra saugumo garantija, kurios siekia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o kai kurie Ukrainos sąjungininkai teigia, kad tik narystė NATO ir apsauga žadant kolektyvinę gynybą gali garantuoti šalies saugumą.

Tuo pat metu, pasak J. Bideno administracijos pareigūnų, kai kurie sąjungininkai, ypač iš šalių, besiribojančių su Ukraina, nori grafiko ir konkrečių Ukrainos narystės tikslų, tačiau tik pasibaigus karui.

Pažymima, kad keli JAV pareigūnai, vadovaujami valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno, mano, kad J. Bideno administracija bus priversta nurodyti konkretesnį Ukrainos narystės kelią, net jei data nebus nustatyta.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

13:28 | Vokietija: Rusija yra didžiausia grėsmė nacionaliniam saugumui

Vokietijos naujausioje nacionalinio saugumo strategijoje Rusija įvardinta kaip didžiausia grėsmė taikai ir saugumui Vakarams. Šalies užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock taip pat pažymėjo, kad Vokietija jau sumokėjo didžiulę kainą už ekonominę draugystę su Kremliumi.

12:25 | „OsintFlow“: rusų oligarchai ruošia slėptuves

Atvirųjų šaltinių žvalgybos projektas „OsintFlow“ praneša, kad Rusijos oligarchai ruošia požemines slėptuves branduoliniam karui.

REKLAMA

Rusijos Riazanės srities Šackio rajone, netoli Vyšos kaimo, analitikai aptiko pastatą už spygliuotos vielos. Pagrindinė pastato dalis, kaip teigia „OsintFlow“ analitikai, įrengta po žeme. Teigiama, kad šioje valdoje nėra nei dujų, nei elektros.

Analitikai dalinasi vaizdo įrašu su minimu pastatu, jam užfiksuota, kad pastato stogą maskuoja žolė, užsandarintos jo langinės, prie pastato paliktos didelės malkų atsargos.

„Kol kvailiai kovoja, protingesni ir turtingesni pradėjo ruoštis skirtingiems scenarijams“, – pažymėjo publikacijos autoriai.

REKLAMA

11:52 | Šiaurės rytų Ukrainoje rusams apšaudžius automobilį žuvo šeši žmonės

Ukrainiečių pareigūnai trečiadienį pranešė, kad išvakarėse šiaurės rytų Ukrainoje, netoli sienos su Rusija, rusams apšaudžius automobilį, žuvo šeši žmonės.

„Birželio 13 dieną Rusija smogė UAZ (sunkvežimiui) Seredynos-Budos teritorijoje“, – nurodė Ukrainos generalinė prokuratūra, turėdama omenyje pasienio gyvenvietę Sumų regione.

„Dėl smūgio žuvo šeši žmonės“, įskaitant keturis miškininkus, sakoma pranešime.

11:26 | Rusijos teismas nuteisė kalėti A. Navalno bendražygę L. Čanyševą

Rusijos teismas trečiadienį nuteisė opozicionieriaus Aleksejaus Navalno bendražygę Liliją Čanyševą kalėti pusaštuntų metų byloje dėl „ekstremizmo“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Apie tai rašo nepriklausomas portalas „Meduza“.

Ji buvo pripažinta kalta dėl „ekstremizmo kurstymo“, „ekstremistinės bendruomenės kūrimo“ naudojantis tarnybine padėtimi ir „piliečių teises pažeidžiančios organizacijos kūrimo“.

Teismo procesas vyko už uždarų durų. Savo kaltės 41-erių L. Čanyševa nepripažino, o baigiamajame pareiškime savo bylą pavadino politine.

10:52 | Britų žvalgyba: dėl Ukrainos kontrpuolimo Rusija dažniau naudoja taktinę kovinę aviaciją

REKLAMA

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“, remdamasi žvalgybos duomenimis, teigė, kad per pastarąsias dvi savaites padaugėjo Rusijos taktinių kovinių skrydžių, ypač virš Pietų Ukrainos.

Žvalgybos vertinimu, tai beveik neabejotinai yra atsakas į suintensyvėjusias Ukrainos puolamąsias operacijas, Rusijos oro pajėgoms bandant remti sausumos pajėgas oro smūgiais.

10:17 | Per rusų apšaudymą Donecko srityje žuvo mažiausiai 3 žmonės

Per rusų apšaudymą rytinėje Ukrainos Donecko srityje žuvo mažiausiai 3 žmonės, trečiadienį pranešė pareigūnas.

REKLAMA

Rusams smogus Kramatorskui, žuvo du žmonės, o dar du buvo sužeisti, platformoje „Telegram“ sakė Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenka.

Raketinis smūgis Kostantynivkoje nusinešė vieno žmogaus gyvybę, dar vienas asmuo buvo sužeistas.

