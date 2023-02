Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai:

15:02 | Moldovos teritorijoje – rusų raketos nuolaužos

UNIAN skelbia, kad po Rusijos surengtų atakų virtinės prieš Ukrainą Moldovoje pasienio pareigūnai aptiko sprogusios raketos nuolaužos.

Moldovos Užsienio reikalų ministerija teigia, kad tai jau 4 kartais, kai šalies teritorijoje atsiduria rusų raketų fragmentai.

14:53 | Kryme nugriaudėjo sprogimai

Ukrainiečių žiniasklaida „Obozrevatel“ skelbia, kad Rusijos okupuotame Krymo pusiasalyje nugriaudėjo 3 galingi sprogimai, o vėliau į viršų kylantys dūmai pasirodė virš karinio objekto.

Teigiama, kad ketvirtadienį vietos gyventojai okupuotame Armiansko mieste išgirdo virtinę sprogimų.

Savo ruožtu Rusijos propagandistai puolė aiškinti, kad Krymo teritorijoje suveikė oro gynybos sistemos. Tačiau jau netrukus socialiniuose tinkluose buvo dalijamasi informacija, kad netoli Armiansko miesto pastebėti kylantys dūmai virš rusams priklausančio karinio objekto.

Pastebima, kad mažiausiai trys galingi sprogimai nugriaudėjo apie 14 val. vietos laiku. Liudininkai pasakojo, kad Rusijos kariškiai bandė gintis, tačiau, manoma, tai jiems nepadėjo.

14:30 | „Politico“: JAV baiminasi V. Putino reakcijos

„Politico“ skelbia, kad JAV baiminasi Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino reakcijos, jeigu okupuotą Krymo pusiasalį pavyks atsikovoti Ukrainai.

Ukrainos siekis išlaisvinti 2014 m. Rusijos okupuotą Krymo pusisalį gali reikšti „raudonąją liniją“ Vladimirui Putinui. Tikėtina, kad tokiu atveju Rusija galėtų imtis papildomų veiksmų ir dar labiau eskaluoti pradėto karo situaciją.

Šiuo teiginius, kaip rašo „Politico“, išsakė JAV gynybos sekretorius Antony Blinkenas kalbėdamas telefonu su kai kuriais ekspertais.

Tuo metu 4 pašnekovai iškart žurnalistams perdavė informaciją apie tai, kokia buvo A. Blinkeno reakcija po paklausimo, ar JAV padėtų Ukrainai išlaisvinti okupuotą Krymo pusiasalį.

„Jis [A. Blinkenas] pasakė, kad JAV nesistengia aktyviai raginti Ukrainos susigrąžinti Krymą, tačiau tik Kyjivas priims savo galutinį sprendimą

<...> JAV savo ruožtu nemano, kad dabartiniu momentu tai būtų išmintingas sprendimas vykdyti puolimą, siekiant atsikovoti prarastą Krymą“, – cituojami „Politico“ šaltiniai.

Remiantis pašnekovų teigimu, A. Blinkenas šią poziciją išsakė leisdamas tai suprasti, o jo tolimesni pareiškimai taip pat atspindėjo tai, kad JAV siekia, jog Ukraina pirmiausiai sukoncentruotų dėmesį į Donbaso atsikovojimą, bet ne Krymo pusiasalio.

Tačiau ir šiuo atveju A. Blinkenas leido suprasti, kad galutinį sprendimą priims Kyjivą. Visgi teigiama, kad Vašingtonas yra pasirengęs palaikyti Ukrainą net ir tuo atveju, jeigu būtų nuspręsta atsikovoti Krymą.

Nepaisant to, pastebima, kad A. Blinkenas yra ne vienintelis aukšto rango pareigūnas, kuris gana skeptiškai vertina Ukrainos idėją šiuo metu bandyti atsikovoti Krymą, kuri aneksavo Rusija.

Dar prieš dvi savaites, pasak „Politico“, Pentagono pareigūnai Atstovų Rūmų Ginkluotųjų tarnybų komiteto nariamas sakė nemanantys, kad Ukrainai dabartiniu laikotarpiu pavyktų atsikovoti prarastą pusiasalį.

Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ne kartą yra sakęs, kad Krymo išvadavimas – viena iš būtinų sąlygų, kad su Rusija būtų užmegzta ilgalaikė taika.

Karo eksperto Romano Svitano teigimu, Ukraina įsiveržti į Krymo teritoriją gali dar prieš pasibaigiant šiems metams, o proceso eiga priklausytų nuo to, ar Vakarai sutiks tiekti ilgojo nuotolio raketas, mat nuo to priklausytų, kiek laiko užtruktų puolimas.

13:51 | A. Lukašenka kreipėsi į JAV prezidentą

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka teigė neva kviečiantis JAV prezidentą Joe Bideną atvykti į Minską.

Kaip skelbia valstybinė naujienų agentūra „Belta“, A. Lukašenka pakvietė J. Bideną į Minską susitikti kartu su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.

Teisa, A. Lukašenka pasitelkė propagandinį naratyvą ir teigė, kad susitikimo metu galėtų būti užmegztos tariamoms derybos, siekiant sustabdyti karą Ukrainoje.

„Mes užtikrinsime visišką saugumą ir komfortą. O svarbiausia – jis [Joe Bidenas] iš čia [Minsko] išvyks patenkintas“, – propagandinius pažadus skleidė diktatorius A. Lukašenka.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Jungtinių Valstijų prezidentas J. Bidenas šį mėnesį minės Rusijos invazijos į Ukrainą metines ir apsilankys NATO sąjungininkėje Lenkijoje, penktadienį pranešė Baltieji rūmai.

J. Bidenas keliaus vasario 20–22 dienomis ir susitiks su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda, taip pat su Bukarešto devyneto – NATO narių grupės Rytų Europoje – nariais, sakė spaudos sekretorė Karine Jean-Pierre.

Jis „aptars mūsų dvišalį bendradarbiavimą, taip pat mūsų bendras pastangas remti Ukrainą ir stiprinti NATO atgrasymo priemones“, – sakė ji.

JAV prezidentas pasakys kalbą, skirtą vasario 24 dienos „vienerių metų sukakčiai nuo žiaurios ir neišprovokuotos Rusijos invazijos į Ukrainą paminėti, kurioje kalbės apie tai, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos sutelkė pasaulį palaikyti Ukrainos žmones, ginančius savo laisvę ir demokratiją“, – teigė JAV atstovė.

J. Bideno kelionė sutaps su vasario 21 dieną Maskvoje vyksiančia Rusijos prezidento Vladimiro Putino kalba apie šalies padėtį.

Lenkija yra pagrindinis pabėgėlių ir Vakarų karinės pagalbos, kurios didžioji dalis atkeliauja iš Jungtinių Valstijų, centras. Tačiau manoma, kad dėl saugumo problemų J. Bidenas greičiausiai nesilankys kaimyninėje Ukrainoje.

Ukrainos sostinėje Kyjive lankėsi daug Europos vadovų. J. Bideno žmona, pirmoji ponia Jill Biden, 2022 metų gegužės mėnesį netikėtai apsilankė Vakarų Ukrainoje.

13:45 | Ukrainos prezidentas kreipsis į Berlyno kino festivalio atidarymo ceremonijos svečius

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį per tiesioginę vaizdo transliaciją kreipsis į Berlyno kino festivalio atidarymo ceremonijos svečius.

Iki vasario 26-osios truksiančio festivalio organizatoriai sako, kad šiemet bus ypatingai pagerbta Ukraina ir Irano protestuotojai.

V. Zelenskis, buvęs komikas ir aktorius, figūruoja Seano Penno dokumentiniame filme apie karą Ukrainoje „Superpower“, kurio pasaulinė premjera kaip tik įvyks Berlinalėje.

Šiemetiniame festivalyje dėl „Auksinio lokio“ ir „Sidabrinio lokio“ varžysis 18 filmų. Laimėtojus išrinks JAV aktorės Kristen Stewart vadovaujama žiuri.

„Superpower“ bus rodomas festivalio specialiojoje kategorijoje ir nepretenduos į apdovanojimus.

Festivalyje, kuris yra pirmasis didelis šių metų Europos kino renginys, bus rodomi keli Ukrainos režisierių dokumentiniai ir vaidybiniai filmai, taip pat disidentų Irano kūrėjų darbai, taip parodant solidarumą.

Berinalę atidarys Rebeccos Miller romantinė komedija „She Came to Me“, kurioje vaidina „Sostų karų“ žvaigždė Peteris Dinklage'as ir „Oskaro“ laureatės Marisa Tomei bei Anne Hathaway.

13:04 | Norvegija patvirtino 6,8 mlrd. eurų vertės, 5 metų trukmės pagalbos paketą Ukrainai

Norvegijos partijos ketvirtadienį parėmė 75 mlrd. kronų (6,8 mlrd. eurų) vertės, penkerių metų trukmės pagalbos paketą Ukrainai.

Visos partijos Norvegijos parlamente, išskyrus nedidelę kraštutinių kairiųjų „Rodt“, pritarė centro kairiųjų vyriausybės vasario 6 dieną pristatytam planui.

Pagal planą penkerius metus Ukrainai bus skiriama po 15 mlrd. kronų per metus. Platus konsensusas reiškia, kad lėšos keliaus nepriklausomai nuo vyriausybės politinės sudėties po 2025-aisiais numatomų parlamento rinkimų.

„Nustatote labai svarbų precedentą dėl ilgalaikės finansinės paramos šaliai, ginančiai savo nepriklausomybę ir kiekvienos šalies teisę gyventi pagal visuotinai pripažįstamas tarptautines normas“, – parlamentarams vaizdo ryšiu pasakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Dauguma Norvegijos partijų taip pat pritarė vyriausybės pasiūlymui 5 mlrd. kronų didinti pagalbą besivystančioms šalims, labiausiai paveiktoms karo Ukrainoje, pirmiausia dėl kylančių maisto ir kitų prekių kainų.

Norvegijos vyriausybė pernai buvo griežtai kritikuojama už savo plėtros pagalbos biudžeto 2023 metams sumažinimą, nors šalies pajamos už gamtines dujas dėl karo Ukrainoje smarkiai išaugo.

2022 metais Norvegija, aplenkusi Rusiją, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai, o kainos pasiekė rekordines aukštumas. Dėl to Norvegija kartais sulaukdavo kaltinimų, kad pelnosi iš karo.

„Šią nuomonę kategoriškai atmetu“, – sausio pabaigoje interviu naujienų agentūrai AFP sakė norvegų ministras pirmininkas Jonas Gahras Store.

Pagalbos paketas yra pavadintas norvegų Arkties tyrinėtojo, diplomato ir filantropo Fridtjofo Nanseno (1861–1930) vardu.

F. Nansenas vadovavo humanitarinei pagalbai buvusiai Sovietų Sąjungai per praėjusio amžiaus 3-iojo dešimtmečio pradžios badą. Už šias pastangas ir už darbą dėl pabėgėlių per Pirmąjį pasaulinį karą jis pelnė 1922 metų Nobelio taikos premiją.

12:47 | Oro pavojus Ukrainoje

NEXTA skelbia, kad visoje Ukrainos teritorijoje paskelbtas oro pavojus.

12:39 | Nukautas rusų leitenantas

Ukrainos ginkluotosios pajėgos nukovė Rusijos kariuomenės leitenantą, kuris buvo pastebėtas ir diktatoriaus Vladimiro Putino naujametinės kalbos paviešintame vaizdo įraše.

UNIAN rašo, kad nukautas rusų leitenantantas Jurijus Šneideris, kuram buvo 26-eri metai

Apie leitenanto žūtį karo fronte patvirtinti ir Rusijos šaltiniai, o vienas iš pranešimų pasirodė vasario 16 d.

Teigiama, kad nukautas rusų leitenantas yra baigęs Riazanės aukštosios oro desanto vadų mokyklą, gyveno Krasnojarske ir tarnavo karinėje apygardoje.

Be to, nukautas rusų okupantas, žudęs ukrainiečius, taip pat yra gavęs oderį už drąsą.

11:58 | NATO vadovas Turkijai: laikas ratifikuoti Švedijos ir Suomijos narystę

NATO vadovas Jensas Stoltenbergas ketvirtadienį pasakė Turkijai, kad atėjo laikas jai ratifikuoti Švedijos ir Suomijos paraiškas įstoti į šį Vakarų gynybos aljansą.

