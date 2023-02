Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

10:38 | Ukrainos kariuomenė nukovė virš 1 tūkst. rusų karių

Ukraina skelbia per pastarąją parą nukovusi daugiau kaip 1 tūkst. rusų karių, rašo „UNIAN“.

Skaičiuojama, kad nuo karinės invazijos pradžios Ukrainos ginkluotosios pajėgos iš viso nukovė 136 880 rusų karių, o vien per pastarąją parą – 1 140 okupantų.

Be to, Ukrainos kariuomenei taip pat pavyko per pastarąją parą sunaikinti 9 rusų tankus (3 267 nuo karinės invazijos pardžios – red. past.), 19 priešo artilerijos sistemų (2 270 iš viso), 1 oro gynybos sistemą (234 iš viso), 61 sparnuotąją raketą (857 nuo karinės invazijos pradžios).

10:17 | JAV pareigūnai: Rusija neteko pusės savo tankų

JAV gynybos pareigūnai skelbia, kad pusė pagrindinių Rusijos turimų tankų buvo sunaikinti karinės invazijos metu, rašo „The Guardian“.

Tiesa, JAV gynybos sekretoriaus padėjėja Celeste Wallender nepateikė tikslaus skaičiaus, kiek iš viso tankų Rusijos kariuomenė prarado nuo karinės invazijos pradžios vasario 24 d.

Teigiama, kad kai kuriuos rusų tankus perėmė Ukrainos ginkluotosios pajėgos, o kiti buvo sunaikinti diktatoriaus Vladimiro putino pradėto karo Ukrainoje metu.

