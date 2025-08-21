Lenkija naktį skubiai kėlė naikintuvus
Naktį dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą Lenkija pakėlė naikintuvus, skelbia „Sky news“.
Rusija naktį surengė didelio masto ataką prieš Ukrainą, skriejo dronai, raketos, yra žuvusių ir sužeistų.
Intensyviai rusai smogė Lvivui, kuris yra vakarinėje Ukrainos pusėje, netoli sienos su Lenkija.
„Dėl Rusijos Federacijos tolimosios aviacijos veiklos, vykdančios smūgius Ukrainos teritorijoje <...> Lenkijos oro pajėgų ir sąjungininkų aviacijos lėktuvai veikia Lenkijos oro erdvėje“, – pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė.
Žemėlapis rodo, kaip naktį buvo atakuota Ukraina
Paskelbtas žemėlapis, kaip atrodė naktinė rusų ataka prieš Ukrainą. Žemėlapyje vaizduojamas preliminarus dronų ir raketų judėjimas.
Auga sužeistųjų skaičius
Mukačevėje dėl Rusijos atakos nukentėjo 12 žmonių, pranešė miesto taryba, rašo UNIAN.
Greitosios pagalbos automobiliai į ligoninę išvežė 10 žmonių, dar du kreipėsi pagalbos patys.
Dėl priešo smūgio buvo sunaikinti vienos įmonės sandėliai, kilo gaisras. Vyksta gelbėjimo operacija.
J. D. Vance`as didžiuojasi savo replika Zelenskiui: „Kol elgsitės tinkamai, aš nieko nesakysiu“
JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as „Fox News“ prisipažino, kad susitikimo su Volodymyru Zelenskiu metu užmetė jam užuominą dėl „tinkamo elgesio“, rašo „Newsweek“.
Pirmadienį V. Zelenskis ir kai kurie kiti Europos lyderiai lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kur susitiko su Donaldu Trumpu ir jo komanda, kalbėjo apie karo pabaigos scenarijus.
„Prezidentas Zelenskis įėjo į Ovalųjį kabinetą, aš šnekėjausi su juo, prezidentu ir kai kuriais Ukrainos delegacijos vyresniaisiais nariais. Aš pasakiau: „Pone Prezidente, kol elgsitės tinkamai, aš nieko nesakysiu.“ Jis tik šiek tiek nusijuokė, ir tai buvo gera pradžia“, – pasakoja J. D. Vance‘as.
Vasario mėnesį V. Zelenskio vizitas Baltuosiuose rūmuose baigėsi prastai. Susitikimo metu D. Trumpas ir J. D. Vance‘as ėmė rėkti ant V. Zelenskio, pavadino jį nepagarbiu, prikaišiojo, kad jis nedėkoja amerikiečiams. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į V. Zelenskio aprangą – buvo paklausta, kodėl jis į Baltuosius rūmus atvyko be kostiumo.
Galiausiai V. Zelenskis iš Baltųjų rūmų išvyko anksčiau nei buvo planuota.
Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas: pateikė versiją, kada jis galėtų įvykti
Po susitikimų Aliaskoje ir Vašingtone vis daugiau kalbama apie galimą Donaldo Trumpo Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Ukrainos parlamento narys Fiodoras Venislavskis sako, kad tikimybė, jog toks susitikimas įvyks, yra didelė.
„Tikiuosi, kad jis vyks būtent trišaliu formatu, dalyvaujant prezidentui Trumpui, o dar geriau, jei dalyvautų ir mūsų Europos partneriai, Europos šalių lyderiai... Manau, kad iki šio mėnesio pabaigos, iki rugpjūčio pabaigos, per artimiausius 10 dienų, yra gana didelė tikimybė, kad toks susitikimas įvyks“, – sako jis.
Anot F. Venislavskio, šiuo metu Ukrainos ir Rusijos pozicijos skiriasi nuo veiksmų sekos.
„Nes mes raginame, ir prezidentas Zelenskis nuolat apie tai kalba, sustabdyti karo veiksmus, o tada jau vesti kokias nors derybas dėl vienokio ar kitokio pokario taikos susitarimo formato. Putinas, atvirkščiai, sako, kad reikia iš karto pasirašyti dokumentus ir jau dėl to nutraukti karo veiksmus“, – pastebi jis.
Pasak jo, labai sunku kalbėti apie kokias nors nuolaidas, kompromisus, kai vyksta karo veiksmai ir teritorijos šiek tiek keičiasi. Parlamentaro įsitikinimu, karo veiksmų nutraukimas yra prioritetas.