„Toliau manau, kad atėjo laikas ratifikuoti ir Suomijos, ir Švedijos [stojimą]", – sakė J. Stoltenbergas per derybas Ankaroje su Turkijos užsienio reikalų ministru Mevlutu Cavusoglu.

Kad prisijungtų prie Aljanso, Suomija ir Švedija turi gauti oficialų visų 30 NATO narių pritarimą. Šiuo metu Turkija ir Vengrija yra vienintelės šalys, kurios dar to nepadarė.

Švedija ir Suomija, reaguodamos į Rusijos karą Ukrainoje, gegužę nutraukė dešimtmečius vykdytą karinio neprisijungimo politiką ir vienu metu pateikė prašymą įstoti į NATO.

Tačiau Turkija iki šiol nesutinka ratifikuoti Švedijos narystės paraiškos, pirmiausia dėl Stokholmo atsisakymo išduoti dešimtis įtariamųjų, kuriuos Ankara sieja su uždraustais kurdų kovotojais ir nepavykusiu 2016-ųjų bandymu įvykdyti perversmą.

Be to, Turkija itin piktai sureagavo į Švedijos policijos sprendimą leisti surengti protestą, kurio metu kraštutinių dešiniųjų ekstremistas sudegino Korano kopiją prie Turkijos ambasados Stokholme praėjusį mėnesį.

11:20 | Rusijos pajėgos surengtai naujai atakai „pakeitė taktiką“

Rusija ketvirtadienio naktį vėl apšaudė Ukrainą sparnuotosiomis ir kitokiomis raketomis, smogdama taikiniams įvairiose šalies dalyse – nuo rytinių iki vakarinių.

Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per vieną šių smūgių žuvo 79 metų moteris, sužeisti mažiausiai septyni žmonės.

Rusų pajėgos per dvi valandas panaudojo 36 įvairias raketas, pranešė ukrainiečių ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas.

Pasak jo, ukrainiečių oro gynyba numušė 16 raketų. Sėkmingų numušimų dalis yra mažesnė, nei per kai kuriuos ankstesnius Rusijos apšaudymus raketomis.

Ukrainiečių pareigūnai sakė, kad smogta taikiniams šalies šiaurėje, vakaruose, pietuose ir rytuose, taip pat centrinėje dalyje.

Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas sakė, kad Rusijos pajėgos šiai atakai „pakeitė taktiką“ ir aktyviai vykdė žvalgybą bei naudojo raketų muliažus oro gynybai suklaidinti.

Detalių jis nepateikė, bet sakė, kad Rusijos pajėgos gali ieškoti būdų, kaip išvengti ukrainiečių oro gynybos, pastiprintos Vakarų tiekiamomis ginklų sistemomis ir anksčiau sėkmingai veikusios prieš rusų raketas ir dronus.

Per vieną iš praėjusios nakties smūgių sugriauta namų rytiniame Pavlohrado mieste, žuvo 79 metų moteris ir sužeisti mažiausiai septyni žmonės, du iš jų hospitalizuoti, teigė Dnipropetrovsko srities gubernatorius Serhijus Lysakas.

Sugriauti septyni namai, apgriauta dar 30, kilo gaisras vienoje gamykloje, bet po kelių valandų jis buvo užgesintas, pridūrė gubernatorius.

Vakarinės Lvivo srities karinės administracijos vadovas Maksymas Kozyckis sakė, kad viename ypatingos svarbos infrastruktūros objekte kilo gaisras. Daugiau detalių pareigūnas nepateikė.

11:10 | A. Lukašneka planuoja susitikti su V. Putinu

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka propagandinei šalies naujienų agentūrai „Belta“ įvardijo, kuriuo atveju baltarusų kariai kovotų kartu su Rusijos kariuomene.

Visgi kiek anksčiau buvo pastebėta, kad A. Lukašenkos kariai jau kovoja prieš Ukrainą kartu su rusų kariuomene.

Kaip rašo „The Guardian“, cituodama valstybinę Baltarusijos naujienų agentūrą, A. Lukašenka teigė, kad jo šalies kariuomenė įsitrauktų į karą Ukrainoje ir kovotų drauge su rusų okupantais prieš ukrainiečius tuo atveju, jeigu kita šalis pradėtų puolimą prieš Baltarusiją.

