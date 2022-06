Karas Ukrainoje. Kruvinas Putino ir Lukašenkos planas: Baltarusijoje dislokuojama karinė technika

Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

15:09 | „Rusai šaudo rusus“

Rusijos okupantai sekmadienio rytą Kyjivą suderbino 14 paleistų raketų. Kiek vėliau paaiškėjo, kad Rusijos raketos pataikė į gyvenamąjį pastatą ir vaikų darželio kompleksą Kyjivo centre, žuvo vienas žmogus, o dar penki buvo sužeisti, skelbia „Reuters“.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko socialiniame tinkle paskelbė, kad viena iš sužeistųjų per raketos smūgį į daugiabutį buvo Rusijos pilietė.

„Rusai šaudo rusus“, – tviteryje parašė jis.

15:00 | Maskva sako smogusi Ukrainos kariškių mokymo centrams

Rusija sekmadienį paskelbė, kad jos pajėgos smogė trims kariškių mokymo centrams Ukrainos šiaurėje ir vakaruose, įskaitant vieną centrą netoli Lenkijos sienos.

Smūgiai suduoti „Rusijos aerokosminių pajėgų didelio tikslumo ginklais ir raketomis „Kalibr“, sakoma rusų Gynybos ministerijos atstovo Igorio Konašenkovo pareiškime.

Tarp taikinių buvo Ukrainos pajėgų mokymo centras Lvivo srities Staryčių rajone, maždaug 30 km nuo sienos su NATO nare Lenkija. Kiti du atakuoti centrai yra centrinėje Žytomyro srityje ir šiaurinėje Černihivo srityje.

I. Konašenkovas nesakė, kada ir iš kur buvo paleistos raketos, tačiau Kyjivas šeštadienį paskelbė, kad Rusija sudavė smūgių iš Baltarusijos teritorijos. Maskva šio pareiškimo nekomentavo.

Po šių smūgių kelios ukrainiečių brigados „visiškai prarado kovinius pajėgumus“, sakė I. Konašenkovas ir pridūrė, kad „planai dislokuoti jas kovos veiksmų zonose buvo sužlugdyti“.

Smūgiai priminė, kad Rusija gali smogti bet kuriai Ukrainos vietai, net jei pagrindinės operacijos dabar yra sutelktos Ukrainos rytuose ir pietuose.

Ukrainiečių pareigūnai pranešė, kad rusai sekmadienį ryte smogė Kyjivui, bet I. Konašenkovas savo pareiškime apie tai neužsiminė.

JAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį per Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą Vokietijoje vėliausius rusų smūgius Ukrainos sostinei pavadino barbariškumu.

„Dar daugiau jų barbariškumo“, – sakė J. Bidenas reporteriams per Bavarijos Alpėse vykstantį viršūnių susitikimą, paprašytas pakomentuoti Rusijos raketų smūgius gyvenamajam pastatui.

Rusija minimus smūgius sudavė sekmadienį Vokietijoje prasidedant G-7 viršūnių susitikimui, prieš birželio 28–30 dienomis Madride vyksiantį NATO susitikimą.

14:37 | EVT vadovas mato „tvirtą vienybę“ dėl Ukrainos

Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charles'is Michelis sakė, kad 27 narių Europos Sąjunga išlaiko „tvirtą vienybę“ dėl Rusijos užpultos Ukrainos rėmimo.

Pasak Ch. Michelio, ES skiria Kyjivui finansinę ir politinę pagalbą.

„Ukrainai reikia daugiau, ir mes įsipareigoję skirti daugiau“, – pridūrė jis.

ES yra priėmusi šešis sankcijų Rusijai paketus. Pagal naujausią iš jų iki metų pabaigos bus uždrausta 90 proc. rusiškos naftos importo; šia priemone nusitaikyta į Rusijos pajamas iš naftos ir gamtinių dujų – vieną svarbiausių Kremliaus finansų šaltinių.

Ch. Michelis per metinį Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą sekmadienį sakė, kad šiuo metu aptarinėjami JAV pasiūlymai įvesti kainų „lubas“ iš Rusijos importuojamai naftai.

Tačiau jis perspėjo, jog „mes nenorime leistis į detales, norime kruopščiai suderinti... ir užtikrinti, kad aiškiai suprantame, koks bus tiesioginis poveikis“, jei bus žengtas toks žingsnis.

14:34 | Arvydas Anušauskas: Rusija perduos Baltarusijai taktinių raketų kompleksus

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pranešė, kad Rusija nusprendė Baltarusijai perduoti taktinių raketų kompleksus, todėl, ministro teigimu, NATO turėtų priimti naujus sprendimus.

A. Anušauskas teigė, kad vertėtų pradėti kalbėti apie tai, ar kaip atsako į Rusijos veiksmus dislokuoti Lietuvoje smogiamosios aviacijos junginius.

„Nuolat Vakarų valstybes šantažuojantis Putinas nepamiršo ir karinio šantažo atnaujinimo. Lukašenkai pasiūlė modernizuoti jo turimus SU -25 nešti branduolinį ginklą ir per artimiausius kelis mėnesius Baltarusijai perduoti taktinių raketų kompleksus „Iskander-M“. Tuos pačius, kurie ir taip yra Baltarusijoje ir šaudė į Ukrainą.

Ką gi, nauji NATO sprendiniai dėl oro gynybos kaip tik laukiami. Tačiau, matyt, reikėtų pradėti kalbėtis ir dėl asimetrinių priemonių arsenalo papildymo. Pavyzdžiui, dėl mobilių raketinių sistemų M142 HIMARS išankstinio dislokavimo, kol mes po kelių metų įsigysime nuosavas sistemas.

Taip pat dėl aviacijos pajėgumų didinimo Lietuvoje – mums dabar neturint galimybių sukurti smogiamosios aviacijos junginio, gal reikėtų NATO formate kūrybiškiau pasižiūrėti į papildomų aviacijos pajėgumų sukūrimą Lietuvoje. Kad ir apmokant mūsų lakūnus, perduodant rytiniam flangui papildomą pajėgumą, kurio išlaikymo naštą pasidalintume. Žinoma tai būtų ne vienadieniai ir ne čia pat įgyvendinami sprendimai, kuriuos pirmiausia turėtų vertinti kariniai specialistai.

Tai tik idėjos ir jautrios temos (ir asimetrinis atsakas gali būti dar kitoks), bet reaguoti į tai, kad vienas diktatorius kitam diktatoriui siūlo pasidalinti branduoliniais pampersais, vis tiek reikės“, – socialiniame tinkle rašė A. Anušauskas.

14:22 | S. Šoigu aplankė Rusijos karinius dalinius Ukrainoje

Pranešta, kad Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu Ukrainoje aplankė Rusijos karinius dalinius, pranešė „Reuters“, remdamasi gynybos ministerijos teigimu.

„Rusijos dalinių vadavietėse generolas S. Šoigu išklausė vadų pastebėjimus apie esamą padėtį ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų veiksmus pagrindinėse operacijų srityse“, – sakoma ministerijos pranešime.

„Wall Street Journal“ žurnalistas Jaroslavas Trofimovas svarstė, kad tai pirmas kartas, kai S. Šoigu lankosi Ukrainoje nuo invazijos pradžios.

Be to, paviešinus vizito nuotraukas, Užsienio politikos tyrimų instituto atstovas Robas Lee teigė, kad generolas pulkininkas Genadijus Zhidko šiuo metu yra rusų karinių pajėgų vadas Ukrainoje.

On month five of the war, Russia’s defense minister Sergei Shoigu visits Ukraine for the first time. pic.twitter.com/h3dNr0LuuX — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 26, 2022

14:08 | Žvalgyba: Rusija dislokuoja karinę techniką Baltarusijoje

Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiojo žvalgybos direktorato teigimu, Rusija planuoja didinti operatyvinių ir taktinių orlaivių skaičių Baltarusijoje, rašo „The Kyiv Independent“

13:44 | B. Johnsonas ir E. Macronas sako matantys „galimybę pakeisti karo eigą“ Ukrainoje

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį pareiškė matantys „galimybę pakeisti karo eigą“ Ukrainoje, nors Londonas perspėjo nebandyti „sureguliuoti“ padėties dabar.

Dauningo gatvės atstovas spaudai sakė, kad Vokietijoje vykstančio Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimo kuluaruose derybų susėdę lyderiai „sutarė, kad tai yra lemiamas momentas konflikto eigai ir egzistuoja galimybė pakeisti karo eigą“.

Tačiau B. Johnsonas taip pat įspėjo E. Macroną, kad „bet kokie bandymai išspręsti konfliktą dabar tik sukels ilgalaikį nestabilumą“.

Pasak atstovo spaudai, B. Johnsonas perspėjo, kad tai taip pat gali suteikti Rusijos prezidentui Vladimirui „Putinui leidimą neribotai manipuliuoti suvereniomis šalimis ir tarptautinėmis rinkomis“.

