17:43 | Kyjivo valdžia neleidžia rengti „Pride“ eitynių miesto metro

Kyjivo savivaldybė, motyvuodama saugumo sumetimais, atsisako leisti surengti LGBTIQ eitynes miesto metro, organizatoriams paskelbus apie tokius planus.

Ukrainos sostinėje dar nebuvo nė vienų „Pride“ eitynių nuo Rusijos plataus masto karo pradžios. Vėliausią kartą toks renginys Kyjive vyko 2021 metais.

Praėjusiais metais Kyjivo „Pride“ eitynes priėmė Jungtinė Karalystė. Renginys vyko Liverpulyje, kuris Ukrainos vardu rengė ir „Euroviziją“.

Organizatoriai paskelbė registraciją į birželio 16 dieną planuojamą „Lygybės maršą“ Kyjivo metropolitene. Pasak organizatorių, renginyje galėtų dalyvauti iki pusės tūkstančio žmonių.

Tačiau Kyjivo miesto savivaldybė paskelbė, kad nenori leisti rengti tokio renginio metro saugumo sumetimais, ir paprašė organizatorių surasti kitą vietą.

„Kad nekiltų pavojus dalyviams ir keleiviams ir siekiant išvengti galimų provokacijų, miesto valdžia negali leisti rengti „Lygybės maršo“ metro“, – sakoma pareiškime.

Kyjivo pirmasis vicemeras Mykola Povoroznykas sakė, kad karo metu svarbu rengti renginius, skirtus kalbėti apie žmogaus teises ir lygybę, tačiau pabrėžė, kad metro yra dvigubos paskirties objektas. Metro stotyse žmonės gali pasislėpti, kai paskelbiamas oro pavojus.

Kyjivo „Pride“ organizatoriai teigė, kad idėja sukviesti eitynių dalyvius į metro kilo, kai panašus renginys 2022 metais buvo surengtas rytiniame Charkivo mieste.

Jie tvirtina, kad galėtų savo renginį surengti metropolitene ir be leidimo, tačiau sako norintys dialogo su valdžia.

Eitynių organizatorių atstovas Ukrainos naujienų agentūrai „Unian“ praėjusią savaitę sakė, kad jie bendrauja su Kyjivo valdžia bei „derina renginio formatą“ ir kad atitinkami pareigūnai buvo informuoti apie planą jį rengti metro.

Visuomenės apklausos rodo, kad nuo plataus masto karo pradžios Ukrainoje labiau palaikomos LGBTIQ bendruomenės teisės, o socialiniuose tinkluose pasirodo informacija apie kariuomenėje tarnaujančius seksualinės orientacijos neslepiančius karius.

Ukrainos nacionalinio demokratijos instituto apklausų duomenimis, parama LGBTIQ žmonių lygybei teisiniu atžvilgiu, 2022 metų rugpjūtį siekusi 54 proc., pernai lapkritį jau buvo pakilusi iki 72 procentų.

Vis dėlto vasarį pasirodžius ukrainietiškam filmui apie šeimą, besimokančią tolerancijos gėjui, kurį priima gyventi kartu, ultranacionalistų aktyvistai rengė piketus Kyjive ir Charkive.

17:07 | Čekija iki 2025 metų vidurio atsikratys priklausomybės nuo rusiškos naftos

Čekija iki 2025 metų vidurio atsikratys priklausomybės nuo rusiškos naftos, nes bus išplėstas iš Italijos nutiestas naftotiekis TAL, antradienį pareiškė ministras pirmininkas Petras Fiala.

TAL vamzdynu nafta iš Italijos Triesto uosto gabenama į pietų Vokietiją. Ten naftotiekis jungiasi su vamzdynu IKL, kuriuo nafta tiekiama į Čekiją.

Išplėtus naftotiekį, naftos tiekimo Čekijai pajėgumas padidės du kartus iki 8 mln. tonų. Padidinto pajėgumo naftotiekis pradės veikti kitąmet.

Po Maskvos invazijos į Ukrainą Čekija jau visiškai atsisakė rusiškų gamtinių dujų.

„Prasidėjo TAL vamzdyno plėtros darbai, o tai reiškia, kad po 60 metų atsikratysime priklausomybės nuo rusiškos naftos“, – sakė P. Fiala žurnalistams, lankydamasis valstybinėje naftos bendrovėje „Mero“, įsikūrusioje į šiaurę nuo Prahos.

„Tikimės, kad [padidinto pajėgumo vamzdynas] bus visiškai paleistas ne vėliau kaip 2025 metų pirmąjį pusmetį“, - sakė jis.

Čekija didžiąją dalį reikalingos naftos gauna naftotiekiu „Družba“, kuris pradėjo veikti praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai šalis buvo Sovietų Sąjungos kontroliuojamos Čekoslovakijos dalis.

Netrukus po to, kai Rusija 2022 metų vasarį įsiveržė į Ukrainą, Europos Sąjunga įvedė draudimą daugumai naftos importo iš Rusijos, tačiau naftotiekiui „Družba“ buvo nustatyta išimtis.

„Šią išimtį atšauksime, kai tik galėsime“, – sakė P. Fiala.

Pramonės ir prekybos ministerijos duomenimis, 2023 metais rusiška nafta sudarė 58 proc. viso Čekijos naftos importo.

TAL, veikiantis nuo 1967 metų, priklauso aštuonių naftos įmonių konsorciumui, tarp kurio narių yra „Mero“ ir pasaulines milžines „Shell“, „Eni“ bei „ExxonMobil“.

16:49 | Londonas: rusai pasiekė nedidelių laimėjimų Rytų Ukrainoje

Rusija, britų vertinimų, Rytų Ukrainoje vykdo puolimą pirmiausiai Avdijivkos ir Pokrovsko miestų sektoriuje. „Rusų pajėgos pasiekė nedidelių laimėjimų šiaurinėje šio fronto atkarpoje Sokilo ir Jevhenivkos kaimų kryptimi“, – antradienį pranešė britų Gynybos ministerija, komentuodama karinius veiksmus.

Už kelių kilometrų į pietus rusai esą tikriausiai pasiekė Novoselivka Peršos gyvenvietės pakraščius. „Toliau į pietus rusų daliniai reikšmingų laimėjimų nepasiekė – nepaisant smarkių atakų prieš ukrainiečių pozicijas į vakarus nuo Netaljovės kaimo, palei greitkelį E50“, – nurodoma pranešime.

Nevelskės kaimas į vakarus nuo Donecko didmiesčio, nepaisant intensyvių atakų, tikriausiai ir toliau yra ukrainiečių rankose, teigiama toliau. „Kitą savaitę šis sektorius tikriausiai toliau bus operacijų veiksmo vieta, nes rusų ginkluotosios pajėgos, nepaisydamos didelių nuostolių, mėgina išlaikyti operacijos tempą“, – pažymima vertinime.

Ukraina nuo 2022 m. vasario ginasi nuo Rusijos puolimo. Britų Gynybos ministerija nuo tada reguliariai skelbia informaciją apie karo eigą. Maskva kaltina Londoną dezinformacija.

16:22 | Kremliaus grasina Vakarams: kariniai instruktoriai iš Vakarų nėra apsaugoti nuo smūgių

Ukrainoje šios šalies karius apmokantys kariniai instruktoriai iš Vakarų nebūtų „apsaugoti“ nuo Rusijos smūgių, pasirodžius pranešimų, kad Prancūzija galėtų į Ukrainą atsiųsti karinių instruktorių, antradienį pareiškė Kremlius.

Ukrainos karinių pajėgų vadas Oleksandras Syrskis praėjusią savaitę pasakė, kad į šalį netrukus atvyks kariniai instruktoriai iš Prancūzijos, tačiau Kyjivo gynybos ministerija vėliau šią informaciją paneigė.

„Bet kokie Ukrainos režimo apmokymuose dalyvaujantys instruktoriai nėra nuo nieko apsaugoti. Nesvarbu, ar jie būtų iš Prancūzijos, ar ne“, – žurnalistams pasakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas neatmetė galimybės į Ukrainą siųsti karius, nors kitos NATO narės nėra linkusios to daryti, o Maskva dėl tokių jo pareiškimų ėmė įnirtingai svaidytis perspėjimais.

Prancūzijos karinis personalas šiuo metu oficialiai Ukrainos pajėgų Ukrainoje neapmoko ir joms nepadeda.

Rusija yra perspėjusi dėl tokio žingsnio ir pažadėjo sunaikinti bet kokią į šalį atsiųstą karinę techniką iš Vakarų.

