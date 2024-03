Svarbiausi įvykiai:

14:21 | Latvija nukirto: ateitis tarp Baltijos šalių ir Rusijos – geležinė uždanga, Zacharova puolė tyčiotis

„Mes suprantame, kad ateityje tarp Baltijos šalių ir Rusijos bei Baltarusijos bus geležinė uždanga“, – Vašingtone trečiadienį sakė Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silina, skelbia TASS.

Pasak jos, pirmiausia kalbama apie ekonominės ir energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos užtikrinimą. Kartu pasiekti šį tikslą „nėra taip paprasta“, pripažino premjerė.

„Mes [Baltijos šalys] vis dar esame procese, tam reikia laiko“, – pridūrė E. Silina.

Reaguodama į E. Silinos pareiškimą, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova suabejojo, ar Baltijos šalims užteks geležies pastatyti uždangą pasienyje su Rusija.

REKLAMA

REKLAMA

„Ar užteks geležies, ar jos pirks iš Rusijos?“ – rašė ji „Telegram“.

14:02 | Medvedevo siūloma „taikos formulė“: visiška Ukrainos kapituliacija ir prijungimas prie Rusijos

Rusijos Saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas paskelbė Ukrainą „buvusia valstybe“ ir pasiūlė savo „taikos formulės“ variantą, kuris numato visišką Ukrainos kapituliaciją ir inkorporaciją į Rusijos sudėtį.

REKLAMA

13:18 | Ekspertai įspėja apie netikėtą Rusijos proveržį – Ukrainos pajėgoms kilo grėsmė

Dėl amunicijos ir karinės įrangos trūkumo, kurį sukėlė vėluojanti JAV pagalba, dabartinė fronto linija Ukrainoje gali tapti labai pažeidžiama. Rusijos kariai gali tuo pasinaudoti ir staigiai bei netikėtai prasiveržti. Apie tai naujausioje savo ataskaitoje skelbia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

13:05 | Kremlius nekomentuoja Volkovo užpuolimo, bet ragina Nausėdą gerbti Putiną

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį atsisakė komentuoti Rusijos disidento Leonido Volkovo užpuolimą Vilniuje, tačiau pareiškė, kad šalies prezidentą Vladimirą „Putiną reikia gerbti“.

REKLAMA

REKLAMA

Kalėjime neseniai mirusio Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygis L. Volkovas antradienio vakarą buvo užpultas Vilniuje netoli savo namų.

Lietuvos žvalgyba nurodo, jog opozicionieriaus užpuolimas, tikėtina, yra Rusijos organizuota ir įgyvendinta operacija.

„Kalbame apie Lietuvoje įvykusį incidentą. Negalime niekaip komentuoti to, kas vyksta su žmonėmis Lietuvoje, turbūt reikėtų kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją ir policiją“, – sakė D. Peskovas, cituojamas Rusijos naujienų agentūrų.

Pats L. Volkovas sakė, kad už išpuolio prieš jį stovi Kremliaus šeimininkas, o Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda po incidento pareiškė, kad V. Putino „niekas čia nebijo“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Reaguodamas į pastarąjį pareiškimą, Kremliaus atstovas spaudai sakė, kad „Putino nereikia bijoti, Putiną reikia gerbti ir jo klausytis“.

Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (33 nuotr.) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) +29 Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(33 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje užpultas Leonidas Volkovas

12:22 | Baltarusija perkėlė savo karinę techniką ir karius apie 50 km nuo Vilniaus

Baltarusijos stebėtojų grupė „Belaruski Hajun“ skelbia, kad Baltarusija savo karinius dalinius perkėlė prie pasienio su Lietuva, prie Ašmenos.

12:10 | Estija atsisako garantuoti, kad nesiųs savo karių į Ukrainą

Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas ketvirtadienį atsisakė garantuoti, kad Estijos gynybos pajėgos nebus siunčiamos į Ukrainą, skelbia „Ukrainska Pravda“.

REKLAMA

Estijos konservatyvios liaudies partijos (EKRE) frakcijos deputatams dar kartą pareikalavus garantijų, kad Estijos kariai nebus siunčiami į Ukrainą, K. Kallas pabrėžė, kad tokį sprendimą priims ne ji.

Iš Estijos premjerės taip pat buvo pareikalauta garantijų, kad Estijos gynybos pajėgos nesikiš į karines operacijas.

„Tokių pažadų neduodu, nes aplinkybės gali pasikeisti. Pagal jūsų aiškinimą atrodo, kad kišimasis gali būti bet koks. Mūsų karinę pagalbą Ukrainai Rusija taip pat galėtų laikyti kišimusi, nes mes tikrai norime, kad Ukraina laimėtų, mes labai Norime, kad Rusija pralaimėtų ir grįžtų prie savo sienų“, – atsakė K. Kallas.

REKLAMA

11:42 | Vokietijoje žiauriai nužudyta 27 metų ukrainietė, dingo jos naujagimė ir motina

Vokietijoje žiauriai nužudyta 27 metų ukrainietė, o jos motinos ir mažos dukrelės iki šiol nepavyksta rasti, praneša UNIAN.

Manheimo policijos ir leidinio „Bild“ duomenimis, jaunos pabėgėlės iš Ukrainos kūnas buvo rastas prie Reino upės dambos netoli Hokenhaimo miesto.

