09:50 | Kremlius bando permesti atsakomybę

Naujausioje savo apžvalgoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba atkreipia dėmesį į tai, kad spalio 24 dieną Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas pareiškė, kad Maskvos meras Sergejus Sobianinas koordinuos „saugumo priemonių plėtrą“ Rusijos regionuose.

Tai buvo padaryta po Rusijos prezidento Vladimiro Putino dekreto, kuriuo Rusijos Federacijoje įvestas naujas pavojaus lygių režimas.

„Tikėtina, kad ši priemonė paskatins glaudesnę regionų gubernatorių integraciją į Rusijos nacionalinio saugumo sistemą. Tai dar viena priemonė, skirta kontroliuoti visuomenę, kuri ir toliau jaučia Rusijos prieš Ukrainą pradėto karo spaudimą“, – rašoma apžvalgoje.

Anot žvalgybos, aktyvesnis regiono pareigūnų įtraukimas į nacionalinio saugumo sistemą bent iš dalies yra skirtas nukreipti visuomenės kritiką nuo centrinės Rusijos valdžios.

Kremlius panašaus veiklos metodo laikėsi COVID-19 krizės metu, tačiau tikėtina, kad Kremliui bus sunku izoliuoti Rusijos visuomenę nuo „specialiosios karinės operacijos“ Ukrainoje pasekmių, mano britų žvalgai.

