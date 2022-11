Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

14:02 | S. Lavrovas atvyko į Balyje vykstantį G-20 viršūnių susitikimą

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sekmadienį atvyko į Indonezijos salą Balį dalyvauti Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime vietoj prezidento Vladimiro Putino, kuris nusprendė jame nedalyvauti, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.

S. Lavrovą pasitiko garbės sargyba ir tradiciniai šokėjai, tačiau tikimasi, kad aukščiausiojo lygio susitikime jis sulauks kritikos dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ir grasinimų konflikte panaudoti branduolinį ginklą.

13:43 | Rusų kariai žudo civilius

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenko teigė, kad šeštadienį po Rusijos surengtų atakų Donecko regione buvo nužudyti 4 žmonės, dar 1 sužeistas, rašo „The Guardian.

Priduriama , kad rusų kariai dar 2 civilius nužudė Chersono srityje, taip pat 2 asmenys buvo sužeisti centrinėje Dniepropetrovsko srityje.

13:27 | Prognozuoja, kad V. Putinas bus nuverstas iš valdžios

Rusijai ir toliau patiriant didelius pralaimėjimus pradėtame kare Ukrainoje, dalis ekspertų tikina, kad Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas gali būti nuverstas iš valdžios.

Politikos technologas Michailas Šeitelmanas svarsto, kad šiuo metu Rusijos Federacija neturi konkretaus plano, o Kremliaus valdžia viską dar paskubomis.

„Manau, kad jie neturi jokio tolimesnio scenarijaus, nes Rusijoje neegzistuoja jokios strategijos, taktikos. Ką jie atliko per pastarąsias dvi ar tris dienas, tai paskelbė apie pasitraukimą iš Chersono, viskas buvo vykdoma paskubomis.

<...> Ir apskritai per pastaruosius mėnesius jie nenaudojo jokių strategijų, taktikų. Tai, ką jie sugalvoja iš ryto, tą ir padaro. Dabar jie užbaigė tam tikrą gyvenimo etapą. Tas etapas vadinasi „mes laukėme G-20 viršūnių susitikimo, kol visa tai staiga iširs, mes laukėme, galiausiai galime sutikti ir įvykdyti mainus dėl Chersono“, – kalbėjo jis.

Nepaisant to, Rusijos Federacijai nepasisekė, nes niekas taip ir nesugriuvo, todėl, pasak M. Šeitelmano, Kremliaus valdžia turi rinktis naują taktiką, nors šiuo metu ir bando sugriauti Ukrainos svarbiausius infrastruktūros objektus.

Be to, ekspertas svarsto, kad rusai pasiekė naują lūžio tašką ir jie turės priimti naują sudėtingą sprendimą. Vienas tokių sprendimų – V. Putino nuvertimas iš valdžios, mat anksčiau buvo kalbėta, kad Chersonas praradimas gali tapti Putino eros pabaiga.

M. Šeitelmano įsitikinimu, visgi neverta tikėtis, kad viskas baigsi V. Putino mirtimi. Tikėtina, kad viskas bus vykdoma dar anksčiau – iš Rusijos diktatoriaus V. Putino bus atimta valdžia, uždrausta priimti sprendimus, bendrauti su politikais, kitomis valstybėmis.

„Dabar turime atidžiai stebėti [Nikolajaus] Patruševo rankas. Pasakysiu taip: jeigu N. Patruševas nuvyks į Kiniją per artimiausias 5 dienas ar tai padarys per 10 dienų, tai reikš, kad iš V. Putino bus atimta galybė.

<...> Aš netikiu, kad V. Putinas yra pasirengęs atiduoti valdžią bet kam, aš visiškai tuo netikiu. Tačiau valdžia gali būti atimta iš V. Putino jo neatsiklausus. [Volodymyras] Zelenskis aiškiai pasakė, kad su V. Putinu nekalbės. [Joe] Bidenas, be to, taip pat neišreiškė noro kalbėti su V. Putinu. Kodėl? Nes jam to nereikia, jis [J. Bidenas] negali sėdėti šalia žudiko. Jis [V. Putiną] pavadino žudiku, skerdiku“, – kalbėjo ekspertas.

12:38 | Putinas siūlo atimti pilietybę iš rusų

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pateikė naujas Rusijos pilietybės įstatymo pataisas.

Kaip rašo NEXTA, V. Putinas siūlo iš rusų atimti jų pilietybę, jeigu šalies kariuomenė yra diskredituojama, platinama nepagrįsta informacija.

12:12 | Karo ekspertas: Baltarusijos kariuomenė yra labai silpna, be tinkamo karinio pasirengimo

Britų karo ekspertas pareiškė, kad Baltarusijos kariuomenė yra silpna, o didelė dalis karinės įrangos buvo perduota Rusijai.

Karo ekspertas, pulkininkas Glenas Grantas tikina, kad Baltarusijos kariuomenės karinis pasirengimas yra labai silpnas, o nemenka dalis karinės technikos priemonių jau buvo perduota Rusijos Federacijai.

Pasak G. Granto, šios priežastys lemia, kad Baltarusija savo ruožtu nedrįs pulti Ukrainos.

„Baltarusijos kariuomenė yra labai silpna. <...> Tai ne ta kariuomenė, kuri galėtų užpulti [Ukrainą]. Tačiau tai nereiškia, kad Baltarusija nebus priversta to padaryti“, – kalbėjo karo ekspertas.

G. Grantas priduria, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali užkirsti kelią galimai Baltarusijos atakai iš šiaurinės dalies.

„Jis turi užtikrinti, kad visa Baltarusijos politinė sistema suvoktų, kad jeigu Baltarusija išdrįs kirsti Ukrainos sieną, tuomet viskas – Ukraina įsiverš į šią šalį ir nuvers [diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos] valdžią“, – teigė jis.

Ekspertas svarsto, kad jeigu Baltarusija išdrįstu pulti Ukrainą, tuomet aukų skaičius, įskaitant žūstančius rusų karius, gerokai išaugtų. Visgi G. Grantas mano, kad patys baltarusių kariai nenori priešintis Ukrainos kariuomenei.

11:46 | Rusija pila purvą ir teigia, kad neva JAV skatina Pietryčių Azijos militarizaciją

Rusijos užsienio reikalų ministras sekmadienį apkaltino Jungtines Valstijas skatinant militarizaciją Pietryčių Azijoje, sakydamas, kad Vašingtonas bando apriboti Pekino ir Maskvos įtaką regione.

Sergejus Lavrovas kalbėjosi su žurnalistais Pnom Penio oro uoste po dalyvavimo Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) susitikime Kambodžoje, prieš jam išskrendant į Balį, kur vyks Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio renginys, kuriame susitiks Kinijos vadovas Xi Jinpingas ir JAV prezidentas Joe Bidenas.

Anksčiau sekmadienį J. Bidenas sakė, kad su Xi Jinpingu nustatys „raudonąsias linijas“.

Vašingtonas bando didinti savo įtaką Pietryčių Azijoje, nerimaudamas dėl vis agresyvesnio Pekino elgesio regione, kurį jis laiko savo strateginiu užnugariu.

S. Lavrovas apkaltino JAV skatinant „šio regiono militarizavimą, kuriuo aiškiai siekiama sulaikyti Kiniją ir apriboti Rusijos interesus regione“.

Tęsiantis invazijai į Ukrainą ir Vakarų sankcijoms, Rusija pasuko į Pietryčių Aziją, bandydama sustiprinti savo pažeistą ekonomiką.

S. Lavrovas Vašingtono strategiją, pagal kurią JAV siekia užmegzti glaudesnius santykius su Pietryčių Azijos valstybėmis, pavadino „neįtraukiančia ir konkuruojančia su ASEAN sukurtomis įtraukiančiomis struktūromis“.

Regioniniame viršūnių susitikime Kambodžoje dominavo tarptautiniai klausimai, iš pradžių Ukrainai, o vėliau JAV ir Kinijos priešpriešai užgožus vietos lygmens temas, tokias kaip Mianmaras.

11:24 | Gruzijos sieną nuo mobilizacijos pradžios kirto 700 tūkst. rusų

Gruzijoje prezidentė Salomė Zurabišvili teigė, kad nuo Kremliaus paskelbtos mobilizacijos pradžios į Rusiją atvyko apie 700 tūkst. rusų.

Tiesa, priduriama, kad 100 tūkst. asmenų liko gyventi Gruzijoje, o kita dalis išvyko į kitas valstybes.

About 700 thousand #Russians have entered #Georgia since the beginning of #mobilization, said President Salome #Zourabichvili.



Of these, 100,000 stayed in Georgia and the rest left for other countries. pic.twitter.com/1WfvOUJ97s — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022

10:40 | Putino marionetė Medvedevas niršta: vėl užsiminė apie branduolinį ginklą

Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas šeštadienį vėl užsiminė, kad Maskva galėtų panaudoti branduolinius ginklus.

„Dėl priežasčių, kurios yra akivaizdžios visiems blaiviai mąstantiems žmonėms, Rusija dar nėra panaudojusi viso turimo galimų naikinimo priemonių arsenalo.

<...> Viskam yra savas laikas“, – parašė jis platformoje „Telegram“.

Nors Ukrainai pavyko atsikovoti okupuotą Chersoną, Kremlius tvirtina, kad ši teritorija vis tiek yra Rusijos dalis.

„Tai yra Rusijos Federacijai pavaldi teritorija. Jokių pokyčių čia nėra ir negali būti“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

10:33 | Atsitraukus rusų pajėgoms, ukrainiečių policija išminuoja Chersono teritoriją

Ukrainos valdžia, vos prieš dieną paskelbusi apie ne vieną mėnesį Rusijos okupuoto Chersono išlaisvinimą, šeštadienį pranešė, kad pareigūnai išminuoja šio Pietų Ukrainos miesto teritoriją ir fiksuoja Rusijos pajėgų padarytus nusikaltimus.

Taip pat atkuriamas elektros energijos tiekimas visoje srityje.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paskelbė, kad Chersonas yra „mūsų“, Rusijos pajėgoms atsitraukus iš šio pietinio miesto, kuris buvo vienintelis jų užimtas Ukrainos sričių centras.

Chersono sritis buvo viena iš keturių Ukrainos teritorijų, kurias Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė aneksavęs per rugsėjo pabaigoje Kremliuje surengtą iškilmingą ceremoniją. Jis tuomet žadėjo panaudoti visas įmanomas priemones apginti ją nuo Kyjivo.

Visgi praėjus vos kelioms savaitėms padėtis iš esmės pasikeitė ir Rusijos gynybos ministerija paskelbė iš Chersono srities, įskaitant Chersono miestą, atitraukusi per 30 tūkst. karių.

Po aštuonių mėnesių okupacijos Chersono mieste atnaujintos ukrainiečių televizijos transliacijos, o srities elektros energijos tiekėja pranešė atkurianti energijos tiekimą.

Ukrainos policijos viršininkas Ihoris Klymenka pareiškė, kad apie 200 policijos pareigūnų įrengia kelių užtvarus ir fiksuoja „rusų okupantų padarytus nusikaltimus“.

Jis paragino Chersono gyventojus saugotis galimų Rusijos pajėgų paliktų minų ir pranešė, kad išminuojant vieną administracinį pastatą buvo sužeistas vienas policininkas.

Policija savo ruožtu pranešė, kad viena moteris ir du vaikai buvo sužeisti, netoli jų automobilio Chersono srities Mylovės kaime suveikus sprogstamajam įtaisui.

O Chersono srities Beryslavo miesto rajone, pasak policijos, per Rusijos pajėgų apšaudymą „žuvo ir buvo sužeista“ žmonių, tačiau išsamesnės informacijos nebuvo pateikta.

10:19 | Per pastarąją parą – 650 nukautų rusų karių

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad šeštadienį šalies gynėjai nukovė 650 rusų karių.

Teigiama, kad iš viso nukautų rusų karių skaičius sparčiai artėja prie 81 tūkst.

Be to, per pastarąją parą rusų kariuomenė neteko apie 40 vienetų įvairios karinės technikos.

Skaičiuojama, kad šeštadienį Ukrainos kariuomenei pavyko sunaikinti du okupantų tankus (iš viso sunaikinta 2840), 12 šarvuotų karinių transporto priemonių (5742), 8 artilerijos sistemas (1837), 1 karinį droną (1507), 16 transporto priemonių ir autocisternų (4295), 1 oro gynybos įrangą (206).

