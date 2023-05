Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

22:01 | Ukraina skelbia apie naujus smūgius okupantams: sunaikinti amunicijos, degalų sandėliai

Ukrainiečiai pastarąją parą surengė naujus smūgius rusų pozicijoms, rašo UNIAN.

Anot Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo, vien ukrainiečių lėktuvai penktadienį sudavė šešis smūgius į rusų personalo ir karinės technikos susitelkimo vietas.

Raketinių pajėgų ir artilerijos daliniai per dieną sunaikino tris rusų amunicijos ir degalų bei tepalų sandėlius ir kelis kitus taikinius.

Be to, buvo smogta penkioms ginklų ir karinės technikos laikymo aikštelėms ir priešlėktuvinės gynybos objektui.

Pastarąją parą taip pat buvo numušti du priešo bepiločiai.

Ukrainos skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija jau neteko 193 210 karių, 3 710 tankų, 7 224 šarvuočių, 308 lėktuvų, 294 sraigtasparnių, 2 540 dronų, 18 laivų ir daugybės kitos technikos.

21:16 | Kadyrovas sureagavo į Prigožino ultimatumą: „Wagner“ Bachmute galėtų pakeisti „kadyrovcai“

Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas pareiškė, kad jei „Wagner“ pasitrauks iš Bachmuto, jų vietą mieste užims čečėnų kovotojai, rašo UNIAN.

R. Kadyrovas savo „Telegram“ kanale paskelbė vaizdo įrašą, kuriame pareiškė, kad jam nepatiko Jevgenijaus Prigožino pranešimas apie pasitraukimą iš Bachmuto. J. Prigožinas anksčiau penktadienį išreiškė ultimatumą, kad dėl didelių nuostolių, patirtų dėl amunicijos trūkumo, grupė bus priversta trauktis iš Bachmuto.

Čečėnijos vadovas taip pat tikino esąs nusivylęs, kad Rusijos gynybos ministerija į tai nereaguoja.

„Jei vyresnysis brolis Prigožinas ir „Wagner“ paliks [Bachmutą], Generalinis štabas neteks patyrusio kovinio dalinio, o jo vietą Artemovske (Bachmute – UNIAN) užims jaunesnysis brolis Kadyrovas ir Achmatas. Jei toks scenarijus, mūsų kovotojai jau yra pasirengę išvykti ir užimti miestą. Tai tik valandų klausimas“, – tikina jis.

„Wagner“ įkūrėjas J. Prigožinas anksčiau penktadienį neteko kantrybės, kad Rusijos karinė vadovybė nesuteikia jo kariams užtektinai amunicijos. Taigi jis pareiškė ketinantis netrukus išvesti savo karius iš Bachmuto.

20:26 | Prorusiški programišiai teigia nulaužę Prancūzijos Senato internetinę svetainę

Prancūzijos Senato internetinė svetainė penktadienį neveikė po to, kai prorusiški programišiai pareiškė, kad ją nulaužė – tai naujausia tokia kibernetinė ataka nuo praėjusių metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.

„Prieiga prie svetainės sutriko nuo šio ryto“, – prieš pat vidurdienį socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė aukštieji parlamento rūmai, teigdami, kad komanda bando pašalinti problemą.

Atsakomybę prisiėmė grupė, platformoje „Telegram“ pasivadinusi „NoName“, teigdama, kad ji veikė dėl to, jog „Prancūzija bendradarbiauja su Ukraina dėl naujo pagalbos paketo, į kurį gali būti įtraukti ginklai“.

Ta pati grupė teigė, kad kovo mėnesį kelioms valandoms išjungė Prancūzijos žemųjų rūmų Nacionalinės Asamblėjos internetinę svetainę.

Ji taip pat teigė, kad praėjusį mėnesį, kai Kanadoje lankėsi Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis, sutrikdė šios šalies vyriausybės internetinių svetainių veikimą.

Tačiau Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau nesureikšmino tos atakos, sakydamas, kad kelias valandas neveikiantis tinklalapis „jokiu būdu neatbaidys mūsų nuo tvirtos paramos Ukrainai“.

