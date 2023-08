Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

16:46 | Klastingas rusų planas: ėmėsi kruvinų priemonių, kad sutrukdytų Ukrainos kontrpuolimui

Rusija laikinai okupuotoje Zaporižios srityje iš „evakuacijos“ grąžina palei fronto liniją einančių gyvenviečių gyventojus, rašo UNIAN. Rusai siekia juos panaudoti kaip gyvuosius skydus per ukrainiečių kontrpuolimą.

Anot Melitopolio mero Ivano Fiodorovo, gegužę rusai evakuavo 18 gyvenviečių, esančių netoli fronto linijos. Daugiau nei tris mėnesius, pasak mero, rusai plėšė gyventojų namus, į kai kuriuos įsikėlė patys.

„Dabar, kai fronto linija dar labiau priartėjo prie šių gyvenviečių, gauleiteris Balickis nusprendė sugrąžinti gyventojus į namus“, – cituojamas I. Fiodorovas.

Jo nuomone, okupantai tai daro tik tam, kad prisidengtų civiliais gyventojais kaip skydu ir taip sutrukdytų Ukrainos pajėgų puolimui.

„Okupantai niekada negalvoja apie civilius gyventojus, o tik išnaudoja juos savo tikslams“, – pabrėžia I. Fiodorovas.

16:20 | Kuleba: po Robotynės išlaisvinimo bus lengviau veržtis į pietus, link Krymo

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba trečiadienį paskelbtame kreipimesi teigė, kad šią savaitę ukrainiečių pajėgoms išlaisvinus Robotynę, bus lengviau veržtis toliau į pietus, link Krymo.

„Įsitvirtinę Robotynės flanguose, mes atveriame kelią į Tokmaką, o galiausiai – į Melitopolį ir administracinę sieną su Krymu“, – sakė D. Kuleba per oficialų vizitą Paryžiuje.

Pirmadienį Ukraina pranešė susigrąžinusi Robotynės kontrolę, o antradienį paskelbė, kad jos pajėgos pasistūmėjo toliau pro rusų gynybos linijas pietiniame fronte netoli šio kaimo.

14:49 | Ukraina: Baltarusijoje aštrėja konfliktas

Ukrainos Nacionalinio pasipriešinimo centras trečiadienį skelbia, kad Baltarusijoje paaštrėjo konfliktas tarp „Wagner“ samdinių bei šalies vidaus reikalų ministerijos.

„Baltarusijos Respublikoje stiprėja konfliktas tarp teroristų instruktorių iš „Wagner“ ir šalies vidaus reikalų ministerijos atstovų Vološčinos poligone“, – teigiama Centro pranešime.

Pažymima, kad konfliktą esą sukėlė tai, jog Aliaksandro Lukašenkos saugumo pajėgos atsisako dirbti su „Wagner“ samdiniais, pareikšdami, kad jie – buvę kaliniai ir nusikaltėliai, o Baltarusijos kariuomenė neva mokoma „kruvino požiūrio“.

Centras pažymėjo, kad iš Baltarusijos jau išvyko apie 50 „Wagner“ instruktorių, tačiau pagrindinė išvykimo sąlyga – sutarties su Rusijos Federacijos gynybos ministerija pasirašymas ir tolesnis dalyvavimas kare prieš Ukrainą.

Be to, per pastarąsias tris savaites į Afriką išvyko daugiau nei 1 500 „Wagner“ samdinių.

Rostove gyventojai bendrauja su Wagner samdiniais (8 nuotr.)

14:19 | „Sunaikinti Baltijos šalis. Nutrinti jas nuo žemės paviršiaus!“: Solovjovas įsiuto dėl puolimo Pskove

Rusiją šiąnakt sudrebino išpuolis dronais Pskovo kariniame aerodrome. Mažiausiai šeši lėktuvai buvo pažeisti, dalis jų yra visiškai sunaikinti po galingo, bent 10 bepiločių išpuolio mieste, kuris yra nutolęs per 800 kilometrų nuo Ukrainos. Rusijos propagandos veidas Vladimiras Solovjovas dėl šio išpuolio puolė kaltinti netoli esančias Baltijos šalis.

13:51 | Rusijai naktį atakavus Ukrainos Donecko sritį žuvo 2 civiliai

Rusijos pajėgos naktį atakavo gyvenamuosius rajonus Ukrainos Donecko srityje, žuvo du ir buvo sužeisti dar septyni civiliai gyventojai, trečiadienį pranešė srities prokuratūra.

Pranešimą citavo portalas „The Kyiv Independent“.

Raketa pataikė į fermą Volnovachos rajono Bahatyro kaime, žuvo 44 ir 59 metų vyrai.

Anot Donecko srities gubernatoriaus Pavlo Kyrylenkos, Kurachovėje buvo sužeistos penkios 28–80 metų amžiaus moterys, 25-erių ir 32-erių vyrai, apgadinta 19 namų.

13:07 | Kremlius: Prigožino lėktuvo katastrofa galėjo būti sukelta tyčia

Kremlius trečiadienį pareiškė, kad tiriant lėktuvo katastrofą, per kurią praėjusią savaitę žuvo „Wagner“ samdinių lyderis Jevgenijus Prigožinas ir dar devyni žmonės, yra tikimybė, kad ji buvo sukelta tyčia, praneša „Reuters“.

„Akivaizdu, kad svarstomos įvairios versijos, įskaitant versiją – žinote, apie ką mes kalbame, – tarkime, tyčinį žiaurumą“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Rusijoje ruošiamasi Prigožino laidotuvėms (9 nuotr.)

12:24 | Ketvirtadienį vizito į Rusiją atvyksta Turkijos užsienio reikalų ministras

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį priims savo šalyje Turkijos diplomatijos vadovą, atvykstantį dviejų dienų vizito, pranešė Maskva.

Susitikimui rengiamasi po to, kai praėjusią savaitę turkų diplomatijos vadovas Hakanas Fidanas surengė derybas su pareigūnais Kyjive.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova žurnalistams trečiadienį sakė, kad diplomatai aptars įvairius dvišalės ir tarptautinės darbotvarkės klausimus, įskaitant karą Ukrainoje.

11:43 | DB: šimtai rusų atsisako kariauti

2023 m. rugpjūčio 25 d. Rusijos karinis teismas nuteisė du rusų karius kolonijoje kalėti bent dvejus metus už tai, kad jie atsisakė paklusti įsakymams grįžti į frontą Ukrainoje.

2023 m. liepos 18 d. naujienų kanalas „Mediazona“ pranešė, kad Rusija kas savaitę nuteisia beveik 100 karių už atsisakymą kariauti.

„Jei ši tendencija išliks, kasmet bus priimta maždaug 5 200 nuosprendžių už atsisakymą kovoti. Didelis teistumų skaičius rodo prastą moralinę Rusijos kariuomenės būklę ir kai kurių darinių nenorą kariauti.

Atsisakymas kovoti greičiausiai atspindi pasirengimo, motyvacijos stoką ir didelio streso situacijas, su kuriomis Rusijos pajėgos susiduria visoje fronto linijoje Ukrainoje“, – naujausioje savo ataskaitoje rašo Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

„Nors kai kurie kariai atsisakė kovoti, o išsekimo lygis išlieka aukštas, labai tikėtina, kad Rusija sumažins savo nuostolius, į frontą pasiųsdama daugybę prastai parengtų karių.

Nuo 2022 m. rugsėjį paskelbtos dalinės mobilizacijos Rusija pritaikė savo požiūrį į karą, naudodama didžiulę masę puolimo ir gynybos operacijoms“, – pridūrė žvalgai.

10:54 | Rusija atsisako tirti Prigožino žūtį pagal tarptautines taisykles

Rusija informavo Brazilijos oro incidentų tyrimo instituciją, kad šiuo metu pagal tarptautines taisykles netirs Brazilijos „Embraer“ (EMBR3.SA) lėktuvo katastrofos, per kurią žuvo Rusijos privačios karinės grupuotės „Wagner“ lyderis Jevgenijus Prigožinas.

Rusijoje ruošiamasi Prigožino laidotuvėms (9 nuotr.)

10:10 | Ukraina teigia per naktį numušusi 28 raketas ir 15 atakos dronų

Ukraina trečiadienį pranešė, kad jos pajėgos per naktį numušė daugiau kaip dvi dešimtis Rusijos sparnuotųjų raketų ir 15 atakos dronų per vieną didžiausių per kelias savaites oro atakų prieš šalį.

„Buvo sunaikintos 28 sparnuotosios raketos ir 15 atakos bepiločių orlaivių“, – sakoma oro pajėgų pareiškime, kuriame priduriama, kad Rusijos pajėgos iš viso paleido 44 sviedinius.

09:35 | Baltarusijoje sparčiai ardoma „Wagner“ stovykla – paviešintos palydovinės nuotraukos

Baltarusijoje ir toliau ardoma Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdinių karinė stovykla, esanti Celio kaime (Asipovičų rajonas, Mogiliovo sritis). Tai patvirtina palydovinės „Planetcom“ darytos nuotraukos, darytos rugpjūčio 25 ir 29 dienomis, skelbia „Radio Svoboda“.

09:14 | Po raketų atakos krintančios nuolaužos Kyjive pražudė du žmones

Ukrainos sostinė anksti trečiadienį nukentėjo nuo raketos atakos, per kurią žuvo du žmonės, pranešė vietos valdžia, o naujienų agentūros AFP korespondentas teigė girdėjęs mažiausiai tris sprogimus.

„Kyjivo Ševčenkos rajone nukritus nuolaužoms (...) Pirminiais duomenimis, žuvo 2 žmonės“, – „Telegram“ tinkle parašė Kyjivo karinės administracijos viršininkas Serhijus Popko.

„Raketų ataka (...) Oro gynybos pajėgos jau veikia“, – „Telegram“ rašė Kyjivo srities karinė administracija.

AFP reporteris pranešė miesto centre apie 5 val. vietos (ir Lietuvos) laiku išgirdęs mažiausiai tris garsius sprogimus.

Gelbėjimo tarnybos vyko į pietinį Darnyckio rajoną, kur nuolaužos nukrito ant komercinio pastato, nurodė S. Popko.

„Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos gesina gaisrą Darnyckio rajone, kuris kilo nuolaužoms nukritus ant komercinių patalpų stogo“, – „Telegram“ parašė sostinės meras Vitalijus Klyčko.

Nuolaužos taip pat nukrito Ševčenkos rajone, sakė jis ir pridūrė, kad toje vietovėje kilo gaisras.

08:12 | JAV paskelbė apie naują 250 mln. dolerių vertės karinę pagalbą Ukrainai

Jungtinės Valstijos antradienį paskelbė apie naują 250 mln. dolerių (232 mln. eurų) vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą.

Kyjivo pajėgoms sunkiai sekasi pasiekti reikšmingų laimėjimų anksčiau šią vasarą pradėtame kontrpuolime, kuris susidūrė su tvirta Rusijos gynyba, įskaitant minų laukus, tranšėjas ir prieštankines kliūtis.

Naujausia pagalba padės Ukrainai atremti Rusijos vykdomą karą mūšio lauke ir apsaugoti savo žmones, sakoma Pentagono pareiškime.

Į paketą taip pat įtrauktos oro gynybos raketos, artilerijos sviediniai, prieštankinės raketos ir daugiau kaip 3 mln. šaulių ginklų šaudmenų.

07:33 | Kyjivo administracija: miesto oro gynyba atrėmė galingiausią ataką nuo pavasario

Kyjivo karinė administracija trečiadienį pranešė, kad oro gynyba virš miesto sunaikino daugiau kaip 20 dronų ir raketų, šią smūgių krušą pavadinusi galingiausiu smūgiu sostinei nuo pavasario.

„Tokio galingo puolimo Kyjivas nebuvo patyręs nuo pavasario (...) Iš viso oro gynybos pajėgos sunaikino daugiau kaip 20 priešo objektų“, – „Telegram“ rašė Kyjivo karinė administracija.

06:46 | Rusijos pareigūnai pranešė apie dronų atakas šešiuose šalies regionuose

Rusijos pareigūnai apkaltino Ukrainą anksti trečiadienį dronais nusitaikius į šešis šalies regionus.

Tai galimai yra didžiausia dronų ataka Rusijos teritorijoje nuo tada, kai Maskva prieš 18 mėnesių į kaimyninę šalį pasiuntė karius.

Svarbiausi antradienio įvykiai

► Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ bosas Jevgenijus Prigožinas palaidotas per privačią ceremoniją, antradienį pranešė jo spaudos tarnyba.

► Centrinėje Rusijos dalyje sudužus Federalinės saugumo tarnybos (FSB) sraigtasparniui žuvo trys žmonės, antradienį pranešė regiono pareigūnai.

► Ukrainos sostinėje esančioje katalikų bažnyčioje dešimtys žmonių antradienį susirinko pagerbti gerbiamo piloto, spaudusio Vakarus aprūpinti Ukrainą pažangiais naikintuvais F-16, atminimo.