Karas Ukrainoje. Kitos 3–4 dienos – lemiamos: Rusija nusitaikė į du taškus Rytų Ukrainoje

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:28 | ES siūlo įvesti sankcijas V. Putino meilužei A. Kabajevai

Europos Sąjunga pasiūlė taikyti sankcijas buvusiai rusų gimnastei Alinai Kabajevai dėl jos vaidmens Kremliaus propagandoje ir glaudžių ryšių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, rašoma dokumente, su kuriuo ketvirtadienį susipažino naujienų agentūra AFP.

Sankcijos A. Kabajevai numatytos šeštajame bloko sankcijų Rusijai už karą Ukrainoje pakete.

Šį paketą, taip pat numatantį uždrausti rusiškos naftos importą, Europos Komisija trečiadienį pateikė patvirtinti 27 valstybėms narėms. Paketui priimti būtinas vienbalsis pritarimas.

Vengrija, Slovakija ir kitos Rytų Europos šalys kol kas atsisako jam pritarti, reikalaudamos išimčių dėl rusiškos naftos embargo.

Jei paketas bus patvirtintas, A. Kabajevai bus uždrausta atvykti į ES, taip pat bus įšaldytas jos turtas.

Dokumente nurodoma, kad A. Kabajeva yra „National Media Group“ – kontroliuojančiosios bendrovės, turinčios beveik visų pagrindinių Rusijos valstybinės žiniasklaidos priemonių akcijų paketus, valdybos pirmininkė.

Dokumente priduriama, kad buvusi gimnastė ir Valstybės Dūmos deputatė yra „glaudžiai susijusi su prezidentu Vladimiru Putinu“.

Remiantis žiniasklaidos pranešimais, A. Kabajeva yra V. Putino meilužė. Pirmą kartą apie tai buvo pranešta dar 2008 metais, nors tąsyk V. Putinas griežtai paneigė šią informaciją.

10:01 | Paaiškėjo, kas ukrainiečiams padėjo sunaikinti rusų karinį laivą „Moskva“

Pasak JAV pareigūnų, Jungtinės Valstijos suteikė žvalgybos informaciją, kuri padėjo Ukrainos pajėgoms praėjusį mėnesį surasti ir smogti Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanui.

Pagalba surandant taikinį, prisidėjusi prie galimo laivo „Moskva“ nuskandinimo, yra dalis JAV prezidento Joe Bideno administracijos vykdomų įslaptintų pastangų, kad Ukrainai realiuoju laiku būtų teikiama žvalgybinė informacija iš mūšio lauko, praneša CNN.

Ukrainos pajėgos, pastebėjusios Rusijos karo laivą Juodojoje jūroje, paskambino savo amerikiečių kontaktams, kad patvirtintų, jog tai iš tikrųjų yra „Moskva“, CNN sakė su įvykiais susipažinę šaltiniai. Pranešama, kad JAV patvirtino, jog tai tas pats laivas, ir pateikė žvalgybos informaciją apie jo vietą.

Tačiau neaišku, ar JAV žinojo, kad Ukraina smogs laivui, JAV nebuvo įtrauktos į šį sprendimą, sakė šaltiniai.

Du aukšto rango amerikiečių pareigūnai sakė „New York Times“, kad Ukraina pati gavo duomenis apie „Moskva“ buvimo vietą ir JAV tik patvirtino jų turimą informaciją. Tačiau kiti pareigūnai teigė, kad Amerikos žvalgyba suvaidino svarbų vaidmenį Ukrainai nuskandinant laivą.

Laivas nuskendo po to, kai balandžio 14 d. į jį pataikė dvi Ukrainos sparnuotosios raketos – tai buvo didžiulis smūgis Rusijos kariuomenei.

09:40 | Luhanskas pasiruošęs atremti stiprų smūgį

Luhansko srityje Ukrainos gynybos pajėgos ruošiasi galingiems rusų okupantų puolimams per artimiausias tris keturias dienas. Apie tai pranešė Luhansko regiono administracijos vadovas Sergijus Haidajus, skelbia UNIAN.