Priešingai nei E. Macronas, kuris tęsė dialogą su V. Putinu, B. Johnsonas atmetė galimybę derėtis su Kremliaus šeimininku, kurį nuo vasario 24 dienos, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, vadina „diktatoriumi“.

Interviu Britanijos žiniasklaidai B. Johnsonas teigė, kad Vakarai turėtų „labai, labai sąžiningai“ aptarti karo padarinius, įskaitant infliaciją.

Paklaustas, ar nesijaudina, kad parama Ukrainai silpsta dėl karo padarinių, B. Johnsonas atsakė, kad, jo nuomone, „spaudimas ir nerimas egzistuoja, turime būti sąžiningi“.

13:13 | Po rusų atakos Kyjive D. Kuleba ragina G-7 šalis atsiųsti Ukrainai daugiau ginkluotės

Praėjus kelioms valandoms po to, kai Rusija smogė gyvenamiesiems pastatams Kyjive, ukrainiečių vyriausybė sekmadienį paragino Vokietijoje susirinkusius Didžiojo septyneto (G-7) šalių lyderius atsiųsti Ukrainai daugiau ginklų ir įvesti papildomas sankcijas Maskvai.

„G-7 aukščiausiojo lygio susitikimas turi atsakyti didesnėmis sankcijomis Rusijai ir daugiau sunkiosios ginkluotės Ukrainai. Nesveikas Rusijos imperializmas turi būti nugalėtas“, – tviteryje parašė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

12:49 | J. Bidenas: Putinas tikėjosi, kad NATO suskils

JAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį Vokietijos kancleriui Olafui Scholzui pareiškė, kad Vakarai turi išlikti vieningi Rusijos invazijos į Ukrainą akivaizdoje.

„Turime laikytis kartu“, – sakė J. Bidenas O. Scholzui per derybas, surengtas prieš Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą Vokietijos Alpėse.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tikėjosi, kad „NATO ir G-7 kaip nors suskils, bet mes nesusiskaldėme ir nesiruošiame to daryti“, kalbėjo J. Bidenas.

12:28 | Rusų raketos pataikė ir į vaikų darželį

„The Kyiv Independent“ rašo, kad sekmadienį paleistos rusų raketos pataikė ir į vaikų darželį.

Ukrainos kultūros ministras Oleksandras Tkačenka teigimu, okupantų išpuolio metu Ševčenkos rajone buvo apgadintas ne tik 9 aukštų gyvenamsis namas, bet ir netoliese esantis vaikų darželis.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko teigė, kad jei okupantų raketa būtų paleista įprastą darbo dieną, visų vaikai būtų žuvę.

12:01 | Paleistos raketos iš Kaspijos jūros teritorijos

Ukrainos ginkluotojų oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas teigė, kad raketos, kurias rusų raketos, ryte smogusios Kyjivui, buvo paleistos iš Kaspijos jūros teritorijos.

11:55 | Pasigirdo dar 2 sprogimai

Sekmadienio rytą rusų okupantams paleidus 14 raketų link Kyjivo, „Reuters“ reporteris pranešė, kad pietiniame Ukrainos sostinės pakraštyje pasigirdo dar du sprogimai.

Teigiama, kad Kyjivas paskutinį kartą apšaudytas birželio 5 d.

11:40 | Okupantai telkia pajėgas

Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Haidai teigė, kad rusų karinėms pajėgoms užėmus Sjvjerodonecką, okupantai sutelkė visas savo pajėgas tam, kad perimtų Lysyčansko miesto kontrolę.

The head of the #Luhansk regional military administration, Serhiy Haidai, said that after the capture of #Sievierodonetsk, the #Russians concentrated all their forces on taking #Lysychansk. pic.twitter.com/TV9gBy7mcY — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022

11:25 | Apšaudyti gyvenamieji namai

Pranešta, kad Rusijos okupantai sekmadienį Charkive apšaudė gyvenamuosius kvartalus.

10:54 | Okupantai raketomis smogė Kyjivui: iš griuvėsių gelbėtojai vadavo 7-erių mergaitę, jos motiną

Kyjive sekmadienio rytą nugriaudėjo Rusijos kariuomenės paleisti raketų smūgiai. Po įvykdytų atakų sužaloti žmonės, iš griuvėsių teko traukti ir 7-erių metų mergaitę.

