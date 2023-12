Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

Garsus vokiečių karo istorikas Zenke Neitzelis įspėja, kad šiuo metu Europa nėra pasirengusi karui su Rusija ir rizikuoja būti sunaikinta, rašo „The Times“.

Pranešime pažymima, kad gynybos konferencijoje Berlyne keli aukšto rango Vokietijos generolai taip pat išreiškė nuomonę, kad NATO gali būti nepajėgi laimėti „pirmąjį mūšį“ gynybiniame kare rytiniame flange.

Jų nuomone, toks nepasirengimas yra susijęs su sunkumais į fronto liniją operatyviai perkelti pakankamai karių ir įrangos.

Z. Neitzelis Europos karo logistiką pavadino „košmaru“ ir teigė, kad gali prireikti mažiausiai 15 metų, kol Vokietija bus pasirengusi karui.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su Latvijos bei Lenkijos vadovais boikotavo bendrą nuotrauką penktadienį vykstančiame Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos susitikime COP28, kadangi jai pozavo ir autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį lankydamasis šalies šiaurės rytuose pareiškė, kad prasidėjus žiemos laikotarpiui Kyjivas ruošiasi naujam karo su Rusija etapui.

Duodamas interviu naujienų agentūrai „The Associated Press“ prezidentas sakė, kad žiemos pradžia turės įtakos ne tik kovoms fronte, bet ir civiliams gyventojams bei grūdų eksportui.

Ukrainai teks palaukti iki kitų metų, kol gaus pirmąją didelę raketomis varomų bombų, pritaikytų smogti beveik 160 km atstumu, siuntą, naujienų agentūrai „Reuters“ nurodė Pentagonas ir su situacija susipažinę asmenys.

Rusijos informavimo priemonės skelbia apie naktį iš lapkričio 29 į 30-ąją įvykdytą išpuolį prieš Buriatijoje įvairios rūšies degalus gabenusius sąstatus. Vienos diversijos metu buvo sunaikinta apie 20 cisternų, kitos – dar bent keturios.

„Mash“ ir „Readovka“ – abu prokremliški informaciniai leidiniai – skelbia, kad naktį nenustatyti asmenys Itykit-Okusikan atkarpoje surengė išpuolį prieš 50 vagonų, iš kurių 41 buvo cisterna su dyzeliniu ir aviaciniu kuru.

Ukrainos oro pajėgos penktadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį rusai paleido 25 dronus „Shahed“ ir dvi raketas Ch-59.

Remiantis ukrainiečių oro pajėgų pranešimu socialiniame tinkle „Telegram“, 18 dronų ir vieną raketą pavyko numušti. Nurodoma, kad dronai buvo leidžiami iš okupuoto Krymo ir iš Rusijos pietiniame Krasnodaro krašte esančio Primorsko Achtarsko apylinkių.

Oro gynyba veikė Ukrainos Mykolajivo, Chersono, Zaporižios ir Dnipropetrovsko srityse.

Atvirųjų duomenų žvalgybos analitikas MT Anderson „Twitter“ paskelbė palydovines nuotraukas, kuriose matyti, kad Kerčės tilto apsauginės konstrukcijos 2023 m. lapkričio 28 d. patyrė gana didelę žalą, palyginti su ta, kuri buvo užfiksuota spalio 4 d.

Per audrą prie tilto buvo užlietos trys baržos, dar viena užlieta iš dalies, dvi – visiškai nuplautos vandens. Dar viena barža lieka plūduriuoti, tačiau ji prie nieko nepritvirtinta.

Lapkričio 26 d. Juodojoje jūroje ir Ukrainos pietuose, įskaitant Rusijos okupuotą Krymą, prasidėjo stipri audra. Dėl stichijos įvairiuose regionuose nuvirto šimtai medžių, apgadinta dešimtys namų, tūkstančiai žmonių liko be šviesos, buvo aukų.

🇷🇺Kerch Bridge Defenses 🇷🇺

0.5M📸 from 28 of Nov 2023 of the span closest to the 🇷🇺 side. Pretty substantial damage to the defenses.

- 3 barges fully submerged / 1 partially submerged

- 2 barges completely washed away.

-1 barge afloat but not tethered to anything pic.twitter.com/KmjLvBissN