Karas Ukrainoje. Kyjivo centre smogta į žmonių gyvenamą daugiabutį – šis ėmė griūti

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

08.41 | Pastatas ėmė griūti

Centrinį Kyjivo Ševčenkivskio rajoną trečiadienio rytą sudrebino sprogimas. Ukrainos Valstybinė gelbėjimo tarnyba praneša, kad apie 6 val. ryto nuo Rusijos apšaudymo nukentėjo 12 aukštų gyvenamasis daugiabutis. Pareigūnų, buvo apgadintas ir kaimyninis devynaukštis.

Skelbiama, kad du žmonės buvo sužeisti, 37 evakuoti. Po sprogimo kilusį gaisrą pavyko užgesinti 7.45 val. Gelbėtojai tebeieško išgyvenusiųjų.

Nors nuotraukose to nematyti, The Guardian skelbia, kad po smūgio daugiaaukštis ėmė griūti. Gali būti, kad ėmė griūti būtent viršutiniai pastato aukštai, į kuriuos pataikė artilerijos sviedinys.

Kyjive iki ketvirtadienio įvesta griežta 35 valandų trukmės komendanto valanda.

08.27 | Artilerijos sviedinys (šrapnelis) pataikė į gyvenamąjį namą Kyjive

Ankstų trečiadienio rytą Rusų karinės pajėgos pataikė į 12 aukštų gyvenamąjį namą Kyjivo centriniame Ševčenkivskio rajone. Ukrainos Valstybinė gelbėjimo tarnyba pranešė, kad du žmonės buvo sužeisti, 37 evakuoti.

08.02 | Zelenskis Rusijai prognozuoja niūrią ateitį

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naujausiame savo vaizdo įraše rusų kalba kreipėsi į Rusijos gyventojus, sakydamas, kad jie turbūt supranta, kaip šis karas baigsis. Jo teigimu, Rusija užsitrauks gėdą ir užsitikrins skurdą bei metus trunkančią izoliaciją nuo pasaulio.

„Rusijos piliečiai, bet kuris iš jūsų, turėjęs prieigą prie tikros informacijos, galbūt jau suprato, kaip šis karas baigsis jūsų šaliai: su gėda, skurdu, metus truksiančia izoliacija, žiauria represine sistema, kuri su Rusijos piliečiais elgsis taip pat nežmoniškai kaip ir jūs, okupantai, elgiatės su ukrainiečiais. Kas bus toliau, priklauso nuo jūsų veiksmų“, – sakė V. Zelenskis.

07.35 | Sprogimai Zoporižioje

Trečiadienio rytą pranešama apie sprogimus Zaporižioje, kur įsikūrusi didžiausia Europoje atominė elektrinėje. Pasak miesto tarybos sekretoriaus Anatolijaus Kurtevo, sprogimai girdėti miesto traukinių stotyje, praneša The Kyiv Independent.

07.14 | Kaip klostosi mūšiai Ukrainoje?

BBC pateikia trumpą Rusijos puolimo Ukrainoje santrauką, paremtą naujausia JAV Karo studijų instituto analize.

Kyjivas: nors Rusijos pajėgos pirmadienį ir antradienį vykdė pavienes atakas Kyjivo apylinkėse – Irpinėje ir Guta-Mežyhirske – per pastarąsias 24 valandas prieš miestą nesiimta jokių platesnių veiksmų.

Mariupolis: Rusija toliau puola pietinį Ukrainos uostamiestį iš rytų ir vakarų.

Charkivas: Bandant apsupti šį šiaurės vakarų miestą, Rusijos karines pajėgas kamuoja amunicijos trūkumas.

Chersono sritis: Rusija antradienį melagingai pareiškė kontroliuojanti šį regioną, bet nepasiekė nei Zaporižios, nei Mykolajivo – svarbiausių miestų.

Odesa: Rusija dar nėra pasirengusi pradėti jūrinę operaciją prieš pietinį uostamiestį, nes čia nėra subūrusi karių. Vis dėlto apie vidurnaktį Rusijos karo laivai raketomis ir artilerija apšaudė Ukrainos jūros pakrantę netoli Tuzlos, į pietus nuo Odesos.

06.51 | JK Gynybos ministerija: Rusija kviečia karinį pastiprinimą iš visos šalies

Patirdama karių stygių, Rusijos kariuomenė šaukia pastiprinimą iš visos šalies, skelbia Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija, remdamasi naujausiais žvalgybos duomenimis.

„Rusija vis labiau siekia sutelkti papildomų karių, kad kompensuotų nuostolius tarp savo karių. Panašu, kad Rusijai sunku vykdyti puolamąsias operacijas, kai Ukraina taip nuožmiai ginasi“, – teigiama JK vertinime.

Ministerija nurodė, kad Rusija perskirsto pajėgas iš „savo Rytų karinės apygardos, Ramiojo vandenyno laivyno ir Armėnijos“ ir vis dažniau naudojasi kitais šaltiniais, pavyzdžiui, samdiniais iš Sirijos ar privačių karinių įmonių.

