Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:37 | Žvalgyba: kovų pikas Bachmute jau pasiektas

Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos duomenimis, jau baigėsi intensyviausi Rusijos puolimai karščiausiame karo taške Bachmute, Donecko srityje, Rytų Ukrainoje.

Žvalgyba pažymi, kad maždaug gruodžio viduryje eiliniai Rusijos kareiviai ir samdiniai iš „Wagner“ gausiau atakavo pozicijas aplink miestą, tačiau rusų pėstininkai sulaukė labai mažai paramos.

