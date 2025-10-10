Atakos metu sužeisti mažiausiai 9 žmonės.
Rusija teigia, kad jos teritorijoje smogta Ukrainos „Flamingo“ raketomis
Rusija pranešė, kad jos teritorijoje buvo smogta „Flamingo“ sparnuotosiomis raketomis. Propagandiniai „Telegram“ kanalai skleidžia informaciją apie tariamą vienos iš šių raketų numušimą.
Nei vienas iš dviejų Kremliui palankių viešų kanalų nenurodo, kiek raketų buvo panaudota ir kada tai įvyko. Be to, nėra duomenų apie tai, kada buvo padarytos šiuose šaltiniuose paskelbtos nuotraukos.
Zelenskis užsiminė apie sėkmingą „Flamingo“ panaudojimą
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per praėjusią savaitę įvykdytą smūgį Rusijai buvo sėkmingai panaudotos raketos „Neptūnas“ ir „Flamingo“. Valstybės vadovas nenurodė, kiek raketų buvo panaudota.
„Atitinkamus rezultatus galima analizuoti savarankiškai. Mes nesakome, kad tai masinis šių raketų panaudojimas. Mes tiesiog sakome, kad jos buvo panaudotos ir kad yra pirmieji apčiuopiami šių mūsų ginklų rezultatai“, – sakė jis.
Konkretūs tikslai, kurie buvo atakuoti šiomis raketomis, taip pat nebuvo atskleisti.
„Flamingo“ raketomis atakavo FSB bazę
Leidinys „Welt“ ketvirtadienį pranešė, kad Ukraina atakavo raketomis „Flamingo“ FSB bazę Kryme. Po atakos toje vietoje liko didžiuliai krateriai.
Buvo pažymėta, kad dvi raketos pasiekė tikslą, o trečioji nukrito už 100 metrų nuo jo. Autoriai pridūrė, kad Ukrainos kariuomenė greičiausiai jau turi dešimtis, o galbūt ir daugiau nei šimtą tokių raketų.
Per Rusijos smūgį Pietryčių Ukrainoje žuvo vaikas
Per Rusijos smūgį Ukrainos Zaporižios srityje penktadienį žuvo septynerių metų vaikas, pranešė pietrytinio regiono karinės administracijos vadovas.
„Tragiška žinia. Ligoninėje mirė septynmetis berniukas, kuris buvo sužeistas per naktinę Rusijos ataką", – teigė Ivanas Fedorovas platformoje „Telegram“.
Anksčiau jis sakė, kad penktadienį Rusija Zaporižios regione surengė septynis dronų smūgius, per kuriuos taip pat buvo sužeisti mažiausiai trys žmonės.
Ukraina penktadienį paskelbė, kad Rusija penktadienį pradėjo masinę ataką prieš sostinę Kyjivą, dėl kurios nutrūko elektros tiekimas, o vienas ministras perspėjo.
Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina netrukus sės prie derybų stalo
Prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad, nepavykus susitarti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl paliaubų, Jungtinės Valstijos ir NATO sąjungininkės „didina spaudimą“, kad būtų nutrauktas karas Ukrainoje.
„Taip, mes didiname spaudimą“, – Ovaliajame kabinete susitikęs su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Mes didiname jį kartu. Mes visi jį didiname. NATO puikiai padirbėjo“, – pridūrė jis.
Diplomatinės pastangos užbaigti Ukrainoje jau ketvirtus metus trunkantį karą buvo bevaisės, o rugsėjo mėnesį Kremlius pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos taikos derybose yra daroma „pauzė“.
D. Trumpas tikisi, kad Rusija ir Ukraina netrukus prisijungs prie derybų dėl konflikto sprendimo.
„Tai baisus karas. Jis blogesnis už bet kokį konfliktą nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Jūs matote žūstančius žmones. Tai Rusija ir Ukraina. Manau, mes ten sudarysime susitarimą, mes tai padarysime. Jie turi daug priežasčių tai padaryti. Ir manau, kad jie netrukus prisės prie derybų stalo“, – pareiškė D. Trumpas.
Donaldas Trumpas užsiminė apie sankcijas Rusijai
Didėjant Maskvai daromam spaudimui, kuriuo siekiama priversti ją nutraukti karą Ukrainoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali įvesti naujas sankcijas Rusijai.
Jis tokią pastabą ketvirtadienį išsakė susitikime su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
Paklaustas, ar planuoja įvesti daugiau sankcijų Rusijai, D. Trumpas atsakė – „galbūt“.
JAV lyderis taip pat nurodė, kad šiuo metu neketina išvesti JAV karių iš Europos, tačiau neatmetė tam tikrų perdislokavimų galimybės.
Ketvirtadienį, spalio 9 d., D. Trumpas pareiškė, kad jo administracija kartu su sąjungininkais didina spaudimą, kad pastūmėtų Rusiją sutikti nutraukti karą Ukrainoje.
Kiti svarsto, kodėl pucinas klaupėsi azerbaidžanui:galbūt nori apeiti sankcijas, galbūt nori tiesaus kelio į Iraną, galbūt benzino nori, nes Ukraina baigia išsprogdinti naftos bazes: bet kuriuo atveju, tai rodo, kad caras nu0gas, artėja rusijos chuntos saulėlydis.
Tuo tarpu Ukraina smogė flamingu FSB kacapams kryme:žarnos lakstė į visas puses.
Slava Ukraini, smert kacapam!
Kyjive – masinė okupantų ataka: nutrauktas elektros tiekimas, skelbiama apie sužeistuosius
Ukraina penktadienį pranešė, kad Rusija pradėjo masinę kombinuotą oro ataką prieš sostinę Kyjivą, dėl kurios nutrūko elektros energijos tiekimas, o vienas ministras perspėjo, kad Maskva taip pat smarkiai kėsinasi į nacionalinį energetikos tinklą.
„Šalies sostinę atakuoja priešo balistinės raketos ir masiškai atakuoja priešo smogiamieji dronai“, – sakė Ukrainos oro pajėgos, ragindamos Kyjivo gyventojus likti slėptuvėse.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai Ukrainos sostinėje girdėjo kelis galingus sprogimus mieste ir patyrė elektros energijos tiekimo sutrikimų savo namuose įvairiuose sostinės rajonuose.
Sužeisti mažiausiai devyni žmonės
Meras Vitalijus Klyčko sakė, kad Rusijos pajėgos nusitaikė į ypatingos svarbos infrastruktūrą ir sužeidė mažiausiai devynis žmones, iš kurių penki buvo nuvežti į ligoninę.
„Kairiajame sostinės krante nėra elektros. Taip pat yra problemų dėl vandens tiekimo“, – sakė V. Klyčko socialiniame tinkle „Telegram“.
Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynyčuk sakė, kad Rusijos pajėgos sudavė didžiulį smūgį elektros tinklams.
„Energetikai imasi visų būtinų priemonių, kad sumažintų neigiamas pasekmes“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė S. Hrynyčuk.
„Kai tik leis saugumo sąlygos, energetikai pradės aiškintis atakos padarinius ir atkuriamuosius darbus“, – sakė ji.
Pasak regiono karinės administracijos vadovo Ivano Fiodorovo, Rusija taip pat smogė pietrytiniam Zaporižios regionui mažiausiai septyniais bepiločių lėktuvų smūgiais, per kuriuos buvo sužeisti mažiausiai trys žmonės.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino oro atakas prieš Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių sistemas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva, smogdama energetikos objektams ir geležinkeliams, siekia sukelti chaosą.
Atsakydama į tai, Ukraina sustiprino savo dronų ir raketų smūgius į Rusijos teritoriją, o V. Zelenskis sakė, kad ši taktika duoda rezultatų ir didina degalų kainas Rusijoje.