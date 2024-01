Svarbiausi įvykiai:

„Bloomberg Economics“ paskaičiavo, kad dėl galimo karo sutrikus Taivano puslaidininkių eksportui suduotų katastrofišką smūgį pasaulinei pramonei.

Naujienų agentūros ekspertai išnagrinėjo du galimus scenarijus, kurių metu Kinija bandytų perimti Taivano kontrolę: Kinijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimas į salą ir JAV įsitraukimas į karinį konfliktą bei Kinijos surengta Taivano blokada.

Pirmaisiais Kinijos įsiveržimo metais pasaulinis bendrasis vidaus produktas (BVP) smuktų net 10,2 proc. (virš 9 trln. eurų, Taivano BVP – 40 proc., Kinijos žemyninės teritorijos – 16,7 proc., JAV – 6,7 proc.

Jeigu Kinija pasirinktų Taivano ekonominę blokadą nuo Vakarų partnerių, tai pasaulinis BVP smuktų 5 proc., Taivano – 12,2 proc., Kinijos – 8,9 proc., o JAV – 3,3 proc.

Ekspertai palyginimui pateikė duomenis, kad TVF skaičiavimais dėl koronaviruso pandemijos ir pasaulinės finansų krizės pasaulis neteko kiekvienu atveju po 5,9 proc. BVP, lyginant su prieš tai buvusiais rodikliais.