Ukrainos parlamentarė Lesja Valenko sakė, kad 7-erių mergaitės buvo ištraukta iš griuvėsiu.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko pridūrė, kad taip pat ukrainiečių gelbėtojai iš griuvėsių ištraukė ir mergaitės 38 metų motiną.

Pasak A. Geraščenkos, sužalota moteris buvo Rusijos pilietė. Manoma, kad tėvas po raketos smūgio galėjo žūti.

Rescuers pull the mother of the injured girl from under the rubble. According to head of the Ministry of Internal Affairs Anton @Gerashchenko_en, she is a Russian citizen. pic.twitter.com/1TgvTBL2Dk — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022

10:22 | Keturios G-7 šalys uždraus aukso importą iš Rusijos

Keturios Didžiojo septyneto (G-7) valstybės uždraus Rusijos aukso importą, siekdamos užkirsti kelią galimybei oligarchams išvengti Maskvai taikomų sankcijų poveikio, sekmadienį pranešė Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas.

Bendri JK, Kanados, Japonijos ir Jungtinių Valstijų veiksmai „tiesiogiai paveiks Rusijos oligarchus ir smogs į (prezidento Vladimiro) Putino karo mašinos širdį“, sakė B. Johnsonas.

Kadangi Rusijai dėl invazijos į Ukrainą taikomos griežtos sankcijos, turtingiausi šalies gyventojai suskubo konvertuoti savo turtą į auksą, kad išvengtų finansinių apribojimų poveikio.

Aukso eksportas yra antras pagal dydį pajamų šaltinis Rusijos valstybės biudžete po energetikos išteklių eksporto.

Atsižvelgiant į svarbų Londono vaidmenį tarptautinėje aukso prekyboje ir lygiagrečius JAV, Japonijos ir Kanados veiksmus, „ši priemonė bus pasaulinio masto ir išstums šią prekę iš oficialių tarptautinių rinkų“, tvirtina JK.

Apie sprendimą paskelbta prasidedant G-7 viršūnių susitikimui Bavarijos Alpėse Vokietijoje. Jo metu didžiausias dėmesys bus skiriamas žiauraus karo Ukrainoje padariniams. J. Bidenas ir sąjungininkai siekia vieningai paremti Ukrainą, karui tęsiantis jau keturis mėnesius.

09:58 | V. Klyčko: smūgis buvo skirtas „įbauginti ukrainiečius“

Kyjive sekmadienio rytą Rusijos surengtas raketų smūgis buvo skirtas „įbauginti ukrainiečius“ likus kelioms dienoms iki NATO viršūnių susitikimo, pareiškė miesto meras Vitalijus Klyčko.

Pirmuoju per beveik tris savaites Rusijos smūgiu sostinėje siekta „įbauginti ukrainiečius... artėjant birželio 28–30 dienomis Madride vyksiančiam NATO aukščiausiojo lygio susitikimui“, sakė sprogimo vietoje apsilankęs V. Klyčko.

Meras pranešė, kad Kyjive hospitalizuoti du žmonės, o po namo, į kurį pataikė Rusijos raketa, griuvėsiais tebėra žmonių. Juos bando ištraukti gelbėtojai.

Ankstyvą sekmadienį Ukrainos sostinėje Kyjive nugriaudėjo keli sprogimai, o naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad netoli miesto centro esančiame gyvenamajame komplekse įvyko sprogimas, sukėlęs gaisrą ir pilkų dūmų debesis.

Sprogimai nugriaudėjo apie 6 val. 30 min. (vietos ir Lietuvos laiku).

Vietos „Telegram“ kanaluose sekmadienio rytą pasirodė informacija, kad kai kurių miestų gyventojai matė raketas, skriejančias Kyjivo link. Netrukus pranešta, kad sostinėje nugriaudėjo keli sprogimai.

Informaciją apie sprogimus patvirtino ir Kyjivo meras V. Klyčko. „Telegram“ jis sakė, kad jie nugriaudėjo Ševčenkos rajone.

Valstybinė gelbėjimo tarnyba per „Telegram“ pranešė, kad „dėl priešo apšaudymo devynių aukštų pastate kilo gaisras“.

AFP komanda pranešė, kad degė trys viršutiniai pastato aukštai, visiškai sugriauta laiptinė.

Į dangų kilo tiršti dūmai, paveiktą rajoną buvo aptvėrusi policija.

Tame pačiame gyvenamajame komplekse gyvenantis AFP kolega prieš sprogimus girdėjo garsų zvimbimą, garsai priminė raketos smūgį.

