Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

14:39 | Lukašenka kalba apie branduolinį atgrasymą

Baltarusijos prezidentu pasiskelbęs Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad „nebus jokių dvejonių, jei prieš Baltarusiją bus naudojama agresija“.

A. Lukašenka taip pat pabrėžė didelę atgrasomąją branduolinio ginklo, kurį Rusija ketina dislokuoti Baltarusijos teritorijoje, galią, praneša „Belta“.

„Nemanau, kad kas nors norėtų kariauti su šalimi, kuri turi tokį ginklą. Tai yra atgrasymo priemonė. Tačiau situacijų, kai jį tektų panaudoti, žinoma, norėčiau išvengti“, – sakė jis.

„Kodėl to reikia? Kad visokie niekšai nebekeltų kojos į Baltarusijos žemę“, – antradienį kalbėjo A. Lukašenka.

Primename, kad liepą Rusija Baltarusijos teritorijoje ketina dislokuoti branduolinį ginklą. Tiesa, Rusija ne kartą akcentavo, kad branduolinis „mygtukas“ išliks jos, o ne Baltarusijos kontrolėje.

14:09 | Rusijos smūgių Kryvyj Rihe aukų skaičius išaugo iki 11 – pareigūnai

Per naktinius Rusijos raketų smūgius į infrastruktūrą, įskaitant penkiaaukštį gyvenamąjį namą Ukrainos centriniame Kryvyj Riho mieste, žuvo 11 žmonių, antradienį pranešė pareigūnai.

Dnipropetrovsko srities, kuriai priklauso Kryvyj Rihas, gubernatorius Serhijus Lysakas platformoje „Telegram“ nurodė, kad iš po griuvėsių ištraukus dar vieno žmogaus palaikus, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 11.

Pasak jo, paieškų ir gelbėjimo operacija yra baigta.

13:19 | Vokietija teigia negalinti pakeisti visų Ukrainai suteiktų tankų

Vokietija negalės iš karto pakeisti Ukrainai suteiktų tankų, pareiškė šalies gynybos ministras, Rusijai teigiant, kad sunaikino arba užėmė kai kuriuos iš jų.

Anksčiau šiemet Berlynas pradėjo siųsti Ukrainai pažangius kovinius tankus „Leopard“. Ukraina kelis mėnesius prašė sunkiosios ginkluotės jos kovai su įsiveržusia Rusija paremti.

Vėlų pirmadienio vakarą transliuotame interviu televizijai RTL Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius pareiškė: „Negalėsime pakeisti visų dabar nenaudojamų tankų.“

Jis atsisakė patvirtinti internete platinamų nuotraukų, kuriose esą matyti kai kurie mūšyje apgadinti tankai, autentiškumą.

Tačiau jis pridūrė, kad „deja, karo prigimtis yra tokia, kad naikinami ginklai, tankai ir žūsta žmonės“.

„Štai kodėl mūsų parama Ukrainai yra tokia svarbi“, – pridūrė jis.

12:39 | Maskvos kontroliuojamose teritorijoje potvynio aukų skaičius išaugo iki 17

Maskvos primesta valdžia antradienį pranešė, kad Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje Pietų Ukrainoje per pražūtingą potvynį žuvo 17 žmonių.

„Nuo šio ryto patvirtinta, kad Hola Prystanėje žuvo 12 žmonių, o Oleškuose – penki“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime teigė Rusijos okupuotos Chersono srities administracijos vadovas Andrejus Aleksejenka.

12:15 | Rusija teigia, kad Ukrainoje perėmė kelis tankus „Leopard“ ir kovos mašinas „Bradley“

Maskva antradienį pareiškė, kad perėmė kelis vokiškus tankus „Leopard“ ir JAV pėstininkų kovos mašinas „Bradley“, bei paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Rusijos kariai apžiūrinėja Vakarų šalių Ukrainai pristatytas mašinas.

„Leopard“ tankai ir „Bradley“ pėstininkų kovos mašinos. Tai mūsų trofėjai. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų įranga Zaporižios srityje. Grupės „Vostok“ kariai apžiūri mūšyje paimtus priešo tankus ir pėstininkų kovos mašinas“, – sakoma gynybos ministerijos pranešime.

11:55 | Nazarenka: rusai vis dar turi ginklų kovoti

Ukrainos Nacionalinės gvardijos bataliono „Svoboda“ karys Volodymyras Nazarenka Ukrainos televizijai pasakojo, kad rusų pajėgos visiškai prarado iniciatyvą Bachmuto kryptimi, nors vis dar turi pakankamai ginklų ir įrangos, kad tęstų kovą.

„Priešas visiškai prarado iniciatyvą. Deja, priešas ir toliau bando smogti, bando veržtis į priekį tam tikromis kryptimis, bet iš principo iniciatyvą daugeliu krypčių perėmė gynybos pajėgos“, – V. Nazarenką cituoja UNIAN.

Ukrainos karys pažymėjo, kad Ukrainos kariuomenė daro viską, kad okupantai arba trauktųsi, arba nespėtų sukaupti rezervų ir padengti savo nuostolių.

„Tačiau, deja, Ukrainos gynybos pajėgų žengimas į priekį yra gana sunkus. Kiekvienas metras, kiekvienas išsilaipinimas reikalauja milžiniškų pastangų, bet tai rodo, kad gynybos pajėgos turi pranašumą“, – reziumavo V. Narazenka.

11:20 | Ukrainoje nukautas „vienas ryškiausių ir efektyviausių“ rusų karo vadų

Ukrainos pietuose nukautas Rusijos kariuomenės generolas-majoras Sergejus Goriačevas, vadovavęs 35-osios armijos štabui. Skelbiama, kad tai jau 10-asis rusų generolas, žuvęs kare Ukrainoje nuo 2022-ųjų.

10:42 | Britų žvalgyba: Rusija siekia užsitikrinti ilgalaikį ir didelės apimties dronų tiekimą

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“, remdamasi žvalgybos duomenimis, teigė, kad pastaraisiais mėnesiais Rusija greičiausiai stengiasi užsitikrinti ilgalaikį ir didelės apimties vienkartinės atakos bepiločių orlaivių tiekimą.

Tiekdamas Maskvai šiuos ginklus Iranas toliau pažeidžia 2231-ąją Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją, pažymima pranešime.

Tikėtina, kad Rusija perėjo nuo mažų Irano dronų siuntų gavimo oro transportu prie didesnių siuntų, pristatomų laivais iš Irano per Kaspijos jūrą, sako britų žvalgyba.

Po invazijos šis „tarptautinis Šiaurės ir Pietų tranzito koridorius“ įgijo daug didesnę reikšmę. Jis leidžia Rusijai patekti į Azijos rinkas, įskaitant ginklų perdavimą, tokiais būdais, kurie, kaip ji tikisi, yra mažiau pažeidžiami tarptautinių sankcijų.

Be to, Rusija, beveik neabejotinai padedama Irano, siekia pradėti vietinę dronų gamybą, sakoma pranešime.

Labai tikėtina, kad Rusija investuoja į bepiločius orlaivius, nes tai suteikia jai palyginti pigių tolimojo nuotolio smogiamųjų pajėgumų tuo metu, kai ji išnaudojo didelę dalį savo sparnuotųjų raketų atsargų Ukrainoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dDR5977XM6



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/d4tdVmJ9fI