„Tikėtina, kad Rusija bandys panaudoti šias pajėgas, kad išlaikytų užgrobtą teritoriją ir atlaisvintų savo kovinę galią naujoms puolimo operacijoms“, – teigiama JK vertinime.

06.29 | Varšuva ragina sukurti NATO „taikos misiją“ Ukrainai padėti

Lenkija antradienį paragino sukurti „ginkluotųjų pajėgų saugomą“ NATO taikos misiją Ukrainai padėti.

„Tai negali būti neginkluota misija, – sakė vicepremjeras Jaroslawas Kaczynskis. – Ji turi siekti teikti humanitarinę ir taikią pagalbą.“

06.12 | Ukraina praneša apie iš Rusijos karo laivų paleistas raketas

Apie vidurnaktį Rusijos karo laivai raketomis ir artilerija apšaudė Ukrainos jūros pakrantę netoli Tuzlos, į pietus nuo Odesos, trečiadienį sakė Vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka.

Pasak A. Heraščenkos, Rusija norėjo išbandyti Ukrainos pakrančių gynybos sistemą.

Jis teigė, kad nebuvo bandoma išlaipinti karių. Jis nepasakė, ar per apšaudymą kas nors nukentėjo.

06.05 | Laiko Putiną karo nusikaltėliu

JAV Senatas vienbalsiai nubalsavo už Vladimiro Putino pasmerkimą karo nusikaltėliu. Retas tarppartinis balsavimas paragino Hagos Tarptautinį Teisingumo Teismą ištirti Putino sprendimą įsiveržti į Ukrainą.

Respublikonų partijos senatorius Lindsey Grahamas, įstatymo projekto rėmėjas, pareiškime sakė:

„Kitas mano žingsnis – dirbti su mūsų sąjungininkais britais ir, tikiuosi, kitais, sukurti žvalgybos grupę, kuri leis visuomenei susipažinti su karo nusikaltimus vykdančiais Rusijos kariniais daliniais ir jų vadais“.

05.45 | Nausėda ragina imtis griežtesnių sankcijų

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Rusijai turėtų būti taikomos griežtesnės tarptautinės sankcijos. Interviu BBC jis sakė, kad Rusijos elgesys nepasikeis ir Vakarų šalims reikia imtis ryžtingesnių veiksmų.

Lietuvos prezidento teigimu, „Swift“ bankų ryšių sistema turėtų būti uždaryta visiems Rusijos bankams, o ne tik pavieniams, kaip yra dabar.

G. Nausėda taip pat sakė, kad Europos priklausomybė nuo Rusijos naftos ir dujų turėtų būti sumažinta, o Lietuva yra pasirengusi nutraukti energijos išteklių importą iš Rusijos.

05.45 | Nepriklausoma Ukraina pergyvens Putiną

Rusijai tęsiant invaziją į Ukrainą, JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas prognozuoja, kad nepriklausoma Ukraina gyvuos „daug ilgiau nei Vladimiras Putinas“.

„Visų pirma, Ukraina, nepriklausoma Ukraina, gyvuos daug ilgiau nei Vladimiras Putinas. Vienaip ar kitaip, Ukraina bus, o Putinas kažkada ne“, – antradienį interviu CNN sakė A. Blinkenas.

Jo teigimu, JAV šiuo metu stengiasi užkirsti kelią kuo daugiau mirčių ir pražūties Ukrainoje.

„Tikrasis klausimas yra tai, kiek mirčių ir pražūties atneša Rusijos agresija. Dėl to mes kaip įmanydami stengiamės apriboti, sustabdyti, užbaigti karą, kurį vykdo Rusija. Mes tai darome per paramą, kurią teikiame Ukrainai kiekvieną dieną. Mes tai darome per spaudimą, kurį kiekvieną dieną taikome Rusijai“, – patikino JAV valstybės sekretorius.

05.20 | Daugelyje regionų – oro pavojus

Didelėje Ukrainos dalyje trečiadienį girdėti oro pavojaus sirenos. Jos aidi Kyjivo, Lvivo, Čerkasų, Dnipro, Ivano-Frankivsko, Odesos, Vinycos, Kirovohrado ir Chmelnytskio regionuose.

Pasak CNN, trečiadienio naktį Ukrainos sostinės Kyjivo priemiesčiuose pasigirdo sprogimai. Kyjive nuo antradienio vakaro iki ketvirtadienio ryto įvesta 35 val. trukmės komendanto valanda.

05.00 | Papildoma paramą Ukrainai

JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį turėtų paskelbti apie papildomą 800 mln. JAV dolerių (729 mln. eurų) paramą Ukrainai, pranešė Baltųjų rūmų atstovas.

Praėjusią savaitę JAV administracija paskelbė papildomą 200 mln. dolerių (182 mln. eurų) paramą Ukrainai. Iš viso per J. Bideno prezidentavimą paremti Ukrainai skirti 2 mlrd. JAV dolerių (1,82 mlrd. eurų).