Ukrainos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, jog instruktorių klausimas šiuo metu vis dar yra derinamas su Paryžiumi ir kitomis sąjungininkėmis.

15:10 | Putinas 2008 m.: Krymas – tai Ukraina, jokių ginčų dėl to nėra

Dabar gali būti sunku patikėti, tačiau Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, taip aršiai bandantis įtikinti visus „Ukrainos neegzistavimu“ ir 2014-aisiais okupavęs Krymo pusiasalį, dar 2008 m. viešai dievagojosi, jog Rusija jokių pretenzijų Ukrainai neturi, o Krymas yra Ukrainos teisėtos žemės.

14:46 | Naujausia apklausa: pusė ukrainiečių nepatenkinti Zelenskio prezidentavimu

49 proc. ukrainiečių mano, kad per Volodymyro Zelenskio prezidentavimo laikotarpį pablogėjo šalies ekonominė padėtis, skelbia gegužė 16–22 d. Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto atlikta apklausa.

Tačiau 16,5 proc. jų tai pirmiausia sieja su Rusijos pradėta invazija, o 23 proc. – pirmiausia su klaidingais valdžios institucijų veiksmais (dar 9 proc. nurodė abi priežastis), rašo „Ukrainska Pravda“.

43 proc. ukrainiečių mano, kad per penkerius V. Zelenskio prezidentavimo metus demokratijos padėtis Ukrainoje pablogėjo, iš jų 28 proc. įsitikinę, kad taip atsitiko dėl valdžios institucijų bandymų apriboti piliečių teises ir laisves.

V. Zelenskis susitiko su G. Nausėda

14:17 | „Bild“: Ukrainos kariuomenė ruošiasi ypatingai misijai, taikiklyje – Krymo tiltas

Ukrainos kariuomenė, panašu, ruošiasi vėl smogti Krymo tiltui, skelbia Vokietijos leidinys „Bild“, remdamasis keliais ekspertais ir karo analitikais.

Naujausios apgadinto Krymo tilto nuotraukos

13:55 | Ukraina: Italija atsiųs dar vieną oro gynybos sistemą

Kyjivas antradienį pranešė, kad Italija atsiųs Ukrainai dar vieną oro gynybos sistemą – šios ginkluotės ukrainiečių pareigūnai prašo savo sąjungininkų, kad atremtų Rusijos oro atakas.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šaliai skubiai reikia dar bent septynių sistemų. Vien rytinei Charkivo sričiai, kurioje Maskva neseniai pradėjo naują antžeminį puolimą, ginti, jų reikia bent dviejų.

13:11 | Sevastopolyje rusai dislokuoja oro gynybos sistemas S-300 tarp gyvenamųjų namų

Ukrainai ir toliau ilgojo nuotolio tiksliais smūgiais naikinant Rusijos oro gynybos potencialą laikinai okupuotame Kryme, panašu, kad įsibrovėliai nusprendė griebtis gyvojo skydo taktikos, jie dislokuoja sistemas S-300 gyvenamuosiuose rajonuose.

Pastebėta, kad Sevastopolyje rusai stato priešlėktuvinių raketų paleidimo įrenginius S-300 gyvenamajame kvartale, arti privačių namų, tai sukėlė siaubą vietos gyventojams, pranešė „Telegram“ kanalas „Krymskij Veter“.

12:50 | Ukrainos ginkluotosios pajėgos raketomis smogė keltų perkėlai Kryme ir naftos terminalui Rusijoje

Ukrainos ginkluotosios pajėgos raketomis sėkmingai atakavo keltų perkėlą laikinai okupuotame Kryme ir naftos terminalą Rusijos Krasnodaro krašte.

Tai antradienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Praėjusią parą Oro pajėgos bei Ukrainos gynybos pajėgų raketų kariuomenė ir artilerija atakavo penkis Rusijos kariuomenės gyvosios jėgos susitelkimo rajonus, keturias oro gynybos sistemas, vieną artilerijos sistemą ir du amunicijos sandėlius, rašoma pranešime.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos Belgorodo srityje buvo smogta oro gynybos kompleksui S-300/400. Teigiama, kad smūgiui buvo panaudota sistema HIMARS.

