Karas Ukrainoje. JK žvalgyba perspėja: karas Ukrainoje įžengia į naują fazę

Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

10:52 | JT vadovas: branduoliniai ginklai panašūs į „užtaisytą šautuvą“

Pasaulyje didėjant branduolinių katastrofų potencialu „žmonija žaidžia su užtaisytu šautuvu“, perspėjo Jungtinių Tautų vadovas Antonio Guterresas, šeštadienį lankydamasis Hirošimoje minint pirmojo atominio bombardavimo 77-ąsias metines.

Per kasmet rengiamą minėjimą A. Guterresas perspėjo dėl krizių Ukrainoje, Viduriniuose Rytuose ir Korėjos pusiasalyje keliamos rizikos ir priminė apie dviejų Japonijos miestų patirtą atominio bombardavimo siaubą.

„Šiame mieste akimirksniu buvo nužudyti dešimtys tūkstančių žmonių. Moterys, vaikai ir vyrai sudegė pragariškoje ugnyje“, – kalbėjo JT generalinis sekretorius.

Tuo metu likę gyvi žmonės buvo „buvo pasmerkti radioaktyvaus palikimo prakeiksmui“, daugelis jų susirgo vėžiu arba patyrė kitų sveikatos sutrikimų.

„Privalome paklausti: ko pasimokėme iš grybo pavidalo debesies, iškilusio virš šio miesto?“ – sakė A. Guterresas.

1945 metų rugpjūčio 6-ąją Jungtinėse Valstijos numetė atominę bombą ant Hirošimos. Ši ataka pareikalavo apie 140 tūkst. žmonių gyvybių, įskaitant mirušius nuo spinduliuotės poveikio po sprogimo.

Mūsų dienomis „sparčiai plečiasi krizės, turinčios grėsmingą branduolinę potekstę“, tęsė A. Guterresas, kartodamas perspėjimus, šią savaitę išsakytus per Niujorke surengtą Branduolinių ginklų neplatinimo sutarties konferenciją.

„Žmonija žaidžia su užtaisytu šautuvu“, – pridūrė JT vadovas.

Šeštadienį paryčiais Hirošimos taikos memorialo parke pradėjo rinktis bombardavimą pergyvenę žmonės ir jų artimieji, kad pagerbtų aukas.

8 val. 15 min. vietos laiku – tuo pačiu metu, kai prieš 77 metus sprogo atominė bomba – žmonės nuščiuvo per tylią maldą.

Rusijos ambasadorius į ceremoniją nebuvo pakviestas, bet aplankė Hirošimą ketvirtadienį ir padėjo gėlių memoriale.

Nuo invazijos į Ukrainą pradžios vasario gale Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą leido suprasti, kad nevengtų panaudoti taktinius branduolinius ginklus.

Šeštadienį Hirošimos meras Kazumi Matsui citavo rusų rašytoją Levą Tolstojų: „Niekada nekurk sau laimės iš kitų nelaimės. Tik jų laimėje gali rasti saviškę.“

Praėjus trims dienoms po Hirošimos bombardavimo Jungtinės Valstijos numetė ant Japonijos Nagasakio uostamiesčio antrąją atominę bombą. Pastaroji pražudė apie 74 tūkst. žmonių. Neilgai trukus Japonija kapituliavo ir Antrasis pasaulinis karas baigėsi.

Tebegyvena mažiau kaip 119 tūkst. žmonių, oficialiai pripažintų išgyvenusiais atominius bombardavimus, rodo kovą paskelbta vyriausybės statistika.

Jungtinės Valstijos tebėra vienintelė šalis, per konfliktą panaudojusi branduolinius ginklus.

Tačiau arsenaluose visame pasaulyje jų laikoma apie 13 000, sakė A. Guterresas.

A. Guterresas šeštadienį pirmąkart oficialiai aplankė Hirošimos memorialą kaip JT vadovas. Praeitais metais planuotas vizitas buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos.

10:33 | Tūkstančiai žmonių liko be elektros, subombarduoti gyvenamieji namai

Dnipropetrovsko srities administracijos vadovas Valentynas Rezničenka pranešė, kad po Rusijos kariuomenės surengtos atakos buvo subombarduoti gyvenamieji namai, vaikų darželis, taip pat tūkstančiai žmonių liko be elektros.

Be to, atakos metu nukentėjo mažiausiai 3 žmonės.

10:19 | Rusų karinės pajėgos perkeliamos į pietines Ukrainos teritorijas

JK gynybos ministerija atskleidė, kad Rusijos karinės pajėgos intensyviai perkeliamos į pietines Ukrainos teritorijas.

Tiesa, kol kas JK nėra įsitikinusi, ar šios rusų pajėgos skirtos tam, kad būtų pradėti nauji susirėmimai, ar bandymo atremti Ukrainos kariuomenės ruošiamą kontrpuolimą.

Priduriama, kad ilgos rusų pajėgų karinių sunkvežimių, tankų, velkamosios artilerijos ir kitos ginkluotės vilkstinės toliau juda iš Ukrainos Donbaso regiono į pietvakarius.

Taip pat pranešta, kad karinė technika juda iš rusų okupuoto Melitopolio, Berdiansko, Mariupolio ir Rusijos teritorijos per Kerčės tiltą link Krymo.

Bataliono taktinės grupės (BTG), kurias gali sudaryti nuo 800 iki 1 tūkst. karių, buvo dislokuotos Kryme. Manoma, kad šie kovotojai bus pasitelkiami, siekiant padėti rusų kariams Chersono regione.

09:48 | Įspėja, kad karas įžengia į naują fazę

Jungtinės Karalystės (JK) žvalgyba įspėja, kad karas Ukrainoje žengiama į naują karo fazę, rašo „The Guardian“.

Teigiama, kad šiuo metu Ukrainos kariuomenė stengiasi strateginius objektus pietinėje Ukrainos dalyje: tiltus, rusų okupantų amunicijos sandėlius, geležinkelio bėgius, įskaitant rusams itin svarbią geležinkelio atkarpą, kuri jungi Chersoną su Krymu, kurį šiuo metu yra okupavęs Kremlius.

JK žvalgybos atstovai priduria, kad ši situacija parodo, jog karas žengia į naują fazę, kurios metu intenstyvios kovos persikels į maždaug 350 kilometrų ilgio fronto liniją, esančią į pietvakarius nuo Zaporižės ir Chersono.

09:29 | Mariupolyje okupantai surengė koncertą

Rusų okupantai Mariupolyje surengė koncertą prie sunaikintos „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje. Visgi vietos gyventojai atsisakė vykti į tokią „šventę“.

09:18 | Arestovyčius: Ukraina smogė rusams taip, ko dar nematėme per visą karo laikotarpį

Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovyčius teigė, kad šalies aviacijos pajėgos sudavė itin didelį smūgį Rusijos karinėms pajėgoms, esančioms Chersono regione, rašo UNIAN.

„Mūsų aviacijos pajėgos pademonstravo tai, ko mes nematėme per visą šio karo laikotarpį. Vienu metu 8–10 lėktuvų surengė atakas, kurių buvo įvykdyta daugiau nei viena.

Žmonės, kurie supranta karo eigą, sako, kad Rusijos oro gynybos sistema Chersono regione nesugeba atlikti savo paskirties arba tai daro labai ribotai, todėl surengtos atakos buvo to rezultatas, kuomet pavyko smogti okupantams ir sunaikini [rusų] amunicijos sandėlius.

<...> Jei tai tęsis bent keletą dienų, Rusijos daliniai itin smarkiai nukentės“, – teigė O. Arestovyčius.

08:45 | V. Zelenskis: Rusija privalo atsakyti už sukeltą pavojų atominei jėgainei

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusija privalo būti patraukta atsakomybėn už „teroro aktą“, Kyjivui ir Maskvai apkaltinus vienam kitą smūgiais prieš didžiausią Europoje atominę elektrinę.

Rusija anksčiau apkaltino Kyjivo pajėgas smogus Zaporižios atominei jėgainei ir teigė, kad V. Zelenskio vyriausybė užsiima „branduoliniu terorizmu“.

„Šiandien okupantai sukūrė dar vieną nepaprastai rizikingą padėtį visai Europai – apšaudė Zaporižios atominę elektrinę, beje, dukart per dieną... Bet kokie šio objekto apšaudymai – atviras, įžūlus nusikaltimas, teroro aktas“, – kasdieniame vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis.

„Ir tai ne vien dar vienas argumentas, kad Rusija turi būti pripažinta terorizmą remiančia valstybe. Tai argumentas, kad būtų įvestos griežtos sankcijos visai Rusijos atominei pramonei – nuo [valstybinės atominės energetikos agentūros] „Rosatom“ iki visų susijusių bendrovių ir asmenų“, – tęsė Ukrainos lyderis.

Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui vasario gale pasiuntus savo pajėgas į kaimyninę provakarietišką šalį, jos kovą užėmė Zaporižios jėgainę.

Šią savaitę Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) perspėjo, kad padėtis šioje elektrinėje „nestabili“.

07:20 | Ukraina surengė atakas, nukauti 79 rusų kariai

Per paskutinę parą Ukrainos kariuomenei pavyko nukauti 79 rusų karius pietinėje Ukrainos dalyje, taip pat sunaikinti okupantų karinę įrangą, skelbia UNIAN.

Šią informaciją patvirtino Pietų Ukrainos „Pivden“ operatyvinė vadovybė.

Pažymima, kad penktadienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos surengė 4 oro antskrydžius toje srityje, kur buvo sutelktos rusų karinės pajėgos, be to, sunaikinti okupantų amunicijos sandėliai, esantys Beryslavo ir Chersono regionuose.

„Priešo nuostoliai yra tokie – nukauti 79 rusų kariai, sunaikinti 4 tankai T-72, 2 savaeigės haubicos Msta-S ir artilerijos objektas, radiolokacinė stotis, karinės mašinos, 10 šarvuočių, 11 kitų karinių mašinų“, – sakoma pranešime.

Be to, priduriama, kad buvo sunaikinta ir dar daugiau objektų, tarp kurių – 6 rusų sukauptos amunicijos sandėliai, esantys Beryslavo ir Chersono regionuose.

Kiek anksčiau Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius teigė, kad Ukrainos aviacijos pajėgos surengė itin didelę ataką prieš Rusijos kariuomenę Chersono regione. Skaičiuojama, kad vienu metu ataką surengė 8-10 Ukrainos karinių lėktuvų.

Pasak jo, Rusijos oro gynybos sistemos Chersono regione nebeatlieka savo funkcijos arba veikia tik dalinai.

06:53 | Dislokuota 25 tūkst. rusų karių

Rusija pietinėje Ukrainos dalyje dislokavo 25 tūkst. karių, skelbia NEXTA.

Tuo metu Kyjivas tvirtina, kad rusų kariuomenė tokiu būdu bandys apsupti Mykolajivo miestą.

Priduriama, kad Mykolajivo miesto užgrobimas yra strategiškai svarbus, jeigu Maskva vėliau planuoja užimti Odesą.

Visgi rusų kariams tektų pastatyti naujus tiltus Dniepro srityje, jeigu šie nenori, kad HIMARS raketų sistemos sunaikintų strateginius taikinius.

#Russia has sent 25,000 troops to the south of #Ukraine. Kyiv admits they will try to encircle #Mykolaiv



The capture of the city is necessary if Moscow plans to capture Odesa. In addition, an offensive is necessary to make bridges over the Dnieper beyond the range of the HIMARS. pic.twitter.com/Txks9AUKxB