Ukrainos parlamentaras Oleksijus Gončarenka per „Telegram“ pranešė, kad Rusija sekmadienį ryte į Kyjivą ir jo regioną paleido 14 raketų.

Srities administracijos vadovas Oleksijus Kuleba „Telegram“ parašė, kad „priešas smogė sostinei“.

„Kyjivo srityje numušta raketa, nuolaužos nukrito ant vieno kaimo“, – pridūrė jis.

„Didžiulis sprogimas“

Minėto gyvenamojo komplekso gyventojai susirinko prie pastato, daugelis jų verkė. Viena moteris tebevilkėjo chalatą.

„Jie čia bombardavo tris kartus“, – AFP sakė 38 metų gyventojas Jurijus, nenorėjęs skelbti savo pavardės.

„Pabudau nuo pirmo sprogimo, išėjau į balkoną, pamačiau krintant raketas ir išgirdau didžiulį sprogimą, viskas vibravo“, – sakė jis.

Kaimynystėje gyvenantis Eduardas Čkuta sakė, kad nuo pusės septintos ryto nukrito keturios raketos.

„Pataikė tiesiai į [pastato] viršutinius aukštus, mačiau išeinant sužeistus žmones“, – pasakojo jis.

32 metų Irena iš namo evakavosi su metų ir penkių mėnesių sūneliu Makaru.

„Išėjome lauk su savo rinkiniu skubiems atvejams; jis nuo pat karo pradžios stovėjo prie durų“, – sakė ji.

Praėjusį kartą Rusija Kyjivui smogė birželio pradžioje; tuomet taikytasi į gamyklą sostinės pakraštyje, buvo sužeistas vienas žmogus.

Balandžio pabaigoje per rusų smūgį Kyjivui, suduotą šalyje lankantis Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui, savo bute žuvo ukrainiečių žurnalistė iš JAV finansuojamo „Laisvosios Europos Radijo/Laisvės radijo“ (RFE/RL).

09:33 | Okupantai bando apsupti Ukrainos karius

Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Rusijos kariuomenė apšaudo gynėjus Sumų, Černihovo srityse iš Rusijos teritorijos.

Be to, okupantai bando apsupti Ukrainos kariuomenę Lysyčanske.

08:48 | G-7 šalių lyderiai pradeda susitikimą

Didžiojo septyneto (G-7) šalių lyderiai sekmadienį pradeda susitikimą, kurio metu tarsis dėl strategijų, kaip užtikrinti energijos išteklius ir kovoti su infliacija, siekdamos, kad Rusijos įsiveržimo į Ukrainą padariniai nesuskaldytų pasaulinės koalicijos, siekiančios nubausti Maskvą.

Ankstyvosiomis sekmadienio valandomis JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) atvyko į vaizdingą Vokietijos Bavarijos Alpių regioną, kur vyks kasmetinis pirmaujančių ekonomikų lyderių susitikimas. Jo metu didžiausias dėmesys bus skiriamas žiauraus karo Ukrainoje padariniams. J. Bidenas ir sąjungininkai siekia vieningai paremti Ukrainą, karui tęsiantis jau keturis mėnesius.

Iš pradžių J. Bidenas susės derybų su viršūnių susitikimo šeimininku Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu (Olafu Šolcu). Po pietų JAV lyderio laukia oficialūs ir neoficialūs susitikimai su Jungtinės Karalystės, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Europos Sąjungos vadovais.

Baltųjų rūmų atstovas Johnas Kirby teigė, kad aukščiausiojo lygio susitikime bus nagrinėjami tokie klausimai kaip infliacija ir kiti „iššūkiai pasaulio ekonomikoje dėl Vladimiro Putino karo, tačiau taip pat bus kalbama apie tai, kaip ir toliau reikalauti V. Putino atskaitomybės“ ir kad Rusijos prezidentas patirtų „nuolatines pasekmes“.

Be kita ko, bus aptariami energijos kainų apribojimai, kuriais siekiama apriboti Rusijos pelną iš naftos ir dujų, kurį Maskva gali panaudoti savo karo veiksmams. Šią idėją palaikė JAV iždo sekretorė Janet Yellen.

Vienas aukšto rango Vokietijos pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, sakė, kad JAV idėja dėl kainų viršutinių ribų yra intensyviai svarstoma, atsižvelgiant į tai, kaip ji tiksliai veiktų ir kaip derėtų su JAV, ES, JK, Kanados ir Japonijos sankcijų režimais.