12:07 | Ukrainos pergalė – neišvengiama: britų kariuomenės vadas įvertino situaciją fronte

Didžiosios Britanijos vyriausiasis kariuomenės vadas admirolas Tony Radakinas neabejoja, kad Ukraina pajėgi laimėti karą prieš Rusiją. Pasak jo, iki birželio pabaigos Rusija Ukrainoje praras 500 tūkst. karių, skaičiuojant ir sužeistuosius.

„Mes jau turime 800 dienų karo, kuris, pagal V. Putino prognozes, turėjo trukti tris dienas“, - sakė britų kariškis.

Pasak jo, dabar Rusija kontroliuoja mažiau Ukrainos teritorijų nei 2022 m.

„Tačiau reikia žiūrėti kiek atsitraukus atgal. Jei grįžtumėte atgal į 2022 m. kovą, Rusija anuomet užėmė apie 17 proc. Ukrainos teritorijos. Šiandien ji turi 11 proc. Todėl Rusija vis dar deficite“, – patikslino jis.

Admirolas taip pat skatino Vakarų šalis toliau remti Ukrainą.

Ukrainos kariai

11:46 | Latvijos diplomatas: šalis nėra visiškai pasirengusi Rusijos invazijai

Šiandien NATO narė Latvija yra apsaugota kariniu požiūriu kaip niekada anksčiau. Bet ji nėra 100 proc. pasirengusi Rusijos invazijai.

Tai interviu portalui „rbc.ua“ pareiškė Latvijos ambasadorius Ukrainoje Ilgvaras Kļava.

Pasak diplomato, Latvija nemano, kad Rusijos įsiveržimo pavojus yra labai didelis. Bet ji kaip NATO narė nuolat bendradarbiauja su savo sąjungininkais ir skiria didelius išteklius gynybai ir kariuomenei.

„Tai – procesas. Negalima sakyti, kad esame pasirengę 100 proc. Nė viena pasaulio šalis nėra pasirengusi. Tobulinamos technologijos, vyksta pokyčiai šiuolaikiniame mūšio lauke, keičiasi taktika, karinė technika ir t. t.“, – pridūrė I. Kļava.

Renginyje – akibrokštas Lukašenkai: Nausėda su Latvijos ir Lenkijos vadovais atsisakė su juo fotografuotis

11:02 | Sėkmingas ukrainiečių proveržis – pavyko atsikovoti pozicijas Charkivo srityje

Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko atsikovoti pozicijas Charkivo srityje, kur Rusijos pajėgos tęsia puolimą. Tačiau rusai sugebėjo prasiveržti Zaporižios kryptimi.

10:37 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 290 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų birželio 4 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 512 420 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 794 tankų (+15), 15 020 šarvuotųjų kovos mašinų (+18), 13 345 artilerijos sistemų (+65), 1 092 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 827 oro gynybos priemonių (+3), 357 lėktuvų (+0), 326 sraigtasparnių (+0), 10 766 dronų (+27), 2 268 sparnuotųjų raketų (+0), 27 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 18 228 automobilių (+69), 2 211 specialiosios technikos vienetų (+12).

Vilniaus centre jau stovi trofėjinis tankas iš Ukrainos

10:00 | Praėjusią parą rusai pražudė du Donecko srities gyventojus, dar du sužeidė

Praėjusią parą, birželio 3-iąją, Rusijos kariškiai pražudė du Donecko srities gyventojus ir dar du sužeidė.

Tai feisbuke pranešė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Birželio 3-iąją rusai pražudė du Donecko srities gyventojus – Mychailivkoje. Dar du žmonės srityje per parą buvo sužeisti“, – pažymėjo jis.

09:14 | NATO turi pasiruošti karui su Rusija per 2–3 metus – Norvegijos ginkluotųjų pajėgų vadas

Norvegijos ginkluotųjų pajėgų vadas Eirikas Kristoffersenas interviu naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė, kad NATO turi sugebėti pasiruošti karui su Rusija per 2–3 metus, nes būtent per tiek laiko Rusija sugebės atkurti savo kovinę galią.

„Matau langą, per kurį galime įgyvendinti reikalavimus, dėl kurių susitarė NATO: naują vadovavimo struktūrą, naujas pajėgų struktūras, naujus regioninius planus. Šiuos planus ir sprendimus galime įgyvendinti artimiausiais metais, tačiau turime paspartinti tempą. Turime tai padaryti per dvejus trejus metus, kad būtume pasirengę viskam, kas gali nutikti“, – sakė E. Kristoffersenas.