19:59 | Kimas prašo neskelbti informacijos apie Ukrainos technikos judėjimą

Mykolajivo srities administracijos vadovas Vitalijus Kimas penktadienį kreipėsi į ukrainiečius ir paragino juos nefotografuoti bei neskelbti ukrainiečių karinės technikos judėjimo, rašo UNIAN.

„Kariuomenės prašymu kreipiuosi į Mykolajivo sritį. Prašau artimiausią laiko tarpą neskelbti, nefotografuoti, niekaip nefiksuoti karinės technikos judėjimo, personalo, krypčių, nieko“, – ragina jis.

V. Kimas užsiminė, kad drausmė labai padėtų Ukrainos kariuomenei pasiekti pergalę fronte.

19:34 | Rusijos teismas nurodė sulaikyti teatro režisierę

Maskvos teismas penktadienį nurodė sulaikyti teatro režisierę Jevgeniją Berkovič dėl kaltinimų „terorizmo teisinimu“ apdovanojimą pelniusioje pjesėje apie rusų moteris, nusprendusias internetu susituokti su radikaliais islamistais ir išvykti gyventi su jais Sirijoje.

Naujienų agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad teismas nurodė ją sulaikyti iki liepos 4 dienos. Ši byla sukrėtė Rusijos menininkų bendruomenę ir dar sykį parodė, kad Maskva Ukrainos kampanijos metu griežtai susidoroja su kitaminčiais.

Terorizmo teisinimas Rusijoje yra kriminalinis nusikaltimas, už jį skiriama įkalinimo iki septynerių metų bausmė.

Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo didelio masto karinę invaziją kaimyninėje Ukrainoje, rusų prezidentas Vladimiras Putinas sugriežtino bausmes ir išplėtė daug metų vykdomą susidorojimą su vyriausybės kritikais. Rusijoje persekiojama ir už veiksmus, kuriuos vyriausybė laiko parama terorizmui.

Per šią kampaniją šimtai, jeigu ne tūkstančiai, rusų sulaukė baudų, įkalinimo bausmių ar buvo priversti bėgti iš šalies.

18:58 | Rusai smogė Avdijivai

Rusijos kariai vėl apšaudė Donecko srityje esančią Avdijivką, yra po griuvėsiais įstrigusių žmonių, rašo UNIAN.

Anot parlamento nario Musa Magomedovo, buvo smogta dviem daugiaaukščiams pastatams, po griuvėsiais rasta trijų asmenų šeima. Iš griuvėsių taip pat ištrauktas moters kūnas, šiuo metu ieškoma jos vyro ir motinos.

„Jie nesustos, kol miestas bus išdegintas. Todėl primygtinai reikalauju evakuoti visus civilius iš šio pragaro“, – cituojamas jis.

18:47 | Rusija nurodė vykdyti dalinę evakuaciją prie Ukrainos fronto linijos

Rusija penktadienį nurodė evakuoti šeimas su vaikais ir pagyvenusius žmones iš jos kontroliuojamų fronto zonų Pietų Ukrainoje, teigiama, jog tai paskatino padažnėjęs apšaudymas iš Ukrainos.

„Pastarosiomis dienomis priešas suintensyvino netoli fronto linijos esančių gyvenviečių apšaudymą“, – socialiniame tinkle rašė Rusijos paskirtas Zaporižios regiono vadovas Jevgenijus Balickis.

„Todėl priėmiau sprendimą pirmiausia evakuoti vaikus ir tėvus, pagyvenusius žmones, neįgaliuosius ir ligoninės pacientus“, – rašė jis.

Jis sakė, kad „bus laikinai evakuojama“ iš 18 vietovių, įskaitant Enerhodarą, kuriame yra Zaporižios atominė elektrinė.

Didžiausią Europoje gamyklą nuo pirmos konflikto dienos yra užėmusi Rusija, o dabar ji yra netoli fronto linijos ir kelia tarptautinį susirūpinimą.

Ukraina jau kelis mėnesius ruošiasi puolimui prieš Rusijos pajėgas, o kai kurie analitikai teigia, kad pastarosiomis dienomis įvykdyti sabotažo išpuoliai ir tolimi smūgiai už Rusijos fronto linijos rodo, kad puolimas jau neišvengiamas.

Ukraina šios informacijos kol kas nekomentavo.

18:03 | Žiniasklaida: rusai išmoko kovoti prieš HIMARS raketas

Rusijos pajėgos tikriausiai išmoko kovoti prieš HIMARS raketas, skelbia CNN. Leidinio šaltinių teigimu, rusai galėjo išmokti nukreipti didelio tikslumo raketas nuo kurso naudodami elektroninius GPS slopintuvus.

Minėtas leidinys cituoja penkis amerikiečių, britų ir ukrainiečių šaltinius, kurie tikina, kad pastaraisiais mėnesiais HIMARS efektyvumas sumažėjo dėl intensyvaus rusų elektroninių priemonių naudojimo.

Tai verčia ukrainiečius ir amerikiečius ieškoti būdų, kaip apeiti šiuos slopintuvus.

„Tai nuolatinis katės ir pelės žaidimas, kai ieškoma atsakomųjų priemonių prieš trukdžius, kad rusai vėliau tas priemones neutralizuotų. Ir neaišku, kiek šis žaidimas ilgalaikis“, – žurnalistams sako neįvardijamas Pentagono pareigūnas.

Anot šaltinių, vienas iš kovos būdų yra rusų elektronikos įrenginių aptikimas ir sunaikinimas. Taigi iš esmės ši įranga yra vienas iš ukrainiečių prioritetinių taikinių.

Kaip rašoma leidinyje, GPS slopintuvai taip pat gali turėti neigiamos įtakos kitų pažangių JAV šaudmenų efektyvumui.

Vis dėlto vienas šaltinis pareiškė, kad GPS slopintuvų problema yra šiek tiek perdėta. Pasak jo, pirmadienį ukrainiečiai be jokių problemų paleido 18 HIMARS raketų, o tai atitinka pastarųjų kelių savaičių kasdienę normą.

Leidinyje taip pat pažymima, kad slopintuvų naudojimas trukdo ir patiems rusams, nes trikdo jų pačių ryšio sistemas, o taip sutrinka dalinių veiksmų koordinacija.

HIMARS yra JAV sukurta reaktyvinės artilerijos sistema.

17:32 | Daugiau informacijos apie oro pavojų Ukrainoje

Preliminariais duomenimis, Rusijos pajėgos į Ukrainą paleido sparnuotąsias raketas iš Kaspijos jūros, remdamiesi įvairiais kanalais skelbia „BBC Russian“.

Remiantis nepatvirtinta įvairių šaltinių informacija, raketos pasiekė Kramatorsko ir Slovjansko rajonus – iš ten pranešama apie sprogimus.

Penktadienio vakarą oro pavojus paskelbtas beveik visuose Ukrainos regionuose, išskyrus labiausiai į vakarus nutolusius regionus.

17:20 | Oro pavojus Ukrainoje

Didelėje Ukrainos dalyje paskelbtas oro pavojus, praneša NEXTA. Gauta pranešimų apie rusų raketų paleidimą.

16:46 | ESBO parengė ataskaitą dėl Ukrainos vaikų priverstinio perkėlimo ir deportacijos į Rusiją

Ekspertės nustatė, kad daug ukrainiečių vaikų nuo plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios buvo perkelti iš šios šalies teritorijos į laikinai okupuotas vietoves ir į Rusiją, sakoma ketvirtadienį Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) paskelbtoje ataskaitoje.

Ataskaitą inicijavo 45 ESBO šalys, tarp jų ir Lietuva, bendradarbiaujant su Ukraina.

