Svarbiausi įvykiai:

07:58 | Kinija tapo Rusijos gelbėjimosi ratu

UNIAN skelbia, kad Kinija padeda aprūpinti Rusijos Federaciją sraigtasparniais, bepiločiais orlaiviais, optiniais taikikliais ir svarbiausiais metalais, kurie naudojamo gynybos pramonėje.

Remiantis atliktu tyrimu, kurį paviešino „The Telegraph“, rusų įmonės, įskaitant ir tas bendroves, kurioms šiuo metu taikomos sanckijos ir kurios gamina raketų paleidimoįrenginius, šarvuotąsias transporto priemones, strateginius bambonešius, pirmąjį šių metų ketvirtį gavo dešimtis tūkstančių siuntų iš Kinijos

Pastebima, kad prekybos apyvarta tarp Rusijos ir Kinijos šiais metais turėtų pasiekti 200 mlrd. JAV dolerių, o tai būtų laikoma nauju rekordu. Manoma, kad pasiekti tokį apyvartos rodiklį buvo galima ir dėl to, kad Kinija aktyviai perduodavo karinės paskirties prekes Rusijai.

Publikacijoje taip pat teigiama, kad karinės paskirties prekių eksportas, kurį Kinija siunčia Rusijai, per metus išaugo daugiau nei tris kartus.

Štai viena kinų įmonė – „Shantou Honghu Plastics“ – save pristatanti kaip vaikiškų žaislų didmenos pardavėja, iš viso Rusijai galėjo nusiųsti 1 tūks. dronų. Tuo metu kita bendrovė „Hems999“ Rusijai galėjo perduoti du sraigtasparnius, o bendrovė „Tianjin Huarong Aviaton“ nuo Kremliaus pradėtos invazijos pradžios Ukrainoje Rusijai padovanojo keturis „Airbus“ sraigtasparnius.

Nuo 2022 m. pradžios iki pirmojo šių metų ketvirčio kinų bendrovės daugiau kaip 50 rusų įmonių perdavė ir optinių taikiklių. Būtent šių prekių eksportas, palyginti su ankstesniais metais, išaugo beveik dvigubai ir pasiekė 2,5 mln. JAV dolerių apyvartą. Atkreipiamas dėmesys, kad daugelis rusų gamyklų taip pat iš Kinijos gavo lėktuvų ir raketų pramonėje naudojamų titano plokščių ir kitų metalų.

Negana to, kai kurios kinų bendrovės netgi turi savo atskirus biurus Maskvoje ar yra sukurę atskirus internetinius įmonės tinklalapius rusų kalba. Be to, tokios įmonės net neslepia savo sąsajų su kariuomenėmis – atsidarius internetinį puslapį, iškart galima išvysti naikintuvų ir karinių laivų nuotraukas.

Publikacijoje taip pat pastebima, kad Kinija gali tiekti karines priemones Rusijai „aplinkiniu keliu“.

„Pekinas ir Maskva pranešė apie slaptas derybas su Iranu dėl amonio perchlorato [tiekimo] – cheminio junginio, skirto balistinėms raketoms paleisti. Jeigu bus sutarta, tikėtina, kad sandoris būtų nuslėptas ir neįtrauktas į oficialius prekybos registrus.

Rusija nepaviešino prekybos duomenų nuo pat invazijos pradžios, nors duomenys iš Kinijos – pagrindinės prekybos partnerės – parodo, kad Pekinas tapo svarbiausiu Rusijos gelbėjimosi ratu, net ir tada, kai Vladimiras Putinas buvo atstumtas pasaulinėje arenoje, o Vakarų įmonės, įskaitant ir valstybes, nutraukė ryšius su Maskva“, – rašoma publikacijoje.

07:16 | V. Zelenskis ragina Švediją „pasidalyti“ su Ukraina naikintuvais „Gripen“

Iš anksto neskelbto vizito į Švediją šeštadienį atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Stokholmą „pasidalyti“ su Ukraina naikintuvais „Gripen“.

V. Zelenskio vizitas į Švediją yra jo pirmoji užsienio kelionė po dalyvavimo Lietuvoje praėjusį mėnesį įvykusiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime.

Be to, tai pirmasis jo vizitas į šią Skandinavijos šalį nuo plataus masto invazijos pradžios. Šis karas Švediją paskatino atsisakyti ilgametės neprisijungimo prie karinių aljansų politikos, paremti Ukrainą ginklais ir pateikti paraišką dėl narystės NATO, nors šalis vis dar laukia, kada galės oficialiai prisijungti prie aljanso.

Bendroje spaudos konferencijoje V. Zelenskis ir Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas paskelbė, kad dvi šalys susitarė bendradarbiauti gaminant ir aptarnaujant švediškas pėstininkų kovos mašinas CV90.

Ukrainos prezidentas sakė, kad pagal susitarimą Ukraina pradės gaminti šias transporto priemones.

Jis taip pat paragino U. Kristerssoną „pasidalyti“ su Ukraina Švedijos naikintuvais „Gripen“.

„Neturime pranašumo ore ir neturime modernių orlaivių. Iš tikrųjų Švedijos „Gripen“ yra jūsų šalies pasididžiavimas, ir manau, kad ministras pirmininkas galėtų šiuo pasididžiavimu pasidalyti su Ukraina“, – sakė V. Zelenskis.

Švedija yra sakiusi, kad leis Ukrainos pilotams išbandyti „Gripen“ lėktuvus, tačiau kol kas atmeta galimybę perduoti Kyjivui bent vieną iš jų.

V. Zelenskis sakė, kad artimiausiomis savaitėmis bus imtasi atitinkamų veiksmų, siekiant padėti Ukrainai gauti tinkamus orlaivius.

„Rytoj ir poryt taip pat bus derybų su keliomis kitomis valstybėmis. Esu įsitikinęs, kad kartu su partneriais padarysime viską ir pasieksime atitinkamą rezultatą danguje, kad rusai ten neturėtų pranašumo“, – pareiškė jis.

Danija ir Nyderlandai penktadienį pranešė, kad Jungtinės Valstijos sutiko, kad šios šalys perduotų Ukrainai JAV pagamintų naikintuvų F-16.

Švedija teigia Ukrainai jau suteikusi 20 mlrd. kronų (1,7 mlrd. eurų) vertės karinę paramą, įskaitant artilerijos sistemas „Archer“, tankus „Leopard 2“ ir šarvuočius CV90.

V. Zelenskis su U. Kristerssonu ir kitais Švedijos pareigūnais susitiko Harpsunde, oficialioje ministro pirmininko vasaros rezidencijoje, esančioje už maždaug 120 km į vakarus nuo Stokholmo.

Vėliau jis ir pirmoji ponia Olena Zelenska susitiko su Švedijos karaliumi Carlu XVI Gustafu ir karaliene Silviamšioje vietovėje esančiuose rūmuose.

U. Kristerssonas pareiškė V. Zelenskiui užuojautą dėl išpuolio Černihive.

Rusijos raketos smūgį jis pavadino žiaurumo aktu, kuris „tik sustiprina būtinybę mums palaikyti jus visose jūsų kovose“.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai Ukrainoje: