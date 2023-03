Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

14:55 | Lavrovas skundžiasi Vakarais

Sergejus Lavrovas, Rusijos užsienio reikalų ministras, viešai skundžiasi, kad Rusija tapo viso pasaulio šalių noro „atšaukti“ Rusiją auka. Pasak S. Lavrovo, šiais sunkiais laikais sprendžiamas pasaulio tvarkos klausimas ir vyksta kova dėl Rusijos vietos pasaulyje.

„Bandymai veikti vadovaujantis „skaldyk ir valdyk“ dvasia yra pasmerkti nesėkmei. Nepaisant Rusijos atšaukimo kampanijos, mes vis dar turime daug draugų, taip pat ir Vakaruose. Jie dalijasi tradicinėmis mūsų propaguojamomis vertybėmis“, – Rusijos žiniasklaida cituoja S. Lavrovą.

S. Lavrovas skundėsi, kad antrą kartą istorijoje Rusijos Federacija susidūrė su „atvira kolektyvinių Vakarų agresija“. Tiesa, S. Lavrovas sąžiningai atkartojo V. Putino melagystes, eilinį kartą apkaltindamas ukrainiečius esant naciais.

„Tai jau tapo jų darbo prieš Rusiją metodu. Panaudoti prieš mus nacizmo teoriją ir panaudoti tas jėgas, kurios yra pasirengusios šią teoriją pritaikyti praktiškai“, – kliedesį išreiškė S. Lavrovas.

14:31 | Kremlius sako nekeisiantis planų dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltarusijoje

Kremlius pirmadienį pareiškė, kad Vakarų kritika nepaskatins pakeisti Rusijos prezidento Vladimiro Putino paskelbtų planų dislokuoti taktinius branduolinius ginklus kaimyninėje Baltarusijoje.

„Tokia reakcija, žinoma, negali turėti įtakos Rusijos planams“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

V. Putinas šeštadienį pareiškė, jog Rusija dislokuos taktinius branduolinius ginklus kaimyninėje valstybėje ir sąjungininkėje Baltarusijoje „nepažeidžiant mūsų tarptautinių susitarimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo“.

14:08 | Išaugo aukų skaičius

Naujausiais duomenimis, per apšaudymą Slovjanske žuvo du žmonės, 29 buvo sužeisti, tarp jų ir vaikas.

13:41 | Apšaudomas Slovjanskas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad pirmadienio rytą Rusijos karinės pajėgos apšaudė Rytų Ukrainos miestą Slovjanską, esantį Donecko srityje.

„Dar viena diena, prasidėjusi Rusijos Federacijos terorizmu. Valstybė agresorė apšaudė mūsų Slovjanską. Deja, yra žuvusiųjų ir įvairaus sunkumo sužeistųjų. Visos tarnybos dirba vietoje. Teikiama pagalba. Ardomi griuvėsiai“, – „Telegram“ skelbia V. Zelenskis.

Kol kas žinoma apie vieną žuvusį žmogų ir 25 sužeistuosius.

13:28 | Ukrainos kariai JK baigė mokymus naudotis tankais „Challenger 2“

Didžiosios Britanijos vyriausybė pirmadienį pranešė, kad ukrainiečių įgulos, kurios mokėsi naudotis Jungtinės Karalystės dovanotais tankais „Challenger 2“, yra pasirengusios vykti į fronto liniją.

„Ukrainos tankų įgulos baigė mokymus su tankais „Challenger 2“ Jungtinėje Karalystėje ir grįžo namo tęsti kovos su neteisėta ir neišprovokuota Rusijos invazija“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

Mokymai prasidėjo netrukus po to, kai sausį Londonas paskelbė, kad į fronto liniją išsiųs 14 šių tankų.

Įgulos išmoko valdyti, vairuoti ir „efektyviai atpažinti bei atakuoti taikinius“, teigė Jungtinės Karalystės ministerija, kuri tai pavadino „esminiu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gebėjimų pokyčiu“.

„Tikrai įkvepia ukrainiečių karių, baigusių mokymus su britų tankais „Challenger 2“ Didžiosios Britanijos teritorijoje, ryžtas“, – sakė gynybos sekretorius Benas Wallace'as.

