Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

11:22 | G. Landsbergis: Lietuva sankcijų Rusijai išimčių netaikys

Lietuva turi teisę netaikyti devintajame Europos Sąjungos (ES) sankcijų Rusijai pakete numatytų išimčių ir ja pasinaudos, sako užsienio reikalų ministras, konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

„Kompromisas buvo rastas, jis leidžia Lietuvai labai paprastai tų išimčių netaikyti. Tokią pačią teisę turi kiekviena kita valstybė“, – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) tarybos posėdyje šeštadienį sakė G. Landsbergis.

„Lietuva pasinaudos šia Europos Komisijos suteikta galimybe ir išimčių šimtams oligarchų arba bent jau tiems, kurie yra tikrai Lietuvoje, turi pinigų arba įmonių Lietuvoje, nesuteiks“, – pridūrė politikas.

11:14 | Kremlius: V. Putinas susitiko su aukščiausio rango kariškiais aptarti Ukrainos strategijos

„Penktadienį prezidentas visą dieną praleido kariuomenės štabe, dalyvaujančiame specialiojoje karinėje operacijoje Ukrainoje“, – sakoma Kremliaus pranešime.

Jis susitiko su gynybos ministru Sergejumi Šoigu ir Generalinio štabo viršininku Valerijumi Gerasimovu ir surengė „atskiras diskusijas su vadais“ iš skirtingų gynybos šakų, nurodoma pranešime.

President Putin reportedly visited the Russian Joint Forces headquarters yesterday, which included Shoigu, Gerasimov, and Surovikin. He said he would listen to the commanders for each operational direction.