NATO pratybos Norvegijoje

Jis patikslino, kad anksčiau buvo išsakyta nuomonė, jog Rusija atgaus gebėjimą vesti konvencinį karą per 10 metų.

„Bet aš manau, kad mes grįžtame prie trumpesnio nei 10 metų laikotarpio dėl pramoninės bazės, kuri dabar veikia Rusijoje“, – aiškino E. Kristoffersenas.

08:39 | D. Kuleba: Kinijos pozicija priklauso nuo karo Ukrainoje rezultatų

Kinija neskuba užimti pozicijos karo Ukrainoje atžvilgiu, nes jai svarbu, kaip baigsis konfrontacija. Jei Ukraina nugalės, Kinijos veiksmai bus suvaržyti. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, pristatydamas Kyjive knygą „Karas ir nauji horizontai“, praneša portalas „rbc.ua“.

„Kai dėl Kinijos, tai jos strategija labai paprasta. Kinija turi savo didžių istorinių reikalų. Bijau, kad mes Ukrainoje tiesiog labai blogai suprantame Kiniją. Aš taip pat nepretenduoju į šimtaprocentį supratimą. Tačiau Kinija niekur neskuba dėl vienos paprastos priežasties: jai labai svarbu, kuo baigsis šis karas. Nes jei jis baigsis Ukrainos pergale, tai Kinijos veiksmai bus suvaržyti“, – sakė ministras.

08:15 | Dnipre oro gynyba numušė dvi raketas: krintančios nuolaužos sužeidė šešis žmones, tarp jų – kūdikis

Birželio 4-osios rytą Oro gynybos pajėgos Dnipre numušė dvi Rusijos raketas. Sužeisti šeši žmonės, tarp jų – vieno mėnesio kūdikis.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Dnipropetrovsko srities valstybinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak pareigūno, dėl krintančių raketų nuolaužų buvo apgadinta civilinė infrastruktūra, kilo gaisras, nukentėjo žmonės.

Tarp nukentėjusiųjų yra vaikų. Vieno mėnesio amžiaus berniuko būklė yra patenkinama, jis bus gydomas ambulatoriškai. 17-metis vaikinas nugabentas į ligoninę, jo būklė – vidutinio sunkumo.

07:38 | Pilki debesys virš Kremliaus sosto: Rusija netenka rekordiškai daug karių

Kyjivas teigia, jog nuo pat pilno masto invazijos pradžios, Rusija neteko rekordinio skaičiaus karių Ukrainoje. Ukrainos kariuomenė visą pastarąjį mėnesį reguliariai pranešdavo apie rusų karių aukų skaičių, kuris kasdien viršydavo 1000. Gegužės viduryje Kyjivo kariuomenė teigė, kad per vieną dieną Maskva neteko 1 740 karių. Tai buvo didžiausias kasdienių Rusijos aukų skaičius nuo plataus masto karo pradžios.

07:00 | Pirmadienį fronte Ukrainoje vyko 73 susirėmimai

Pirmadienį fronte vyko 73 susirėmimai tarp Ukrainos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų. Prie Pokrovsko ir Kupjansko rusai ypač aktyvūs, savo ataskaitoje pranešė Ukrainos kariuomenės Generalinis štabas.

Kupjansko regione priešas didino savo aktyvumą ir surengė 11 atakų prieš Ukrainos pozicijas. Trys mūšiai tęsiasi prie Stelmachivkos, Berestovės ir Ternio. Siversko regione rusai mėgino pulti devynis kartus. Ukrainiečių daliniai septynias atakas sulaikė prie Rosdolivkos ir Ivano Darjivkos.

Kramatorsko regione šiuo metu tęsiasi keturi susirėmimai prie Ivanivskės ir Alebastrovės. Viena ataka sėkmingai atremta. Pokrovsko regione priešas, remiantis ataskaita, lieka aktyvus prie Novoleksandrivka Peršos ir Ptyčės. Šiame regione pirmadienį suskaičiuota 30 puolamųjų veiksmų.

Kurachovės regione atremtos devynios priešo atakos. Padėtis esą kontroliuojama. Prydniprovjos regione atremta dar viena ataka. Ten jau vyko trys susirėmimai.