„Kovoti drauge su rusais, iš Baltarusijos teritorijos esu pasirengęs tik vienu atveju: jei nors vienas karys iš [Ukrainos] ateis į mūsų teritoriją su ginklu, žudyti mano žmonių“, – Minske per retą spaudos konferenciją užsienio žiniasklaidai sakė A. Lukašenka.

„Tai taikoma [ir] kitiems mūsų kaimynams, – sakė A. Lukašenka. – Jei jie užpuls Baltarusiją, mūsų atsakas bus nuožmiausias. Nuožmiausias!“

Minskas pernai vasarį leido Kremliui pasinaudoti Baltarusijos teritorija užpuolant Ukrainą. Baltarusijoje taip pat yra dislokuota kažkiek Rusijos karių, bet A. Lukašenka žadėjo nesiųsti savo kariuomenės, kurią sudaro 60–70 tūkst. karių, per pietinę sieną į Ukrainą.

Tuo metu „Reuters“ naujienų agentūra rašo, kad A. Lukašenka, kuris ne kartą bandė paneigti teiginius, kad Baltarusija gali būti įtrauktą į karą Ukrainoje ir vykdyti puolimus kartu su Maskva, taip pat pareiškė, kad penktadienį yra planuojamas naujas susitikimas su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.

„Pravda“ rašo, kad abu diktatoriai turėtų aptarti gynybos ir saugumo klausimus, ekonominiai, kiti kariniai klausimai.

Kiek anksčiau okupuoto Melitopolio meras (iš ukrainiečių pusės) pareiškė, kad Zaporižios srityje esančioje Kyrylovkos gyvenvietėje pastebėti baltarusių kariai. Jeigu šie liudininkų pasakojimai pasitvirtintų, tai reikštų, kad Baltarusija pati įsitraukia į karą Ukrainoje, o ne tik padeda Rusijai.

„Tai gali būti privačios karinės kompanijos samdiniai. Gali būti, kad jie sakys, kad čia ne Baltarusijos reguliariosios pajėgos, tačiau faktas yra. Jie turėjo Vitebsko padalinio ar brigados skiriamuosius ženklus. Tai yra tai, ką mūsų gyventojai matė“, – pareiškė jis. Televizijos eteryje kalbėjęs Ukrainos valdininkas tvirtino, kad jo regiono gyventojai matė baltarusių karius.

Sausį pradėtos pratybos su Rusijos pajėgomis Baltarusija sausio 16-ąją paskelbė, kad jos teritorijoje prasidėjo bendros su Rusija oro pajėgų pratybos, tuo pakurstydama susirūpinimą, kad Minskas įtraukiamas į Rusijos karą Ukrainoje.

Baltarusių gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad prasidėjo aviacijos junginių iš Baltarusijos ir Rusijos „bendros taktinės skraidymo pratybos“.

Anksčiau ministerija skelbė, kad pratybos truks iki vasario 1-osios. „Pagrindinis pratybų tikslas yra didinti operatyvinį suderinamumą drauge vykdant kovinio rengimo misijas“, – sakoma ministerijos pareiškime.

Pratybos vyks visuose kariniuose Baltarusijos aerodromuose, yra sakęs Minskas.

Ministerija pridūrė, kad per pratybas bus mokomasi žvalgymo iš oro, bendro patruliavimo prie valstybės sienos, taktinio oro desanto išlaipinimo, prekių pristatymo ir sužeistųjų evakuacijos. Pareigūnai pratybas vadina gynybinėmis.

„Pratybų pobūdis yra tik gynybinis“, – sakė Baltarusijos Saugumo tarybos valstybės sekretoriaus pirmasis pavaduotojas Pavelas Muraveika.

Jo žodžius savo „Telegram“ kanalu citavo Gynybos ministerija. P. Muraveika pridūrė, kad situacija prie Baltarusijos sienos su Ukraina „nėra labai rami“, bet Minskas yra pasirengęs „bet kokiems Kyjivo provokaciniams veiksmams“.

