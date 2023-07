Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

13:26 | Baltarusijos diktatorius: „Wagner“ smogikai yra centrinėje dalyje

Baltarusijos autokratinis lyderis Aliaksandras Lukašenka sekmadienį pareiškė, kad laiko Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdinius šalies centrinėje dalyje ir kad Minskas kontroliuoja situaciją.

„Mes kontroliuojame tai, kas vyksta (su „Wagner“), – sakė jis ir pridūrė: „Jie yra prastos nuotaikos.“

12:55 | A. Lukašenka: „Wagner“ nori vykti į Lenkiją

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas Sankt Peterburge susitiko su savo artimiausiu sąjungininku, Baltarusijos autokratiniu vadovu Aliaksandru Lukašenka. Savo ruožtu A. Lukašenka teigė neva nerimaujantis, kad „Wagner“ karinės bendrovės smogikai nori pulti Lenkiją.

Diktatoriaus A. Lukašenkos spaudos tarnybos atstovai, cituodami diktatoriaus žodžius, teigė, kad „Wagner“ smogikai neva nori žengti į Vakarus.

„Keliaukime į ekskursiją po Varšuvą ir Žešuvą“, – teigė A. Lukašenka.

12:09 | V. Putinas susitiko su A. Lukašenka

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitiko su savo artimiausiu sąjungininku, Baltarusijos autokratiniu vadovu Aliaksandru Lukašenka.

Tai pirmas jų susitikimas po to, kai pastarasis padėjo tarpininkauti sudarant susitarimą, kuriuo praėjusį mėnesį buvo nutrauktas privačios karinės bendrovės „Wagner“ kovotojų maištas Rusijoje.

A. Lukašenkos spaudos tarnybos sekmadienį paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip abu ilgamečiai savo šalių lyderiai prieš numatytas derybas kartu atvyksta į Sankt Peterburgo Konstantinovskio rūmus.

Kiek anksčiau UNIAN teigė, kad darbotvarkėje buvo numatyta aptarti saugumo, tarptautinės politikos, ekonomikos, „sąjunginių“ programų įgyvendinimo, pasipriešinimo sankcijų spaudimui klausimus.

„Yra daugybė klausimų, kuriuos reikia aptarti“, – tąkart sakė A. Lukašenka.

11:43 | Kyjivas: Rusijos smūgiai sunaikino į UNESCO sąrašą įtrauktą Odesos katedrą

Kyjivas sekmadienį pareiškė, kad Rusijos smūgiai sunaikino UNESCO saugomą stačiatikių katedrą istoriniame Odesos miesto centre, ir pavadino tai karo nusikaltimu.

„Odesos istoriniame centre esanti Atsimainymo katedra, saugoma UNESCO, buvo sugriauta. Karo nusikaltimas, kuris niekada nebus pamirštas ir atleistas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministerija.

11:19 | Rusų naktinių smūgių Odesoje aukų skaičius padidėjo iki 2

Ukraina sekmadienį pranešė, kad per naktinius Rusijos smūgius Odesos uostamiestyje žuvo du, sužeisti 22 žmonės, įskaitant keturis vaikus.

Prieš tai buvo pranešta apie vieną žūtį ir 19 sužeistųjų.

„Per naktinį apšaudymą žuvo 1974 metais gimęs vyras“, – per „Telegram“ pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko.

„Dvidešimt du žmonės buvo sužeisti. Tarp jų yra keturi vaikai: 11, 12 [metų amžiaus] ir du septyniolikmečiai“, – pridūrė jis.

10:50 | Per parą – 630 nukautų rusų karių

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad mūšio lauke per pastarąją parą buvo nukauta 630 rusų okupantų.

Be to, Ukrainos gynėjai taip pat per praėjusią parą sunaikino 11 rusų kariuomenės tankų (4151 iš viso – red. past.), 29 artilerijos sistemas (4658), 3 oro gynybos sistemas (451) ir kitos karinės įrangos.

Skaičiuojama, kad nuo invazijos pradžios ukrainiečiai nukovė beveik 242 tūkst. rusų okupantų.

10:38 | V. Zelenskis po 19 Rusijos raketų smūgių Odesoje pažadėjo atsakomąjį smūgį

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pažadėjo atkeršyti Rusijos pajėgoms po to, kai Maskva raketomis atakavo istorinį Odesos uostamiestį, nužudydamos vieną žmogų ir apgadindamos stačiatikių katedrą.

„Raketos nukreiptos į taikius miestus, gyvenamuosius namus, katedrą, – sakė V. Zelenskis. – Rusijos teroristams už Odesą tikrai bus atkeršyta. Jie pajus šį atsakomąjį smūgį.“

Ukraina sekmadienį pranešė, kad Maskva naktį iš sausumos, oro ir jūros į Odesą paleido 19 raketų – tai dar viena atakų banga prieš šį istorinį miestą po to, kai Rusija pasitraukė iš ukrainietiškų grūdų eksporto Juodąja jūra iniciatyvos.

„Iš viso priešas panaudojo 19 įvairaus tipo raketų“, – „Telegram“ pranešė Ukrainos oro pajėgos ir nurodė, kad devynios jų buvo sunaikintos. Pranešime teigiama, kad tarp jų buvo sparnuotosios raketos „Oniks“, iš jūros paleidžiamos raketos „Kalibr“ ir balistinės raketos „Iskander“.

10:15 | Rusijos specialiosios pajėgos nukovė šaulį, įsiveržusį į privatų namą netoli Maskvos

Rusijos saugumo pajėgos šeštadienį pranešė nukovusios sunkiai ginkluotą šaulį, kuris įsiveržė į privatų namą Maskvos priemiestyje ir jas atakavo, neva grasindamas surengti žygį į Kremlių.

Po to, kai įsibrovė į negyvenamą namą, esantį elitiniame kotedžų rajone Istros mieste, maždaug už 45 km į vakarus nuo Maskvos, užpuolikas buvo pastebėtas sargybinių. Jis juos laikė grasindamas ginklu, tačiau jiems pavyko pabėgti, pranešė Rusijos žiniasklaida.

Kelias valandas valdžios institucijos derėjosi su užpuoliku, kuris buvo apsirengęs koviniais drabužiais ir turėjo Kalašnikovo automatą. Vyras teigė, kad atvyko iš fronto linijos Ukrainoje ir buvo Dievo paragintas žygiuoti į Kremlių.

Jis atsisakė pasiduoti, šaudė į specialiąsias pajėgas ir žuvo, kai jos įsiveržė į namą, pranešė Rusijos nacionalinė gvardija, nurodžiusi, kad užpuolikas turėjo kelis automatinius ginklus ir rankines granatas.

09:46 | V. Zelenskis: taika bus atkurta

Sekmadienį Rusijai surengus naują ataką Odesoje, situaciją pakomentavo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris teigė, kad „Rusijos blogiui negali būti jokio pateisinimo“.

Be to, V. Zelenskis pridūrė, kad visiems nukentėjusiems asmenims bus skubiai suteikta reikalinga pagalba, o taika bus atkurta.

„Mes tai įveiksime. Mes atkursime taiką. Ir šiam tikslui pasiekti mes turime įveikti Rusijos blogį“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.



All those who… pic.twitter.com/gcpD30BFP1