„Tačiau, mano nuomone, šiuo metu derybų tikimybė yra pakankamai didelė. Manau, kad artimiausiu metu jos turi įvykti, ir mes sieksime, kad karo veiksmai būtų sustabdyti. Toliau jau matysime, koks formatas yra priimtinas Ukrainai, o koks nepriimtinas, ir ko nori Putinas“, – priduria jis.
J. D. Vance`as apie garantijas Ukrainai: pasiuntė žinutę Europai
JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pakomentavo saugumo garantijas Ukrainai, rašo „Reuters“. Jis pareiškė, kad Europa turės prisiimti didelę dalį naštos dėl garantijų Ukrainai išlaidų.
JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant užbaigti karą Ukrainoje, vienas iš Ukrainos prioritetų yra saugumo garantijos, kad Rusija nebepultų.
D. Trumpas sakė, kad jis nesiųs JAV karių į Ukrainą, bet gali pasiūlyti JAV oro paramą.
Europos šalys sudarė „norinčiųjų koaliciją“, kuri įsipareigojo skirti pajėgas Ukrainos saugumui užtikrinti.
D. Trumpas nori perkelti didesnę išlaidų naštą Europos sąjungininkėms.
„Nemanau, kad turėtume nešti šią naštą... Prezidentas tikrai tikisi, kad Europa čia atliks pagrindinį vaidmenį“, – sako J. D. Vance‘as.
„Nesvarbu, kokia forma tai bus, europiečiai turės prisiimti didžiausią naštą. Tai jų žemynas, jų saugumas, ir prezidentas labai aiškiai pasakė – jie turės imtis veiksmų“, – priduria jis.
J. D. Vance‘as taip pat pareiškė, kad Rusija nori dalies Ukrainos teritorijos, „kurios didžiąją dalį jie jau yra užėmę, bet dalį dar ne“.
Rusija okupavo apie penktadalį Ukrainos teritorijos. D. Trumpas sako, kad „žemės mainai“ ir teritorijos pakeitimai bus lemiamas veiksnys bet kokiam susitarimui.
Ukraina prieštarauja bet kokiam teritorijos atidavimui. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad ši pozicija yra įtvirtinta šalies konstitucijoje.
Tačiau Kyjivas šiuo metu neturi karinių pajėgumų atkovoti visas Rusijos okupuotas teritorijas ir turi ribotas diplomatines galimybes priversti Rusiją pasitraukti.
Nepaisant derybų – didelė Rusijos ataka prieš Ukrainą: paleido raketas, dronus
Nepaisant taikos pastangų, Rusija toliau tęsia savo atakas prieš Ukrainą. Naktį į ketvirtadienį Ukrainos mietų link skriejo koviniai dronai ir raketos, rašo portalas „The Kyiv Independent“. Naujienų agentūros „RBK Ukraine“ teigimu, sprogimai buvo girdimi sostinėje Kyjive ir vakariniame Lvivo mieste.
„RBK Ukraine“, remdamasi srities gubernatoriumi Maksymy Kozyckiu, rašė, kad Lvivo srityje aktyvuota oro gynyba. Kyjive jau trečiadienio vakarą buvo paskelbtas oro pavojus – dronų atakos čia tęsėsi ir naktį. Ir čia veikė oro gynyba. Žmonės turėtų likti slėptuvėse, teigė agentūra, remdamasi Kyjivo karine administracija. Apie sužeistuosius ir žalą kol kas tikslių duomenų nėra.
Ukraina daugiau kaip trejus metus priešinasi Rusijos agresijai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir aukščiausi Europos politikai pirmadienį tarėsi dėl taikos proceso Ukrainoje.
Per Rusijos ataką Lvive apgadinta dešimtys namų, yra sužeistųjų, žuvo žmogus
Ukrainos Lvivo mieste per kombinuotą Rusijos oro ataką yra sužeistųjų, apgadinta dešimtys pastatų. Tai feisbuke pranešė Lvivo meras Andrijus Sadovyjus.
„Garsi naktis Lvive. Priešas surengė kombinuotą ataką puolamaisiais dronais „Shahed“ ir raketomis. Kaip ir prieš mėnesį, vėl smogta Olenos Stepanivnos gatvei“, – rašė meras.
Anot jo, preliminariais duomenimis, yra sužeistųjų. Sprogimo banga apgadino dešimtis pastatų: nukentėjo langai ir stogai. Dirba visos tarnybos. Taip pat pranešama, kad vienas žmogus žuvo.
Meras pranešė ir apie gaisrus kitose vietose.
Naktį į ketvirtadienį rusai vėl surengė masinę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą, visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus.