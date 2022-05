Karas Ukrainoje. Kova dėl Severodonecko: okupantai bando suduoti smūgius, žmonės liko be elektros

Svarbiausi sekmadienio įvykiai Ukrainoje:

08:03 | Okupantai sprendžia dėl prisijungimo prie Rusijos

Rusijos įgaliotinių lyderis Chersono srityje Kirilas Stremousovas teigia, kad sprendimas prisijungti prie Rusijos bus priimtas kitąmet, mat kovos šiame regione gali lemti ilgiau užtrunkantį galutinį sprendimą, rašo „Reuters“.

07:39 | Ukraina skaičiuoja žalą gamtai

Luhansko srityje Rusijos okupantai sunaikino daugiau nei 17 tūkst. hektarų miškų, o žala aplinkai vertinama daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių, rašo „Ukrinform.net“.

07:11 | Kyjivas grįžta į normalų gyvenimą

Nepaisant vykstančio karo Ukrainoje, vaizdo įraše užfiksuota, kad šalies sostinėje Kyjive žmonės stengiasi sugrįžti į normalų gyvenimą.

06:43 | Kovos dėl Lymano miesto tęsiasi

Rusijos kariuomenė sustiprino Severodonecko miesto puolimą. Tai viena iš paskutinių teritorijų Luhansko srityje, kurią vis dar kontroliuoja Ukrianos šalies gynėjais, rašo „Sky News“.

Nors okupantai anksičau pranešė, kad užiemė netoliese Severodonecko esantį Lymano miestą, tačiau Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar paaiškino, kad kova dėl šios teritorijos tęsiasi.

Sievierodonetsko civilinės karinės administracijos vadovas Oleksandras Striukas CNN sakė, kad intensyviausios kovos telkiasi Severidibecko miesto pakraščiuose.

Pasak jo, vykdyti humanitarinę pagalbą mieste praktiškai neįmanoma dėl vykstančių susirėmimų, be to, šioje teritorijoje atjungtas elektros tiekimas, mobilioji ryšio tinklai.

06:22 | Sunaikinta daugiau kaip 30 proc. modernių okupantų tankų

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Viktoras Andrusivas teigė, kad šalis sunaikino daugiau kaip 30 proc. modernių, naujų rusų kariuomenės tankų.

Pasak jo, dabar okupantai dabar pradėjo naudoti „Soviet T-62“ tankus, kurie yra daugiau kaip 50 metų senumo.

„Po 6 mėnesių šis skaičius tik padidės“, – pastebėjo V. Andrusivas.