„Ruošiamės galingesniems puolimams per artimiausias tris ar keturias dienas. Jie pasitelks visas pajėgas, kad prasibrautų į Severodonecką ar Popasnają“, – sakė jis.

Kartu S. Haidajus įsitikinęs, kad Ukrainos gynybos pajėgos įveiks priešo atakas. Jis taip pat sakė, kad padėtis Popasnoje ilgą laiką buvo „labai sunki“. Miestas beveik visiškai sunaikintas.

„Nes jis bombarduojamas visą parą, šaudomas iš visų rūšių ginklų, o kartais net batalionai puola mūsų kariuomenės pozicijas“, – pridūrė jis.

Be to, S. Haidajus pasakojo, kad prie Severodonecko esančiame Vojevodovkos kaime tęsiasi įnirtingi mūšiai, kelis kartus gyvenvietė jau buvo perėjusi rusams į rankas, bet paskui mūsų Ukrainos ją atkovojo.

Kovos tęsiasi ir Belogorovkos kaime prie Lisičansko, kur „priešas bando užimti pozicijas, siekdamas apsupti visus karius, esančius kontroliuojamoje Luhansko srities teritorijoje“.

09:07 | Vengrija sabotuoja sankcijas

Vengrijos valdžia nepalaikys pasiūlymų dėl sankcijų religiniams veikėjams, rašo „Reuters“, remdamasi Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu.

Anksčiau ES paskelbė siūlymą taikyti sankcijas Rusijos patriarchui Kirilui.

08:58 | Ukrainos Generalinis štabas: Rusijos pajėgos atakuoja pozicijas, kurias paliko Chersono ir Mykolajivo regionuose

Anot Generalinio štabo, Rusijos pajėgos surengė daugybę išpuolių prieš Ukrainos kariuomenės išlaisvintas Chersono ir Mykolajivo sričių gyvenvietes.

08:40 | Pentagonas neigia padedantis Ukrainai „nusitaikyti“ į Rusijos generolus

JAV Gynybos departamentas ketvirtadienį paneigė teikęs žvalgybos informaciją apie Rusijos generolų buvimo vietas kovos veiksmų zonose, kad Ukrainos pajėgos galėtų juos nukauti.

Komentuodamas didelio atgarsio sulaukusį dienraščio „The New York Times“ pranešimą apie JAV paramą Ukrainos kariuomenei Pentagono atstovas Johnas Kirby pripažino, kad Jungtinės Valstijos teikia karinės žvalgybos informaciją Kyjivo pajėgoms, siekdamos „padėti ukrainiečiams ginti savo šalį“, nuo vasario pabaigos atakuojamą Maskvos kariuomenės.

„Mes neteikiame žvalgybos duomenų apie aukšto rango kariuomenės vadų buvimo vietą mūšio lauke ir nedalyvaujam Ukrainos kariuomenei priimant sprendimus dėl taikinių“, – pabrėžė J. Kirby.

08:23 | JK: Rusija antrą dieną tęsia „Azovstal“ gamyklos puolimą

Rusijos pajėgos Mariupolyje antrą dieną tęsia „Azovostal“ plieno gamyklos puolimą ant žemės, nepaisant Rusijos pareiškimų, teigiančių, kad jie sieks tik ją apsupti, sakoma Jungtinės Karalystės Gynybos ministerijos naujausioje žvalgybos ataskaitoje.

„Atnaujintos Rusijos pastangos užimti „Azovstal“ ir visą Mariupolį greičiausiai yra susijusios su artėjančiais gegužės 9-osios Pergalės dienos minėjimais ir Putino noru turėti simbolinę pergalę Ukrainoje“, – rašoma pranešime.

07:48 | Penktadienį vyks dar vienas evakuacijos etapas iš Mariupolio

„Rytoj, gegužės 6 d., įvyks evakuacija iš Mariupolio į Zaporižią“, – sakė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.

Pasak Ukrainos kariuomenės, „Azovstal“ plieno gamykloje tebėra įstrigę apie 200 civilių.

07:23 | Pentagonas: kovoms tęsiantis, dauguma Rusijos pajėgų palieka Mariupolį

JAV gynybos departamento pareigūnai gegužės 5 d. pareiškė, kad, tęsiantis kovoms Mariupolyje ir konkrečiai aplink „Azovstal“ plieno gamyklą, dauguma mieste dislokuotų Rusijos karių pasitraukė.

Pranešama, kad Rusijos pajėgos pajudėjo į šiaurę nuo Mariupolio, palikdamos nedidelį skaičių karių mieste.

Vis dėlto gegužės 6-ąją Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad Rusijos pajėgos, pasitelkdamos lėktuvus, atnaujino puolimą.

Pažymima, kad Mariupolio mieste tęsiamas ukrainos gynybos dalinių blokavimas „Azovstal“ gamykloje, o kai kuriose vietovėse, pasitelkdami aviaciją, rusai atnaujino puolimo veiksmus, siekdami perimti gamyklos teritorijos kontrolę.

06:56 | Zelenskis: gamykloje tebėra įstrigusių moterų ir vaikų

Daugiau nei 150 žmonių iš „Azovstal“ ir daugiau nei 300 žmonių iš Mariupolio ir jo priemiesčių, kurie šią savaitę buvo evakuoti per humanitarinį koridorių, jau gauna visą jiems reikalingą pagalbą. Medicininę pagalbą, dokumentų atnaujinimą, finansinę pagalbą, bendravimą su artimaisiais, draugais ir šeimomis, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Vis dėlto, jo teigimu, šiuo metu Rusijos apšaudymas ir „Azovstal“ puolimas nesiliauja.

„Bet civilius vis tiek reikia išvežti – moteris, vaikus. Daug vaikų, kurie vis dar yra ten. Įsivaizduokite šį pragarą! Ir yra vaikų! Daugiau nei du mėnesius nuolatiniai apšaudymai, bombardavimas, nuolatinė mirtis šalia...“ – sakė V. Zelenskis.

06:33 | JT: Ukrainoje per Rusijos invaziją žuvo 6731 civilis

Kartu priduriama, kad „tikrieji skaičiai yra daug didesni“. Aukščiausia Jungtinių Tautų žmogaus teisių pareigūnė Michelle Bachelet gegužės 5 d. taip pat sakė, kad jos biuras dokumentuoja priverstinius vietos valdžios atstovų, žurnalistų ir pilietinės visuomenės aktyvistų dingimus.

Kol kas rasta įrodymų apie 188 pagrobimus – Rusijos kariai ir su jais susijusios ginkluotos grupuotės Rusijos kontroliuojamose vietose savavališkai sulaikė ir grobė vietos pareigūnus, žurnalistus, pilietinės visuomenės aktyvistus, į atsargą išėjusius ginkluotųjų pajėgų narius ir kitus civilius. Tokie atvejai užfiksuoti Charkivo, Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono srityse.

„Gegužės 4 d. mano biuras užfiksavo per 180 tokių atvejų, iš kurių penkios aukos galiausiai buvo rastos negyvos“, – sakė ji.

Remiantis „Associated Press“ pranešimu, M. Bachelet pridūrė, kad jos darbuotojai taip pat girdėjo apie Rusijos ginkluotųjų pajėgų moterų prievartavimo atvejus jų kontroliuojamose teritorijose ir kitus kaltinimus dėl rusų vykdomo seksualinio smurto.

06:12 | Mariupolio gynėjai meldžia juos išvaduoti

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterresas situacija rusų užgultame Mariupolyje vadina „pragaro peizažu“. Nepaisant pažada trims dienoms nuleisti ginklus, Rusijos kariai tebešturmuoja ir apšaudo paskutinę ukrainiečių tvirtovę mieste – „Azovstal“ plieno gamyklą.

Žurnalistė ir buvusi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio spaudos sekretorė Julija Mendel socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė vyro, kurį apibūdina kaip Krymo totorių, gydytoją ir musulmoną, pasakojimą apie sąlygas gamykloje:

