Svarbiausi liepos 2-osios įvykiai Ukrainoje:

19:10 | „Der Spiegel“: Lenkija ir Vokietija nesusitaria dėl Ukrainos tankų remonto

Berlynas ir Varšuva jau du mėnesius negali susitarti, kaip bus remontuojami Ukrainos tankai. Šią leidinio „Der Spiegel“ žinią cituoja „Unian“.

Vokietija ir Lenkija vis dar negali susitarti dėl Ukrainai perduotų tankų „Leopard“ remonto ir priežiūros centro atidarymo. Centras turėjo būti atidarytas dar gegužės mėnesį, teigė „Der Spiegel“.

Balandžio pabaigoje Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius sakė, kad Ukrainai perduotų tankų „Leopard“ remonto centras bus atidarytas Lenkijoje. Lenkija ir Vokietija pasirašė atitinkamą ketinimų protokolą.

„Ramšteine B. Pistorius išsamiai pabrėžė, koks svarbus Ukrainai yra bendras Vokietijos ir Lenkijos projektas. Tankų dirbtuvės užtikrina, kad pristatytos ginkluotės sistemos, kurios iš fronto grįžta apgadintos ar nusidėvėjusios mūšyje, galėtų būti greitai suremontuotos. Klausantis Pistoriuso, planas atrodė konkretus“, – pažymi „Der Spiegel“.

Tačiau praėjus dviem mėnesiams tankų dirbtuvės vis dar neveikia. Pasak karinės pramonės atstovų, Berlynas ir Varšuva ginčijasi dėl bendros įmonės struktūros detalių. Šaltiniai teigia, kad dėl projekto vilkinimo kalta Lenkija, tariamai Lenkijos bendrovė PGZ norėjo už dirbtuvių paslaugas taikyti „kosmines kainas“. Vokietija turėjo finansuoti „Leopardų“ remonto išlaidas.

Vis tik „Der Spiegel“ informuoja, kad keli "Leopard" tankai, kuriems reikalingas remontas, jau atvyko į Lenkiją iš Ukrainos.

Pirmadienį Vokietijos gynybos ministerijos vadovas turėtų atvykti į Lenkiją, kur susitiks su Lenkijos kolega. Tai tikriausiai bus paskutinė galimybė jiems pradėti tankų dirbtuvių projektą prieš liepos viduryje Lietuvoje prasidedantį NATO viršūnių susitikimą.

18:21 | Krasnodaro regione netoli aerodromo nugriaudėjo sprogimas

Galingi sprogimai įvyko netoli Primorsko-Achtarsko miesto Krasnodaro krašte. Netoliese yra aerodromas. Sprogimo vietoje susidarė didžiulė įgriuva, skelbia 24 kanalas.

Rusijos žiniasklaida pranešė, kad sekmadienį, liepos 2 d., Primorsko-Achtarsko apylinkėse buvo labai triukšminga. Filmuota medžiaga iš įvykio vietos greitai išplito socialiniuose tinkluose.

Preliminariais duomenimis, sprogimas įvyko už 200 metrų nuo vietos karinio aerodromo. Agresorinės valstybės propagandinės žiniasklaidos teigimu, tai galėjo būti raketa, kuri tikriausiai skrido degalų ir tepalų sandėlio link. Rusijos žiniasklaida teigia, kad ją numušė priešlėktuvinė gynyba.

Skelbiama, kad sprogimą girdėjo ir Prymorsko-Achtarsko gyventojai.

17:15 | Zelenskis: „Jei Rusijos karo laivai liks Juodojoje jūroje, jie bijos priartėti prie Krymo“

Liepos 2 d. Odesos srityje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainos karinių jūrų pajėgų vadas Oleksijus Neižpapa aptarė padėtį Juodojoje jūroje, Rusijos galimybes suduoti raketinius smūgius ir Ukrainos karinių jūrų pajėgų gynybinius pajėgumus.

Viceadmirolas Neižpapa supažindino Zelenskį su Ukrainos karinio jūrų laivyno plėtros strategija ir jūrų pėstininkų korpuso Ukrainoje kūrimu.

Juodosios jūros uostamiestyje Odesoje Zelenskis pasveikino jūrų pėstininkus su Ukrainos karinio jūrų laivyno diena, švenčiama pirmąjį liepos sekmadienį.

„Jei Rusijos karo laivai vis dar bus Juodojoje jūroje, jie bijos priartėti prie mūsų Ukrainos Krymo ir Azovo jūros pakrantės. Tai tikrai įvyks“, – sakė V. Zelenskis.

The enemy will definitely not dictate the conditions in the Black Sea, and 🇷🇺 occupiers will have to be as afraid of approaching our 🇺🇦Crimea and our Azov Sea coast as Russian ships are already afraid of approaching our Black Sea coast. I thank every warrior of the Ukrainian Navy… pic.twitter.com/lWQqDgRTCe

REKLAMA

REKLAMA