Karas Ukrainoje. Liepsnos Ukrainoje: Rusija sunaikino vieną Ukrainos naftos bazę

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:17 | Apšaudytos Mykolajivo ligoninės

Tarptautinė humanitarinė labdaros organizacija „Medikai be sienų“ (MSF) teigia, kad ligoninės, pacientai ir medicinos personalas turi būti visiškai apsaugoti nuo išpuolių Ukrainoje.

Tokia žinutė gauta po to, kai MSF misijos Ukrainoje vadovas Michelis-Olivier Lacharité sakė BBC, kad per pastarąsias dvi dienas Juodosios jūros Mykolaivo uoste nukentėjo trys ligoninės.

Jis sako, kad ligoninės yra gyvenamuosiuose rajonuose ir mano, kad į jas galėjo būti paleistos kasetinės bombos.

„Sprogimo momentu [buvo] dujų nuotėkis ir kvapas. Taigi mūsų komanda bandė pabėgti iš įvykio vietos. Bėgdami jie matė kūnus ant kelio ir sužeistus žmones“, – sakė jis.

REKLAMA

08:54 | Sunaikinta naftos bazė

Rusijos oro antskrydžiai sunaikino naftos bazę, kilo gaisras Dnepropetrovsko srities rajone.

Dnepropetrovsko srities gubernatorius Valentynas Rezničenka balandžio 6 d. „Telegram“ įraše sakė, kad gelbėtojai vis dar bando gesinti intensyvų gaisrą gamykloje.

Kol kad neaiškus žuvusiųjų ar nukentėjusiųjų skaičius.

08:45 | Britanija sako įšaldžiusi 321 mlrd. eurų iš V. Putino „karo skrynios“

Jungtinė Karalystė įšaldė maždaug 350 mlrd. JAV dolerių (321 mlrd. eurų) iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino „karo skrynios“, antradienį lankydamasi Varšuvoje pareiškė britų užsienio reikalų sekretorė Liz Truss.

„Iki šiol mūsų sankcijos turėjo žlugdantį poveikį tiems, kurie maitina ir finansuoja Putino karo mašiną. Šią savaitę paskelbsime, kad įšaldėme daugiau kaip 350 mlrd. JAV dolerių iš V. Putino karo skrynios“, – sakė ji.

L. Truss sakė, kad šis žingsnis reiškia, jog „daugiau kaip 60 proc. režimo 604 mlrd. JAV dolerių užsienio valiutos atsargų“ dabar yra „neprieinamos“ Rusijos vyriausybei.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak užsienio reikalų sekretorės, „koordinuotos sankcijos stumia Rusijos ekonomiką atgal į sovietinius laikus“.

„Tačiau galime ir turime padaryti daugiau“, – pabrėžė ji.

08:21 | Situacija Mariupolyje blogėja

Rusijos karinių pajėgų apsuptame Mariupolio mieste tęsiasi smarkūs mūšiai ir oro antskrydžiai, rašoma naujausioje Jungtinės Karalystės Gynybos ministerijos žvalgybos ataskaitoje.

„Humanitarinė padėtis blogėja“, – pridūrė ministerija.

Dauguma iš mieste likusių 16 000 gyventojų neturi šviesos, ryšio, vaistų, šilumos ar vandens. Rusijos pajėgos užkirto kelią humanitarinei pagalbai gauti, greičiausiai priversdamos gynėjus pasiduoti“, – rašoma ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3Oz7eZieEQ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6hxubnBabH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 6, 2022

07:51 | Čekija tieks Ukrainai tankus

Čekija tapo pirmąja Europos Sąjungos šalimi, tiesiogiai tiekiančia Ukrainai puolamųjų ginklų nuo tada, kai Rusija prieš pusantro mėnesio pradėjo invaziją į Ukrainą.

REKLAMA

REKLAMA

Aukšti Čekijos pareigūnai naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad šalis į Ukrainą išsiuntė sovietų pagamintus tankus T-72 ir pėstininkų kovos mašinas BVP-1, patvirtindama vietos žiniasklaidos pranešimus, kuriuose buvo matyti traukinys su penkiais tankais ir penkiomis kovos mašinomis.

Čekijos gynybos ministrė Jana Černochova parlamentui sakė nepatvirtinsianti ar paneigsianti Čekijos pagalbos Ukrainai detalių.

„Tik patikinsiu, kad Čekija... padeda Ukrainai tiek, kiek gali, ir toliau padės (tiekdama) karinę įrangą – tiek lengvąją, tiek sunkiąją“, – sakė Jana Černochova.

07:23 | JAV paskelbė dar 100 mln. dolerių karinės pagalbos paketą Ukrainai

Jungtinės Valstijos antradienį paskelbė pasiųsiančios Ukrainai dar 100 mln. dolerių (90,7 mln. eurų) vertės prieštankinės ginkluotės.