04.40 | Sunaikino bent tris sraigtasparnius

Ukrainos kariuomenė antradienį sunaikino daugybę Rusijos karinių sraigtasparnių Chersono tarptautiniame oro uoste, rodo nauji palydoviniai „Planet Labs“ vaizdai.

Palydovinėje nuotraukoje matomas didelis juodas dūmų stulpas, kylantis iš oro uosto, dega daug sraigtasparnių, praneša CNN.

Tai yra destruktyviausias žinomas Ukrainos kariuomenės smūgis Rusijos sraigtasparniams per karą – oro uoste degė arba buvo sunaikinti mažiausiai trys Rusijos sraigtasparniai. Taip pat nukentėjo netoli oro uosto matytos karinės transporto priemonės.

CNN nustatė geografinę vietą ir patikrino vaizdo autentiškumą.

Karinį smūgį oro uoste užfiksavo NASA gaisro informacijos išteklių valdymo sistema (FIRMS), sekanti didelius gaisrus visame pasaulyje. FIRMS surinktais jutiminiais duomenimis, smūgis įvyko apie 13.42 val.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad per pastarąsias dienas nejudėjęs nukautų Rusijos karių skaičius išaugo bent 1500. Iš viso Ukrainos pajėgos skelbia nukovusios bent 13,5 tūkst. Rusijos karių.

Nuo kovo 8-osios nukautų karių skaičius buvo sustojęs ties 12 tūkst., nes Rusija buvo pristabdžiusi antžeminį puolimą.

Nuo karo pradžios Ukrainos kariai sunaikino 81 lėktuvą, 95 sraigtasparnius, 404 tankus, 1279 šarvuočius, 150 artilerijos pabūklų, 64 raketų sistemas, 3 laivus, 640 mašinų, 60 kuro cisternų, 9 bepiločius orlaivius, 36 priešraketinės gynybos sistemas.

Svarbiausi antradienio įvykiai

► Lenkijos, Čekijos ir Slovėnijos premjerai traukiniu atvažiavo į Kyjivą ir tapo pirmaisiais užsienio lyderiais, apsilankiusiais Ukrainos sostinėje nuo Rusijos invazijos į šią šalį pradžios praeitą mėnesį.

► Europos Sąjunga įvedė sankcijas Rusijos milijardieriui Romanui Abramovičiui ir virtinei kitų šios šalies oligarchų, paskelbusi ketvirtąjį priemonių paketą dėl Maskvos karo prieš Ukrainą.

► Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad pradeda šalies išstojimo iš Europos Tarybos procedūrą, didėjant spaudimui pašalinti Maskvą iš šios europinės žmogaus teisių organizacijos dėl karinės invazijos Ukrainoje.

► Rusijos valstybinės televizijos redaktorė, per žiūrimiausią naujienų laidą protestavusi prieš Maskvos karinius veiksmus Ukrainoje, stojo prieš teismą, jai gresia 10 dienų įkalinimo, sakė teismo atstovas.

► JAV naujienų televizijos „Fox News“ operatorius Pierre'as Zakrzewski ir jo bendradarbė ukrainietė žuvo nušviesdami karą Ukrainoje.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis turėtų pripažinti netapsianti JAV vadovaujamo NATO karinio aljanso nare.

► Jungtinės Tautos pranešė, kad nuo vasario 24 dienos, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, šalį paliko daugiau kaip 3 mln. pabėgėlių.

► Rusijos invazijos materialiniai nuostoliai Ukrainoje jau siekia mažiausiai 500 mlrd. JAV dolerių, paskelbė Ukrainos vyriausybės spaudos tarnyba.

► Ukrainos sostinėje Kyjive po kelių šalį užpuolusių Rusijos pajėgų smūgių antradienio vakarą įsigalioja iki ketvirtadienio ryto truksianti komendanto valanda.

► Rusijos karinėms pajėgoms pirmadienį apšaudžius Ukrainos TV bokštą Rivnėje, aukų skaičius išaugo iki 19 žuvusiųjų ir 9 sužeistų asmenų. Anksčiau skelbta, kad žuvo 9 žmonės.

► Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia per pastarąsias dienas nukovusios bent 13,5 tūkst. Rusijos karių. Nuo karo pradžios Ukrainos kariai sunaikino 81 lėktuvą, 95 sraigtasparnius, 404 tankus, 1279 šarvuočius, 150 artilerijos pabūklų, 64 raketų sistemas, 3 laivus, 640 mašinų, 60 kuro cisternų, 9 bepiločius orlaivius, 36 priešraketinės gynybos sistemas.

► Ukrainos sostinėje Kyjive nuo pat ryto apšaudyti gyvenamieji daugiabučiai. Žuvo mažiausiai du žmonės.

► Ukrainos Černobylio atominėje elektrinėje buvo atkurtas išorinis elektros tiekimas, skelbia Tarptautinė atominės energijos agentūra.