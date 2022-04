Karas Ukrainoje. Kramatorske okupantai nužudė 50 žmonių: Zelenskis nedelsiant siunčia svarbią žinutę

Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

07:00 | Japonija išsiunčia rusų diplomatus, atsisako anglies importo

Japonijos ministras pirmininkas Fumio Kishida penktadienį surengė spaudos konferenciją, kurioje paskelbė apie 8 Rusijos diplomatų išsiuntimą iš šalies, rašo BBC.

Be to, Japonijos premjeras teigė, kad šalis visiškai atsisako Rusijos anglies importo dėl pradėtas karinės invazijos Ukrainoje.

06:40 | V. Zelenskis: tai, ką padarė Rusija, yra karo nusikaltimas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasauliniu mastu tvirtai reaguoti į penktadienį Rusijos kariuomenės įvykdytą kruviną nusikaltimą subomborduojant Kramatorsko srityje esančią geležinkelių stotį ir nužudant dešimtis civilių, tarp kurių buvo vaikų.

Pasak jo, okupantai paleisdami raketas ir nužudydami mažiausiai 50 žmonių, tarp kurių buvo ir 5 vaikai, įvykdė tikrą karo nusikaltimą, už kurį privalo sulaukti visų valstybių tvirtos reakcijos.

„Tikimės tvirto, visuotinio atsako į šį karo nusikaltimą. Kaip ir žudynės Bučoje, kaip ir daugelis kitų Rusijos karo nusikaltimų, raketos smūgis į Kramatorską turi būti vienas iš kaltinimų, atsidursiantis tribunole. Tai būtinai įvyks.

Visos pasaulios pastangos kiekvieną minutę bus nukreiptos nustatyti, kas ir ką padarė, kas davė įsakymus, iš kur buvo paleista raketa, kam ta raketa priklauso, kas davė įsakymą ir kaip buvo koordinuojamas smūgis“, – sakė Ukrainos prezidentas.

V. Zelenskis pažymėjo, kad po Rusijos atakos Kramatoske, 38 žmonės žuvo iš karto, o dar 12 žmonių mirė ligoninėje.

Ukrainos prezidentas taip pat dar kartą paprašė pasaulio valstybių suteikti Ukrainos kariuomenei daugiau ginklų ir sugriežtinti sankcijas Rusijai.

06:32 | JK į Ukrainą siunčia šarvuočius

Jungtinė Karalystė (JK) į Ukrainą pirmą kartą siunčia šarvuočius „Mastiff“. Šios karinės pagalbos vertė siekia 100. mln. svarų sterlingų, rašo „Sky News“.

JK Gynybos sekretorius Benas Wallace'as teigia, kad Ukrainos kariai, naudodami 23 tonas sverenčias kovos mašinas „Mastiff“ galės panaudoti vykdant puolimo operacijas netoli dislokuotų Rusijos karinių pajėgų linijų.

06:24 | Rusija ruošiasi naujam smūgiui

Ukrainos karinės žvalgybos agentūros vadovas Kyrylo Budanovas teigia, kad Rusijos karinės pajėgos persigrupuoja prieš pajudėdamos link Charkivo, rašoma CNN.

Be to, pabrėžiama, kad papildomi rusų kariai dislokuojamo Belgorode, kadangi tokiu būdu siekiama kompensuoti patirtus nuostolius karo lauke.

A new unit of “walking dead” are sent to #Ukraine from one of the poorest and most depressed regions of #Russia - #Tyva.



We are not even talk about the level of equipment in the second-hand army, you can see by yourself. pic.twitter.com/rx4W5CZLwL