„Vadovaudamasis anksčiau šiandien pateiktu prezidento pavedimu leidau nedelsiant išskirti iki 100 mln. JAV dolerių vertės saugumo paramą, kad būtų patenkintas Ukrainos skubus poreikis papildomoms prieštankinėms sistemoms“, – sakomą valstybės sekretoriaus Anthony Blinkeno pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

Jis pridūrė, kad „pasaulis buvo sukrėstas ir pritrenktas žiaurumų, įvykdytų Rusijos pajėgų Bučoje ir visoje Ukrainoje“.

Pentagono atstovas Johnas Kirby atskiru pranešimu informavo, jog papildomos lėšos bus skirtos „patenkinti skubiam Ukrainos poreikiui gauti papildomų prieštankinių sistemų „Javelin“.“

Ukrainiečiai šias nešiojamąsias valdomų raketų sistemas naudoja „itin veiksmingai savo šaliai ginti“, pabrėžė jis.

Balandžio 1-ąją Pentagonas paskelbė skirsiantis Ukrainai papildomą 300 mln. dolerių (272 mln. eurų) vertės karinės pagalbos paketą.

J. Kirby nurodė, kad naujausias paketas bendrą JAV karinės pagalbos Ukrainai sumą padidins iki „daugiau kaip 1,7 mlrd. dolerių (1,54 mlrd. eurų) nuo Rusijos tyčinės ir neišprovokuotos invazijos vasario 24 dieną“, taip pat iki daugiau kaip 2,4 mlrd. dolerių (2,18 mlrd. eurų) nuo prezidento Joe Bideno kadencijos pradžios.

07:10 | Lavrovas: Kyjivas kaltinimais Rusijai dėl žudynių Bučoje siekia sužlugdyti derybas

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį pareiškė, kad pranešimai apie Ukrainos mieste Bučoje rastus daugybę nužudytų civilių yra „provokacija“, kuria siekiama sužlugdyti Maskvos ir Kyjivo derybų procesą.

REKLAMA

REKLAMA

„Kyla klausimas: kokia yra šios šios atviros, melagingos provokacijos, kurios tikrumo pagrįsti tiesiog neįmanoma, priežastis? – Rusijos televizijos parodytame vaizdo pranešime klausė S. Lavrovas. – Esame linkę manyti, kad priežastis yra noras rasti dingstį sužlugdyti dabar vykstančias derybas.“

Rusijos ir Ukrainos diplomatijos vadovai praeitą mėnesį susitiko Turkijos kurorte Antalijoje. Šis susitikimas buvo pirmosios ministrų lygio derybos nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną. Vėliau abiejų konflikto šalių derybos buvo tęsiamos.

06:50 | JK: Ukrainos civilių palaikai 10 dienų išgulėjo Bučos gatvėse

Ukrainos civilių palaikai išgulėjo Bučos gatvėse mažiausiai 10 dienų, kol miestas buvo atkovotas iš Rusijos pajėgų, pranešė Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija.

Remdamasi 2022 m. kovo 21 d. palydovinių vaizdų analize, ministerija nurodė, kad Bučos gatvėse, maždaug už 30 km į šiaurės vakarus nuo sostinės Kyjivo, buvo atpažinti mažiausiai aštuoni kūnai.

Latest Defence Intelligence update on Ukraine - 5 April 2022



Analysis of satellite imagery dated 21 March 2022 shows at least 8 bodies identified lying in a street in Bucha, Kyiv Oblast. Bucha was occupied by the Russian armed forces until 31 March 2022.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/o1tQ0bVZ8v REKLAMA REKLAMA April 5, 2022

Buča buvo okupuota Rusijos ginkluotųjų pajėgų iki 2022 m. kovo 31 d.

Atskirai „New York Times“ atlikta Bučos Jablonska gatvės stambių planų analizė, palyginus juos su vaizdo įrašais iš balandžio 1 ir 2 d., leidžia daryti išvadą, kad daug lavonų ten buvo mažiausiai prieš tris savaites, kai miestą kontroliavo Rusijos pajėgos.

06:23 | Zelenskis prakalbo apie „lemtingą momentą“ Vakarams

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naujausiame naktiniame vaizdo įraše apibūdino dabartinę karo padėtį savo šalyje kaip „lemtingą momentą“ Vakarų lyderiams.

„Darbas kartu Kyjive bus tai, ką girs daugelis pasaulio tautų. Ir ne tik Europoje. Nes dabar Kyjivas yra pasaulinės demokratijos sostinė, kovos už laisvę visiems Europos žemyne sostinė.