11:13 | Rusai smogė radijo ryšio bokštams Sumų srityje, sugadinti siųstuvai

Rusai smogė radijo ryšio bokštams Sumų srityje, iš rikiuotės išvesti siųstuvai keturiuose rajonuose.

Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Nusikaltėliai rusai smogė raketų ir aviacijos smūgius radiotechnikos objektams Sumų srityje. Laikinai išvesti iš rikiuotės televizijos ir radijo transliacijų siųstuvai Sumuose, Šostkoje, Bilopilioje ir Trostiankoje", – rašoma pranešime.

Pažymima, kad dėl padarytos žalos dalis srities teritorijos negali priimti Ukrainos televizijos ir radijo signalų.

10:22 | Rusija: Sočio oro uoste kilo gaisras

Rusijos Sočio miesto oro uoste kilo gaisras.

Tai ketvirtadienį pranešė „Telegram“ kanalas „Krymskij veter“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Sočio oro uoste kažkas vyksta“, – rašoma pranešime.

Paskelbtame vaizdo įraše matyti virš oro uosto kylantis juodų dūmų stulpas.

Oficialios informacijos apie gaisro priežastis kol kas nėra.

09:33 | Belgorode – sprogimai: partizanai skelbia apie puolimo pradžią

Belgorode (Rusija) artilerijos sviedinys pataikė į automobilį, kurio vairuotojas žuvo. Taip pat buvo apšaudytas kitas Belgorodo srities miestas Graivoronas. Šįryt rusų partizanai perspėjo Rusijos pasienio gyventojui evakuotis, nes bus pradedamas puolimas.

REKLAMA

08:38 | Prieš Kremlių kovojantys rusai pažadėjo Putinui staigmeną rinkimų proga

Už Ukrainą kovojančių rusų „Legiono „Rusijos laisvė“ savanoriai Aleksejus Baranovskis, šaukiniu „Buttercup“ Ukrainos televizijai perdavė, ką Rusijos prezidento rinkimams ruošia legiono savanoriai, rašo „Ukrinform“.

„Dabar nestabilumas plinta į kaimynines gyvenvietes, ir ne tik Kursko srityje, bet ir Belgorodo srityje. Ten taip pat yra daugiau nei trys, greičiau galima kalbėti apie penkias gyvenvietes, kuriose vyksta kariniai susirėmimai tarp savanorių kariuomenės ir Putino kariuomenės...

Visa tai vyksta taip, kad sutaptų su vadinamaisiais rinkimais –rinkimų procedūra, kuri prasidės rytoj dėl to, kad Vladimiras Putinas vėl uzurpavo valdžią. Mes, susirūpinę Rusijos piliečiai, nusprendėme tokiu būdu išreikšti savo politinę valią, savo požiūrį į šiuos rinkimus ir Vladimiro Putino režimą. Visos staigmenos prasidės rytoj, nes rytoj prasideda rinkimai“, – patikino A. Baranovskis.

REKLAMA

Metinė Vladimiro Putino kalba (15 nuotr.) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) +11 Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Metinė Vladimiro Putino kalba

08:09 | Rusijoje sudužo sraigtasparnis Mi-8 – juo skrido 20 žmonių

Ketvirtadienio naktį Rusijos Magadano regione sudužo sraigtasparnis Mi-8. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Magadano srities gubernatorius Sergejus Nosovas.

07:30 | Ukrainos kariai naktį į ketvirtadienį sunaikino 22 iš 36 rusų paleistų dronų

Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės kovo 14-osios naktį sunaikino 22 iš 36 rusų paleistų smogiamųjų dronų.

Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas tai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.

„Naktį okupantai rusai vėl atakavo Ukrainą, panaudodami 36 „Shahed“ tipo smogiamuosius dronus. Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino 22 iš jų“, – sakoma pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (10 nuotr.) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) +6 Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių

07:00 | JAV nemato jokių ženklų, kad Rusija rengtųsi panaudoti branduolinius ginklus Ukrainoje

Trečiadienį Baltieji rūmai pranešė nematantys jokių požymių, kad Maskva būtų pasirengusi panaudoti branduolinius ginklus Ukrainoje, kai prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad yra pasirengęs juos dislokuoti, jei iškiltų grėsmė Rusijos suverenitetui.

Nuo tada, kai Rusija 2022 m. vasarį įsiveržė į Ukrainą, jos retorika branduolinių ginklų tema yra „beatodairiška“, sakė spaudos sekretorė Karine Jean-Pierre.

„Nematome jokių priežasčių koreguoti mūsų branduolinę poziciją ir jokių požymių, kad Rusija rengiasi panaudoti branduolinius ginklus Ukrainoje“, – sakė K. Jean-Pierre, paklausta apie V. Putino komentarus.

REKLAMA

Buvo panašu, kad V. Putinas „pakartojo Rusijos branduolinę doktriną“, kai duodamas interviu buvo paklaustas apie šių ginklų panaudojimą, sakė K. Jean-Pierre žurnalistams, keliavusiems su Joe Bidenu į rinkimų kampanijos renginį Milvokyje.

„Nepaisant to, Rusijos branduolinė retorika per visą šį konfliktą yra neapgalvota ir neatsakinga“, – pridūrė ji. „Būtent Rusija barbariškai įsiveržė į Ukrainą, neišprovokuota ir be jokio pateisinimo, o mes ir toliau palaikysime Ukrainą, ginančią savo žmones ir teritoriją nuo Rusijos agresijos“, – sakė atstovė.