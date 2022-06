Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:03 | Europos lyderiai atvyko į Kijivą

Į Kyjivą šiandien atvykę Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos lyderiai „veža Ukrainai kandidatės į Europos Sąjungą statusą“, „Ukraina online“ cituojamas Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Viktoras Andrusovas.

Taip pat jo teigimu, atvykę didžiųjų Europos šalių lyderiai prašys Ukrainos sugrįžti prie derybų stalo su Kremliumi.

Ketvirtadienio rytą pasirodė vaizdo įrašai su Kyjivo geležinkelio stotyje pasirodžiusiais Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu ir Italijos premjeru Mario Draghi.

AFP nuotraukose matyti, kaip lyderiai Kyjivo geležinkelio stoties perone išlipa iš traukinio. Žurnalisto paklaustas, kodėl atvyko į Ukrainą, E. Macronas atsakė: „Dėl žinios apie Europos vienybę“.

Tai pirmasis E. Macrono, O. Scholzo ir M. Draghi apsilankymas Ukrainoje nuo vasario 24-osios, kai Rusija užpuolė kaimyninę šalį.

09:38 | Rusijos raketos pataikė į Donecko sritį, dužmonės buvo sužeisti

Pasak Donecko srities gubernatoriaus Pavlo Kyrylenkos, Rusijos raketos birželio 15 d. pataikė į Pokrovsko miestą ir Hryšinės kaimą, sužeisdamos du žmones.

⚡️Russian missiles hit Donetsk Oblast, leaving 2 wounded. According to Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko, Russian missiles hit the city of Pokrovsk and the village of Hryshyne on June 15, injuring two people. pic.twitter.com/3c61tekxvB

09:12 | Turkijos URM: išminuoti Ukrainos uostų prieigas grūdų eksportui nebūtina

Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu pareiškė, kad išminuoti Ukrainos uostų prieigas nebūtina, kad būtų galima laivais eksportuoti ukrainietiškus grūdus, skelbia Turkijos naujienų agentūra „Anadolu“.

Ministras pabrėžė, jog saugų maršrutą laivams galima nutiesti tomis kryptimis, kur minų grėsmės nėra. Kita vertus, jis pridūrė, kad šių teritorijų jūroje išvalymas nuo minų pagal Jungtinių Tautų planą gali užtrukti.

„Teritorijos, kuriose yra jūrinių minų, žinomos. Galima sukurti saugius išėjimus iš trijų uostų, kad laivai galėtų plaukti be jokios grėsmės. Ukrainiečių kateriai būtų kelrodžiai“, – sakė M. Cavusoglu.

Turkijos diplomatijos vadovas JT planą dėl Ukrainos grūdų eksporto per Juodąją jūrą atnaujinimo pavadino įgyvendinamu.

08:45 | Rusija Ukrainoje tikriausiai paėmė į nelaisvę du savanorius iš JAV

Ukrainoje dingo du jai padėję amerikiečiai savanoriai ir manoma, kad juos į nelaisvę paėmė Rusija, trečiadienį pranešė pareigūnai ir dingusiųjų giminaičiai.

Amerikiečių belaisvių reikalas dar labiau komplikuotų Jungtinių Valstijų pastangas skirti milijardų dolerių vertės pagalbą Ukrainai, bet išvengti tiesioginės konfrontacijos su Rusija.

Alexander'as Drueke'as ir Andy Huynhas, Alabamoje gyvenę JAV kariuomenės veteranai, ryšį su savo šeimomis prarado po kovų Ukrainoje.

Alexander Drueke and Andy Huynh, two US military veterans who have joined the #Ukrainian army have been captured by #Russian occupiers in #Kharkiv region, reports @Telegraph. pic.twitter.com/PZADAEK3i1