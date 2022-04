Karas Ukrainoje. Kruvinos okupantų atakos: skelbiama, kada karas Ukrainoje galėtų baigtis

Šeštadienis – 52-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Kviečiame svarbiausius penktadienio įvykius sekti tv3.lt:

07:29 | Ukrainos diplomatai lankysis JAV

Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis ir šalies finansų atstovai kitą savaitę lankysis Vašingtone, rašoma „Reuters“ pranešime.

07:15 | Charkive aukų skaičius padidėjo iki 10

Po Rusijos kariuomenės įvykdytos atakos Charkivo rajone, aukų skaičius padidėjo iki 10 civilių, o sužeistųjų – 35, pentkadienį pranešė Charkivo srities prokuratūra.

Skelbiama, kad tarp žuvusiųjų yra 7 mėnesių kūdikis.

Head of #Kharkiv military administration: as a result of shelling of Kharkiv residential area 7 people were killed, including a seven-month-old baby.



Another 34 people were wounded, including three children. pic.twitter.com/uiKfGBJnVI