G-7 lyderiai taip pat turi aptarti, kaip laikytis įsipareigojimų kovoti su klimato kaita ir kartu spręsti dėl karo atsiradusius svarbius energijos tiekimo poreikius.

„Įsipareigojimų dėl klimato kaitos nesumažinsime, – sakė J. Kirby.

J. Bidenas sekmadienį taip pat ketina oficialiai paleisti pasaulinę infrastruktūros partnerystę, kuria siekiama kovoti su Kinijos įtaka besivystančiose šalyse. Šią programą jis pavadino „Build Back Better World“ („Atstatykime dar geresnį pasaulį“) ir pristatė praėjusių metų G-7 viršūnių susitikime.

J. Kirby teigė, kad J. Bidenas ir kiti lyderiai paskelbs apie pirmuosius projektus, kurie, JAV manymu, yra „alternatyva infrastruktūros modeliams, pagal kuriuos mažų ir vidutinių pajamų šalys partnerės patenka į skolų spąstus“. Be to, dėl šių projektų „didėja JAV ekonominis konkurencingumas ir nacionalinis saugumas“, sakė jis.

Iš Vokietijos J. Bidenas antradienį vyks į Madridą, kur susitiks su NATO narių lyderiais, kad suderintų strategiją dėl Ukrainoje vykstančio karo.

07:58 | J. Bidenas atvyko į Vokietiją

JAV prezidentas Joe Bidenas atvyko į Miuncheną, kur sekmadienį vyks G-7 lyderių susitikimas.

Teigiama, kad vėliau J. Bidenas vyks į Madridą, kur dalyvaus NATO viršūnių susitikime, siekiant aptartį karinės pagalbos Ukrainai strategiją ir griežtesnes sankcijas Rusijai.

President @JoeBiden has arrived in #Munich, where the #G7 summit of leaders will take place.



After that, the U.S. president will head to #Madrid for the #NATO summit. They will discuss expansion of military aid to #Ukraine and tougher sanctions against #Russia. pic.twitter.com/dsZq8xm7DU — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022

07:22 | Okupantai paleido raketas link Kyjivo

Socialiniame tinkle „Telegram“ paviešintas vaizdo įrašas, kaip raketos galimai sekmadienio rytą okupantų paleistos raketos skrieja link Kyjivo srities.

06:48 | Smūgis okupantams – sunaikintos transporto priemonės, raketų paleidimo sistemos

Ukraina sunaikino Rusijos raketų paleidimo MLRS koloną, praneša „Kyiv Independent“.

Aiškinama, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos šeštadienį Rusijos daugkartinio paleidimo raketų sistemas sunaikino Donbase.

Be to, buvo sunaikintos ne tik raketų sistemos, bet ir kitos okupnatų karinės transporto priemonės, įranga.

06:23 | Rytiniai sprogimai Kyjive

Ankstų sekmadienio rytą Kyjive buvo girdėti trys garsūs sprogimai, praneša „Kyiv Independent“ žurnalistai.

Teigiama, kad sirenos apie oro antskrydžio pavojų pradėjo skambėti 5.47 val. vietos laiku.

⚡️Explosions reported in Kyiv.



Three explosions were heard early on June 26 in Kyiv, Kyiv Independent journalists report. The air raid alert began sounding in the capital 5:47 a.m. local time and remained active at publication time. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 26, 2022

Visgi naujienų agentūros AFP žurnalistai tikina, kad iš viso nugriaudėjo net keturi sprogimai gyvenamajame komplekse.

Informaciją apie sprogimus patvirtino ir Kyjivo meras Vitalijus Klyčko. „Telegram“ jis sakė, kad jie nugriaudėjo Ševčenkos rajone.

Pasak mero, galėjo nukentėti žmonių, į incidento vietą atvyko medikai. Pareigūnai evakuoja gyventojus iš dviejų namų, nurodė V. Klyčko.

06:11 | Okupantams priešinasi specialiųjų operacijų pajėgų nariai

Ukrainos teritorijoje specialias karines komandas vykdo kariai iš skirtingų NATO valstybių, rašo „The New York Times“.

Teigiama, kad Ukrainoje prieš rusų okupantus kovoja specialiųjų operacijų pajėgų nariai iš Didžiosios Britanijos, Lietuvos, Kanados, Prancūzijos. Priduriama, kad ČŽA agentai taip pat yra Kyjive.

