Svarbiausi įvykiai:

15:28 | Kovos su korupcija vadovas tvirtina, kad Ukraina sparčiai sprendžia korupcijos problemą

Ukrainos kovos su korupcija agentūros vadovas penktadienį tvirtino, kad Rusijos invazija iš esmės ir „negrįžtamai“ sumažino kyšininkavimo mastą vienoje iš labiausiai korumpuotų Europos šalių.

Ukrainos karinės pastangos labai priklauso nuo Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų paramos, todėl, bijodama prarasti šią gyvybiškai svarbią pagalbą, šalis stengiasi nuraminti savo sąjungininkus po daugybės viešų lėšų švaistymo skandalų, atsistatydinimų ir areštų.

„Pirmaisiais karo mėnesiais matėme, kad korupcija praktiškai išnyko“, – interviu naujienų agentūrai AFP sakė Nacionalinės korupcijos prevencijos agentūros (NAPC) vadovas Oleksandras Novikovas.

Tačiau po pirminio vasario 24 dieną prasidėjusios invazijos šoko „kai kurie sugrįžo į senas vėžes“, – pripažino O. Novikovas, buvęs prokuroras, trejus metus vadovaujantis NAPC.

Nepaisant to, jis buvo tvirtai įsitikinęs, kad dabar šalis „negrįžtamai“ atsisako korupcinės praeities praktikos.

„NATO ir ES standartai reikalaus, kad pakeistume valstybės politiką, kad neliktų vietos korupcijai“, – teigė jis AFP.

„[Taip pat] milijonai ukrainiečių patyrė gyvenimo ES patirtį“, – sakė jis.

„Esu įsitikinęs, kad po mūsų pergalės beveik visi sugrįš, todėl ukrainiečiai, gyvenę šalyse, kuriose korupcijos lygis yra žemas... nebegalės toleruoti jokios nusikalstamos korupcinės praktikos“, – pridūrė jis.

Penktadienį Kyjive vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ES pareiškė, kad Ukraina dėjo „dideles pastangas“, siekdama narystės 27 narių bloke, tačiau paragino Kyjivą įgyvendinti daugiau reformų.

Praėjusių metų birželį ES vadovai suteikė Ukrainai kandidatės statusą, tačiau kelias iki visateisės narystės yra ilgas, o Briuselis kelia sąlygą kovoti su kyšininkavimu.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ketvirtadienį atvykusi į Ukrainos sostinę, išgyrė pastarojo meto kovos su korupcija pastangas.

Šią savaitę Ukraina išplėtė kovos su korupcija veiksmus ir atliko kratas oligarcho ir buvusio vidaus reikalų ministro rezidencijose.

Praėjus savaitei po to, kai keli aukšto rango pareigūnai buvo atleisti iš pareigų dėl korupcijos bylos, susijusios su kariuomenės tiekimu – ir tai buvo pirmas didelis skandalas nuo Rusijos invazijos pradžios– tyrėjai taip pat aplankė svarbius gynybos ministerijos pareigūnus.

Šie atvejai rodo, „kad Ukraina įveikia korupciją“, – tvirtino O. Novikovas.

2022 metų viduryje JAV vystymo agentūros USAID remiamoje apklausoje teigiama, kad 29 proc. ukrainiečių mano, jog korupcija jų šalyje sumažėjo, o ankstesniais metais tokių buvo tik 4 proc.

Be to, 64 proc. respondentų sakė, kad nei jie, nei jų šeima per pastaruosius 12 mėnesių nesusidūrė su korupcija, palyginti su 43 proc. prieš metus.

O. Novikovo agentūra pranešė, kad 2021-aisiais gavo 1 300 skundų dėl įtariamos korupcijos, palyginti su 4 500 skundų prieš metus.

USAID tyrimo duomenimis, gyventojų, pasirengusių pranešti apie korupcijos atvejus, dalis beveik padvigubėjo – nuo 44 proc. iki 84 proc.

Apklausa parodė, kad ukrainiečių, teigiančių, kad kyšiai „niekada nepateisinami“, padaugėjo nuo 40 proc. 2021-aisiais iki 64 proc. kitais metais.

„Įvyko milžiniškas visuomenės sąmoningumo pokytis“, – sakė O. Novikovas, tvirtindamas, kad karas sukėlė precedento neturintį ukrainiečių solidarumą ir pasitikėjimą savo lyderiais.

„Kai pasitikima valstybe ir ji suvokiama kaip sava, nebetoleruojami jokie jos pažeidimai“, – teigė jis.

Visgi 2022 metų Korupcijos suvokimo indekse šalis užima 116 vietą iš 180 galimų, tai yra vienu punktu daugiau nei praėjusiais metais.

O. Novikovas sakė, kad 2020 metais apskaičiuoti Ukrainos finansiniai nuostoliai dėl korupcijos siekia 7 milijardus eurų per metus.

„Dauguma šių nuostolių buvo susiję su mokesčių ir muitų sektoriais. Nuo to laiko didelių pokyčių neįvyko“, – teigėjis.

Priešingai, jo agentūra nenustatė „jokių didesnių pažeidimų, naudojant Vakarų pagalbą“.

Anot jo, jei ir buvo pažeidimų, susijusių su humanitarine pagalba, jie nebuvo „dideli ar sisteminiai“.

O. Novikovas paragino vyriausybę atnaujinti karo metu sustabdytą valstybės pareigūnų deklaruoto turto skelbimą internete.

„Šios priemonės turi būti atkurtos ir tik tada mūsų partneriai galės būti tikri, kad jų pagalba naudojama tinkamai“, – pridūrė O. Novikovas.

14:55 | Karo ekspertas: laiko klausimas, kaip ilgai rusai eis į karo frontą ir tiesiog mirti

Karybos ekspertas Olegas Ždanovas teigia, kad Rusijos pajėgos silpsta, todėl diktatoriui Vladimirui Putinui mažėja galimybė tęsti pradėti karą Ukrainoje.

Pasak jo, jau dabar Rusijos kariuomenė daugiausiai kovoja naudodami fizinę jėgą, o ne pasitelkdami karinę techniką, rašo UNIAN.

O. Ždanovas taip pat sako, kad nei Rusija, nei Ukraina šiuo momentu nėra suinteresuota užšaldyti karinio konflikto.

„Rusija negali užtęsti [karo]. Todėl [Vladimiras] Putinas visus gąsdinė dėl viso. Jam teliko vienintelė baidymo priemonė – branduolinis klubas.

Tačiau mes ir mūsų partneriai taip pat neketiname vilkinti karo eigos“, – teigė O. Ždanovas.

Karo ekspertas pastebi, kad Ukrainos padėtis dėl ginklų tiekimo gerėja dėl Vakarų sąjungininkų paramos. Tuo metu Rusija karinis potencialas tendencingai mažėja.

„Atvyksta mažą karinį pasirengimą turintys mobilizuoti [rusų] kariai, amunicija ir ginklai taip pat prastos kokybės. Daugiausiai jie [rusai] naudoja savo karių jėga, bet ne ginklus“, – kalbėjo karo ekspertas.

O. Ždanovas pripažįsta, kad Rusija iki šiol turi pranašumą, tačiau pagrindinis principas karo fronte – pasitelkti masę karių.

Visgi karo ekspertas tikina, kad tik laiko klausimas, kaip ilgai rusai bus pasiruošę eiti į karo frontą ir ten tiesiog mirti „už carą ir tėvynę“.

13:40 | ES padeda Ukrainai apsisaugoti nuo rusų atakų prieš elektros tinklą siųsdama LED lemputes

Ukraina penktadienį pranešė, kad, vykdydama Europos Sąjungos finansuojamą projektą, kuriuo siekiama padėti įveikti energijos trūkumą, atsiradusį dėl Rusijos smūgių, pradėjo keisti milijonus įprastų lempučių energiją taupančiomis LED lempomis.

Jau kelis mėnesius Maskva sistemingai kėsinasi į Ukrainos energetikos tinklą, todėl milijonai žmonių žiemos viduryje lieka tamsoje ir šaltyje.

Gruodžio mėnesį ES pranešė, kad finansuos 30 mln. LED lempučių pirkimą Ukrainai už 30 mln. eurų, kad padėtų kovoti su dideliais elektros energijos tiekimo sutrikimais.

„Šią savaitę pradėta senų lempučių keitimo energiją taupančiomis LED lemputėmis programa“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis.

Jis taip pat padėkojo Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen, kuri atvyko į Kyjivą dalyvauti ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame taip pat dalyvauja ES vadovas Charles'is Michelis.

Ukrainiečiai pašto skyriuose gali pasikeisti penkias senas lemputes į penkias LED lemputes.

Penktadienį pagrindiniame Kyjivo pašte, apšviestame keturių įspūdingų šviestuvų, ukrainiečiai būriavosi prie 18 langelio, kur vyko apsikeitimas lemputėmis.

Pašto skyriaus darbuotojas sakė, kad pasikeisti lempučių kasdien ateina „daug žmonių“.

„Visi sako, kad tai labai gera idėja“, – teigė geltoną ir juodą liemenę vilkėjęs darbuotojas.

Savo lempučių pasikeisti atvykusi Olena gyrė programą kaip „gerą iniciatyvą Ukrainai“ ir atkreipė dėmesį į „labai sunkias sąlygas“.

„Suprantame, kad turime tai padaryti dėl savęs, dėl šalies“, – sakė 50 metų moteris.

Per tris dienas pakeista daugiau kaip 750 000 lempučių, o kitą savaitę į Ukrainos regionus bus išsiųsta šeši milijonai LED lempučių, teigė D. Šmyhalis.

U. von der Leyen paskelbė, kad ES Ukrainai tieks 35 milijonus LED lempučių, tai yra penkiais milijonais daugiau, nei buvo žadėta iš pradžių.

Gruodžio mėnesį ji sakė, kad LED lemputės sutaupys Ukrainai „vieną gigavatą“ elektros energijos, tai yra tiek, „kiek per metus pagamina atominė elektrinė“.

„Tamsiais laikais esame kartu su savo draugais ukrainiečiais“, – pridūrė ji.

13:29 | Ukrainos žiniasklaida: šalies gynėjai nukovė 720 rusų okupantų, pasiekta nauja psichologinė riba

Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šalies gynėjai per pastarąją parą nukovė 720 rusų okupantų ir pasiekė naują psichologinę ribą.

Kaip šeštadienį rašo UNIAN, Ukrainos gynėjams nukovus 720 okupantų, iš viso žuvusių rusų karių skaičius pasiekė 130 590 ribą.

Teigiama, kad iš viso Ukrainos kariuomenė sunaikino 3 218 rusų tankų (dar 3 per pastarąją parą), 6 394 šarvuočių (6 per pastarąją parą), 2 220 artilerijos sistemas (5), 225 oro gynybos sistemas (3) ir kitos karinės technikos ir kitos karinės technikos.

12:59 | Medvedevas: sudeginsime visą Ukrainą

Diktatoriaus Vladimiro Putino marionetė Dmitrijus Medvedevas niršta ir sako, kad, jeigu Vakarai ir toliau siųs ginkluotę Kyjivui, tokiu atveju visa Ukraina pradės liepsnoti, rašo „The Guardian“.

Buvęs Rusijos prezidentas D. Medvedevas pagrasino, kad jeigu Vakarai ir toliau teiks karinę paramą Ukrainai, tokiu atveju, pasak jo, Rusija surengs dar daugiau atakų ir galiausiai sudegins visą Ukrainą.

„Visa Ukraina, valdoma Kyjivo [valdžios], pradės liepsnoti“, – teigė jis.

Prorusiškas veikėjas D. Medvedevas, palaikantis diktatoriaus Vladimiro Putino pradėtą karinę invaziją Ukrainoje, teigė, kad jeigu Ukraina pradės naudoti ilgojo nuotolio ginklus, tai neva neprivers Rusijos sėsti prie derybų stalo su Kyjivo valdžia, o rezultatas bus priešingas.

Be to, žurnalistui pasiteiravus, kas nutiktų tuo atveju, jeigu Vašingtono pažadėti ginklai Ukrainai galiausiai smogtų Krymui, kur yra sutelktos rusų pajėgos ar į tolimesnius taikinius Rusijos teritorijoje, D. Medvedevas eilinį kartą griebėsi propagandinių komentarų apie galimybę panaudoti visus ginklus, įskaitant ir branduolinius.

Pasak V. Putino marionetės, tokių ginklų panaudojimas priklausytų įvertinus galimų grėsmių pobūdį.

12:34 | Iš rusų nelaisvės sugrįžo 116 Ukrainos gynėjų

Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas pranešė apie į Ukrainą iš rusų nelaisvės sugrąžintus šalies gynėjus.

Kaip socialiniame tinkle skelbė A. Jermakas, iš viso į savo šalį sugrįžo 116 Ukrainos kariai, kurie buvo patekę į rusų nelaisvę.

Be to, „SkyNews“ rašo, kad įvykusių mainų su Rusija metu taip pat buvo sugrąžinti dviejų britų savanorių, kovojusių prieš rusų okupantus kartu su Ukrainos pajėgomis, kūnai.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas taip pat pasidalijo vaizdine medžiaga ir teigė, kad tai yra gynėjai, kovoję už Marupolio, Chersono išlaisvinimą, tarp jų buvo ir snaiperių iš Bachmuto apylinkių.

Kiek anksčiau šeštadienį buvo pranešta, kad Kremliui mainais už perduotus Ukrainos gynėjus buvo išsiųsti 63 rusų karo belaisviai.

Another big POWs swap. We managed to get back 116 of our people. Those are the defenders of Mariupol, Kherson partisans, snipers from Bakhmut vicinities, and other heroes of ours. pic.twitter.com/DQFtjPC4E6