Pagal ESBO Maskvos mechanizmo procedūrą, trys nepriklausomos ekspertės, Veronika Bilkova, Cecilie Hellestveit ir Elina Šteinerte, įvertino galimus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui, susijusius su prievartiniu vaikų perkėlimu Ukrainos teritorijoje ar deportacija į Rusiją.

„Misija nustatė, kad daug Ukrainos vaikų nuo 2022 metų vasario 24-osios ir dar anksčiau buvo perkelti iš Ukrainos teritorijos į laikinai okupuotas teritorijas ir į Rusijos Federacijos teritoriją“, – sakoma dokumente.

Jame nurodoma, kad nepriklausomai nuo formos – būdami globos institucijose ar rusų šeimose – ukrainiečių vaikai „patenka į visiškai rusišką aplinką, įskaitant kalbą, papročius ir religiją, yra veikiami prorusiškos informacinės kampanijos, dažnai prilygstančios kryptingam perauklėjimui, taip pat įtraukiami į karinį ugdymą“.

Ekspertės pažymi, jog Rusija nesiima jokių veiksmų, kad aktyviai skatintų Ukrainos vaikų grąžinimą.

„Priešingai, ji sudaro įvairias kliūtis šeimoms, siekiančioms susigrąžinti savo vaikus. Iki šiol nei šiai misijai, nei Ukrainos valdžios institucijoms nepavyko sudaryti net atitinkamų vaikų sąrašo, nekalbant jau apie jų buvimo vietą, nors jos kreipėsi į Rusijos valdžios institucijas su tokiais prašymais“, – sakoma ataskaitoje.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba palankiai įvertino šią ataskaitą.

„Sveikinu ESBO ataskaitą pagal Maskvos mechanizmą apie Rusijos vykdomą prievartinį Ukrainos vaikų perkėlimą. Jos išvados yra tvirtos: Rusijos veiksmai vadinami karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui. Primygtinai reikalauju, kad Rusija grąžintų pagrobtus mūsų vaikus ir atsakytų už savo veiksmus“, – ketvirtadienį parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

„Misija padarė išvadą, kad Ukrainos vaikų prievartinio perkėlimo ir (arba) deportavimo į laikinai okupuotas teritorijas ir į Rusijos Federacijos teritoriją praktika gali būti prilyginama nusikaltimui žmoniškumui“, – sakoma ataskaitoje.

Rusijos prezidento vaiko teisių komisarė Marija Lvova-Belova, kuri yra ieškoma už karo nusikaltimus dėl vaikų deportavimo iš Ukrainos, praėjusį mėnesį Jungtinių Tautų posėdyje tvirtino, kad vaikai buvo paimti dėl jų saugumo ir kad Maskva koordinuoja veiksmus su tarptautinėmis organizacijomis, kad grąžintų juos šeimoms.

Vis dėlto „Refugees International“, vienos iš organizacijų, su kuriomis, M. Lvovos-Belovos tvirtinimu, buvo bendraujama, viceprezidentė Sarah Sheffer tai paneigė. Ji sakė, kad Rusija nesikonsultavo su jos organizacija dėl ukrainiečių vaikų.

Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) kovą išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Purino arešto orderį dėl įtariamo neteisėto ukrainiečių vaikų deportavimo – karo nusikaltimo. Hagoje įsikūręs teismas taip pat išdavė orderį M. Lvovos-Belovos atžvilgiu.

16:22 | Ukrainiečiai skelbia sunaikinę kelis „Wagner“ sandėlius Bachmute

Ukrainos pajėgos Bachmute sunaikino kelis „Wagner“ amunicijos sandėlius, sako Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar, rašo UNIAN.

Anot jos, ukrainiečiai tęsia ne tik gynybinius, bet ir puolamuosius veiksmus.

H. Maliar teigimu, buvo likviduoti keli privačios Rusijos karinės bendrovės „Wagner“ sandėliai Bachmute.

„Iš mūsų pusės vykdomi ne tik gynybiniai, bet ir aktyvūs puolamieji veiksmai. Turime žinių, kad mūsų kovotojai sunaikino „Wagner“ amunicijos sandėlius. Todėl mes taip pat pasitelkiame visas pajėgas priešui nuginkluoti“, – sako ji.

„Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas anksčiau penktadienį neteko kantrybės, kad Rusijos karinė vadovybė nesuteikia jo kariams užtektinai amunicijos. Taigi jis pareiškė ketinantis netrukus išvesti savo karius iš Bachmuto.

Ukrainos skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija jau neteko 193 210 karių. 3 710 tankų, 7 224 šarvuočių, 308 lėktuvų, 294 sraigtasparnių, 2 540 dronų, 18 laivų ir daugybės kitos technikos.

15:42 | Danija ir Vokietija Ukrainai siunčia 80 tankų

Danijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas praneša, kad Danija kartu su Vokietija Ukrainai perduoda 80 tankų „Leopard 1“, rašo „Focus“. Įranga bus paruošta naudoti jau birželį. Ministras pažymėjo, kad 80 šios versijos tankų yra labai reikšmingas skaičius.

„Tai labai didelis kiekis, ir tai, ko reikalauja ukrainiečiai“, – aiškino ministras.

Troelsas Lundas Poulsenas lankėsi Vokietijoje, kur su Vokietijos karinio departamento vadovu Borisu Pistoriumi aptars tiekimo klausimą. Jie susitiks su danų instruktoriais, kurie moko ukrainiečius naudoti atitinkamą įrangą. Ukrainos karių mokymai truks apie mėnesį.

15:01 | Riabkovas kalba apie karinį konfliktą su JAV

Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas pareiškė, esą Rusija ir JAV atsidūrė ant „ginkluoto konflikto slenksčio“, tačiau, kaip ir būdinga Kremliaus propagandinei linijai, patikino, kad Maskva neva stengiasi, kad judviejų santykiai nepablogėtų.

„Mes jau stovime ant krašto, ant šios bedugnės krašto“, – sakė S. Riabkovas, rašo TASS.

S. Riabkovas patikino, kad Maskvos ir Vašingtono ryšiai vis dar palaikomi, jei reikia, net aukščiausiu lygiu. Tiesa, šalies agresorės diplomatas dar kartą apkaltino JAV dėl bepiločio orlaivio atakos prieš Kremlių. JAV šiuos kaltinimus vadina absurdiškais.

14:19 | Ukrainos parlamento narys smogė Rusijos delegatui Turkijoje po grumtynių dėl vėliavos

Turkijos sostinėje Ankaroje vykusiame Juodosios jūros regiono šalių susitikime Ukrainos delegatas smogė rusų atstovui po grumtynių dėl vėliavos.

Vyrus teko atskirti.

Ukrainos parlamento narys Oleksandras Marikovskis sudavė kelis smūgius į galvą vienam Rusijos pareigūnui po to, kai ketvirtadienį per susitikimą Turkijos parlamento pastate iš ukrainiečio rankų jis išplėšė Ukrainos vėliavą.

O. Marikovskio „Facebook“ paskyroje paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip jis iškelia vėliavą, atsistojęs už telefonu save filmavusios Rusijos delegatės Olgos Timofejevos. Staiga prie jo prieina vyras, griebia vėliavą. O. Marikovskis jį ima vytis.

Per trumpą konfliktą parlamento koridoriuje O. Marikovskis griebia vėliavą rusui iš rankų ir trenkia vyrui į veidą. Kiti skiria vyrus ir sako: „Prašome, jokių muštynių“. O Marikovskis atsako: „Tai mūsų vėliava. Mes kovosime už šią vėliavą.“

Prie savo „Facebook“ vaizdo įrašo O. Marikovskis parašė: „Šalin letenas nuo mūsų vėliavos, šalin letenas nuo Ukrainos, rusiška padugne!“

Tai įvyko 13 šalių vienijančios Juodosios jūros regiono šalių ekonominio bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėje asamblėjoje.

A scandal at the PABSEC summit in #Turkey - the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation.



