Svarbiausi įvykiai:

17:01 | JAV: G-7 lyderiai pasiekė politinį susitarimą dėl lėšų Ukrainai

Didžiojo septyneto (G-7) šalių lyderiai ketvirtadienį viršūnių susitikime Italijoje sutarė dėl naujos 50 mlrd. dolerių (46,45 mlrd. eurų) paskolos panaudojant pelną iš įšaldyto Rusijos turto, sakė amerikiečių aukšto rango pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

„Turime politinį susitarimą aukščiausiais lygiais [...]. Tai 50 mlrd. dolerių, kuriuos šiemet bus įsipareigota skirti Ukrainai“, – sakė šis prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) administracijos pareigūnas.

16:27 | Popiežius susitiks su Zelenskiu

Ketvirtadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiks su popiežiumi Pranciškumi, praneša „Vatican News“. Anot pranešimo, derybos bus dvišalės.

16:23 | Zelenskis atvyko į G-7 viršūnių susitikimą Italijoje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį atvyko į Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą Italijos pietuose, kur lyderiai turi sutarti dėl didžiulės naujos paskolos karo niokojamai jo šaliai.

Prabangiame viešbutyje „Borgo Egnazia“ V. Zelenskį pasitiko viršūnių susitikimo šeimininkė, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni).

V. Zelenskis dalyvaus sesijoje dėl Ukrainos su JAV, Kanados, Japonijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais.

15:50 | Netoli Ukrainos fronto linijos sužeisti du Rusijos NTV kanalo žurnalistai

Du Rusijos valstybės kontroliuojamos žiniasklaidos žurnalistai, nušviečiantys karą Ukrainoje, ketvirtadienį buvo sunkiai sužeisti per Ukrainos apšaudymą, pranešė Maskvos televizijos kanalas NTV.

Juos lydėjęs rusų karininkas taip pat buvo sužeistas per incidentą Golmivskyje, Rusijos kontroliuojamame kaime netoli fronto linijos rytinėje Donecko srityje.

„Per Ukrainos pajėgų apšaudymą... buvo sužeisti NTV korespondentas Aleksejus Ivlijevas ir operatorius Valerijus Kožinas“, – sakoma NTV pranešime.

Abu jie buvo nuvežti į ligoninę, kur jiems atliktos operacijos, priduriama jame.

15:28 | Lenkija neketina Ukrainai perduoti savo oro gynybos sistemos „Patriot“: tai būtų per pavojinga

Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro vadovas Jacekas Siewiera pareiškė, kad Lenkija neketina Ukrainai perduoti savo „Patriot“ oro gynybos sistemos. Jis jau paprašė susitikimo su savo amerikiečių kolega aptarti šį klausimą.

„Paprašiau susitikimo su savo kolega, kad galėtume aptarti šį klausimą. Visos „Patriot“ baterijos perkėlimas yra labai pavojingas, o Lenkijos saugumas mažėja“, – sakė J. Siewiera.

„Esame šalis, kuri labai svarbi aprūpinant ne tik Ukrainą, bet ir atgrasymo sistemą, ruošiantis galimai gynybai rytiniame flange. Kiekvienas karys žino, kad kariuomenės dislokavimas pirmiausia prasideda nuo savo grupuotės apsaugos, t. y. nuo oro gynybos“, – reziumavo pareigūnas.

Tuo metu trečiadienį „The New York Times“ pranešė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas ketina pritarti dar vienos priešlėktuvinės sistemos „Patriot“ perdavimui Ukrainai, ją suteiks JAV kariškiai Lenkijoje.

14:54 | NATO vadas pritaria, kad Ukraina smogtų Rusijai naikintuvais F-16

Briuselyje vykusioje spaudos konferencijoje NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pasisakė už tai, kad Ukraina galėtų naikintuvais F-16 atakuoti taikinius Rusijos Federacijoje, praneša UNIAN korespondentas.

Konkrečiai jo buvo klausiama, ar iki vasaros pabaigos bus apmokyta pakankamai ukrainiečių F-16 pilotų ir ar turėtų būti duotas leidimas iš šių lėktuvų vykdyti smūgius Rusijos teritorijoje.

Kaip sakė J. Stoltenbergas, Aljanso sąjungininkės kartu su Ukraina deda daug pastangų, kad apmokytų pilotus ir techninį personalą, kuris galėtų padėti atlikti techninę priežiūrą.