09:41 | Žiniasklaida: Rusija Berdianske dislokavo 20 sraigtasparnių

„Radio Svoboda“, remdamasis palydovinėmis nuotraukomis, praneša, kad Rusijos karinės pajėgos, reaguodamos į ukrainiečių pradėtą kontrpuolimą, Zaporižios srities Berdiansko mieste dislokavo 20 karinių sraigtasparnių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Birželio 13 d. okupuoto Berdiansko aerodrome buvo užfiksuoti mažiausiai 27 Rusijos kariuomenės sraigtasparniai. Neseniai jų oro uoste pasirodė 20 – tai patvirtina palydovinės nuotraukos.

Du aviacijos ekspertai „Radio Svoboda“ pradėjo nustatyti sraigtasparnių modelius, tai:

5 sraigtasparniai Ka-52;

9 Mi-8 arba Mi-24 sraigtasparniai;

13 sraigtasparnių Ka-29.

„Dauguma sraigtasparnių yra skirti palaikyti Rusijos sausumos pajėgas ir sustiprinti apsaugą nuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo. Mi-8 gali būti naudojami evakuacijai, bet veikiau jie taip pat naudojami operatyviniam karinio personalo ar įrangos perkėlimui arčiau mūšio lauko“, – sakė aviacijos ekspertas Anatolijus Chrapčinskis.

REKLAMA

„Sprendžiant iš palydovinių vaizdų, Berdiansko aerodromas dabar naudojamas kaip operatyvinis aerodromas okupuotame Kryme įsikūrusiems Rusijos armijos aviacijos daliniams dislokuoti. Tai jiems itin reikalinga, nes nuotolinio bazavimo sąlygomis veiksminga sausumos pajėgų parama – „darbas pagal užsakymą“ – neįmanomas“, – kalbėjo karo ekspertas Michailas Žirochovas.

09:03 | Rusijos karo vadai – kaip niekada pažeidžiami „tiksliems smūgiams iš Ukrainos“

REKLAMA

Rusijos generolo majoro Sergejaus Goriačevo likvidavimas rodo galimą Rusijos kariuomenės perdislokavimą, taip pat okupantų vadų pažeidžiamumą „tiksliems smūgiams iš Ukrainos“, skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW).

Naujausioje savo ataskaitoje ISW analitikai atsižvelgė į informaciją iš Rusijos šaltinių apie Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų 35-osios armijos štabo viršininko generolo majoro Sergejaus Goriačevo likvidavimą.

08:29 | Naujos detalės apie išpuolį Odesoje

Per Rusijos raketų ataką Ukrainos pietiniame Odesos uostamiestyje ankstyvą trečiadienį žuvo mažiausiai trys žmonės ir 13 buvo sužeista, pranešė pareigūnai.

REKLAMA

REKLAMA

Rusija iš laivo Juodojoje jūroje paleido keturias raketas „Kalibr“, platformoje „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas.

Pasak jo, per smūgį mažmeninės prekybos tinklo sandėlyje žuvo trys darbuotojai ir dar septyni buvo sužeisti.

„Po griuvėsiais gali būti žmonių“, – pridūrė jis.

Pasak jo, dar šeši žmonės buvo sužeisti, kai dėl oro mūšio ir sprogimo bangos miesto centre buvo apgadintas verslo centras, parduotuvės ir gyvenamasis kompleksas.

Išpuolis surengtas kitą dieną po to, kai per raketų smūgį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtajame mieste žuvo 11 žmonių.

07:43 | Rusų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuo karo pradžios skelbia nukovusios daugiau nei 217 tūkst. rusų karių, 680 iš jų – per pastarąją parą.

Generalinio štabo naujausioje ataskaitoje skelbiama, kad per pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino aštuonis rusų tankus, 11 šarvuočių, 17 artilerijos sistemų, dvi daugkartinio paleidimo raketų sistemas, oro gynybos sistemą, 15 bepiločių orlaivių, 13 sparnuotųjų raketų, devynis automobilius ir penkis specialiosios įrangos vienetus.

07:00 | Per Rusijos raketų smūgį Odesoje žuvo trys žmonės

Per Rusijos raketų ataką Ukrainos pietiniame Odesos uostamiestyje ankstyvą trečiadienį žuvo mažiausiai trys žmonės ir 13 buvo sužeista, pranešė pareigūnai.

REKLAMA

Trys sandėlio darbuotojai žuvo, o septyni buvo sužeisti, kai buvo smogta jų pastatui, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Odesos karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas. Pasak jo, dar šeši žmonės taip pat buvo sužeisti, kai buvo apgadintas verslo centras ir parduotuvės.

Svarbiausi antradienio įvykiai

► Per naktinius Rusijos raketų smūgius į infrastruktūrą, įskaitant penkiaaukštį gyvenamąjį namą Ukrainos centriniame Kryvyj Riho mieste, žuvo mažiausiai 10 žmonių, antradienį pranešė pareigūnai.

► Ukraina pranešė, kad per sunkų kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas, kuris, pasak Prancūzijos, gali trukti kelis mėnesius, atkovojo septynis kaimus ir pasiekė nedidelių laimėjimų.