Baltarusijos autoritarinis prezidentas A. Lukašenka yra sakęs, kad nesiųs baltarusių karių į Ukrainą. Baltarusija leido Rusijai – savo pagrindinei politinei sąjungininkei ir didžiausiai kreditorei – pasinaudoti jos teritorija puolant Ukrainą.

Spalio mėnesį Minskas paskelbė, kad drauge su Maskva kuria bendras regionines pajėgas; į šalį atvyko keli tūkstančiai rusų karių.

10:47 | Rusijos karinės bendrovės „Wagner“ vadovas prognozuoja Bachmuto užėmimą iki balandžio

usijos karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pripažino, kad rusų pajėgoms gali prireikti dar poros mėnesių, kol jos užims Ukrainos rytuose esantį Bachmuto miestą, ir dėl to apkaltino „milžinišką karinę biurokratiją“.

Įnirtingos kovos už šį Ukrainos rytinės Donecko srities miestą yra ilgiausias beveik metus trunkančios Rusijos invazijos Ukrainoje mūšis.

„Galvoju, kad tai [įvyks] kovą ar balandį“, – rašė J. Prigožinas vienoje iš kelių praėjusią naktį internete išplatintų žinučių.

„Bachmutui užimti reikia blokuoti visus tiekimo kelius. Tai reikšminga užduotis“, – sakė jis.

61 metų J. Prigožinas, kuris yra artimas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, teigė, kad rusų pažanga šiame sunkiame mūšyje priklausys nuo to, ar „priešininkas atsiųs rezervų“.

J. Prigožino privačios pajėgos, į savo gretas verbavusios ir nuteistuosius iš Rusijos kalėjimų, teigia vaidinusios vadovaujamą vaidmenį per pastarojo meto mūšius Rytų Ukrainoje.

Praėjusią savaitę J. Prigožinas paskelbė, kad „Wagner“ nebeverbuos kovotojų kalėjimuose, o ketvirtadienį sakė, kad tai paveiks bendrovės kovinį potencialą.

„Žinoma, kažkuriuo metu junginių skaičius kris ir dėl to užduočių, kurias galime atlikti, skaičius nebus toks, kokio norime“, – sakė jis.

„Wagner“ teiginiai, kad ji užėmė teritorijų be reguliariosios armijos pagalbos, kursto trintį tarp bendrovės ir Rusijos kariuomenės vadų. Juos J. Prigožinas apkaltino dėl „milžiniškos karinės biurokratijos“, esą sutrukdžiusios užimti Bachmutą iki 2022 metų pabaigos.

„Pažanga nevyksta taip greitai, kaip norėtume“, – sakoma vienoje iš jo žinučių, paskelbtų per socialinės žiniasklaidos platformą „Telegram“.

„Galvoju, kad Bachmutas galėjo būti užimtas iki Naujųjų metų, jei ne, sakykime, mūsų milžiniška karinė biurokratija ir jei ne kasdien į ratus kaišiojami pagaliai“, – pareiškė J. Prigožinas.

10:15 | Įvardytas Izraelio užsienio reikalų ministro vizito tikslas

Rusijai pernai vasarį užpuolus Ukrainą, Izraelis užėmė atsargią poziciją ir siekia išlaikyti neutralumą dėl Kremliaus pradėtos karinės invazijos.

Teigiama, kad Izraelio ministro vizito metu Ukrainoje siekis – visiškai atnaujinti Izraelio ambasados Kyjive darbą.

Ši diplomatinė misija atnaujins „nepertraukiamą veiklą, siekiant stiprinti santykius tarp šalių“, sakoma E. Coheno pareiškime.

Izraelis siunčia humanitarinę pagalbą Ukrainai, bet netiekia jai ginklų.

Izraeliečių ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu anksčiau šį mėnesį interviu transliuotojui CNN sakė, kad „neabejotinai aiškinasi“ dėl karinės pagalbos Ukrainai.

Kremlius yra įspėjęs, kad tolesnis ginklų tiekimas Ukrainai nulems konflikto eskalaciją.

Rusijos kariškiai veikia Sirijoje, kur nuo pilietinio karo pradžios 2011-aisias Izraelis yra sudavęs šimtus aviacijos smūgių sirų kariuomenei, Irano remiamoms jėgoms ir Libano grupuotės „Hizbollah“ kovotojams.