Dabar yra lemiamas momentas, ypač Vakarų lyderiams. Ir čia jau ne apie tai, kaip mūsų žmonės įvertins naujas sankcijas ir ką aš apie jas pasakysiu. Tai apie tai, kaip sprendimai dėl sankcijų bus vertinami pačiose Vakarų visuomenėse“, – kalbėjo V. Zelenskis.

REKLAMA

REKLAMA

Kalbėdamas apie žiaurumus, kurie išaiškėjo Bučoje, V. Zelenskis sakė, kad sankcijos Rusijai „turi būti proporcingos okupantų karo nusikaltimų sunkumui“.

„Jei po to Rusijos bankai ir toliau galės funkcionuoti kaip įprastai... Jeigu po to prekių tranzitas į Rusiją tęsis įprastai... Jeigu po to ES šalys už Rusijos energetinius išteklius mokės kaip įprasta... Tada kai kurių lyderių politinis likimas susiklostys ne taip, kaip įprasta. Mano patarimas visiems: pajuskite dabar, kad momentas yra tikrai lemiamas“, – kalbėjo V. Zelenskis.

06:02 | JAV kariuomenės vadas: konfliktas Ukrainoje tęsis „bent kelerius metus“

Kariuomenės generolas Markas Milley sutiko, kad Maskvos agresija Ukrainoje ir jos nuolatiniai reikalavimai, kad JAV ir NATO sumažintų karius ir ginkluotę Europos šalyse prie Rusijos sienų, signalizuoja užsitęsusį konfliktą, kuris plinta už Ukrainos ribų, rašo The Guardian.

„Manau, kad tai labai užsitęsęs konfliktas ir manau, kad jis matuojamas bent keleriais metais. Nežinau dėl dešimtmečių, bet bent jau kelerius metus tai tikrai“, – sakė M. Milley.

REKLAMA

REKLAMA

„Manau, kad NATO, JAV, Ukraina ir visi sąjungininkai bei partneriai, remiantys Ukrainą, dalyvaus tame dar gana ilgai“, – pridūrė generolas.

JAV Kongreso paklaustas, kas galėjo sustabdyti Rusiją nuo įsiveržimo į Ukrainą, M. Milley teigė, kad galbūt būtų padėjęs JAV karių dislokavimas Ukrainoje, tačiau toks variantas buvo atmestas, baiminantis platesnio JAV ir Rusijos karo.

JAV generolas pridūrė nesantis tikras, ar įmanoma atgrasyti Vladimirą Putiną, nes įsiveržimas į Ukrainą buvo ilgalaikis Maskvos tikslas.

Lietuvos šeimos stoja už Ukrainos vaikus: palaikymą išreiškė ir žinomi veidai (11 nuotr.) Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė) Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė) Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė) +7 Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė) Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė) Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė) Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė) Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė) Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė) Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė) Lietuvos vaikai stoja už Ukrainos vaikus (nuotr. Kristina Jasudaitė)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuvos šeimos stoja už Ukrainos vaikus: palaikymą išreiškė ir žinomi veidai

Svarbiausi antradienio įvykiai

► Europos Komisija antradienį pasiūlė naują sankcijų Rusijai paketą, kuris apimtų anglies importo draudimą ir neleistų Rusijos laivams įplaukti į Europos uostus.

► Ispanija, Italija, Danija ir Švedija antradienį prisidėjo prie kitų Europos Sąjungos šalių, dėl karo Ukrainoje išvariusių Rusijos diplomatų, o bendrai per pastarąsias dvi dienas išsiųsta daugiau kaip 140 rusų diplomatų.

REKLAMA

REKLAMA

► Jungtinės Tautos antradienį pareiškė, kad visi ženklai Bučoje rodo, jog šiame netoli Kyjivo esančiame miestelyje buvo sąmoningai žudomi civiliai gyventojai.

► Prancūzijos kovos su terorizmu prokurorai antradienį pranešė pradedantys dar tris tyrimus dėl įtariamų karo nusikaltimų prieš Prancūzijos piliečius per Rusijos invaziją Ukrainoje.

► Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šią savaitę kartu su Europos Sąjungos užsienio politikos vadovu Josepu Borrelliu vyks į Kyjivą.

► Apsiausto Ukrainos pietrytinio Mariupolio miesto uoste skendo Rusijos pajėgų apšaudytas civilinis laivas.

► Rusija pergrupuoja savo karius ir ruošiasi puolimui Ukrainos rytiniame Donbaso regione, paryčiais pranešė ukrainiečių Generalinis štabas.

► Palydovų padarytos nuotraukos veikiausiai paneigia Maskvos pareiškimus, kad netoli Kyjivo esančiame Bučos mieste gatvėse gulintys lavonai civiliais drabužiais atsirado ten jau atsitraukus Rusijos pajėgoms.