09:40 | V. Zelenskis: Donecko regione užvirė tikras pragaras

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Donecko regione prokremliški kovotojai pradėjo aršia kovą po to, kai Rusijos karinės pajėgos paliko Chersoną. Šalies vadovas tikina, kad šioje srityje užvirė tikras pragaras, rašo „SkyNews“.

V. Zelenskis pasakoja, kad rusų kariai, prieš atsitraukdami iš Chersono, sunaikino visą svarbiausią infrastruktūrą, todėl mieste sutriko vandens ir elektros tiekimas.

Be to, Ukrainos gynėjai, įžengdama į Chersoną, turėjo išvengti beveik 2 tūkst. rusų kariuomenės padėtų minų.

Tuo metu Donecko regione Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms tenka atremti stiprius prokremliškos jėgos smūgius.

„Ten tiesiog užvirė tikras pragaras, kasdien vyksta įnirtingos kovos. <...> Tačiau mūsų kariuomenė drąsiai ginasi – atremia baisų okupantų spaudimą, išlaiko gynybos linijas“, – kalbėjo V. Zelenskis.

09:11 | Į Baltarusijoje esančias ligonines vežami rusų kariai

Bresto regione, Baltarusijoje, į vietines ligonines vežami sergantys rusų kariai, rašo UNIAN.

„Baltarusijoje esančiame Bresto regione, ypač tose teritorijose, kur atvyksta daugiausiai Rusijos Federacijos kariuomenės dalinių, itin didėja socialinė įtampa.

Visų pirma, į vietines ligonines plūsta rūsų kariai, nes jie dėl netinkamų sąlygų įkurtose palapinių stovyklose masiškai serga“, – socialiniame tinkle rašo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovai.

Be to, priduriama, kad dėl rusų karių susirgimų vietinių ligoninių gydytojai yra priversti nesuteikti medicinos paslaugų civiliams.

08:53 | Viešinami susprogdinto tilto vaizdai Chersone

Paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip atrodo susprogdintas Antonivkos tiltas, esantis Chersone.

08:30 | Rusijoje įsižiebė ideologinis susiskaldymas

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai sako, kad Rusijos atsitraukimas iš Chersono lemia ideologinį susiskaldymą Rusijoje, rašo UNIAN.

Teigiama, kad Kremliaus diktatoriui Vladimirui Putinui tampa vis sunkiau nuraminti įsiaudrinusius rinkėjus, kurie palaiko karinę invaziją Ukrainoje.

Pasak analitikų, pagrindinė įsižiebusio susiskaldymo priežastis – Rusijos kariuomenės nesugebėjimas nuversti Kyjivo valdžios ir užimti visą Ukrainos teritoriją.

Pastebima, kad kraštutinių dešiniųjų propagandistai, pavyzdžiui, Vladimiras Solovjovas, vis dažniau reikalauja, kad Kremlius ir karinė vadovybė išpildytų visus pažadus sunaikinti Ukrainą.

Tačiau Chersono praradimas – naujas pralaimėjimas V. Putinui po Kerčės tilto susprogdinimo jo paties šalininkų akyse.

Analitikai V. Putinui išreiškiamą kritiką vadina „beveik beprecedente“. Svarstoma, kad padidėjusi cenzūrą Rusijos televizijos kanaluose taip pat gali būti susijusi su minėtu faktu, mat daugelis propagandistų neišsako arba tiesiog sumenkina rusų kariuomenės atsitraukimo galimas pasekmes.

Be to, priduriama, kad Rusijos kariuomenės pralaimėjimas ir išreiškiama kritika V. Putinui lemia tai, kad karinės bendrovės „Wagner“ įkūrėjo Jevgenijaus Prigožino įtaka Rusijoje didėja.

08:12 | Ukrainos URM vadovas: Maskva žaidžia „bado žaidimus“ su pasauliu

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba šeštadienį apkaltino Maskvą žaidžiant „bado žaidimus“ su pasauliu ir stabdant ukrainietiškų grūdų bei kitų žemės ūkio produktų eksportą.

Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikimo Kambodžoje kuluaruose jis reporteriams pareiškė, kad, lapkričio 19 dieną baigiant galioti susitarimui, leidžiančiam Ukrainai eksportuoti grūdus ir trąšas, pasauliui reikėtų spausti Rusiją neprieštarauti jo pratęsimui, nes ukrainietiški produktai, anot jo, yra lemiamai svarbūs įvairioms Afrikos ir Azijos šalims.

D. Kuleba taip pat apkaltino Rusijos inspektorius vykdant „tylų sabotažą“, nes, anot jo, jie sąmoningai delsia išduoti leidimus gabenti krovinius.

Rusija turi ne tik „toliau dalyvauti šioje iniciatyvoje, ji taip pat turi nurodyti savo inspektoriams elgtis garbingai ir vengti bet kokių priemonių, bet kokių žingsnių, dėl kurių atsirastų kliūčių ir būtų trukdoma ukrainietiškų žemės ūkio prekių eksportui į pasaulio rinką“, pažymėjo jis.

„Rusija turėtų – privalo – liautis žaidusi bado žaidimus su pasauliu“, – pabrėžė Ukrainos diplomatijos vadovas.

Viršūnių susitikime D. Kuleba taip pat ragino Pietryčių Azijos šalis suteikti Ukrainai politinę ir materialinę pagalbą, tokią kaip transformatoriai ir generatoriai.

Kiek anksčiau jis susitikimo kuluaruose susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu (Entoniu Blinkenu), kuris gyrė jo pastangas ieškant paramos ir patikino, kad „parama Ukrainai yra tvirta visame pasaulyje“.

Per kiek anksčiau surengtą spaudos konferenciją D. Kuleba sakė, jog tikėjosi susitikti su Kinijos užsienio reikalų ministru, bet sužinojo, kad jo Kinijos kolega šiame viršūnių susitikime nedalyvaus.

Ukrainos diplomatijos vadovas pridūrė, jog Kyjivas palaiko dialogą su Kinija, spausdamas Pekiną „panaudoti savo įtaką Rusijai ir priversti ją nutraukti karą“.

Tuo tarpu Rusijai ASEAN susitikimuose atstovauja užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

D. Kuleba sakė, kad, S. Lavrovui paprašius susitikti, jis būtų linkęs svarstyti tokį prašymą. Visgi jis pabrėžė, kad Rusija derybas iki šiol naudojo kaip „priedangą savo tęsiamai agresijai“ Ukrainoje.

„Ukraina nugalės, tai tėra laiko ir kainos klausimas, – pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. – Ir taip, kai kurie laimėjimai pasiekiami karinėmis priemonėmis, tačiau dalis Ukrainos laimėjimų bus pasiekta diplomatijos keliu.“

Ministras taip pat pabrėžė, kad „Ukrainos teritorinio vientisumo klausimas“ nesvarstytinas, kokios derybos bebūtų rengiamos.

Ukraina šiemet buvo pirmą kartą pakviesta į ASEAN aukščiausiojo lygio susitikimą ir pasirašė taikos susitarimą su šia grupe Pietryčių Azijos valstybių, kuriose gyvena iš viso beveik 700 mln. žmonių.

Daugelis ASEAN valstybių narių iki šiol laikėsi santūrios pozicijos dėl Rusijos invazijos į Ukrainą: jos pasmerkė karą, bet bendrai mėgino vengti ką nors kaltinti. Už JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kurioje smerkiama Rusijos agresija, balsavo 8 iš 10 ASEAN šalių, o likusios dvi – Vietnamas ir Laosas – susilaikė.

D. Kuleba pažymėjo, kad susitarimo su ASEAN pasirašymas yra svarbus šios grupės siunčiamas paramos Ukrainai ženklas, tačiau pridūrė, kad „tikrasis išbandymas yra ... balsavimas JT Generalinėje Asamblėjoje už rezoliucijas, susijusias su Ukraina“.

ASEAN vienija Kambodžą, Filipinus, Malaiziją, Indoneziją, Laosą, Singapūrą, Tailandą, Vietnamą, Brunėjų ir Mianmarą, nors Mianmaro lyderiams dėl šalyje besitęsiančio smurto ir vengimo įgyvendinti grupės suderintą taikos planą, neleidžiama dalyvauti dabartiniuose grupės susitikimuose.