Izraelis taip pat akcentuoja savo ypatingus ryšius su Maskva – daugiau kaip milijonas Izraelio piliečių yra kilę iš buvusios Sovietų Sąjungos.

09:32 | Izraelio atstovas lankosi Ukrainoje

Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas ketvirtadienį atvyko į Kyjivą ir tai pirmas izraeliečių ministrų vizitas Ukrainoje nuo Rusijos invazijos į šią šalį pradžios prieš beveik metus.

Izraeliečių diplomatijos vadovas „šiandien su oficialiu vizitu lankysis Kyjive, kur susitiks su prezidentu [Volodymyru] Zelenskiu ir užsienio reikalų ministru [Dmytro] Kuleba“, sakoma Izraelio Užsienio reikalų ministerijos pranešime, paskelbtame E. Cohenui atvykus į Ukrainos sostinę.

09:21 | Paryžius: Prancūzija ir Kinija sutarė dirbti dėl taikos Ukrainoje

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Kinijos diplomatijos vadovas Wang Yi trečiadienį sutarė prisidėti prie taikos Ukrainoje, po jų derybų pranešė prancūzų prezidentūra.

E. Macronas neslepia, jog viliasi, kad Pekinas, kuris yra svarbus Maskvos sąjungininkas ir nepasmerkė prieš metus pradėtos invazijos į Ukrainą, spaus Kremlių grįžti prie derybų stalo.

Trečiadienį Paryžiuje E. Macronas ir Wang Yi aptarė karą ir jo „pasekmes pažeidžiamiausioms šalims, ypač kalbant apie maisto saugą ir finansavimo pajėgumus“, nurodė prancūzų prezidentūra.

Ir E. Macronas, ir Wang Yi nurodė „tą patį tikslą prisidėti prie taikos pagal tarptautinę teisę“, sakoma Eliziejaus rūmų pranešime, nenurodant, kokie galėtų būti abiejų šalių indėliai.

Po derybų Paryžiuje Wang Yi dalyvaus penktadienį prasidėsiančioje ir iki sekmadienio truksiančioje Miuncheno saugumo konferencijoje. Jis taip pat nuvyks į Maskvą.

Prancūzijos prezidentas taip pat kalbėjo apie bendradarbiavimą su Kinija „pasaulinių iššūkių“, įskaitant klimato krizę, akivaizdoje.

Vėliau trečiadienį Wang Yi susitiko su prancūzų užsienio reikalų ministre Catherine Colonna. Ketvirtadienį jis surengs derybas strateginiais klausimais su E. Macrono patarėju Emmanueliu Bonne'u.

08:55 | Peržengta „raudonoji riba“

Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad Rusijos kariuomenės nuostoliai kare peržengė naują „raudonąją ribą“.

UNIAN rašo, kad šalies gynėjai per pastarąją parą nukovė 690 rusų okupantus.

Iš viso skaičiuojama, kad Rusijos pradėtame kare nuo pat invazijos pradžios iš viso jau žuvo 140 460 rusų karių.

Per pastarąją parą okupantai neteko 6 tankų (iš viso 3296 – red. past.), 10 šarvuočių (6517), 3 artilerijos sistemų (2306), 3 oro gynybos sistemų (239), 1 karinio sraigtasparnio (287) ir kitos karinės technikos.

08:27 | Rusija raketomis apšaudė virtinę Ukrainos sričių

Rusija ketvirtadienio naktį atakavo Ukrainą dronais ir raketomis, apšaudyta virtinė regionų, įskaitant vakarinę Lvivo sritį.

Kaip pranešė Ukrainos prezidento padėjėjas Andrijus Jermakas, rusų raketos krito Ukrainos šiaurėje, vakaruose, taip pat pietrytinėje Dnipropetrovsko ir centrinėje Kirovohrado srityse.

„Eilinė rusų raketinė ataka. Naktį leido dronus ir raketas. Deja, yra pataikymų Ukrainos šiaurėje, vakaruose, taip pat Dnipropetrovsko ir Kirovohrado srityse. Rusai kiek pakeitė taktiką. Jie aktyviai vykdo žvalgybą, naudoja raketų muliažus [oro gynybai suklaidinti]. Tačiau oro gynyba susidorojo su dauguma priešo raketų ir bepiločių orlaivių“, – sakė A. Jermakas.