„Jie grįžta į tėvynę geriau pasirengę, bet į ne mažesnį pavojų. Mes ir toliau juos palaikysime ir darysime viską, ką galime, kad paremtume Ukrainą tiek, kiek reikės“, – pridūrė jis.

Pulkininkas leitenantas Johnas Stone'as, vadovavęs mokymo misijai, sakė, kad britų instruktoriams „didžiulį įspūdį paliko Ukrainos įgulų kompetencijos lygis“.

Tikimasi, kad šie kariai ir tankai dalyvaus galimame pavasariniame Ukrainos kontrpuolime.

12:56 | Ukrainiečių kerštas už skerdynes – likvidavo aukštą rusų karininką

Ukrainos ginkluotosios pajėgos likvidavo Rusijos karininką bataliono vadą Dmitrijų Lysickį, kuris įsakė nužudyti ukrainiečių gynėjus, 2014 metais mėginusius prasiveržti pro rusų apsuptį Ilovaiske, pranešė Ukrainos karo žurnalistas Jurijus Butusovas.

Pasak jo, Rusijos karininko pašalinimas buvo dalis keršto operacijos už Ilovaisko tragediją – vieną daugiausiai aukų pareikalavusių mūšių Ukrainos istorijoje.

Tai, kad D. Lysickis buvo nukautas, patvirtino Rusijos Stavropolio krašto Blagodarnenskovo rajono vadovas Aleksandras Tenkovas.

2014 metų rugpjūčio pabaigoje po įnirtingų kovų Ukrainos kariai prie Ilovaisko buvo apsupti Rusijos kariuomenės.

Pagal abipusį Rusijos ir Ukrainos susitarimą gynėjai turėjo išeiti iš miestelio humanitariniu „koridoriumi“. Tačiau Rusijos kariai pradėjo apšaudymą, kai ukrainiečių kariai bandė juos eiti.

Per žudynes žuvo 366 ukrainiečių kariai, dar 450 buvo sužeisti, o 300 – paimti į nelaisvę.

12:17 | Rusų kontroliuojamame Mariupolyje per automobilio sprogdinimą sužeistas policijos vadas

Rusijos kontroliuojamame Ukrainos Mariupolio uostamiestyje pirmadienį buvo pasikėsinta nužudyti policijos viršininką – susprogdintas jo automobilis, pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida.

Maskvos įsteigtos valdžios institucijos okupuotose Ukrainos teritorijose periodiškai praneša apie sabotažininkų išpuolius, dėl kurių kaltina Kyjivą.

Naujienų agentūra TASS, remdamasi Rytų Ukrainos separatistų šaltiniu, pranešė, kad policijos viršininko Michailo Moskvino automobilis buvo susprogdintas, tačiau pareigūnas liko gyvas.

„Ryte buvo susprogdintas policijos viršininko Moskvino automobilis. Jis gyvas, viskas gerai“, – sakė anoniminis šaltinis ir pridūrė, kad M. Moskvinas buvo „lengvai sužeistas“.

Agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad sprogstamasis užtaisas, padėtas po M. Moskvino automobiliu, sprogo, kai jis stovėjo netoliese, ir kad jam nereikėjo gultis į ligoninę.

11:30 | Mėgino pulti karinį laivyną

Kovo 22 d. mažiausiai trys antvandeniniai laivai be įgulos ir vienas bepilotis orlaivis bandė smogti Rusijos karinio jūrų laivyno bazei Sevastopolyje okupuotame Kryme, skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba savo naujausioje ataskaitoje.

Atvirųjų šaltinių žvalgybos pranešimai rodo, kad vienas laivas buvo sustabdytas ginantis, o du buvo sunaikinti uoste. Rusijos pareigūnai pareiškė, kad jokie Rusijos laivai nebuvo apgadinti.

Pranešama, kad per ankstesnę analogišką ataką Sevastopolyje pernai spalio 29 d. ukrainiečiams pavyko apgadinti tralerį „Ivanas Golubecas“ ir fregatą „Admirolas Makarovas“.

„Nors naujosios atakos greičiausiai nepadarė žalos jokiam kariniam turtui, antvandeninių laivų grėsmė greičiausiai ir toliau varžys Rusijos Juodosios jūros laivyno operacijas“, – daro išvadą britų žvalgai.

