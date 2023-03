11:37 | Laimėjimas Ukrainai: Slovakija perduoda dar 13 naikintuvų

Slovakijos premjeras Eduardas Hegeris savo „Twitter“ paskyroje paskelbė, kad šalis „laikosi duoto žodžio“ ir atsiliepė į Ukrainos pagalbos prašymą suteikti šaliai naikintuvų. Jo teigimu, vyriausybė kovo 17-ąją išdavė leidimą išsiųsti 13 „MiG-29“ naikintuvų Ukrainai.

Anksčiau Slovakijos žiniasklaidoje buvo cituojami šalies gynybos ministerijos atstovai, kurie teigė, kad sovietiniais „MiG-29“ jau niekas neskraidys, juos pilotuoti nebėra rengiami šalies pilotai, o lėktuvų sandėliavimas tik kainuoja daug pinigų.

Šiuo metu Slovakijos oro erdvę saugo trijų kaimyninių šalių ginkluotosios oro pajėgos, o jau 2024-aisiais šalis gaus iš JAV įsigytus naikintuvus F-16.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia