12:00 | Karo ekspertas: Vokietija bijo perduoti ginkluotę Ukrainai

Ukrainiečių karo ekspertas Antonas Miknenko sako, kad Vokietija bijo perduoti sunkiąją ginkluotę Ukrainai dėl galimos neigiamos Rusijos reakcijos, rašo UNIAN.

„Pirmiausiai, egzistuoja politinis aspektas. Vokietija vis dar bijo perduoti sunkiąją ginkluotę, pavyzdžiui, „Lepoard 2“ tankus, Ukrainai, nes suvokia, kad tarsi bus iškelta vėliava Rusijos Federacijai, visam pasauliui, jog čia bus NATO tankai, kurie apsaugos Ukrainą ir visą NATO“, – teigė jis.

Be to, pasak eksperto, Vokietija žino, kad, norint tinkamai naudotis tam tikrais ginklais, reikia įgūdžių.

„Būtina apmokyti personalą, būtina, kad gynybos pramonė, mechanikai skirtingose Ukrainos teritorijose galėtų sutaisyti vokiečių ginklus“, – kalbėjo ekspertas.

11:49 | Baltarusija leis vežti grūdus iš Ukrainos per Lietuvos uostus be išankstinių sąlygų

Baltarusija informavo Jungtines Tautas, kad be jokių išankstinių sąlygų leis tranzitu per savo teritoriją gabenti grūdus iš Ukrainos eksportui iš Lietuvos uostų, praneša naujienų agentūra „Unian“.

Apie tai teigiama penktadienį išplatintame JT generalinio sekretoriaus atstovo spaudai Staffeno Dujarrico (Stefano Diužariko) pranešime.

Pasak S. Dujarrico, Baltarusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Jurijus Ambrazevičius dieną prieš tai Niujorke susitiko su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu ir informavo jį, kad sutiks su Ukrainos grūdų tranzitu be išankstinių sąlygų.

Kartu J. Ambrazevičius „pakartojo savo vyriausybės prašymą leisti jai eksportuoti savo trąšas, kurioms šiuo metu taikomos sankcijos“, – po susitikimo paskelbtame pareiškime teigė S. Dujarricas.

11:13 | Kremlius kritiniu atveju evakuotų Putiną į kitą šalį

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas planuoja bėgti į Pietų Ameriką tuo atveju, jeigu karas Ukrainoje būtų pralaimėtas, rašo „Business Insider“ žurnalistai, remdamiesi buvusiu V. Putino kalbų rašytojo teigimu.

Rašoma, kad Kremlius pradėjo aktyviai rengti atsarginį planą, kuris dar vadinamas „Nojaus arka“. Apie tai dar pavasarį „Telegram“ įraše sakė buvęs V. Putino kalbų rengėjas Abasas Galiamovas, kuris rėmėsi neįvardytais šaltiniais.

Nors dalis analitikų ir kai kurie buvę Vakarų diplomatai nemano, kad Rusijos diktatorius V. Putinas dėl patiriamo didelio pralaimėjimo Ukrainoje staiga praras valdžią, visgi rengiamas evakuacijos planas, pasak A. Galimovo, apima sprendimus, kur diktatorius galėtų pasitraukti tuo atveju, jeigu Kremliuje pasidarytų „visiškai nepatogu“.

„Lyderio aplinkos žmonės neatmeta, kad jis [V. Putinas] pralaimės karą, neteks valdžios ir jam teks skubiai kur nors evakuotis“, – kalbėjo A

Buvęs V. Putino kalbų rašytojas taip pat priduria, kad iš pradžių Kremliaus lyderis svarstė apie planą kritiniu atveju pasitraukti į Kiniją, tačiau vėliau ši idėja atmesta dėl to, kad bendradarbiavimas su Kinija gali būti netvarus.

„Kinai mąsto pernelyg sąmoningai ir per daug niekina kitus, ypač nevykėlius. Kaip dabar išaiškėjo, tikėjimo jiems [Kinijai] nepakanka“, – sakė jis.

Teigiama, kad Argentina ir Venesuela yra pagrindinės valstybės, kur V. Putinas, pasak A. Galimovo, galėtų pasitraukti. Priduriama, kad Rusijos oligarchas Igoris Secinas palaiko gerus santykius su autoritariniu Venesuelos prezidentu Nicolasu Maduro.

Būtent I. Secinas, kuris laikomas V. Putino dešiniąja ranka, A. Galimovo pastebėjimu, aktyviai prisideda prie evakuacijos plano rengimo.

10:40 | Tūkstančiai žmonių liko be elektros

Po Rusijos surengtų atakų, dalis Chersono gyventojų liko be elektros.

Skaičiuojam, kad iš viso šiuo metu elektros neturi 2 549 žmonės.