Tuo pat metu, pasak jo, skirtingi sąjungininkai įvedė skirtingus ginklų naudojimo apribojimus, tačiau jis palankiai vertina tai, kad kai kurie sąjungininkai sušvelnino apribojimus naikinti karinius objektus Rusijos Federacijos teritorijoje.

„Turime suprasti, kas vyksta. Tai agresyvus karas. Rusija užpuolė Ukrainą. Ir tai yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Pagal tarptautinę teisę Ukraina turi teisę į savigyną, o teisė į savigyną taip pat apima smūgius į teisėtus karinius taikinius agresoriaus, Rusijos, teritorijoje. Jei jie to nesugebėtų padaryti, tuomet prašytume jų pabandyti gintis patiems, ginti teisę į savigyną viena ranka už nugaros“, – kalbėjo J. Stoltenbergas.

14:28 | B. Pistorius: Vokietija negali skirti Ukrainai dagiau nei trijų „Patriot“ sistemų

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius dar kartą paragino NATO šalių kolegas skirti Ukrainai oro gynybos sistemų.

„Jei Vokietija gali skirti tris, o tai sudaro ketvirtadalį visų mūsų šios sistemos pajėgumų, tai kitos šalys neabejotinai taip pat dar gali perduoti“, – sakė jis ketvirtadienį NATO gynybos ministrų susitikimo Briuselyje kuluaruose, turėdamas omenyje „Patriot“ oro gynybos sistemas. Vokietijoje negali skirti daugiau nei trijų šių sistemų, pridūrė B. Pistorius.

13:33 | Kyjivas: naujas JAV sankcijų paketas – smūgis į skaudžiausią Kremliaus vietą

Kyjivas ketvirtadienį pareiškė tvirtai pritariantis naujam JAV sankcijų paketui, paveiksiančiam daugiau nei 300 subjektų ir įmonių Rusijoje bei užsienyje.

„Atsižvelgiant į garsų Rusijos režimo propagandistų verkšlenimą, šios priemonės yra smūgis tiesiai į skaudžiausią vietą. Putino karo mašinos slopinimas yra labai svarbus pasaulio saugumui. Kiekvienas ginklas, kurio Rusija negali pasigaminti dėl ribotų išteklių, reiškia dar vieną išgelbėtą gyvybę“, – socialiniame tinkle rašė ukrainiečių užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

13:09 | Pietų Korėja teigia „atidžiai stebinti V. Putino pasirengimą“ vizitui Šiaurės Korėjoje

Pietų Korėja ketvirtadienį pareiškė, kad „atidžiai stebi“ Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasirengimą numatomam vizitui į jos aršią priešininkę Šiaurės Korėją.

„Vyriausybė atidžiai stebi prezidento V. Putino pasirengimą vizitui į Šiaurės Korėją“, – pareiškė Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija.

13:01 | Smūgiai prieš tikrą audrą: paaiškėjo, kodėl Ukraina vis atakuoja konkretų Rusijos taikinį

Naktį iš birželio 11 į 12 d. Ukrainos pajėgos smogė vienai Rusijos S-300 baterijai ir dviem S-400 baterijoms netoli okupuoto Belbeko ir Sevastopolio Kryme.

JAV Karo studijų (ISW) institutas taip pat pabrėžia, kad birželio 12 d. paskelbtose geolokacinėse nuotraukose matyti apgadintos ir sunaikintos Rusijos S-300 priemonės į šiaurę nuo okupuotos Eupatorijos ir sunaikinta Rusijos S-400 radiolokacinė sistema į pietus nuo okupuoto Džankojaus – taigi tai patvirtina Ukrainos generalinio štabo birželio 10 d. pranešimą apie smūgius Rusijos priešlėktuvinės gynybos įrangai šiose teritorijose.

Pranešama, kad Rusijos priešlėktuvinės gynybos sistemų sunaikinimas Belgorodo srityje paskatino Rusijos vadovybę perkelti priešlėktuvinės gynybos įrangą iš Krymo į šią teritoriją, o tai savo ruožtu pablogino laikinai okupuoto pusiasalio priešlėktuvinę gynybą.

„Tikėtina, kad Ukrainos pajėgos siekia susilpninti Rusijos priešlėktuvinę gynybą prieš Ukrainai gaunant didelį skaičių naikintuvų, kad būtų sudarytos sąlygos Ukrainai ateityje naudoti pilotuojamus orlaivius arčiau fronto zonų.

Ukrainos pajėgos tikriausiai siekia susilpninti Rusijos oro gynybą prieš numatomą naikintuvų „F-16“ pristatymą Ukrainai, kuris, kaip pranešama, nedideliais kiekiais bus pradėtas vykdyti 2024 m. vasarą ir rudenį“, – rašo ISW analitikai.

11:45 | Didžiojo septyneto valstybės susitarė dėl didžiulės paskolos Ukrainai, kuri bus finansuojama iš įšaldyto Rusijos turto

Didžiojo septyneto (D7) valstybės susitarė suteikti Ukrainai 50 mlrd. JAV dolerių paskolą, kuri bus finansuojama įplaukomis iš įšaldyto Rusijos turto, ketvirtadienį – pirmąją Italijoje vykstančio didžiausių pasaulyje ekonomiškai išsivysčiusių demokratinių šalių viršūnių susitikimo dieną – naujienų agentūrai „dpa“ pranešė diplomatai.

11:37 | Rusų nuostoliai

Per pastarąją parą Ukrainoje sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės 980 rusų okupantų, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 928 priešo tankus (+17 per pastarąją parą), 15 208 šarvuotąsias kovos mašinas (+21), 13 770 artilerijos sistemų (+34), 1 099 raketų paleidimo sistemas, 846 oro gynybos sistemas (+2), 359 karo lėktuvus, 326 sraigtasparnius, 11 075 nepilotuojamus orlaivius (+5), 2 285 sparnuotąsias raketas (+5), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 18 794 transporto priemones (+58), 2 294 specialiosios įrangos vienetus (+4).

10:59 | Ukrainos karinės žvalgybos vadas: Rusija Kryme instaliuoja naują oro gynybos sistemą

Rusijos ginkluotosios pajėgos, Ukrainos duomenimis, okupuotame Kryme instaliuoja naujausią savo oro gynybos sistemą „S-500“. Leidinys „Kyjiv Inependent“ cituoja Ukrainos karinės žvalgybos vadą Kyrylą Budanovą, kad „Rusija stiprina savo oro gynybos sistemą“. Tai esą akivaizdu ir suprantama. Kryme, anot K. Budanovo, atsirado naujausių „S-500“ elementų.

Šios savaitės pradžioje Ukrainos generalinis štabas paskelbė, kad ukrainiečių pajėgos okupuotame Kryme sunaikino du oro gynybos sistemų „S-300“ ir „S-400“ radarus. Tai buvo antroji ataka prieš Rusijos oro gynybos sistemas Kryme per savaitę.

10:23 | J. Stoltenbergas nori ilgalaikės stabilios karinės pagalbos Ukrainai

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas paragino Aljanso šalių gynybos ministrus susitikime ketvirtadienį ir penktadienį pritarti planuojamam NATO paramos Ukrainai išplėtimui.

„Tikiuosi, kad šiame susitikime ministrai patvirtins planą, pagal kurį NATO perims saugumo pagalbos ir mokymų Ukrainai koordinavimą“, – trečiadienį Briuselyje sakė J. Stoltenbergas. Jis nurodė, kad toks sprendimas gali būti priimtas penktadienį.

09:59 | Abejonių nebeliko: Rusija žada totalų pragarą Vakarams ir visoms prieš Putino tironiją stojusioms valstybėms

Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas, kuris tuo pat metu yra vienas iš pagrindinių šiuolaikinės Rusijos ideologų ir politikos veikėjų, atviru tekstu žada užkurti „tikrą pragarą“ Vakarų šalių gyventojams, kelti chaosą

09:22 | Katastrofiški Rusijos nuostoliai – uždarys 57 kalėjimus, nes visi kaliniai kare

Ukrainos Nacionalinio pasipriešinimo centras praneša, kad Rusijoje dėl kalinių trūkumo planuojama uždaryti mažiausiai 57 kolonijas. Jų kaliniai masiškai siunčiami į frontą Ukrainoje.

„Iš pradžių Kremlius tai aiškino kai kurių Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso straipsnių dekriminalizavimu. Iš tikrųjų pagrindinė kalinių skaičiaus mažėjimo priežastis yra ta, kad jie masiškai siunčiami į karą prieš Ukrainą“, – sakoma Centro pranešime, rašo „Fokus“.

