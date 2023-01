Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

12:40 | Rusijos pareiškimas NATO

Spaudos konferencijoje penktadienį Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pareiškė, kad „NATO yra visiškai įsitraukusi į konfrontaciją su Rusija“.

Ministerijos įsitikinimu, apie jokią Ukrainos gynybą jau seniai nekalbama, o Kyjivas ir Vakarai „yra pasirengę viskam, kad padarytų Rusijai maksimalią žalą“.

Kartodama tradicinę propagandinę Kremliaus liniją, M. Zacharova tvirtino, kad Vakarų tankų tiekimas Ukrainai situacijos nepakeis, o perkels Vakarų ir Rusijos konfrontaciją į naują lygmenį.

„Ar tikrai manote, kad siųsdami tankus, kuriuos privalo aptarnauti žmonės, formuodami, be kita ko, Ukrainos ir kitų šalių piliečių verbavimo centrus Ukrainos ambasadų užsienyje bazėse, jūs vis dar nesate konflikto dalis? Kas jūs tada esate?“ – klausimą NATO vadui Jensui Stoltenbergui adresavo M. Zacharova.

Trečiadienį, po kelias savaites trukusio intensyvaus Kyjivo ir daugelio jo sąjungininkų Europoje spaudimo, Berlynas pagaliau sutiko pristatyti galinguosius Vokietijoje pagamintus tankus „Leopard“.

„Leopard 2“ laikomas vienu iš pažangiausių tankų modelių visame pasaulyje ir yra plačiai naudojamas visoje Europoje, todėl atsarginių dalių ir šaudmenų galima lengvai įsigyti.

Vėliau Vašingtonas taip pat pranešė, kad atsiųs 31 tanką „Abrams“ – vieną galingiausių ir sudėtingiausių JAV kariuomenės ginklų.

Nors Vakarų šalys jau yra Kyjivui siuntusios pačių įvairiausių ginklų – nuo artilerijos iki priešraketinės gynybos sistemų „Patriot“, tankai ilgą laiką buvo laikomi per dideliu žingsniu, rizikuojant grėsminga Maskvos atsakomąja reakcija.

11:47 | DB: rusai pagražina savo pasirodymą fronte

Naujausioje savo ataskaitoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgai skelbia, kad Rusijos pajėgų daliniai greičiausiai surengė vietines bandomąsias atakas prie Orichovo ir Vuhledaro, tačiau mažai tikėtina, kad Rusija iš tikrųjų pasiektų kokią nors reikšmingą sėkmę.

Pastebima, kad per pastarąsias šešias dienas Rusijos tinklaraštininkai tvirtino, kad Rusijos kariai pasiekė reikšmingos sėkmės, neva pralaužę Ukrainos gynybą dviejose srityse: pietuose esančioje Zaporižios srityje prie Orechovo ir 100 km į rytus, Donecko srityje, netoli Vuhledaro.

„Egzistuoja reali galimybė, kad Rusijos kariniai šaltiniai sąmoningai skleidžia dezinformaciją, bandydami parodyti, kad Rusijos operacija įgauna pagreitį“, – rašoma britų žvalgų ataskaitoje.