Visoje Ukrainos teritorijoje naktį buvo paskelbtas oro pavojus. Kremenčuke Poltavos srityje girdėjosi sprogimai, apie realų pavojų pranešė Lvivo ir Dnipropetrovsko sričių pareigūnai.

Patvirtinta, kad atakuotas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas Lvivo srityje, žmonės nenukentėjo.

Vėliau paaiškėjo, kad rusai Ukrainą apšaudė pasitelkdami strateginę aviaciją ir dronus, paleido aštuonias raketas „Kalibr“.

07:44 | Analitikai įvertino, kodėl V. Putino puolimo planas žlugs

UNIAN rašo, kad Rusija, vykdydamą karininę invaziją Ukrainoje, išeikvojo savo karinės technikos, įrangos rezervą, taip pat rusų kariuomenei trūksta tinkamai parengtų karių, kurie galėtų pradėti naują okupacijos bangą Ukrainoje rytinėje dalyje.

Teigiama, kad dėl Rusijos negebėjimo pagaminti daugiau karinės technikos per trumpą laikotarpį, tai užkirs galimybę lanksčiai vykdyti karines operacijas.

Remiantis JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikų teiginiais, dėl pastarųjų priežasčių Ukrainos kariai, gaudami pažangią Vakarų karinę techniką, turi kur kas daugiau perspektyvų, kad jų planuojamas kontrpuolimas bus sėkmingas.

Kiek anksčiau apie Rusijos negebėjimą įvykdyti efektingą puolimą užsiminė ir Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace`as.

Britų atstovas, remdamasis savo šalies gynybos sukaupta informacija, teigė, kad Rusija nėra sutelkusi vieningų kariuomenės pajėgų tam, kad būtų įvykdytas galingas pasipriešinimas ir proveržis karo fronte. Vietoje to, pasak B. Wallece'o, Rusija deda visas pastangas tam, kad galėtų pasiekti tam tikrų laimėjimų Donbase, tačiau tokiu būdu okupantai patiria didelių nuostolių.

Be to, gynybos sekretorius atkreipia dėmesį, kad Ukrainoje gali būti sutelkta iki 97 proc. rusų karių, tačiau karinių pajėgų parengtis puolimui yra gerokai sumažėjusi 40 proc. dėl patiriamų nuostolių fronte „beveik kaip per Pirmąjį pasaulinį karą“.

ISW pastebi negalintys nešališkai patvirtinti B .Wallece'o pareiškimų, tačiau britų atstovo pastebėjimai, kad Rusijai trūksta mechanizuotų karinių pajėgų, atitinka analitikų anksčiau pareikštus vertinimus – Rusijai tektų atkurti savo prarastus karinius pajėgumus tam, kad galėtų efektingai vykdyti puolimą.

Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad Rusija nebeturi tinkamo karinio rezervo tam, kad vykdytų plataus masto puolimą Ukrainoje.

Pastebima, kad Rusijos negebėjimas per trumpą laiką pagaminti karinės technikos taip pat užkerta kelią efektingam puolimui karo fronte. Tarptautinio strateginių studijų instituto skaičiavimu, Rusija kare prieš Ukraina jau prarado apie 50 proc. savo turimų T-72B ir T-72B3M, taip pat daugybę T-80 tankų. Dėl šios priežasties rusų okupantai naudoja senesnę techniką.

„Ukraina turi galimybę pradėti plataus masto kontrpuolimą per pastaruosius kelis mėnesius. Tačiau galimybė tai įvykdyti, tikėtina, daugiausiai priklausys nuo to, kiap greitai ir kokiais kiekiais Vakarų valstybės suteiks reikiamą karinę techniką, ypač kalbant apie tankus ir šarvuočius“, – kalbėjo ISW analitikai.

Tuo metu Norvegijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija vis dar turi galimybę gaminti didelius kiekius ginklų, raketų ir tankų, tačiau pati pramonė sunkiai geba kompensuoti patirtus nuostolius dėl įvestų Vakarų sankcijų.