Nacionalinio pasipriešinimo centras patikslino, kad kai kurie kaliniai tai daro savo noru, pasiduodami pažadams panaikinti jų teistumą ir gauti atlygį, tačiau dauguma Rusijos kalinių net nemato sutarčių, kurios yra už juos pasirašomos.

„Tie sutartininkai, kurie patenka į frontą dėl to, kad kalėjime pasirašo atitinkamą dokumentą, gyvena ne ilgiau kaip aštuonis mėnesius. O tai yra visu mėnesiu mažiau, išgyveno tie, kurie buvo užverbuoti į „Wagner“, – skelbia Centras.

08:58 | Indija ragina Rusiją grąžinti jos piliečius, užverbuotus į rusų kariuomenę

Indija trečiadienį pareiškė paraginusi Rusiją grąžinti jos piliečius, užverbuotus į rusų kariuomenę, dviem iš jų neseniai žuvus kare Ukrainoje.

„Noriu jus patikinti, kad Indijos vyriausybė labai rimtai ėmėsi šio klausimo“, – žurnalistams sakė užsienio reikalų sekretorius Vinay Kwatra.

08:21 | R. Sunakas paskelbs apie 286 mln. eurų pagalbos paketą Ukrainai

Britų premjeras Rishis Sunakas G7 viršūnių susitikime Italijoje paskelbs apie dvišalę 242 mln. svarų (286,3 mln. eurų) paramą Ukrainai, kad būtų padengti šalies poreikiai humanitarinės pagalbos, energetikos ir stabilizavimo srityje, pranešė jo biuras, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

„Turime būti ryžtingi ir lankstūs, kad paremtume Ukrainą ir nutrauktume neteisėtą Putino karą šiuo kritiniu momentu“, – sakė R. Sunakas prieš viršūnių susitikimą.

07:56 | Paryžius: G7 šalys susitarė dėl 50 mlrd. dolerių paskolos Ukrainai

G7 grupės šalys prieš ketvirtadienį Italijoje prasidėsiantį viršūnių susitikimą, Paryžiaus duomenimis, susitarė iki metų pabaigos išmokėti Ukrainai 50 mlrd. JAV dolerių (46,5 mlrd. eurų) paskolą. „Pasiektas susitarimas“, – trečiadienį pranešė Eliziejaus rūmai. Ukrainai skiriama paskola bus apmokėta „palūkanomis, gautomis už įšaldytą Rusijos turtą“. Prancūzų duomenimis, tai „amerikiečių iniciatyva“.

Jei „dėl kokios nors priežasties Rusijos turtas bus atšildytas ar palūkanų neužteks paskolai finansuoti, turėsime galvoti, kaip pasidalyti naštą“, teigiama toliau Eliziejaus rūmų pareiškime.

07:29 | Ukraina pranešė smogusi Kryme dislokuotoms rusų oro gynybos sistemoms

Ukrainos kariuomenė trečiadienį pranešė okupuotame Kryme sėkmingai atakavusi Rusijos oro gynybos sistemas.

Per antskrydžius buvo apgadintos netoli Sevastopolio uosto dislokuotos raketų žemė-oras sistemos, feisbuke rašė Ukrainos generalinis štabas.

Pranešime taip pat nurodoma, kad per naktį įvykdytą antpuolį buvo sunaikinta ir amunicijos atsargų.

07:00 | JAV griežtai sukritikavo Rusiją dėl įtariamo ukrainiečių vaikų grobimo

Jungtinės Valstijos trečiadienį dar kartą apkaltino Rusiją grobiant ukrainiečių vaikus, kuriuos po to kartais siūloma įvaikinti, tuo tarpu žiniasklaidoje pasirodė naujų straipsnių, kuriuose išsamiai aprašomi įtariami vaikų grobimo atvejai.

„Tai žema ir pasibaisėtina. Šių ukrainiečių vaikų vieta – jų šeimose Ukrainoje“, – pasakė Baltųjų Rūmų nacionalinio saugumo patarėjas Jake‘as Sullivanas.

„Rusija kariauja ne tik su Ukrainos kariuomene – ji kariauja su ukrainiečių tauta.“

Ukraina reikalauja grąžinti beveik 20 000 nepilnamečių, kurie, jos teigimu, buvo neteisėtai išvežti į Rusiją nuo Maskvos invazijos 2022 metais pradžios.